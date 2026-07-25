Wichtige kritische Metalle, PMET Resources besitzt sie

In der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec verfügt PMET Resources über ein besonderes Projekt

Das Shaakichiuwaanaan-Projekt, zu 100 Prozent im Eigenbesitz von PMET Resources (ISIN: CA73015G1046; WKN: A41JA8), glänzt mit einer besonderen Eigenschaft. Es handelt sich um einen äußerst seltenen Typ einer Lithium-Cäsium-Tantal-Pegmatitlagerstätte (LCT), in der alle drei LCT-Komponenten in einem Umfang und mit einem Gehalt angereichert sind, die für diese stark nachgefragten kritischen Rohstoffe von Bedeutung sind. Diese Lagerstätte gehört weltweit zu den wenigen, die das Potenzial bieten, alle drei kritischen Rohstoffe durch relativ einfache Aufbereitungsverfahren zu gewinnen - ein Alleinstellungsmerkmal auf dem heutigen Markt für kritische Rohstoffe. Und es ist das größte Lithium-Hartgesteinsprojekt in Nordamerika. Zudem liegt das Projekt günstig, um Nordamerika und Europa zu beliefern.

Kritische Mineralien sind für eine Zukunft mit sauberer Energie unerlässlich. Übrigens sind auch Tantal und Gallium vorhanden. Das Shaakichiuwaanaan-Projekt ist nämlich nicht nur ein Lithium-Projekt von Weltklasse, sondern es beherbergt die größte bekannte Cäsium-Ressource sowie eine der weltweit hochgradigsten Tantal-Lagerstätten. Dabei dürfte das Potenzial der Nebenprodukte noch nicht vollständig eingepreist sein. Wird die Produktion einmal auf die weiteren kritischen Mineralien ausgeweitet werden, so sollte dies mit einer beachtenswerten Wertsteigerung verbunden sein. Eine aktualisierte Machbarkeitsstudie ist für Ende 2026 geplant; sie wird Tantal als Nebenprodukt einbeziehen.

Ein näherer Blick auf die kritischen Mineralien zeigt, dass beim Tantal-Markt davon ausgegangen wird, dass sich die Nachfrage in den nächsten zehn Jahren in etwa verdoppeln wird. Da derzeit zirka 65 Prozent aus dem Kongo und aus Ruanda kommen, ist eine Bezugsquelle aus konfliktfreien Regionen natürlich begehrt. Tantal ist wichtiger Bestandteil der Chipfertigung, findet sich in KI-Rechenzentren und Cloud-Servern. Cäsium ist ein Nischenrohstoff mit begrenztem Angebot, der eine weitere potenzielle Einnahmequelle für PMET Resources darstellt. Die Gesellschaft plant, bis Ende 2026 eine Studie auf PEA-Niveau für das Gesamtprojekt vorzulegen, welche die vorläufige Wirtschaftlichkeit des kombinierten Projekts hinsichtlich Lithium, Cäsium und Tantal aufzeigt.

Dass Lithium für die Lithium-Ionen-Batterien unabdingbar ist, ist bekannt. Denn diese werden voraussichtlich noch lange den Batteriemarkt beherrschen. Laut der Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2025 können 800.000 Tonnen Lithium jährlich produziert werden. Damit positioniert sich PMET Resources als weltweit viertgrößter Produzent von Spodumen-Konzentrat sowie als größter Produzent auf dem amerikanischen Kontinent.

Mit Volkswagen hat PMET Resources bereits einen starken Partner. Der Volkswagen-Konzern hält etwa 9,5 Prozent der gesamten Aktien. Ein weiterer großer Aktionär ist Albemarle, weltweit größtes Lithiumunternehmen. Und mit Mitsui aus Japan besteht auch eine bedeutende Partnerschaft. Albemarle und Volkswagen/PowerCo haben zudem strategische Investitionen in das Unternehmen getätigt. PMET Resources ist auch finanziell gut aufgestellt, auf dem Konto befinden sich mehr als 175 Millionen kanadische Dollar. Damit ist das Vorhaben bis zum Baubeginn vollständig finanziert, wobei die Minengenehmigung in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres erwartet wird.

"Angetrieben von der gemeinsamen Vision einer nachhaltigen Zukunft bereiten wir uns darauf vor, die Revolution der sauberen Energie aus dem Herzen von Eeyou Istchee heraus voranzutreiben", so CEO Ken Brinsden. Übrigens wurde im Jahr 2023 das Unternehmen von der QMEA für den Pegmatit CV5 als "Entdeckung des Jahres" ausgezeichnet und auf dem "Diggers and Dealers Mining Forum" in Australien zum "Best Emerging Company" (bestes aufstrebendes Unternehmen) gekürt. Zudem konnte PMET Resources mit der Cree Nation Chisasibi eine unverbindliche Absichtserklärung unterzeichnen, die einen strukturierten Rahmen für die weitere Zusammenarbeit und Bewertung des Lithiumprojekts schafft.

Anlegern, die auf das für Nordamerika wichtige Projekt in Sachen kritischer Rohstoffe setzen möchten, werden der Vollständigkeit halber darauf hingewiesen, dass Aktieninvestments immer mit einem gewissen Risiko verbunden sind.

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