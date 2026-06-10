Southern Cross Gold bohrt 36,6 m mit 4,0 g/t Au und 1,0 % Sb

10. Juni 2026 - Vancouver, Kanada, und Melbourne, Australien / IRW-Press / Southern Cross Gold Consolidated Ltd (SXGC, SX2 oder das Unternehmen) (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) - www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cross-gold-co... - gibt die Ergebnisse von sieben Bohrlöchern aus den Prospektionsgebieten Apollo und Apollo East im zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek in Victoria bekannt (Abbildungen 1 bis 5). Zu den besten Ergebnissen zählte 36,6 m mit 6,5 g/t AuEq (4,0 g/t Au, 1,0 % Sb) ab 700,0 m in Bohrloch SDDSC202. Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte wird für alle gemeldeten Bohrlöcher auf etwa 55 % bis 75 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt.

Vier wichtige Erkenntnisse:

1. Bester neuer Durchschnitt von 36,6 m mit 6,5 g/t AuEq (4,0 g/t Au, 1,0 % Sb) ab 700,0 m in SDDSC202, mit hochgradigen Untersuchungsergebnissen von bis zu 493 g/t Au und 29,1 % Sb, wobei zwei zuvor nicht modellierte hochgradige Zonen die Aderstruktur von Apollo East ergänzen.

2. SDDSC214W1 lieferte die bislang östlichste Mineralisierung, die innerhalb des Hauptbohrgebiets identifiziert wurde (Abbildung 3), und erweiterte Apollo East um weitere 20 m nach Osten mit Abschnitten auf neuen Adersätzen, darunter 0,5 m mit 251,4 g/t AuEq (232,0 g/t Au, 8,1 % Sb) ab 605,2 m und Einzelprobenwerten von bis zu 362,0 g/t Au.

3. Die bislang flachsten Ergebnisse bei Apollo East stammen aus SDDSC217, einer ca. 97 m langen Aufwärtserweiterung, die einen starken Antimongehalt in Oberflächennähe bestätigt, mit 0,1 m @ 130,6 g/t AuEq (55,8 g/t Au, 31,3 % Sb) ab 324,9 m.

4. Die Mineralisierung dehnt sich in der Tiefe und entlang des Streichs weiter aus, wobei sieben Untersuchungsergebnisse 100 g/t Au und fünf 20 % Sb in den gemeldeten Bohrlöchern überschritten, während elf Bohrgeräte und 67 noch ausstehende Bohrlöcher das 200.000-m-Programm bis zum 1. Quartal 2027 fortsetzen.

Michael Hudson, President & CEO, erklärt: Diese sieben Bohrlöcher zeigen erneut, was Sunday Creek am besten kann: das System in jede Richtung, die wir erproben, zu erweitern. SDDSC202 lieferte ein herausragendes Ergebnis von 36,6 m mit 6,5 g/t AuEq und hochgradigen Probenwerten von bis zu 493 g/t Gold, während SDDSC214W1 die Mineralisierung an die östlichste Position vorangetrieben hat, die bisher auf dem Grundstück identifiziert wurde, und damit neues Terrain bei Apollo East erschließt. Ebenso wichtig sind die flachen, antimonreichen Ergebnisse von bis zu 31,3 % Sb in SDDSC217, die einen hohen Gehalt an kritischen Metallen nahe der Oberfläche bestätigen. Mit elf Bohrgeräten im Einsatz und 67 noch ausstehenden Bohrlöchern legen wir nur noch an Fahrt zu, während wir darauf hinarbeiten, das volle Ausmaß dieses außergewöhnlichen Gold-Antimon-Systems zu definieren.

Für alle, die es genau wissen wollen - Highlights:

- SDDSC202 (Apollo East) - Bohrung von Ost nach West mit Fokus auf das Prospektionsgebiet Apollo East, die 9 Adersätze und 6 hochgradige Adern durchschnitten hat, von denen 2 zuvor nicht erkannt oder modelliert worden waren.

o 0,2 m mit 58,6 g/t AuEq (34,9 g/t Au, 9,9 % Sb) ab 538,8 m

o 36,6 m mit 6,5 g/t AuEq (4,0 g/t Au, 1,0 % Sb) ab 700,0 m, einschließlich:

§ 2,7 m mit 34,0 g/t AuEq (18,4 g/t Au, 6,5 % Sb) ab 703,0 m

§ 1,5 m mit 27,3 g/t AuEq (25,2 g/t Au, 0,9 % Sb) ab 712,1 m

o 0,1 m mit 502,3 g/t AuEq (493,0 g/t Au, 3,9 % Sb) ab 778,1 m

o 1,3 m mit 30,6 g/t AuEq (14,9 g/t Au, 6,6 % Sb) ab 894,3 m, 50 m unterhalb von SDDSC145

o Zu den einzelnen Untersuchungsergebnissen gehörten 493,0 g/t Au, 132,0 g/t Au, 106,0 g/t Au mit 25,70 % Sb und 29,10 % Sb.

- SDDSC214 & SDDSC214W1 (Apollo) wurden von Ost nach West gebohrt und zielten auf Apollo East sowie die tieferen Abschnitte des Prospektionsgebiets Apollo ab; ein Tochterbohrloch SDDSC214W1 wurde fertiggestellt, um einen angemessenen Bohrlochabstand in Apollo Deeps zu erreichen, wobei 4 Adersätze und 3 hochgradige Adersätze durchschnitten wurden, von denen 2 zuvor nicht erkannt oder modelliert worden waren, wodurch Apollo East um 20 m nach Osten

- 0,5 m mit 251,4 g/t AuEq (232,0 g/t Au, 8,1 % Sb) ab 605,2 m

- 1,2 m mit 17,8 g/t AuEq (13,9 g/t Au, 1,7 % Sb) ab 596,3 m

- 12,1 m mit 4,0 g/t AuEq (3,5 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 634,6 m, einschließlich:

o 1,6 m mit 24,2 g/t AuEq (22,9 g/t Au, 0,5 % Sb)

- 2,2 m mit 45,0 g/t AuEq (44,9 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 991,9 m, einschließlich:

o 0,2 m mit 362,3 g/t AuEq (362,0 g/t Au)

- Einzelne Untersuchungsergebnisse umfassten 362,0 g/t Au, 232,0 g/t Au mit 8,11 % Sb und 207,0 g/t Au.

- SDDSC217 (Apollo East) wurde von Ost nach West gebohrt und zielte auf den flachen oberen Abschnitt von Apollo East ab. Diese Ergebnisse sind die bislang flachsten Ergebnisse bei Apollo East und stellen eine 100 m lange Aufwärtserweiterung dar

- 0,9 m mit 31,0 g/t AuEq (12,6 g/t Au, 7,7 % Sb) ab 312,3 m, einschließlich:

§ 0,3 m mit 84,9 g/t AuEq (33,3 g/t Au, 21,6 % Sb)

o 0,1 m mit 130,6 g/t AuEq (55,8 g/t Au, 31,3 % Sb) ab 324,9 m

- SDDSC212 (Apollo East) - Bohrung von Ost nach West, um den oberen Teil von Apollo anzusteuern und die nach oben abfallenden Erweiterungen von Apollo East zu kontrollieren. Zu den besseren Ergebnissen gehörten:

o 3,0 m mit 2,1 g/t AuEq (1,6 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 432,0 m

- SDDSC204 (Apollo Deeps) - Bohrung von Ost nach West, die auf die neigungsabwärts gerichtete Erweiterung von Apollo Deeps 50 Meter unterhalb der aktuellen Explorationszielgrenzen abzielte:

o 1,3 m mit 4,5 g/t AuEq (4,4 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 1.095,5 m

o 4,5 m mit 1,6 g/t AuEq (1,5 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 1.102,0 m

- SDDSC209 (Apollo East) - Kontrollbohrung in Süd-Nord-Richtung, östliche Seite der Goliath-Verwerfung

o Gebohrt zur Validierung der Ausrichtung und der Versätze im geologischen Modell; der Gang wurde im Bohrloch mehrmals durchschnitten, was wichtige Anhaltspunkte für den östlichen Rand des Apollo-Systems liefert.

