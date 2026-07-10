Design-Kiste erweitert Sortiment um Möbel des Herstellers KFF

Design-Kiste.de erweitert sein Sortiment um Möbel von KFF. Entdecken Sie hochwertige Stühle, Barhocker, Bänke und Sessel mit persönlicher Beratung.

Raum & Form Seidel GmbH nimmt ausgewählte Stühle, Barhocker, Bänke und Sessel des deutschen Möbelherstellers KFF in das Sortiment von Design-Kiste.de auf. Nürnberg - Die Raum & Form Seidel GmbH erweitert das Angebot ihres Onlineshops Design-Kiste.de um Möbel des deutschen Herstellers KFF. Ab sofort finden Kundinnen und Kunden auf der Webseite eine Auswahl hochwertiger Stühle, Barhocker, Bänke, Loungesessel und weiterer Sitzmöbel des traditionsreichen Unternehmens.

Mit der Aufnahme von KFF ergänzt Design-Kiste.de sein Sortiment um einen Hersteller, der für eine eigenständige Formensprache, hohen Sitzkomfort und zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Konfiguration steht. Die Möbel eignen sich sowohl für private Wohn- und Essbereiche als auch für anspruchsvolle gewerbliche Einrichtungen.

Individuell konfigurierbare Sitzmöbel

Das Sortiment von KFF umfasst Sitzmöbel für unterschiedliche Einrichtungsstile und Nutzungssituationen. Dazu gehören Esszimmerstühle, Bar- und Tresenhocker, Bänke, Sessel und Loungemöbel.

Viele Modelle sind in verschiedenen Gestellvarianten, Farben, Stoffen und Lederqualitäten erhältlich. Dadurch können die Möbel gezielt auf vorhandene Tische, Küchen, Bodenbeläge, Farbkonzepte und weitere Einrichtungsgegenstände abgestimmt werden.

Auf Design-Kiste.de werden unter anderem Möbel aus den Kollektionen ARVA, FAYE, GAIA, LHASA, LUNAR, MAVERIC, TEXAS und YOUMA präsentiert. Darüber hinaus gehören Sessel wie CADO und NEST sowie verschiedene Bänke und Barhocker zum Angebot. Weitere Modelle und Ausführungen aus dem KFF-Sortiment können individuell angefragt werden.

"KFF passt hervorragend zu unserem Anspruch, Möbel nicht isoliert, sondern immer im Zusammenspiel mit dem Raum, den Materialien und der späteren Nutzung zu betrachten. Die Kollektionen verbinden eine klare Formensprache mit spürbarem Sitzkomfort und zahlreichen Möglichkeiten zur Individualisierung. Genau hier schafft unsere persönliche Beratung einen echten Mehrwert", sagt Peter Seidel, Geschäftsführer der Raum & Form Seidel GmbH.

_Hinweis vor der Veröffentlichung: Das Zitat sollte von Peter Seidel abschließend freigegeben werden._

Persönliche Beratung ergänzt die digitale Produktauswahl

Die Raum & Form Seidel GmbH verbindet mit Design-Kiste.de die Vorteile eines umfangreichen Online-Angebots mit persönlicher Einrichtungsberatung. Interessierte können sich zunächst online über die verschiedenen Modelle und Kollektionen von KFF informieren und anschließend eine individuelle Beratung in Anspruch nehmen.

Dabei geht es nicht nur um die Auswahl eines bestimmten Möbelstücks. Auch Raumgröße, Tischhöhe, Laufwege, Lichtverhältnisse, vorhandene Möbel, Farben und Materialien können in die Planung einbezogen werden. Auf Wunsch entwickelt das Team von Raum & Form Seidel vollständige Einrichtungskonzepte für private Wohnräume, Büros, Besprechungsbereiche, Empfangszonen, Hotels oder gastronomische Einrichtungen.

Auch bei der Auswahl geeigneter Stoffe, Leder, Gestelle und Farben werden Kundinnen und Kunden unterstützt. Bestellung, Lieferung und Montage können ebenfalls durch das Unternehmen begleitet werden.

Beratung und Ausstellung in Nürnberg

Für Kundinnen und Kunden aus Nürnberg, Fürth, Erlangen und der Metropolregion steht neben dem Onlineshop auch das Ladengeschäft von Raum & Form Seidel in der Fürther Straße in Nürnberg zur Verfügung.

In der Ausstellung können Möbel, Materialien, Oberflächen und Muster nach Terminvereinbarung persönlich betrachtet werden. Zusätzlich stehen Kataloge und Materialmuster verschiedener Hersteller und Kollektionen zur Verfügung.

Mit der Kombination aus Onlinehandel, persönlicher Beratung und professioneller Raumplanung möchte das Unternehmen seinen Kundinnen und Kunden eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die Einrichtung privater und gewerblicher Räume bieten.

Deutsche Möbeltradition seit 1984

KFF wurde 1984 von Karl-Friedrich Förster in Lemgo gegründet. Der Hersteller hat sich insbesondere auf hochwertige Sitzmöbel spezialisiert. Zu den frühen Erfolgsmodellen des Unternehmens gehört der Stuhl SINUS, der sich zu einem bekannten Klassiker entwickelte.

Seit der Gründung wurde das Sortiment kontinuierlich erweitert. Heute umfasst das Portfolio Stühle, Bänke, Barhocker, Sessel und Loungemöbel für private sowie gewerbliche Einsatzbereiche.

KFF entwickelt eigene Kollektionen und arbeitet darüber hinaus mit verschiedenen Designerinnen und Designern zusammen. Charakteristisch für die Möbel sind markante Formen, komfortable Polsterungen und zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten.

Ab sofort bei Design-Kiste.de erhältlich

Die Möbel von KFF sind ab sofort über Design-Kiste.de erhältlich beziehungsweise individuell anfragbar. Informationen zu Modellen, Ausführungen, Bezugsmaterialien, Gestellen und Farben erhalten Interessierte über die Webseite, telefonisch oder im Rahmen eines persönlichen Beratungstermins.

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Die Raum & Form Seidel GmbH mit Sitz in Nürnberg ist Anbieter für hochwertige Designermöbel, Einrichtungsberatung und Innenarchitektur. Über Design-Kiste.de präsentiert das Unternehmen eine kuratierte Auswahl an Möbeln, Leuchten und Einrichtungslösungen für verschiedene Wohn- und Arbeitsbereiche. Im Mittelpunkt stehen persönliche Beratung, langlebige Qualität, stilsichere Planung und ein ganzheitlicher Blick auf Räume.

Das Nürnberger Unternehmen begleitet Kundinnen und Kunden von der ersten Idee über die Auswahl passender Möbel bis hin zur Umsetzung. Zum Service gehören je nach Projekt persönliche Beratung, Planung, Lieferung und Montage. Mit der Aufnahme von TEAM 7 erweitert Raum & Form Seidel sein Sortiment um hochwertige Naturholzmöbel aus Österreich.

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