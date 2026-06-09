WLF Energy und Farasis Energy unterzeichnen strategische Partnerschaftsvereinbarung zur weltweiten Beschleunigung von Energiespe

Die Partnerschaft verbindet die führende Position von Farasis Energy im Bereich fortschrittlicher Batterietechnologie mit der integrierten Energieplattform, den KI-gestützten Optimierungsfunktionen und der globalen Einsatzstrategie von WLF Energy

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STUTTGART, DEUTSCHLAND / ACCESS Newswire / 9. Juni 2026 / WLF Energy und Farasis Energy gaben heute die Unterzeichnung einer strategischen Partnerschaftsvereinbarung bekannt, um gemeinsam Batterietechnologien der nächsten Generation und Energiespeicherprodukte für globale Märkte zu entwickeln, zu industrialisieren und zu vermarkten.

Die Partnerschaft schafft einen langfristigen Rahmen für die Zusammenarbeit in den Bereichen Batteriezellentechnologie, Batteriesysteme, Energiemanagement-Software, künstliche Intelligenz und den großflächigen Einsatz von Energiespeicherlösungen. Gemeinsam wollen beide Unternehmen den Übergang zu einer erschwinglicheren, widerstandsfähigeren und nachhaltigeren Energieinfrastruktur weltweit beschleunigen.

Die Vereinbarung verbindet die umfassende Erfahrung von Farasis Energy in der Entwicklung und Herstellung fortschrittlicher Batterietechnologie mit dem integrierten Technologie-Stack, der KI-gestützten Energieplattform und dem globalen Energie-Ökosystem von WLF Energy. Durch diese Zusammenarbeit wollen die Partner eine umfassende Technologie- und Produkt-Roadmap erstellen, die der schnell wachsenden Nachfrage nach stationären Energiespeicheranwendungen in den Bereichen Großkraftwerke, Gewerbe und Industrie sowie dezentrale Energiemärkte gerecht wird.

Eine gemeinsame Vision für die Zukunft der Energie

Angesichts des beispiellosen Wandels im globalen Energiesektor ist die Energiespeicherung zu einem entscheidenden Faktor für die Integration erneuerbarer Energien, die Netzstabilität, die industrielle Wettbewerbsfähigkeit und die Energiesicherheit geworden. Beide Unternehmen teilen die Vision, dass das Energiesystem der Zukunft nicht nur fortschrittliche Batterietechnologie, sondern auch intelligente Software, digitale Optimierung und skalierbare Bereitstellungsmodelle erfordern wird.

Im Rahmen der Vereinbarung werden sich WLF Energy und Farasis Energy gemeinsam auf folgende Bereiche konzentrieren:

· Entwicklung von Batterietechnologien der nächsten Generation, die speziell für Energiespeicheranwendungen optimiert sind.

· Industrialisierung und Kommerzialisierung fortschrittlicher Batteriezellen- und Batteriesystemlösungen.

· Gemeinsame Entwicklung einer Produkt-Roadmap für Energiespeichersysteme im Versorgungsmaßstab, für gewerbliche und industrielle Anwendungen sowie für dezentrale Systeme.

· Integration von Batterietechnologien in das KI-gestützte Energiemanagementsystem (EMS) und die digitale Energieplattform von WLF Energy.

· Optimierung der Gesamtbetriebskosten, der Systemleistung, der Sicherheit, der Zuverlässigkeit und der Lebenszyklusökonomie.

· Erschließung globaler Marktchancen in Europa, Asien, Nordamerika, dem Nahen Osten, Afrika und aufstrebenden Energiemärkten.

· Gemeinsame Innovationsprogramme, die sich mit den zukünftigen Anforderungen an Netzstabilisierung, Integration erneuerbarer Energien, virtuelle Kraftwerke und intelligente Energieinfrastruktur befassen.

Nutzung komplementärer Stärken

Farasis Energy hat sich als eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Batterietechnologie etabliert und verfügt über fundiertes Fachwissen in den Bereichen Batteriechemie, Zellentwicklung, Fertigungsexzellenz und großtechnische industrielle Produktion. Durch jahrelange kontinuierliche Innovation hat das Unternehmen eine starke Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von Hochleistungs-Batterielösungen für anspruchsvolle Anwendungen aufgebaut.

WLF Energy baut eine vollständig integrierte Plattform für saubere Energie auf, die Batterietechnologie, Energiemanagementsysteme, künstliche Intelligenz, digitale Optimierung, Energiehandelskapazitäten und Projektentwicklungskompetenz zu einem einheitlichen Ökosystem vereint. Die Vision des Unternehmens ist es, nachhaltige Energie weltweit zu Kosten zugänglich zu machen, die industrielle Wettbewerbsfähigkeit ermöglichen, und gleichzeitig die Energieversorgungssicherheit zu stärken sowie geopolitische Abhängigkeiten zu verringern.