Erörterung der Bohrlöcher

Hier werden sieben Bohrlöcher vorgestellt, die auf die Prospektionsgebiete Apollo und Apollo East abzielen und in Ost-West-Richtung gebohrt wurden, um hohe Schnittwinkel durch die steil einfallende Aderarchitektur zu optimieren; ein von Süden nach Norden verlaufendes Kontrollbohrloch (SDDSC209) wurde gebohrt, um geologische Kontrollen auf der Ostseite der Goliath-Verwerfung zu validieren.

In den sieben gemeldeten Bohrlöchern wurden sieben (7) Einzelanalysen mit mehr als 100 g/t Au und fünf (5) Einzelanalysen mit mehr als 20 % Sb durchschnitten, was das anhaltende Wachstum der hochgradigen Mineralisierung in Apollo zeigt, während die Exploration weiter voranschreitet und die bekannten Grenzen der Mineralisierung erweitert.

SDDSC202

SDDSC202 wurde in Ost-West-Richtung gebohrt und zielte auf das Prospektionsgebiet Apollo East ab, wobei 9 Adersätze und 6 hochgradige Adern durchschnitten wurden, von denen 2 zuvor nicht erkannt oder modelliert worden waren.

4 einzelne Proben lagen über 100 g/t Au und 3 einzelne Proben über 20 % Antimon:

- 106,0 g/t Au und 25,70 % Sb auf 0,18 m ab 704,87 m

- 132,0 g/t Au & 2,26 % Sb auf 0,18 m ab 712,67 m

- 493,0 g/t Au und 3,89 % Sb auf 0,10 m ab 778,10 m

- 102,0 g/t Au & 15,00 % Sb auf 0,13 m ab 785,64 m

- 91,5 g/t Au und 29,10 % Sb auf 0,28 m ab 704,59 m

- 81,5 g/t Au und über 0,22 m ab 894,64 m - ein 50-m-Absatz unterhalb von SDDSC145 0,5 m mit 2544,5 g/t AuEq (2541,9 g/t Au, 1,1 % Sb) ab 876,4 m 9. Dezemberth 2024)

Ausgewählte Highlights der Composites umfassen:

- 0,2 m mit 58,6 g/t AuEq (34,9 g/t Au, 9,9 % Sb) ab 538,8 m

- 1,5 m mit 8,7 g/t AuEq (7,6 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 690,6 m

- 36,6 m mit 6,5 g/t AuEq (4,0 g/t Au, 1,0 % Sb) ab 700,0 m

o Einschließlich 2,7 m mit 34,0 g/t AuEq (18,4 g/t Au, 6,5 % Sb) ab 703,0 m

o Einschließlich 1,5 m mit 27,3 g/t AuEq (25,2 g/t Au, 0,9 % Sb) ab 712,1 m

o Einschließlich 2,4 m mit 12,3 g/t AuEq (9,4 g/t Au, 1,2 % Sb) ab 723,6 m

- 2,3 m mit 5,5 g/t AuEq (4,9 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 750,5 m

- 0,1 m mit 502,3 g/t AuEq (493,0 g/t Au, 3,9 % Sb) ab 778,1 m

- 1,5 m mit 12,8 g/t AuEq (9,2 g/t Au, 1,5 % Sb) ab 784,3 m

o Einschließlich 0,8 m mit 22,9 g/t AuEq (16,4 g/t Au, 2,7 % Sb) ab 785,0 m

- 2,1 m mit 11,9 g/t AuEq (5,0 g/t Au, 2,9 % Sb) ab 789,0 m

- 1,3 m mit 30,6 g/t AuEq (14,9 g/t Au, 6,6 % Sb) ab 894,3 m

o Einschließlich 0,9 m mit 42,4 g/t AuEq (20,4 g/t Au, 9,2 % Sb) ab 894,6 m

SDDSC204

SDDSC204 wurde von Ost nach West gebohrt und zielte auf die neigungsabwärts verlaufende Erweiterung von Apollo Deeps 50 Meter unterhalb der aktuellen Grenzen des Explorationsziels ab (Explorationsziel 3. März 2025). Dieses Bohrloch durchteufte einen verwerfungsbehafteten Block aus alteriertem Sediment und Gang, was das potenzielle Mineralisierungsfenster innerhalb des Bohrlochs einschränkte. SDDSC0204 lieferte jedoch wertvolle geologische Anhaltspunkte in der Tiefe, und zusätzliche Bohrlochstandorte werden für künftige Bohrungen bei Apollo Deeps genutzt werden, um eine effiziente Erkundung zu ermöglichen. Ausgewählte Highlights der Composite-Proben umfassen:

- 1,3 m mit 4,5 g/t AuEq (4,4 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 1095,5 m

- 4,5 m mit 1,6 g/t AuEq (1,5 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 1102,0 m

SDDSC209

SDDSC209 wurde als Kontrollbohrung auf der Ostseite der Goliath-Verwerfung von Süden nach Norden niedergebracht, um die im geologischen Modell verwendeten Ausrichtungen und Versätze zu überprüfen, und nicht, um einen primären mineralisierten Durchschnitt zu erzielen. Im Bohrloch wurde mehrfach ein Gang durchschnitten, was wichtige geologische Anhaltspunkte für den östlichen Rand des Apollo-Systems lieferte.

SDDSC212

SDDSC212 wurde von Ost nach West gebohrt, um den oberen Teil von Apollo anzusteuern und Kontrolldaten für die aufsteigenden Erweiterungen von Apollo East zu liefern. Ausgewählte Highlights der Composite-Proben umfassen:

- 3,0 m mit 2,1 g/t AuEq (1,6 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 432,0 m

SDDSC214 & SDDSC214w1

SDDSC214 wurde von Ost nach West gebohrt und zielte auf Apollo East sowie die tieferen Abschnitte des Apollo-Prospekts ab; ein Tochterbohrloch SDDSC214W1 wurde fertiggestellt, um einen angemessenen Bohrlochabstand in Apollo Deeps zu erreichen, wobei 4 Adersätze und 3 hochgradige Adern durchschnitten wurden, von denen 2 zuvor nicht erkannt oder modelliert worden waren, wodurch Apollo East um 20 m nach Osten erweitert wurde. Drei einzelne Untersuchungsergebnisse überstiegen 100 g/t Au:

- 232,0 g/t Au & 8,11 % Sb auf 0,47 m ab 605,18 m

- 207,0 g/t Au und 0,08 % Sb auf 0,14 m ab 992,72 m

- 362,0 g/t Au und 0,13 % Sb auf 0,18 m ab 993,97 m

Ausgewählte Highlights der Composites umfassen:

