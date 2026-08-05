Amex Gold Mining schließt Sprengarbeiten am Portal des Standorts Perron ab

MONTREAL, QUEBEC - 5. August 2026 - AMEX Gold Mining Inc. (TSX-V: AMX) (FSE: MX0) (OTCQX: AMXEF) (AMEX oder das Unternehmen) - www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/amex-exploration-inc/ - freut sich, den erfolgreichen Abschluss aller Bohr- und Sprengarbeiten bekannt zu geben, die für den Bau des Portals für die Großprobenentnahme an seinem Erschließungsstandort Perron im Nordwesten von Québec erforderlich waren. Dieser Erfolg stellt den ersten wichtigen Meilenstein beim Bau des Portals dar, das letztlich den Zugang für den Untertagebau und das geplante Großprobenprogramm des Unternehmens ermöglichen wird.

Sehen Sie sich hier ein Video der Sprengarbeiten und einen Rundflug über das Gelände an: youtu.be/PwyKQKv7sUQ

Der fertiggestellte Stollen wird den für das geplante 40.000-Tonnen-Großprobenprogramm des Unternehmens erforderlichen Zugang zum Untertagebau ermöglichen. Das Programm soll wichtige geologische, geotechnische, metallurgische und betriebliche Daten liefern und gleichzeitig die hohe Erzqualität des Perron-Projekts weiter bestätigen sowie zukünftige Erschließungsentscheidungen untermauern. Der Stollen und die dazugehörige Infrastruktur sollen vorbehaltlich des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen auch in den künftigen kommerziellen Bergbaubetrieb integriert werden.

Nachdem die Sprengarbeiten am Stollen nun abgeschlossen sind, hat der mit dem Bau des Stollens beauftragte Auftragnehmer mit dem Abtransport des Sprengguts begonnen. Der vom Unternehmen ausgewählte Auftragnehmer für den Untertagebau wird voraussichtlich in den kommenden Tagen vor Ort eintreffen, um die Installation der Stollenausbauvorrichtungen abzuschließen; anschließend soll mit dem Bau der Untertage-Rampe begonnen werden. Diese nächste Phase stellt einen weiteren bedeutenden Meilenstein dar, während AMEX das Perron-Projekt weiter in Richtung der Entnahme von Großproben vorantreibt.

Dies ist ein weiterer entscheidender Meilenstein für das Perron-Projekt, sagte Victor Cantore, Präsident und Chief Executive Officer von Amex Gold Mining. Der erfolgreiche Abschluss der Sprengarbeiten am Stollenportal markiert einen wichtigen Schritt in Richtung der Untertageerschließung. Wir freuen uns darauf, in Kürze mit dem Bau der Rampe zu beginnen, während wir das Perron-Projekt weiterhin sicher und verantwortungsbewusst in Richtung der Entnahme von Großproben vorantreiben.

Der Bau der Untertage-Erkundungsrampe wird gemäß den genehmigten Plänen des Unternehmens erfolgen, wobei Sicherheit, Umweltschutz und die Einbindung der lokalen Bevölkerung während des gesamten Bauprozesses oberste Priorität haben werden.

Das Unternehmen wird weiterhin über den Fortschritt der Untertageerschließung und das Erreichen weiterer Meilensteine berichten.

Über Amex

Amex Gold Mining Inc. hat in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Perron, das sich etwa 110 Kilometer nördlich von Rouyn-Noranda in Quebec befindet, bedeutende hochgradige Goldfunde sowie kupferreiche vulkanogene Massivsulfid-Zonen (VMS) entdeckt. Das Perron-Projekt in Quebec umfasst 183 zusammenhängende Schürfrechte mit einer Gesamtfläche von 65,72 km². Das Projekt beherbergt mehrere Zonen mit hochgradiger Goldmineralisierung, VMS-Mineralisierung sowie hybrider goldreicher VMS-Mineralisierung.

