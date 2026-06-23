Cloud Migration: Zwischen Effizienz und Sicherheitsverantwortung

Cloud-Lösungen bieten Flexibilität und Skalierbarkeit. Doch wie gelingt die Migration sicher? Erfahren Sie, worauf Unternehmen bei Datenschutz und IT-Sicherheit achten müssen.

Luzern im Juni 2026: Die Verlagerung von IT-Infrastrukturen in die Cloud gilt für viele Unternehmen längst nicht mehr als Zukunftsprojekt, sondern als betriebliche Notwendigkeit. Flexible Arbeitsmodelle, steigende Anforderungen an Verfügbarkeit und der Wunsch nach skalierbaren IT-Strukturen beschleunigen die digitale Transformation in nahezu allen Branchen. Gleichzeitig wächst jedoch die Unsicherheit vieler Unternehmen: Wie sicher sind sensible Daten in der Cloud? Welche Risiken entstehen bei der Migration? Und wie lässt sich verhindern, dass aus Effizienzgewinnen neue Sicherheitsprobleme entstehen?

Gerade im Mittelstand zeigt sich ein klares Bild: Viele Unternehmen erkennen die Vorteile cloudbasierter Systeme, gleichzeitig bestehen erhebliche Bedenken hinsichtlich Datenschutz, Ausfallrisiken und möglichem Datenverlust. Sicherheitsverantwortliche beobachten deshalb eine zunehmende Nachfrage nach strukturierten Migrationsstrategien, die technische Modernisierung und Sicherheitsanforderungen miteinander verbinden.

Denn während Cloud-Lösungen neue Möglichkeiten schaffen, verändern sie gleichzeitig die Anforderungen an Unternehmenssicherheit grundlegend.

Der Druck zur Digitalisierung nimmt zu

Die vergangenen Jahre haben die Arbeitswelt nachhaltig verändert. Hybride Teams, standortunabhängige Zusammenarbeit und cloudbasierte Anwendungen gehören heute zum betrieblichen Alltag vieler Unternehmen. Mitarbeitende erwarten flexiblen Zugriff auf Daten, Systeme und Kommunikationsplattformen - unabhängig vom Standort.

Damit steigen auch die Anforderungen an die IT-Infrastruktur. Klassische Serverumgebungen geraten zunehmend an ihre Grenzen: hohe Wartungsaufwände, begrenzte Skalierbarkeit und steigende Anforderungen an Verfügbarkeit erschweren den Betrieb.

Vor diesem Hintergrund gewinnt die Cloud Migration an strategischer Bedeutung. Unternehmen wollen ihre Systeme modernisieren, Prozesse vereinfachen und gleichzeitig flexibler auf neue Anforderungen reagieren können.

Doch genau an diesem Punkt entstehen häufig neue Unsicherheiten. Viele Unternehmen stellen sich Fragen wie:

- Wo befinden sich unsere Daten künftig?

- Welche Sicherheitsstandards gelten in Cloud-Umgebungen?

- Wie lassen sich bestehende Systeme sicher migrieren?

- Wer trägt die Verantwortung im Schadensfall?

- Welche Risiken entstehen während der Umstellung?

Diese Fragen beschäftigen nicht nur IT-Abteilungen, sondern zunehmend auch Geschäftsleitungen und Compliance-Verantwortliche.

Zwischen Modernisierung und Kontrollverlust

Viele Unternehmen verbinden Cloud-Technologien zunächst mit Effizienz, Kostentransparenz und vereinfachter Zusammenarbeit. Gleichzeitig besteht häufig die Sorge, Kontrolle über sensible Unternehmensdaten zu verlieren.

Ein anonymisierter IT-Leiter eines Schweizer KMU beschreibt die Situation so:

"Wir wollten flexibler arbeiten und unsere Infrastruktur modernisieren. Gleichzeitig hatten wir grosse Bedenken, wie wir Datenschutz und Sicherheit während der Migration gewährleisten können."

Solche Aussagen spiegeln eine Entwicklung wider, die Experten zunehmend beobachten: Unternehmen stehen unter Innovationsdruck, möchten jedoch keine zusätzlichen Risiken eingehen.

Besonders kritisch wird dies dort, wo bestehende IT-Strukturen historisch gewachsen sind. Viele Organisationen arbeiten mit unterschiedlichen Systemen, individuellen Schnittstellen und komplexen Berechtigungsstrukturen. Eine unstrukturierte Migration kann in solchen Umgebungen schnell zu Sicherheitslücken oder Betriebsunterbrüchen führen.

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Warum Cloud-Projekte oft unterschätzt werden

Cloud Migration wird häufig primär als technisches Infrastrukturprojekt betrachtet. Tatsächlich betrifft sie jedoch nahezu alle Bereiche eines Unternehmens: Arbeitsprozesse, Sicherheitsrichtlinien, Zugriffsrechte, Datenmanagement und Compliance-Strukturen.