- 1,2 m mit 17,8 g/t AuEq (13,9 g/t Au, 1,7 % Sb) ab 596,3 m

o Einschließlich 0,2 m mit 87,2 g/t AuEq (71,2 g/t Au, 6,7 % Sb) ab 596,3 m

- 0,5 m mit 251,4 g/t AuEq (232,0 g/t Au, 8,1 % Sb) ab 605,2 m

- 12,1 m mit 4,0 g/t AuEq (3,5 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 634,6 m

o Einschließlich 1,6 m mit 24,2 g/t AuEq (22,9 g/t Au, 0,5 % Sb) ab 634,6 m

- 2,2 m mit 45,0 g/t AuEq (44,9 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 991,9 m

o Einschließlich 0,5 m mit 64,5 g/t AuEq (64,4 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 992,3 m

o Einschließlich 0,2 m mit 362,3 g/t AuEq (362,0 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 994,0 m

SDDSC217

SDDSC217 wurde von Ost nach West gebohrt und zielte auf den flachen oberen Abschnitt von Apollo East ab. Diese Ergebnisse sind die bislang flachsten Ergebnisse bei Apollo East und stellen eine 100 m lange, aufwärts gerichtete Erweiterung des A157-Adersystems dar sowie SDDSC179 (0,4 m mit 14,0 g/t AuEq (12,4 g/t Au, 0,7 % Sb) ab 368,3 m am 17. Dezember 2025)

Zwei einzelne Untersuchungsergebnisse lagen über 20 % Antimon, was den hohen Antimonvorkommen im flachen Teil des Systems verdeutlicht, darunter:

- 21,60 % Sb und 33,3 g/t Au auf 0,33 m ab 312,28 m

- 31,30 % Sb und 55,8 g/t Au auf 0,13 m ab 324,90 m

Zu den ausgewählten Highlights der Mischproben gehören:

- 0,9 m mit 31,0 g/t AuEq (12,6 g/t Au, 7,7 % Sb) ab 312,3 m

o Einschließlich 0,3 m mit 84,9 g/t AuEq (33,3 g/t Au, 21,6 % Sb) ab 312,3 m

- 0,1 m mit 130,6 g/t AuEq (55,8 g/t Au, 31,3 % Sb) ab 324,9 m

Ausstehende Ergebnisse und Aktuelles

Derzeit sind elf Bohrgeräte im Sunday-Creek-Projekt im Einsatz. Es stehen Ergebnisse von 67 Bohrlöchern aus, die derzeit aufbereitet und analysiert werden, darunter elf Bohrlöcher, die aktiv gebohrt werden, sowie zwei aufgegebene Bohrlöcher (Abbildung 2). Das Unternehmen setzt sein laufendes 200.000-m-Bohrprogramm bis zum 1. Quartal 2027 fort.

Über Sunday Creek

Das epizonale Goldprojekt Sunday Creek befindet sich 60 km nördlich von Melbourne auf einer Fläche von 16.900 Hektar (ha) an erteilten Explorationskonzessionen. SXGC ist zudem Eigentümer von 1.392 ha Land, das den Kernbereich innerhalb und um das Hauptbohrgebiet des Sunday-Creek-Projekts bildet.

Gold und Antimon bilden sich in einer Abfolge von Adernsystemen, die eine steil einfallende Zone stark alterierter Gesteine (das Muttergestein) durchschneiden. Diese Adernsysteme ähneln einer Goldenen Leiter-Struktur, bei der sich das Hauptmuttergestein zwischen den Seitenschienen tief in die Erde erstreckt, während mehrere quer verlaufende Adernsysteme, die das Gold beherbergen, die Sprossen bilden. Bei Apollo, Golden Dyke und Rising Sun wurden diese einzelnen Sprossen über eine Tiefe von 600 m von der Oberfläche bis über 1.200 m unter der Oberfläche definiert; sie sind 2,5 m bis 3,5 m breit (Medianbreiten) (und bis zu 10 m) und haben eine Streichlänge von 20 m bis 100 m.

Insgesamt wurden seit Ende 2020 262 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 123.974,14 m aus Sunday Creek gemeldet. Diese Zahl umfasst fünf Bohrlöcher mit einer Länge von 929 m, die zu geotechnischen Zwecken gebohrt wurden, sowie 22 Bohrlöcher mit einer Länge von 2.972,92 m, die aufgrund von Abweichungen oder den Bohrlochbedingungen aufgegeben wurden. Vierzehn Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.383 m wurden regional außerhalb des Hauptbohrgebiets von Sunday Creek gemeldet, wobei elf weitere regionale Bohrlöcher derzeit ausgewertet werden. Insgesamt wurden von den späten 1960er Jahren bis 2008 64 historische Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 5.599 m fertiggestellt. Das Projekt umfasst nun insgesamt sechsundneunzig (96) zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Au und achtzig (80) zusammengesetzte Abschnitte zwischen 50 g/t und 100 g/t Au sowie einhundertzwölf (112) zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 10 % Sb bei Anwendung eines Untergrenzwerts von 1 m (Bohrlochlänge) bei 5 g/t AuEq.

Das systematische Bohrprogramm von Southern Cross Gold zielt strategisch auf diese bedeutenden Aderformationen ab, die derzeit über eine Streichlänge von 1.550 m des Wirtsganges/Sediments (Sprossen der Leiter) von den Prospektionsgebieten Christina bis Apollo definiert sind, von denen etwa 650 m intensiver durch Bohrungen untersucht wurden (Golden Dyke bis Apollo). Bislang wurden mindestens 115 Sprossen definiert, die durch hochgradige Abschnitte (20 g/t Au bis >7.330 g/t Au) sowie niedriggradige Randbereiche gekennzeichnet sind. Die laufenden Step-out-Bohrungen zielen darauf ab, die potenzielle Ausdehnung dieses mineralisierten Systems aufzudecken (Abbildung 2).

Geologisch gesehen befindet sich das Projekt innerhalb der Melbourne-Strukturzone im Lachlan-Faltengürtel. Der regionale Wirtsgesteinskomplex der Sunday-Creek-Mineralisierung ist eine interbeddete Turbiditsequenz aus Schluffsteinen und geringfügigen Sandsteinen, die zu einer Sub-Grünschiefer-Fazies metamorphosiert und zu einer Reihe offener, nach Nordwesten verlaufender Falten gefaltet wurde.

Weitere Informationen

Weitere Erläuterungen und Analysen zum Sunday-Creek-Projekt finden Sie in den interaktiven Vrify-3D-Animationen, Präsentationen und Videos, die alle auf der Website von SXGC verfügbar sind. Diese Daten sowie ein Interview mit dem Präsidenten und CEO/Geschäftsführer Michael Hudson zu diesen Ergebnissen können unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden.

Bei der Mittelwertbildung wird kein oberer Goldgehalt-Cutoff angewendet, und die Abschnitte werden als Bohrmächtigkeit angegeben. Im Rahmen künftiger Mineralressourcenstudien wird jedoch die Notwendigkeit eines Cutoffs für die Untersuchungsergebnisse geprüft werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es aufgrund der Rundung der Untersuchungsergebnisse auf eine signifikante Stelle zu geringfügigen Abweichungen bei den berechneten Gesamtgehalten kommen kann.