Die strategische Partnerschaft zielt darauf ab, diese sich ergänzenden Stärken zu nutzen. Durch die Kombination fortschrittlicher Batterietechnologie mit intelligenter Software und den Fähigkeiten einer Energieplattform wollen die Unternehmen differenzierte Lösungen schaffen, die den Wert für die Kunden maximieren und den weltweiten Einsatz von Energiespeichern beschleunigen.

Aufbau der nächsten Generation von Energiespeichern

Ein Schwerpunkt der Zusammenarbeit wird die Erstellung einer langfristigen Technologie-Roadmap sein, die den sich wandelnden Marktanforderungen des kommenden Jahrzehnts gerecht wird. Dazu gehören die Bewertung und Implementierung verschiedener Batteriechemien, fortschrittlicher Batteriemanagementtechnologien, KI-gesteuerter Optimierungsalgorithmen sowie standardisierter Produktarchitekturen, die auf globale Skalierbarkeit ausgelegt sind.

Die Partner werden zudem Möglichkeiten prüfen, gemeinsam zukünftige Industriestandards für die Leistung, Sicherheit, digitale Integration und Lebenszyklusoptimierung von Energiespeichern zu definieren.

Durch die Integration von Batterieinnovationen mit intelligentem Energiemanagement und betrieblicher Optimierung in Echtzeit sind beide Unternehmen davon überzeugt, dass erhebliche Verbesserungen in den Bereichen Systemökonomie, Betriebseffizienz, Auslastung der Assets und Netzintegrationsfähigkeiten erzielt werden können.

Die Energiewende erfordert mehr als einzelne Technologien - sie erfordert komplette Ökosysteme. Farasis Energy bringt erstklassiges Batterie-Know-how und industrielle Kompetenzen ein, während WLF Energy eine integrierte Energieplattform, fortschrittliche KI-Fähigkeiten und eine klare Vision für die Zukunft einer nachhaltigen Energieinfrastruktur beisteuert. Gemeinsam schaffen wir eine starke Grundlage für Energiespeicherlösungen der nächsten Generation, die Kunden weltweit dabei unterstützen werden, mehr Nachhaltigkeit, Resilienz und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen.

- Sebastian Wolf, Gründer und Chief Executive Officer von WLF Energy

Ein Vertreter von Farasis Energy fügte hinzu:

Wir freuen uns über diese strategische Partnerschaft mit WLF Energy. Die Kombination aus fortschrittlicher Batterietechnologie und intelligenten digitalen Energieplattformen bietet eine bedeutende Chance, Innovationen im Energiespeichersektor voranzutreiben. Gemeinsam freuen wir uns darauf, Lösungen zu entwickeln, die langfristigen Mehrwert für Kunden schaffen und einen wesentlichen Beitrag zur globalen Energiewende leisten.

Unterstützung der globalen Energiewende

Die Partnerschaft spiegelt das Engagement beider Unternehmen wider, den raschen Ausbau erneuerbarer Energien und die Modernisierung der Energieinfrastruktur weltweit zu unterstützen. Durch die Kombination von Technologieführerschaft, industrieller Kompetenz, digitaler Innovation und globaler Marktreichweite wollen WLF Energy und Farasis Energy eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft der Energiespeicherung spielen.

Die Unternehmen gehen davon aus, dass die ersten gemeinsamen Entwicklungsaktivitäten unmittelbar nach der Unterzeichnung der Vereinbarung beginnen werden, wobei weitere Ankündigungen zu konkreten Technologieinitiativen, Produkten und Markteinführungen folgen sollen.

Über WLF Energy

WLF Energy ist ein globales Energietechnologieunternehmen, das sich auf den Aufbau eines vollständig integrierten Energie-Ökosystems konzentriert, das fortschrittliche Batterietechnologien, künstliche Intelligenz, Energiemanagementsysteme, digitale Energieplattformen und Projektentwicklungskapazitäten vereint. Die Mission des Unternehmens ist es, nachhaltige Energie weltweit erschwinglich, widerstandsfähig und zugänglich zu machen und gleichzeitig die industrielle Wettbewerbsfähigkeit zu stärken sowie die globale Energiewende zu beschleunigen.

Über Farasis Energy

Farasis Energy ist ein führender Entwickler und Hersteller fortschrittlicher Lithium-Ionen-Batterietechnologien und bedient Kunden weltweit durch kontinuierliche Innovationen in den Bereichen Batteriechemie, Zelldesign, Fertigungsexzellenz und Energiespeicherlösungen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die nachhaltige Elektrifizierung durch leistungsstarke Batterietechnologien und Produktionskapazitäten im industriellen Maßstab voranzutreiben.

MEDIENKONTAKT

Sebastian Wolf, CEO, Mitbegründer und Chairman

sebastian.wolf@wlfenergy.de

Christian F. Ringvold, Finanzvorstand, Mitbegründer

christian.ringvold@wlfenergy.de

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QUELLE: WLF Energy GmbH

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