Gerade deshalb scheitern viele Projekte nicht an der Technologie selbst, sondern an fehlender Planung oder unklaren Verantwortlichkeiten.

Experten beobachten dabei mehrere wiederkehrende Risiken:

- unvollständige Datensicherungen vor der Migration

- unklare Benutzer- und Zugriffsrechte

- fehlende Sicherheitsrichtlinien

- mangelnde Transparenz über bestehende Datenbestände

- unzureichende Schulung von Mitarbeitenden

- fehlende Notfall- und Wiederherstellungskonzepte

Besonders problematisch wird dies bei sensiblen Unternehmensdaten oder geschäftskritischen Anwendungen. Bereits kurze Unterbrüche können erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen verursachen.

Die Folge: Unternehmen erkennen zunehmend, dass erfolgreiche Cloud-Projekte weit mehr erfordern als die reine Verschiebung von Daten in eine neue Umgebung.

Sicherheit verändert sich in der Cloud grundlegend

Mit der Verlagerung von Systemen in die Cloud verändern sich auch klassische Sicherheitsmodelle. Während früher zentrale Unternehmensnetzwerke geschützt wurden, verteilen sich Daten und Anwendungen heute über unterschiedliche Plattformen, Geräte und Standorte hinweg.

Dadurch entsteht ein grundlegender Wandel im Bereich Security.

Sicherheit bedeutet heute nicht mehr nur Perimeterschutz durch Firewalls oder lokale Serverkontrollen. Stattdessen müssen Unternehmen Zugriffe, Identitäten, Datenflüsse und Benutzerrechte kontinuierlich überwachen und absichern.

Besonders wichtig wird dabei das sogenannte Shared-Responsibility-Modell: Cloud-Anbieter stellen zwar die Infrastruktur bereit, die Verantwortung für Benutzerrechte, Datenzugriffe und Sicherheitskonfigurationen bleibt jedoch häufig beim Unternehmen selbst.

Viele Unternehmen unterschätzen genau diesen Punkt. Sie gehen davon aus, dass Cloud-Dienste automatisch vollständig abgesichert sind. Tatsächlich entstehen Sicherheitslücken oft durch Fehlkonfigurationen, unzureichende Berechtigungskonzepte oder fehlende Transparenz über Datenzugriffe.

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Der Faktor Mensch bleibt zentral

Auch in modernen Cloud-Umgebungen bleibt der Mensch ein entscheidender Sicherheitsfaktor. Mitarbeitende arbeiten täglich mit unterschiedlichen Anwendungen, teilen Dateien, vergeben Zugriffsrechte oder nutzen mobile Geräte für den Zugriff auf Unternehmensdaten.

Gerade in hektischen Arbeitsumgebungen entstehen dadurch Risiken: falsch freigegebene Dokumente, schwache Passwörter oder unkontrollierte Synchronisationen können erhebliche Sicherheitsprobleme verursachen.

Deshalb gewinnt Benutzerfreundlichkeit im Sicherheitskontext zunehmend an Bedeutung. Systeme müssen so gestaltet sein, dass sichere Prozesse möglichst einfach funktionieren.

Professionelle Cloud-Konzepte kombinieren deshalb technische Schutzmechanismen mit klaren Richtlinien und transparenten Benutzerstrukturen. Moderne Sicherheitslösungen überwachen Zugriffe automatisch, erkennen ungewöhnliche Aktivitäten und reduzieren Risiken durch zentrale Verwaltungskonzepte.

Warum Transparenz entscheidend wird

Eine der grössten Herausforderungen moderner Cloud-Umgebungen besteht darin, die Übersicht über Daten, Benutzer und Zugriffe zu behalten.

Viele Unternehmen arbeiten heute parallel mit verschiedenen Plattformen: Microsoft 365, Cloud-Speichern, Kollaborationstools oder branchenspezifischen Anwendungen. Dadurch entstehen komplexe digitale Strukturen mit zahlreichen Schnittstellen.

Ohne zentrale Transparenz wird Sicherheitsmanagement jedoch schwierig.

Unternehmen müssen nachvollziehen können:

- Wer greift auf welche Daten zu?

- Welche Geräte sind verbunden?

- Wo befinden sich sensible Informationen?

- Welche Daten werden extern geteilt?

- Welche Sicherheitsrichtlinien gelten aktuell?

Cloud Migration bedeutet deshalb nicht nur technologische Modernisierung, sondern auch organisatorische Neuordnung digitaler Prozesse.