Die Abbildungen 1 bis 5 zeigen den Projektstandort sowie Draufsicht und Längsschnittansichten der hier gemeldeten Bohrergebnisse, und die Tabellen 1 bis 3 enthalten Bohrlochkopf- und Untersuchungsdaten. Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte wird einzeln als geschätzte tatsächliche Mächtigkeit (ETW) angegeben; andernfalls wird sie für die übrigen gemeldeten Bohrlöcher auf etwa 55 % bis 75 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über eine maximale -Breite von 2 m ausgeschnitten, während höhere Gehalte bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 1 m ausgeschnitten wurden.

Epizonale Gold-Antimon-Lagerstätten mit kritischen Metallen

Sunday Creek (Abbildung 5) ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die im späten Devon entstanden ist (wie Fosterville, Costerfield und Redcastle), 60 Millionen Jahre später als die in Victoria entstandenen mesozonalen Goldsysteme (zum Beispiel Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form orogener Goldlagerstätten, die nach ihrer Entstehungshöhe klassifiziert werden: epizonal ( 12 km).

Epizonale Lagerstätten in Victoria weisen oft hohe Gehalte des kritischen Metalls Antimon auf, und Sunday Creek bildet da keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 hat China einen Anteil von 56 Prozent an den weltweit geförderten Antimonvorräten. Antimon steht ganz oben auf den Listen kritischer Mineralien vieler Länder, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union. Australien rangiert bei der Antimonproduktion an siebter Stelle, obwohl die gesamte Produktion aus einer einzigen Mine in Costerfield in Victoria stammt, die sich in der Nähe aller SXGC-Projekte befindet. Antimon bildet Legierungen mit Blei und Zinn, was zu verbesserten Eigenschaften bei Lötmitteln, Munition, Lagern und Batterien führt. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Versorgung mit Antimon ist entscheidend für die weltweite Energiewende und für die Hightech-Industrie, insbesondere für den Halbleiter- und den Verteidigungssektor, wo es ein kritischer Zusatzstoff für Zündkapseln in Munition ist.

Antimon macht etwa 21 % bis 24 % des vor Ort gewinnbaren Wertes von Sunday Creek bei einem AuEq-Verhältnis von 2,39 aus.

Über Southern Cross Gold Consolidated Limited (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F)

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX: SXGC, ASX: SX2, OTCQX: SXGCF) erschließt ein führendes Gold-Antimon-Projekt im Sunday Creek Gold-Antimon-Projekt, das 60 km nördlich von Melbourne liegt. Sunday Creek ist eine bedeutende Gold- und Antimon-Bohrentdeckung an einem Tier-1-Standort mit hochgradigen Bohrergebnissen, darunter 96 zusammengesetzte Abschnitte mit über 100 g/t Au aus 129.573 km Bohrungen. Die Mineralisierung folgt einer Golden Ladder-Struktur über eine Streichlänge von 12 km, wobei Strukturen von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 1.100 m untersucht wurden.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein Zwei-Metalle-Profil noch verstärkt. Das Unternehmen verfügt über ein kritisches Mineral, das die westliche Welt benötigt. Dies hat nach Chinas Exportbeschränkungen für Antimon, einem kritischen Metall für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen, an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von Southern Cross in das US Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die AUKUS-bezogenen Gesetzesänderungen in Australien positionieren das Unternehmen als potenziellen wichtigen westlichen Antimonlieferanten.

Technische Fundamentaldaten stärken das Investitionspotenzial weiter, da vorläufige metallurgische Untersuchungen eine nicht-refraktäre Mineralisierung zeigen, die für die konventionelle Aufbereitung geeignet ist, sowie Goldausbeuten von 93 % bis 98 % durch Schwerkraftabscheidung und Flotation.

Mit einer starken Liquiditätslage, 1.392 Hektar strategischem Grundbesitz und einem umfangreichen 200-km-Bohrprogramm, das bis zum ersten Quartal 2027 geplant ist, ist SXGC gut positioniert, um diese weltweit bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einer erstklassigen Region voranzutreiben und Meilenstein für Meilenstein zu erreichen.

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Zur Einhaltung der ASX-Vorschriften: Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mariana Bermudez - Unternehmenssekretärin

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Niederlassung

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In Europa

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NI 43-101 Technischer Hintergrund und qualifizierte Person

Kenneth Bush, Leiter der Exploration bei SXGC, Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und registrierter professioneller Geologe in den Bereichen Bergbau und Exploration (Nr. 10315), ist die qualifizierte Person im Sinne der NI 43-101. Er hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, überprüft, verifiziert und genehmigt.

Die Analyseproben werden an die Anlage von On Site Laboratory Services (On Site) in Bendigo transportiert, die nach den Qualitätssystemen ISO 9001 und NATA arbeitet. Die Proben wurden für die Goldanalyse mittels Feuerprobe (PE01S-Methode; 25-Gramm-Charge) aufbereitet und analysiert, gefolgt von der Messung des Goldgehalts in der Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät. Proben für die Multielementanalyse (BM011 und bei Bedarf Over-Range-Methoden) werden mittels Königswasseraufschluss und ICP-MS-Analyse untersucht. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold umfasst die systematische Einfügung von zertifizierten Standards mit bekanntem Goldgehalt, Leerproben innerhalb des als mineralisiert interpretierten Gesteins sowie Viertelkern-Duplikate. Darüber hinaus fügt On Site Leerproben und Standards in den Analyseprozess ein.

SXGC ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in die Goldäquivalentberechnung (AuEq) einfließen, angesichts des aktuellen geochemischen Verständnisses, historischer Produktionsstatistiken und geologisch vergleichbarer Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial haben, bei Sunday Creek gewonnen und verkauft zu werden. In der Vergangenheit wurde Erz aus Sunday Creek vor Ort aufbereitet oder während des Ersten Weltkriegs zur Verarbeitung in die 54 km nordwestlich des Projekts gelegene Costerfield-Mine transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der sich nun im Besitz von Alkane Resources (ehemals Mandalay Resources) befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Ergebnisse von Mandalay Resources für das 3. Quartal 2021) und war im Jahr 2020 die sechsthöchstgradigste Untertage-Mine weltweit sowie einer der fünf weltweit führenden Antimonproduzenten.

SXGC hält es für angemessen, dieselben Goldäquivalent-Variablen zu übernehmen, die Mandalay Resources Ltd. in ihrer Pressemitteilung zu den Mineralreserven und -ressourcen zum Jahresende 2024 vom 20. Februar 2025 verwendet hat. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde unter Zugrundelegung der Produktionskosten von Costerfield für 2024, eines Goldpreises von 2.500 US-Dollar pro Unze, eines Antimonpreises von 19.000 US-Dollar pro Tonne und einer Gesamtmetallausbeute für das Jahr 2024 von 91 % für Gold und 92 % für Antimon berechnet und lautet wie folgt:

= ( / ) + 2,39 × (%)

Basierend auf der jüngsten Berechnung für Costerfield und angesichts der ähnlichen geologischen Gegebenheiten sowie der historischen Lohnveredelung der Sunday-Creek-Mineralisierung in Costerfield hält SXGC die Formel = ( / ) + 2,39 × (%) für geeignet, um sie für die anfängliche Exploration der Gold-Antimon-Mineralisierung in Sunday Creek zu verwenden.

