Greetsiel Auszeit startet Inner Circle für kurzfristig freie Ferienzeiten an der Nordsee

Das neue Portal greetsiel-auszeit.de informiert über ausgewählte Ferienunterkünfte in Greetsiel. Über den Inner Circle erhalten Interessierte Hinweise auf freie Zeiträume und besondere Angebote.

Greetsiel , 12. Juni 2026 - Mit greetsiel-auszeit.de ist ein neues Portal für ausgewählte Ferienhäuser und Ferienwohnungen in Greetsiel online gegangen. Im Mittelpunkt steht ein schlanker Direktkontakt für Urlaubsgäste, die hochwertige Unterkünfte an der ostfriesischen Nordseeküste suchen und sich frühzeitig über freie Zeiträume oder kurzfristige Buchungslücken informieren möchten.

Neu ist dabei der "Greetsiel Auszeit Inner Circle". Interessierte Gäste können sich per E-Mail anmelden und erhalten künftig Hinweise auf kurzfristig freie Zeiträume, Last-Minute-Möglichkeiten und besondere Angebote für ausgewählte Ferienobjekte in Greetsiel.

"Gerade bei Ferienwohnungen und Ferienhäusern entstehen immer wieder kurzfristige freie Zeitfenster - etwa durch Stornierungen, Lücken zwischen bestehenden Buchungen oder freie Zeiträume in der Nebensaison. Mit dem Inner Circle möchten wir Interessenten frühzeitig und unkompliziert über solche Möglichkeiten informieren", erklärt Torsten Müller, Geschäftsführer des Website-Betreibers TM Ruhr GmbH.

Auf greetsiel-auszeit.de werden derzeit mehrere Ferienobjekte in Greetsiel vorgestellt, darunter Ferienhäuser und Ferienwohnungen wie Ruhehafen, Spitzhus, Mühlenblick 1, Friesenhuuske und Friesenstuuv. Besucher können sich über die Objekte informieren, Verfügbarkeiten einsehen und direkt eine unverbindliche Buchungsanfrage stellen.

Der Fokus der Website liegt bewusst auf einer einfachen und übersichtlichen Nutzerführung: Gäste sollen schnell erkennen, welche Unterkunft zu ihrem Reisewunsch passt, freie Zeiträume prüfen und bei Interesse direkt Kontakt aufnehmen können. Ergänzend dient der Inner Circle als zusätzlicher Informationskanal für Gäste, die flexibel reisen können oder gezielt nach kurzfristigen Angeboten an der Nordsee suchen.

Weitere Informationen zu den Ferienobjekten und zum Greetsiel Auszeit Inner Circle finden Interessierte unter:

https://www.greetsiel-auszeit.de/

Direkt zum Inner Circle:

https://www.greetsiel-auszeit.de/inner-circle/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TM Ruhr GmbH

Herr Torsten Müller

Am Flöz 64

45472 Mülheim

Deutschland

fon ..: +49 208 78257882

web ..: https://www.greetsiel-auszeit.de/

email : torsten@tm-ruhr.de

Über Greetsiel Auszeit

Greetsiel Auszeit bündelt ausgewählte Ferienhäuser und Ferienwohnungen in Greetsiel an der ostfriesischen Nordseeküste. Ziel ist es, Gästen eine hochwertige, ruhige und unkomplizierte Urlaubsauswahl für erholsame Tage an der Nordsee zu bieten.

Pressekontakt:

TM Ruhr GmbH

Torsten Müller

Am Flöz 64

45472 Mülheim

fon ..: +49 208 78257882

email : info@tm-ruhr.de