Die Bedeutung von Backup- und Recovery-Konzepten

Ein häufiger Irrtum besteht darin, anzunehmen, dass Cloud-Daten automatisch vollständig abgesichert sind. Tatsächlich bieten viele Plattformen zwar grundlegende Verfügbarkeit, jedoch nicht immer umfassende Wiederherstellungsoptionen für alle Szenarien.

Gerade bei Fehlbedienungen, Ransomware-Angriffen oder versehentlichen Löschungen entstehen dadurch Risiken für Datenverlust.

Deshalb gewinnen professionelle Backup- und Recovery-Konzepte auch in Cloud-Umgebungen massiv an Bedeutung. Unternehmen benötigen klare Strategien dafür, wie Daten gesichert, versioniert und im Notfall wiederhergestellt werden können.

Sicherheitsfachleute beobachten dabei einen klaren Trend: Unternehmen kombinieren Cloud-Infrastrukturen zunehmend mit unabhängigen Sicherungslösungen, um Ausfallrisiken und Datenverluste zu minimieren.

Cloud Migration als langfristiger Prozess

Viele Unternehmen betrachten Cloud-Projekte als einmalige Umstellung. Tatsächlich handelt es sich jedoch meist um einen langfristigen Transformationsprozess.

Neue Anwendungen, wachsende Datenmengen und veränderte Arbeitsmodelle erfordern kontinuierliche Anpassungen. Gleichzeitig entwickelt sich auch die Bedrohungslage laufend weiter.

Deshalb gewinnen langfristige Betriebs- und Sicherheitskonzepte zunehmend an Bedeutung. Unternehmen benötigen Partner, die nicht nur technische Migrationen begleiten, sondern auch beim laufenden Betrieb, Sicherheitsmanagement und der Optimierung unterstützen.

Schweizer Unternehmen stehen vor besonderen Anforderungen

In der Schweiz spielen Datenschutz, Compliance und Verfügbarkeit eine zentrale Rolle. Unternehmen müssen nicht nur technische Sicherheitsstandards erfüllen, sondern auch regulatorische Anforderungen berücksichtigen.

Gleichzeitig steigt der wirtschaftliche Druck, digitale Prozesse effizienter und flexibler zu gestalten.

Gerade kleine und mittlere Unternehmen stehen dabei vor einer komplexen Herausforderung: Sie müssen moderne Cloud-Technologien nutzen, verfügen jedoch oft nur über begrenzte interne IT-Ressourcen.

Die Schweizer NetWyl Informatik GmbH begleitet Unternehmen bei Cloud-Migrationsprojekten und unterstützt insbesondere KMU bei der sicheren Modernisierung ihrer IT-Infrastrukturen. Im Fokus stehen dabei strukturierte Migrationsprozesse, Sicherheitskonzepte sowie die Integration moderner Cloud- und Kollaborationslösungen.

Ziel ist es, digitale Arbeitsumgebungen so zu gestalten, dass Flexibilität, Verfügbarkeit und Sicherheit langfristig miteinander vereinbar bleiben.

Warum strategische Planung wichtiger wird

Cloud Migration betrifft heute nicht mehr nur die IT-Abteilung. Sie beeinflusst Geschäftsprozesse, Kommunikation, Sicherheitsstrukturen und organisatorische Abläufe.

Deshalb gewinnt strategische Planung zunehmend an Bedeutung. Unternehmen müssen frühzeitig definieren:

- Welche Systeme migriert werden sollen

- Welche Sicherheitsanforderungen bestehen

- Welche regulatorischen Vorgaben gelten

- Welche Prozesse angepasst werden müssen

- Wie Risiken minimiert werden können

Besonders erfolgreich sind dabei Projekte, die technische, organisatorische und sicherheitsrelevante Aspekte gemeinsam betrachten.

Hier erfahren Sie mehr darüber: https://www.netwyl-informatik.ch/ .

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

NetWyl Informatik GmbH

Herr Piotr Kusak von Wyl

Täschmattstrasse 19

6015 Luzern

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fon ..: +41 41 520 07 40

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email : piotr.kusak@netwyl-informatik.ch

Die NetWyl Informatik GmbH mit Sitz in Luzern ist ein spezialisierter Schweizer IT-Dienstleister für Cybersecurity und Netzwerklösungen. Das Unternehmen unterstützt KMU sowie größere Organisationen bei der Absicherung ihrer IT-Infrastrukturen durch maßgeschneiderte Sicherheitskonzepte, Managed Security Services, E-Mail-Security, Cloud-Lösungen und Sicherheitsanalysen. NetWyl kombiniert langjährige IT-Security-Expertise mit persönlicher Beratung und verfolgt das Ziel, Unternehmen zuverlässig vor Cyberrisiken zu schützen und einen sicheren, stabilen IT-Betrieb zu gewährleisten.

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