Erklärung einer nach JORC kompetenten Person

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu den neuen Explorationsergebnissen in diesem Bericht basieren auf Angaben, die von Herrn Kenneth Bush, Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und registrierter Fachgeologe in den Bereichen Bergbau und Exploration (Nr. 10315), zusammengestellt wurden. Herr Bush verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der betreffenden Lagerstätte sowie auf die durchgeführten Aktivitäten, um als kompetente Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves des Joint Ore Reserves Committee (JORC) zu gelten. Herr Bush ist Leiter der Exploration bei Southern Cross Gold Consolidated Limited und stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angaben in den Bericht in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf frühere Explorationsergebnisse beziehen, stammen aus dem Bericht des unabhängigen Geologen vom 11. Dezember 2024, der mit Zustimmung der kompetenten Person, Herrn Steven Tambanis, veröffentlicht wurde. Der Bericht ist im Prospekt des Unternehmens vom 11. Dezember 2024 enthalten und unter dem Code SX2 auf www.asx.com.au verfügbar. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Marktmitteilung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt, dass Form und Kontext der Feststellungen der Sachverständigen in Bezug auf den Bericht gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung beziehen sich auch auf frühere Bohrloch-Explorationsergebnisse, die den folgenden Mitteilungen entnommen wurden, die unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden können:

- 4. Oktober 2022 SDDSC046, 20. Oktober 2022 SDDSC049, 5. September 2023 SDDSC077B, 12. Oktober 2023 SDDLV003 & 4, 23. Oktober 2023 SDDSC082, 9. November 2023 SDDSC091, 14. Dezember 2023 SDDSC092, 5. März 2024 SDDSC107, 30. Mai 2024 SDDSC117, 13. Juni 2024 SDDSC118, 5. September 2024 SDDSC130, 28. Oktober 2024 SDDSC137W2, 28. November 2024 SDDSC141, 9. Dezember 2024 SDDSC145, 18. Dezember 2024 SDDSC129 & 144, 28. Mai 2025 SDDSC161, 16. Juni 2025 SDDSC162, 26. August 2025 SDDSC171, 8. September 2025 SDDSC170A,

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die im ursprünglichen Dokument/in der ursprünglichen Bekanntmachung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der kompetenten Person dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Marktbekanntmachung nicht wesentlich geändert wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, und dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Sie werden daher darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, die keine gegenwärtigen oder historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie vorgeschlagen, wird, vorbehaltlich, in naher Zukunft, im Falle, würde, erwarten, bereit und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, gehören allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten; die Lage an den Kapitalmärkten, unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass die Erwartungen, Annahmen und sonstigen Faktoren letztlich unzutreffend oder irrelevant sind; sowie sonstige Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen oder australischen (unter dem Code SX2) Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den Unterlagen, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada oder Australien (unter dem Code SX2) eingereicht hat und die für das Unternehmen in Kanada unter www.sedarplus.ca oder in Australien unter www.asx.com.au (unter dem Code SX2) verfügbar sind. Die Dokumente sind auch unter www.southerncrossgold.com verfügbar. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

Abbildung 1: Draufsicht auf Sunday Creek mit ausgewählten Ergebnissen aus den hier berichteten Bohrlöchern SDDSC202, SDDSC204, SDDSC209, SDDSC212, SDDSC214, SDDSC214W1 und SDDSC217 (dunkelblau hervorgehobener Kasten, schwarze Linie) sowie ausgewählten zuvor berichteten Bohrlöchern.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84623/SXGC_100626_DEPRcom.00...

Abbildung 2: Draufsicht auf Sunday Creek mit ausgewählten Bohrlochverläufen der hier berichteten Bohrlöcher SDDSC202, SDDSC204, SDDSC209, SDDSC212, SDDSC214, SDDSC214W1 und SDDSC217 (schwarze Linie), zusammen mit zuvor gemeldeten Bohrlöchern (graue Linie) und derzeit in Bohrung befindlichen sowie auf Untersuchungsergebnisse wartenden Bohrlöchern (dunkelblau).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84623/SXGC_100626_DEPRcom.00...

Abbildung 3: Längsschnitt durch Sunday Creek entlang der Linie A-B in der Ebene der Dyk-Brekzie/des alterierten Sedimentgesteins in Richtung NW (Streichrichtung 56 Grad), der mineralisierte Adernsysteme zeigt. Dargestellt sind die hier gemeldeten Bohrlöcher SDDSC202, SDDSC204, SDDSC209, SDDSC212, SDDSC214, SDDSC214W1 und SDDSC217 (dunkelblau hervorgehobener Kasten, schwarze Linie) sowie ausgewählte Durchschneidungen und zuvor gemeldete Bohrlöcher. Die vertikale Ausdehnung der Adersätze ist durch die Nähe zu den Bohrlochdurchstichpunkten begrenzt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84623/SXGC_100626_DEPRcom.00...

Abbildung 4: Regionaler Lageplan von Sunday Creek mit Bodenprobenahmen, strukturellem Rahmen, regionalen historischen epizonalen Goldabbaugebieten und ausgedehnten regionalen Gebieten, die im Rahmen eines 2.383 m umfassenden Bohrprogramms mit 12 Bohrlöchern untersucht wurden. Die regionalen Bohrgebiete befinden sich bei Tonstal, Consols und Leviathan, die 4.000 m bis 7.500 m entlang des Streichs vom Hauptbohrgebiet bei Golden Dyke-Apollo entfernt liegen. Karte in GDA94/MGA Zone 55.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84623/SXGC_100626_DEPRcom.00...

Abbildung 5: Lage des Sunday Creek-Projekts sowie des zu 100 % unternehmenseigenen Redcastle-Gold-Antimon-Projekts

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84623/SXGC_100626_DEPRcom.00...

Tabelle 1: Übersichtstabelle der Bohrkragen für die derzeit laufenden Bohrungen.

Diese Pressemitteilung

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC202 947,76 Apollo 331596,2 5867936,6 345,6 -43,4 266,9

SDDSC204 1208,3 Apollo 331615,6 5867952,4 346,5 -58,2 270,4

SDDSC209 271,58 Apollo East 331463,3 5867746,4 341,2 -30,5 34

SDDSC212 438,7 Apollo East 331464,9 5867866,4 333,2 -33,2 261,3

SDDSC214 431,6 Apollo 331615,6 5867951,1 346,94 -55,2 268,9

SDDSC214W1 1043,5 Apollo 331615,6 5867951,1 346,94 -55,2 268,9

SDDSC217 490,7 Apollo East 331481,2 5867839,5 335,4 -25 261,9

Wird derzeit verarbeitet und analysiert

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Nei-gung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC201 321,4 Aufgehende Sonne 330948,3 5868003,4 313,3 -28,9 231,3

