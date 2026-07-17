FintechWerx schließt Übernahme der Kreditplattform Ruby Loans ab

Vancouver, British Columbia - 17. Juli 2026 / IRW-Press / FintechWerx International Software Services Inc. (CSE: WERX) (FintechWerx oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass im Anschluss an die Pressemitteilung des Unternehmens vom 7. Juli 2026 die Übernahme der Kreditplattform Ruby Loans (Ruby Loans) abgeschlossen wurde.

Ruby Loans, eine Kreditplattform für kleine und mittlere Unternehmen, gibt Kreditnehmern die Kontrolle über die Einleitung ihrer Kreditanfragen und rationalisiert den Prozess der Kreditvergabe, indem viele der sonst manuellen Schritte automatisiert werden, die für die Vorbereitung von Kreditunterlagen für Kleinunternehmen zur Genehmigung erforderlich sind. Die Plattform kombiniert Prozesse und Tools und ist so konzipiert, dass sie den Antrag durch einen mehrstufigen Prozess führt, der von der Anfrage mit den vom Kreditnehmer gesammelten Informationen bis hin zur Einreichung und Bewertung von Schlüsseldokumenten sowie einer Finanz- und Risikobewertung reicht. Das angestrebte Ergebnis ist die Generierung einer qualitativ hochwertigen Kreditanfrage vor der Einbindung von Mitarbeitern des Kreditrisikomanagements.

Um die Übernahme zum Abschluss zu bringen, hat FintechWerx im Rahmen einer Kaufvereinbarung über geistiges Eigentum und Technologievermögenswerten (die Vereinbarung) vom 6. Juli 2026 insgesamt 100.000 $ bezahlt und 728.862 Stammaktien (jeweils eine Aktie) des Unternehmens zu einem angenommenen Preis von 0,6174 $ pro Aktie an die Firma 1431575 B.C. Ltd. (der Verkäufer), ein unabhängiges Drittunternehmen, ausgegeben. In Verbindung mit der Übernahme haben FintechWerx und der Verkäufer eine Abtretungsvereinbarung zur Übertragung sämtlicher Rechtsansprüche und Beteiligungen an Ruby Loans auf FintechWerx abgeschlossen. Die Aktien sind ab dem Ausgabedatum an eine gesetzliche Sperrfrist gebunden, die nach vier Monaten und einem Tag endet.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass im Rahmen einer Lizenz- und Dienstleistungsvereinbarung (die Lizenzvereinbarung) vom 1. Juni 2026 die Ausgabe von 101.997 Aktien zum Preis von 0,6783 $ pro Aktie an die Firma Secure Digital Payments Corp. (SDP), ein unabhängiges Unternehmen, erfolgt ist. Die Aktien sind ab dem Ausgabedatum an eine gesetzliche Sperrfrist gebunden, die nach vier Monaten und einem Tag endet. Die Anzahl der an SDP auszugebenden Aktien wurde in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 11. Juni 2026 fälschlicherweise mit 85.062 Aktien angegeben.

Über FintechWerx

FintechWerx ist ein kanadisches Finanztechnologieunternehmen, das Onboarding-, Zahlungs-, Identitätsverifizierungs-, Betrugspräventions- und Datendienste für Händler, unabhängige Vertriebsorganisationen und Zahlungsdienstleister bereitstellt und eine Alternative zur Nutzung einer Vielzahl unterschiedlicher Anbieter bietet. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.sedarplus.ca oder auf der Website des Unternehmens unter www.FintechWerx.com .

Francisco Carasquero, Mitbegründer und CFO von FintechWerx

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Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie beabsichtigt, glaubt oder erwartet bzw. durch Variationen solcher Wörter und Ausdrücke erkennen oder durch Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten können, könnten, sollten oder würden. Diese Informationen und Aussagen, die hierin als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden, stellen keine historischen Tatsachen dar, beziehen sich auf den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und umfassen unter anderem Aussagen zu Erörterungen über zukünftige Pläne, Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen zu den Erwartungen und Absichten des Managements unter anderem in Bezug auf: die erwartete Kommerzialisierung, Integration, Leistung und die Vorteile von Ruby Loans, die erwartete Verbesserung und Optimierung von Bonitätsanfragen bei Kreditnehmern, die erwartete Akzeptanz und Nutzung der Plattform durch Kunden und Partner sowie die Fähigkeit des Unternehmens, Ruby Loans zu vermarkten, zu vertreiben, in Unterlizenz zu vergeben, zu unterstützen und zu integrieren.

Obwohl FintechWerx der Ansicht ist, dass solche Aussagen angemessen sind und die Erwartungen hinsichtlich künftiger Entwicklungen sowie andere Faktoren widerspiegeln, die das Management für angemessen und relevant hält, kann FintechWerx keine Gewähr dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Bei der Abgabe der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat FintechWerx mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, darunter unter anderem, dass die Marktgrundlagen die Tragfähigkeit der FintechWerx-Plattform stützen werden, dass Ruby Loans erfolgreich in den operativen Betrieb und das kommerzielle Angebot des Unternehmens integriert wird, dass die für die Durchführung der geplanten zukünftigen Aktivitäten von FintechWerx erforderlichen Finanzmittel zur Verfügung stehen, dass Kunden und Partner die Plattform wie erwartet annehmen werden sowie die Verfügbarkeit und die Fähigkeit, qualifiziertes Personal zu gewinnen und zu halten.

Der Ausgang der in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ereignisse unterliegt bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von FintechWerx wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, darunter unter anderem: die Auswirkungen makroökonomischer Unsicherheiten und Marktvolatilität; die finanzielle Performance von FintechWerx, einschließlich der Erwartungen hinsichtlich der Geschäftsergebnisse und der diesen Erwartungen zugrunde liegenden Annahmen sowie der Fähigkeit, Rentabilität zu erzielen und aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit von FintechWerx, Kunden zu gewinnen und zu binden; die Fähigkeit von FintechWerx, sich in einem hart umkämpften Markt erfolgreich zu behaupten; die Fähigkeit von FintechWerx, geänderte oder neue Branchenstandards, Gesetze und Vorschriften, die für seine Geschäftstätigkeit gelten, einzuhalten sowie erhöhte Kosten im Zusammenhang mit der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Zukunftsgerichtete Aussagen geben die Einschätzungen und Annahmen des Managements von FintechWerx ausschließlich zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wieder. FintechWerx übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen bzw. das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die Canadian Securities Exchange noch die Canadian Investment Regulatory Organization hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt noch abgelehnt.

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