Zusammen mit dem angrenzenden und zusammenhängenden Projekt Perron West sowie den Projekten Abbotsford und Hepburn (einschließlich weiterer durch Absteckung erworbener Claims) in Ontario erstreckt sich das konsolidierte Landpaket über eine Fläche von 570,94 km² im Distriktmaßstab. Dieses weitläufige Grundstück liegt in einem geologisch vielversprechenden Gebiet, das sowohl für hochgradige Gold- als auch für VMS-Mineralisierungen günstig ist. Das Projekt profitiert von einer hervorragenden Infrastruktur: Es ist über eine ganzjährig befahrbare Straße erreichbar, liegt nur 30 Minuten von einem Flughafen und etwa 6,5 km von der Stadt Normétal entfernt. Außerdem befindet es sich in unmittelbarer Nähe zu mehreren Verarbeitungsanlagen, die großen Goldproduzenten gehören.

Qualifizierte Person und QA&QC

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Aaron Stone, P.Geo (OGQ - 2170, PGO - 3708), Vice President Exploration des Unternehmens, geprüft und genehmigt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Victor Cantore

Präsident und Chief Executive Officer

Amex Gold Mining Inc.: +1-514-866-8209

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

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www.resource-capital.ch

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf solche, die die Auswirkungen der vorstehenden Ausführungen auf die Wirtschaftlichkeit des Perron-Goldprojekts sowie die Ergebnisse der von Amex Gold Mining Inc. (Amex oder das Unternehmen) am 13. April 2026 bekanntgegebene Machbarkeitsstudie für die Phase-1-Erschließung des Perron-Goldprojekts (die Machbarkeitsstudie oder FS) (soweit diese Ergebnisse im Text dieser Pressemitteilung kommentiert werden), einschließlich CAPEX, OPEX, NPV und IRR, den geschätzten Wert des Perron-Goldprojekts, Betriebsentwicklungsszenarien für das Perron-Goldprojekt, kommerzielle und technische Parameter, die attraktive Wirtschaftlichkeit des Perron-Goldprojekts, LOM-Pläne, die beabsichtigte Vermarktungsstrategie des Unternehmens, Markttrends, zukünftige Goldpreise, die Auswirkungen des Perron-Goldprojekts auf die lokalen Gemeinden, einschließlich der Schaffung von Arbeitsplätzen, die prognostizierte jährliche Produktion der Betriebe des Unternehmens, die Zeitpläne und Kosten im Zusammenhang mit den verschiedenen in dieser Pressemitteilung beschriebenen Initiativen, Meilensteinen und deren erwarteten Ergebnissen, die erwartete finanzielle und operative Leistung des Unternehmens, die Art der Beziehungen zu Interessengruppen wie der lokalen Gemeinschaft, einschließlich der Abitibiwinni First Nation, Mineralressourcenschätzungen (einschließlich der bei der Erstellung der Mineralressourcenschätzungen verwendeten Annahmen und Schätzungen), die allgemeinen Geschäfts- und Betriebsaussichten des Unternehmens, das künftige Wachstum und die Geschäftsaussichten des Unternehmens sowie jene Aussagen, die an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden und im Wesentlichen die Aussichten und Ziele des Unternehmens beschreiben, stellen zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung.

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Eine weitere Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten findet sich im jährlichen Lagebericht des Unternehmens, einschließlich des Abschnitts mit der Überschrift Risikofaktoren, der unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Unvorhersehbare oder unbekannte Faktoren, die in diesem Warnhinweis nicht erörtert werden, könnten ebenfalls wesentliche nachteilige Auswirkungen auf zukunftsgerichtete Aussagen haben.

Viele dieser Unsicherheiten und Eventualitäten können sich direkt oder indirekt auswirken und dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen dienen dem Zweck, Informationen über die Erwartungen und Pläne der Unternehmensleitung in Bezug auf die Zukunft zu vermitteln. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren oder wesentliche Abweichungen zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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