SDDSC205 1211,4 Rising Sun 330339,8 5867858,5 276,8 -64,6 75,8

SDDSC207 584,25 Christina 330094,8 5867459,3 278,3 -48,8 20,7

SDDSC213 941,44 Golden Dyke 330094,2 5867458,6 278,3 -62,6 14,6

SDDSC215 476,39 Regional 331603,6 5867183,7 304,9 -38,2 15,4

SDDSC216A 572,36 Golden Dyke 330701,2 5867880,5 299,6 -46,1 250,6

SDDSC218 796,99 Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -47,6 265,5

SDDSC219 392,2 Golden Dyke 330701,5 5867880,3 299,6 -49,2 247,8

SDDSC220 716,7 Christina 329779,1 5867552,6 286,59 -26,5 70,5

SDDSC221 926,54 Golden Dyke 330754,1 5867733 307 -50,6 285,3

SDDSC222 792,29 Apollo 331596,1 5867936,9 345,43 -51,5 267,7

SDDSC222W1 1065,5 Apollo 331596,1 5867936,9 345,43 -51,5 267,7

SDDSC223 435,25 Apollo East 331483 5867839,8 335,72 -33,9 262,2

SDDSC224 496,9 Golden Dyke 330700,6 5867879,9 299,62 -36,8 246,6

SDDSC225 992,82 Christina 330754,5 5867733 306,93 -52,9 284,8

SDDSC226 826,1 Rising Sun 331276,9 5867121,1 289,09 -56,4 336,5

SDDSC226A In Bearbeitung Rising Sun 331278,1 5867112,6 289,16 -56,8 330,4

Plan 1900

m

SDDSC226W1 603,9 Rising Sun 331276,9 5867121,1 289,09 -56,4 336,5

SDDSC227 412 Apollo East 331483,8 5867840,3 335,83 -36,6 266,5

SDDSC228 447,8 Golden Dyke 330700,9 5867880,2 299,48 -47,1 245,2

SDDSC229 541,8 Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -48,5 266,9

SDDSC230 1129,3 Rising Sun 330353,9 5867861,1 277,2 -65,1 77

SDDSC230W1 1415 Rising Sun 330353,9 5867861,1 277,2 -65,1 77

SDDSC231 1196,4 Rising Sun 330339,6 5867858,6 277 -70,3 71,1

SDDSC232 516,5 Christina 329777,6 5867552,2 286,76 -34,1 65,7

SDDSC233 445,94 Golden Dyke 330700,8 5867880,1 299,55 -40,7 245

SDDSC234 449 Apollo East 331484,5 5867840,3 335,75 -46,1 266,1

SDDSC235 In Bearbeitung, Christina 329776,6 5867552 286,8 -44,7 63,2

Plan 1500

m

SDDSC236 650,1 Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -49,4 263,6

SDDSC237 359 Golden Dyke 330700,4 5867880,1 299,67 -43,2 245,7

SDDSC237W1 510,47 Golden Dyke 330700,4 5867880,1 299,67 -43,2 299,7

SDDSC239 915,63 Golden Dyke 330753,1 5867731,5 306,9 -31 270,2

SDDSC240 In Bearbeitung, Rising Sun 330353,9 5867861,1 277,2 -58,3 73,9

Plan 1250

m

SDDSC241 418,6 Golden Dyke 330700,9 5867879,7 299,8 -39,1 243,5

SDDSC242A 370,8 Golden Dyke 330814 5867848 301 -45,7 255,1

SDDSC242AW1 600 Golden Dyke 330814 5867848 301 0 0

SDDSC243 1037,9 Apollo 331615,8 5867951,1 346,99 -59,5 269

SDDSC245 548,8 Regional 331533,7 5867845,3 341,2 -40,7 156,1

SDDSC246 760,3 Golden Dyke 330753,7 5867731,8 306,73 -39,5 274,6

SDDSC247 193,6 Golden Dyke 330772,2 5867889,6 295,73 -32,3 248,5

SDDSC248 572,5 Apollo 331291,3 5867825,7 316,38 -40,9 269,8

SDDSC249 190 Golden Dyke 330772,7 5867889,6 295,74 -36,7 245,9

SDDSC250 199,8 Golden Dyke 330772,4 5867889,9 295,7 -36,9 252,3

SDDSC251 120,4 Apollo 331532,6 5867847,5 340,85 -31,9 270,4

SDDSC251A 306,7 Apollo 331532,8 5867847,9 340,89 -31,7 273,7

SDDSC252 200 Golden Dyke 330772,7 5867889,9 295,68 -40 249,9

SDDSC253 349,4 Apollo 331595,8 5867936,9 345,63 -53,8 267,8

SDDSC253W1 In Bearbeitung, Apollo 331.595,8 5867936,9 345,63 -53,8 267,8

Plan 1050

m

SDDSC255 540 Golden Dyke 330773 5867890 295,56 -41,4 251,2

SDDSC256 In Bearbeitung, Golden Dyke 330775,7 5867890,8 295,4093 -31,2 246

Plan 450

m

SDDSC257 In Bearbeitung, Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -43 263,8

Plan 830

m

SDDSC259 In Bearbeitung, Golden Dyke 330754,1 5867733,3 306,9 -43,6 273,6

Plan 830

m

SDDSC261 In Bearbeitung Apollo 331615,6 5867951 346,8 45,1 266,3

Plan 1015

m

Derzeit werden regionale Bohrlöcher verarbeitet und analysiert

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Nei-gung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDRE016 410,45 Redcastle 302735 5927298 217 -50,3 67,7

SDDRE017 359,8 Schöne Venus 305388,6 5926618 206,62 -50,9 68,9

SDDTS009 506 Tonstall 336984,3 5870557,1 524,7 -28,3 285

SDDTS008 511,37 Tonstall 336992,9 5870558,4 524 -35 29

SDDTS010 535,79 Tonstall 336993,7 5870557,9 524,1 -37 44,4

SDDTS011 401,32 Tonstall 336992,1 5870557,3 524,1 -43 18

SDDCN002 350 Konsolen 336041 5870691 484 -37 241

SDDLV005A 420 Leviathan 334580 5870167 555,4 -31 206

SDDLV005 32,4 Leviathan 334580 5870167 555 -33 206

SDDLV006 In Bearbeitung Leviathan 334580 5870167 555,4 -47 152

Plan 570

m

SDDCN003 In Bearbeitung, Konsolen 336043,5 5870690 484,1193 -36 130

Plan 400

m

Stillgelegte Bohrlöcher, die derzeit ausgewertet und analysiert werden

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC216 131,2 Golden Dyke 330701 5867880,5 299,42 -46,3 252,5

SDDSC242 20,65 Golden Dyke 330814 5867848 301 -45,7 255,1

Tabelle 2: Tabelle der mineralisierten Bohrlochabschnitte aus den Bohrlöchern SDDSC202, SDDSC204, SDDSC209, SDDSC212, SDDSC214, SDDSC214W1 und SDDSC217 mit zwei Cutoff-Kriterien. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über maximal 2 m, höhere Gehalte bei einem Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über maximal 1 m ausgeschnitten. Signifikante Abschnitte und Intervalltiefen sind auf eine Dezimalstelle gerundet.

