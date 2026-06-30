Argentina Metals gibt den Abschluss der Übernahme der Landstücke El Salado und La Quimera in Mendoza, Argentinien, bekannt

30. Juni 2026 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Argentina Metals Corp. (TSXV: VLLC) (FSE: VA5) (VLLC oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass im Anschluss an die Pressemitteilung des Unternehmens vom 3. März 2026 die Dirección de Minería de la Provincia de Mendoza (das Bergbauministerium von Mendoza) die Übertragung und Eintragung von 100 % der Anteile an den Grundstücken El Salado und La Quimera (zusammen die Grundstücke), die sich über eine Fläche von 9.980 Hektar in Mendoza, Argentinien, erstrecken, an Argentina Metals S.A.S., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, genehmigt hat (die Transaktion).

Die Genehmigung der Übertragung der Liegenschaften El Salado und La Quimera durch das Bergbauministerium von Mendoza stellt einen wichtigen Meilenstein für Argentina Metals dar, sagte Raymond D. Harari, CEO von VLLC. Diese Genehmigung schließt den Erwerbsprozess ab und sichert unsere 100-prozentige Beteiligung an diesen äußerst vielversprechenden Kupferexplorationsgebieten. Die Liegenschaften erweitern unsere Landposition in Mendoza erheblich und stärken unsere Präsenz in einer der wichtigsten aufstrebenden Kupferregionen Argentiniens. Wir schätzen die Unterstützung und Sorgfalt des Bergbauministeriums von Mendoza während des gesamten Prozesses und freuen uns darauf, die Explorationsaktivitäten in Zusammenarbeit mit den Provinzbehörden und den lokalen Gemeinden voranzutreiben.

Gemäß den Bedingungen der Transaktion hat VLLC die Abschlusszahlung an die Verkäufer der Liegenschaften in Höhe von 195.000 CAD in bar geleistet und 450.000 Stammaktien von VLLC (die Verkäuferaktien) ausgegeben. Die Verkäuferaktien unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen sowie vertraglichen Handelsbeschränkungen bis zum 25. Februar 2027.

VLLC gibt außerdem bekannt, dass das Unternehmen vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange im Zusammenhang mit der Transaktion 225.000 Stammaktien von VLLC (die Vermittleraktien) an einen unabhängigen Vermittler ausgeben wird. Die Vermittleraktien entsprechen einer Vermittlerprovision in Höhe von 54.000 CAD, basierend auf einem Preis von 0,24 CAD pro Aktie. Die Vermittleraktien unterliegen vertraglichen Handelsbeschränkungen bis zum 30. Juni 2027 sowie einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen.

Zum Datum dieser Mitteilung, einschließlich der Ausgabe der Verkäuferaktien und der Vermittleraktien, hat VLLC 72.248.343 ausgegebene und im Umlauf befindliche Stammaktien.

Über Argentina Metals Corp.

Argentina Metals Corp. (TSXV: VLLC) (FSE: VA5) ist ein kanadisches Kupferexplorationsunternehmen, das sich auf die Provinz Mendoza in Argentinien konzentriert. Das Unternehmen verfügt über rund 146.700 Hektar in 26 Projekten, die alle zu 100 % im Besitz des Unternehmens sind und über ein einwandfreies Eigentumsrecht verfügen, ohne private Lizenzgebühren, NSRs, Rückkaufrechte oder Earn-in-Verpflichtungen, mit Ausnahme der an die Provinz Mendoza zu zahlenden Lizenzgebühren. Mit seinem Flaggschiffprojekt Las Estrellas als Anker hat sich das Unternehmen eine frühe Position in einem noch wenig erkundeten Teil der argentinischen Anden gesichert - vor dem Hintergrund der bergbaufreundlichen Reformen, die den Rohstoffsektor des Landes neu gestalten.

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Raymond D. Harari

Vorstandsvorsitzender

E-Mail: harari@argentinametals.com

Tel.: +507-6675-2221

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Warnhinweise

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen bezüglich: der Ausgabe der Finder-Aktien und der Erteilung der entsprechenden Genehmigung durch die TSXV; der Explorationspläne und -aktivitäten des Unternehmens auf den Liegenschaften; der erwarteten Vorteile der Transaktion; sowie der Geschäftsziele und der Wachstumsstrategie des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Erlangung behördlicher Genehmigungen, Explorationsergebnissen und den allgemeinen Bedingungen an den Kapitalmärkten. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Eine Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen sowie seine Geschäftstätigkeit und Angelegenheiten ausgesetzt sind, finden Leser in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden, die auf dem Unternehmensprofil unter www.sedarplus.ca veröffentlicht sind.

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