Argentina Metals gibt den Abschluss der Übernahme eines Liegenschaftsportfolios in Mendoza, Argentinien, von der Maref Group bek

Vancouver, British Columbia - (4. August 2026) / IRW-Press / Argentina Metals Corp. (TSXV: VLLC) (OTCQB: VLLCF) (FSE: VA5) (VLLC oder das Unternehmen) freut sich, in Ergänzung zur Pressemitteilung des Unternehmens vom 2. April 2026 bekannt zu geben, dass die Dirección de Minería de la Provincia de Mendoza (die Bergbaubehörde von Mendoza) die Übertragung und Eintragung sämtlicher Anteile an den Liegenschaften Angellica, Roma, Veneto und Belluno in Mendoza, Argentinien, mit einer Gesamtfläche von 19.151 Hektar von Andean Exploration S.A. (Andean), einem Portfoliounternehmen der Maref Group, auf Argentina Metals S.A.S., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, genehmigt hat (die Transaktion).

Der Abschluss der Andean-Transaktion stellt einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen dar und erweitert unseren Liegenschaftsbestand in der Provinz Mendoza auf Distriktgröße, sagte Raymond D. Harari, CEO und Vorstandsmitglied von VLLC. Wir sind gut aufgestellt, um die nächste Wachstumsphase des Unternehmens einzuleiten, und bereiten uns auf unsere erste, im vierten Quartal beginnende Feldsaison während des argentinischen Sommers vor. Unser erstes Explorationsprogramm wird sich darauf konzentrieren, Ziele in unserem gesamten Portfolio systematisch weiterzuentwickeln und zu priorisieren. Wir freuen uns darauf, den Aktionären in den kommenden Monaten weitere Einzelheiten zum geplanten Arbeitsprogramm mitzuteilen.

Gemäß den Bedingungen der Transaktion hat VLLC den verbleibenden Kaufpreis für die Liegenschaften in Höhe von 812.000 US-Dollar (entspricht 1,138 Mio. C$) in bar an die Verkäufer gezahlt und 1.050.000 Stammaktien von VLLC (die Verkäuferaktien) ausgegeben. Die Verkäuferaktien unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag sowie vertraglichen Handelsbeschränkungen bis zum 27. März 2027.

Zum Datum dieser Mitteilung verfügt VLLC einschließlich der Verkäuferaktien über 73.073.343 ausgegebene und ausstehende Stammaktien.

Über Argentina Metals Corp.

Argentina Metals Corp. (TSXV: VLLC) (OTCQB: VLLCF) (FSE: VA5) ist ein kanadisches Kupferexplorationsunternehmen mit Schwerpunkt auf der argentinischen Provinz Mendoza. Das Unternehmen verfügt über rund 146.700 Hektar in 26 Projekten, die sich alle zu 100 % im Besitz des Unternehmens befinden und über einwandfreie Eigentumstitel verfügen. Sie unterliegen keinen privaten Lizenzgebühren, NSRs, Rückkaufrechten oder Earn-in-Verpflichtungen, abgesehen von den an die Provinz Mendoza zu entrichtenden Lizenzgebühren. Ausgehend von seinem Flaggschiffprojekt Las Estrellas hat sich das Unternehmen frühzeitig eine Position in einem bislang wenig erkundeten Teil der argentinischen Anden gesichert - vor dem Hintergrund bergbaufreundlicher Reformen, die den Rohstoffsektor des Landes neugestalten.

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Raymond D. Harari

Vorstandsvorsitzender

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Tel.: +507-6675-2221

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Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen betreffen, stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu den Explorationsplänen und -aktivitäten des Unternehmens auf seinen Liegenschaften, den erwarteten Vorteilen der Transaktion sowie den Geschäftszielen und der Wachstumsstrategie des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit erwarteten Ergebnissen abweichen können. Dazu zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Erlangung behördlicher Genehmigungen, den Explorationsergebnissen und den allgemeinen Bedingungen an den Kapitalmärkten. Die Leser werden darauf hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht nach geltendem Recht erforderlich ist. Eine Beschreibung der Risiken und Unsicherheiten, denen das Unternehmen sowie seine Geschäftstätigkeit und Unternehmensangelegenheiten ausgesetzt sind, finden Leser in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden, die im Unternehmensprofil unter www.sedarplus.ca veröffentlicht sind.

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