Bohrlochnummer Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Au g/t Sb % AuEq g/t

SDDSC202 538,8 539,0 0,2 34,9 9,9 58,6

SDDSC202 690,6 692,1 1,5 7,6 0,4 8,7

SDDSC202 700,0 736,6 36,6 4,0 1,0 6,5

Einschließlich 703,0 705,6 2,7 18,4 6,5 34,0

Einschließlich 709,7 711,0 1,4 2,0 0,7 3,7

Einschließlich 712,1 713,6 1,5 25,2 0,9 27,3

Einschließlich 717,1 717,6 0,5 10,0 1,5 13,6

Einschließlich 723,6 726,0 2,4 9,4 1,2 12,3

Einschließlich 727,9 728,4 0,5 8,6 0,8 10,5

SDDSC202 750,5 752,8 2,3 4,9 0,2 5,5

Einschließlich 750,5 752,0 1,5 5,3 0,2 5,9

SDDSC202 759,3 760,8 1,6 1,9 0,8 4,0

SDDSC202 763,3 766,0 2,7 0,9 0,7 2,6

SDDSC202 778,1 778,2 0,1 493,0 3,9 502,3

SDDSC202 784,3 785,8 1,5 9,2 1,5 12,8

Einschließlich 785,0 785,8 0,8 16,4 2,7 22,9

SDDSC202 789,0 791,1 2,1 5,0 2,9 11,9

SDDSC202 894,3 895,6 1,3 14,9 6,6 30,6

Einschließlich 894,6 895,6 0,9 20,4 9,2 42,4

SDDSC204 1095,5 1096,8 1,3 4,4 0,0 4,5

SDDSC204 1102,0 1106,5 4,5 1,5 0,0 1,6

SDDSC212 356,7 359,2 2,5 0,9 0,0 0,9

SDDSC212 432,0 435,0 3,0 1,6 0,2 2,1

SDDSC212 437,5 438,7 1,2 1,7 0,0 1,8

SDDSC214W1 596,3 597,5 1,2 13,9 1,7 17,8

Einschließlich 596,3 596,6 0,2 71,2 6,7 87,2

SDDSC214W1 605,2 605,7 0,5 232,0 8,1 251,4

SDDSC214W1 634,6 646,6 12,1 3,5 0,2 4,0

Einschließlich 634,6 636,1 1,6 22,9 0,5 24,2

SDDSC214W1 657,1 660,6 3,5 0,3 0,2 0,7

SDDSC214W1 665,1 667,7 2,6 0,4 0,2 0,8

SDDSC214W1 713,0 715,4 2,4 0,6 0,2 1,0

SDDSC214W1 760,3 760,6 0,3 10,0 0,0 10,0

SDDSC214W1 830,3 831,9 1,6 1,0 0,1 1,4

SDDSC214W1 991,9 994,2 2,2 44,9 0,0 45,0

einschließlich 992,3 992,9 0,5 64,4 0,0 64,5

Einschließlich 994,0 994,2 0,2 362,0 0,1 362,3

SDDSC214W1 1036,5 1036,6 0,1 25,0 0,0 25,0

SDDSC217 312,3 313,2 0,9 12,6 7,7 31,0

Einschließlich 312,3 312,6 0,3 33,3 21,6 84,9

SDDSC217 324,9 325,0 0,1 55,8 31,3 130,6

SDDSC217 330,2 330,7 0,5 3,9 1,6 7,6

Tabelle 3: Alle hier aufgeführten Einzelanalysen aus SDDSC202, SDDSC204, SDDSC209, SDDSC212, SDDSC214, SDDSC214W1 und SDDSC217 >0,1 g/t AuEq. Einzelanalysen und Probenintervalle werden auf zwei Dezimalstellen genau angegeben.

Bohrlochnummer Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Au g/t Sb % AuEq g/t

SDDSC202 267,63 268,52 0,89 0,14 0,00 0,1

SDDSC202 506,66 507,28 0,62 0,17 0,00 0,2

SDDSC202 507,28 507,42 0,14 0,24 0,00 0,2

SDDSC202 509,65 510,43 0,78 0,28 0,00 0,3

SDDSC202 510,43 511,7 1,27 0,12 0,00 0,1

SDDSC202 528,56 529,8 1,24 0,11 0,04 0,2

SDDSC202 529,8 530,83 1,03 0,29 0,01 0,3

SDDSC202 530,83 530,95 0,12 8,72 0,01 8,7

SDDSC202 534,9 535,8 0,9 0,3 0,06 0,4

SDDSC202 535,96 536,39 0,43 0,11 0,03 0,2

SDDSC202 537,12 537,3 0,18 0,1 0,01 0,1

SDDSC202 538,75 538,96 0,21 34,9 9,91 58,6

SDDSC202 538,96 539,7 0,74 0,79 0,04 0,9

SDDSC202 557,21 557,95 0,74 -0,01 0,05 0,1

SDDSC202 557,95 558,1 0,15 1,56 0,07 1,7

SDDSC202 559,98 560,98 1 0,13 0,01 0,1

SDDSC202 560,98 561,46 0,48 0,15 0,00 0,2

SDDSC202 562,6 562,75 0,15 1,84 0,01 1,9

SDDSC202 563,45 563,7 0,25 0,16 0,00 0,2

SDDSC202 568,29 569,59 1,3 0,13 0,01 0,1

SDDSC202 574,97 575,91 0,94 0,16 0,00 0,2

SDDSC202 582,1 583,11 1,01 0,48 0,01 0,5

SDDSC202 583,11 583,79 0,68 1,17 0,01 1,2

SDDSC202 583,79 584,5 0,71 1,07 0,01 1,1

SDDSC202 584,5 584,65 0,15 0,79 0,01 0,8

SDDSC202 584,65 585,45 0,8 0,24 0,00 0,2

SDDSC202 586,05 587,05 1 0,24 0,00 0,2

SDDSC202 587,05 588,3 1,25 0,52 0,00 0,5

SDDSC202 589 589,45 0,45 0,48 0,00 0,5

SDDSC202 590,96 591,25 0,29 0,15 0,00 0,2

SDDSC202 591,25 592,17 0,92 0,14 0,00 0,1

SDDSC202 592,17 592,59 0,42 0,88 0,00 0,9

SDDSC202 592,59 593,63 1,04 0,1 0,00 0,1

SDDSC202 597,2 598,2 1 0,27 0,00 0,3

SDDSC202 598,2 599 0,8 0,31 0,00 0,3

SDDSC202 599 599,7 0,7 0,15 0,00 0,2

SDDSC202 613,8 614,49 0,69 0,24 0,00 0,2

SDDSC202 671,58 672,39 0,81 0,12 0,00 0,1

SDDSC202 685,55 685,65 0,1 0,15 0,35 1,0

SDDSC202 686,34 686,71 0,37 0,27 0,00 0,3

SDDSC202 688,74 689,53 0,79 0,09 0,02 0,1

SDDSC202 689,53 690,1 0,57 0,14 0,02 0,2

SDDSC202 690,1 690,6 0,5 0,1 0,01 0,1

SDDSC202 690,6 690,75 0,15 36,3 1,48 39,8

SDDSC202 690,75 691,01 0,26 2,21 0,18 2,6

SDDSC202 691,01 691,43 0,42 0,77 0,06 0,9

SDDSC202 691,43 691,68 0,25 1,03 0,24 1,6

SDDSC202 691,68 692,08 0,4 11,7 0,76 13,5

SDDSC202 692,08 693,31 1,23 0,17 0,01 0,2

SDDSC202 693,31 693,8 0,49 0,4 0,02 0,5

SDDSC202 694,57 695,35 0,78 0,16 0,04 0,3

SDDSC202 695,35 696,35 1 0,03 0,03 0,1

SDDSC202 697,07 697,76 0,69 0,13 0,01 0,2

SDDSC202 698,72 699 0,28 0,1 0,01 0,1

SDDSC202 699 700 1 0,17 0,01 0,2

SDDSC202 700 700,52 0,52 0,78 0,10 1,0

SDDSC202 700,52 701 0,48 0,16 0,03 0,2

SDDSC202 701 701,17 0,17 0,69 0,03 0,8

SDDSC202 701,17 701,42 0,25 0,78 0,03 0,8

SDDSC202 701,42 701,96 0,54 0,6 0,73 2,3

SDDSC202 701,96 702,09 0,13 0,37 0,83 2,4

SDDSC202 702,09 702,95 0,86 0,18 0,13 0,5

SDDSC202 702,95 703,42 0,47 3,21 1,02 5,6

SDDSC202 703,42 703,79 0,37 2,45 0,81 4,4

SDDSC202 703,79 704,41 0,62 0,17 0,05 0,3

SDDSC202 704,41 704,59 0,18 5,81 16,70 45,7

SDDSC202 704,59 704,87 0,28 91,5 29,10 161,0

SDDSC202 704,87 705,05 0,18 106 25,70 167,4

SDDSC202 705,05 705,5 0,45 1,54 1,15 4,3

SDDSC202 705,5 705,63 0,13 2,13 2,89 9,0

SDDSC202 705,63 706,93 1,3 0,89 0,63 2,4

SDDSC202 706,93 707,71 0,78 0,94 0,15 1,3

SDDSC202 707,71 708,1 0,39 0,36 0,10 0,6

SDDSC202 708,1 708,24 0,14 5,78 1,37 9,1

SDDSC202 708,24 709,1 0,86 0,6 0,47 1,7

SDDSC202 709,1 709,68 0,58 0,62 0,24 1,2

SDDSC202 709,68 709,78 0,1 3,4 1,18 6,2

SDDSC202 709,78 710,29 0,51 0,32 0,24 0,9

SDDSC202 710,29 711,03 0,74 3,01 0,98 5,4

SDDSC202 711,03 712,1 1,07 0,29 0,17 0,7

SDDSC202 712,1 712,3 0,2 15,8 1,17 18,6

SDDSC202 712,3 712,67 0,37 14,4 0,80 16,3

SDDSC202 712,67 712,85 0,18 132 2,26 137,4

SDDSC202 712,85 713,2 0,35 2,81 0,54 4,1

SDDSC202 713,2 713,6 0,4 11,3 0,53 12,6

SDDSC202 713,6 714,6 1 0,66 1,15 3,4

SDDSC202 714,6 715,67 1,07 0,97 0,39 1,9

SDDSC202 715,67 716,56 0,89 1,11 0,57 2,5

SDDSC202 716,56 717,13 0,57 0,35 0,14 0,7

SDDSC202 717,13 717,63 0,5 9,95 1,54 13,6

SDDSC202 717,63 718,93 1,3 1,31 0,13 1,6

SDDSC202 718,93 719,8 0,87 0,61 1,61 4,5

SDDSC202 719,8 720,05 0,25 0,75 2,89 7,7

SDDSC202 720,05 721,35 1,3 0,26 0,33 1,0

SDDSC202 721,35 722,31 0,96 0,56 0,22 1,1

SDDSC202 722,31 722,41 0,1 2,28 7,38 19,9

SDDSC202 722,41 723,39 0,98 0,6 0,95 2,9

SDDSC202 723,39 723,57 0,18 0,94 1,02 3,4

SDDSC202 723,57 724,2 0,63 9,55 1,14 12,3

SDDSC202 724,2 725,32 1,12 12,6 1,46 16,1

SDDSC202 725,32 725,95 0,63 3,63 0,76 5,4

SDDSC202 725,95 726,69 0,74 0,2 0,06 0,3

SDDSC202 726,69 727,92 1,23 2,94 0,39 3,9

SDDSC202 727,92 728,4 0,48 8,62 0,79 10,5

SDDSC202 728,4 728,75 0,35 0,52 1,06 3,1

SDDSC202 728,75 729,74 0,99 0,66 0,71 2,4

SDDSC202 729,74 729,87 0,13 10,7 0,20 11,2

SDDSC202 729,87 730,67 0,8 0,35 0,69 2,0

SDDSC202 730,67 731,94 1,27 0,96 0,36 1,8

SDDSC202 731,94 733,05 1,11 0,41 0,39 1,3

SDDSC202 733,05 733,27 0,22 1,15 1,71 5,2

SDDSC202 733,27 734,41 1,14 0,43 0,08 0,6

SDDSC202 734,41 735,31 0,9 0,49 0,11 0,8

SDDSC202 735,31 735,71 0,4 1,06 0,21 1,6

SDDSC202 735,71 736,11 0,4 6,56 0,04 6,6

SDDSC202 736,11 736,29 0,18 5,81 0,10 6,0

SDDSC202 736,29 736,59 0,3 2,91 0,12 3,2

SDDSC202 750,15 750,52 0,37 0,15 0,02 0,2

SDDSC202 750,52 750,89 0,37 7,98 0,18 8,4

SDDSC202 750,89 751,89 1 0,42 0,05 0,5

SDDSC202 751,89 752,03 0,14 33,4 1,69 37,4

SDDSC202 752,03 752,83 0,8 4,15 0,28 4,8

SDDSC202 752,83 753,37 0,54 0,09 0,02 0,1

SDDSC202 753,37 754,19 0,82 0,11 0,04 0,2

SDDSC202 754,19 755,36 1,17 0,12 0,02 0,2

SDDSC202 755,36 756,05 0,69 0,29 0,10 0,5

SDDSC202 756,05 757,1 1,05 0,39 0,20 0,9

SDDSC202 758,36 758,89 0,53 0,17 0,03 0,3

SDDSC202 758,89 759,29 0,4 0,15 0,02 0,2

SDDSC202 759,29 759,44 0,15 16,3 6,12 30,9

SDDSC202 759,44 759,65 0,21 0,68 0,44 1,7

SDDSC202 759,65 760,04 0,39 0,14 0,03 0,2

SDDSC202 760,04 760,49 0,45 0,13 0,02 0,2

SDDSC202 760,49 760,84 0,35 0,86 0,80 2,8

SDDSC202 760,84 761,05 0,21 0,07 0,03 0,1

SDDSC202 761,05 761,35 0,3 0,12 0,01 0,1

SDDSC202 763 763,29 0,29 0,18 0,23 0,7

SDDSC202 763,29 763,75 0,46 1,33 1,70 5,4

SDDSC202 763,75 764,31 0,56 0,66 0,49 1,8

SDDSC202 764,31 765,14 0,83 0,09 0,10 0,3

SDDSC202 765,14 765,75 0,61 0,91 1,15 3,7

SDDSC202 765,75 765,93 0,18 0,06 0,07 0,2

SDDSC202 765,93 766,03 0,1 7,38 1,51 11,0

SDDSC202 767,98 768,6 0,62 0,42 0,03 0,5

SDDSC202 770,9 771,12 0,22 0,51 0,52 1,8

SDDSC202 777 778,1 1,1 0,19 0,05 0,3

SDDSC202 778,1 778,2 0,1 493 3,89 502,3

SDDSC202 778,2 778,87 0,67 0,41 0,02 0,5

SDDSC202 784,28 784,42 0,14 1,42 0,24 2,0

SDDSC202 784,95 785,06 0,11 1,94 2,38 7,6

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