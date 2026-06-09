Myriad gibt den Erwerb von 23 Uran- und Seltenerdmetallexplorationszielen in Brekzienschloten in einem historisch bedeutenden Ur

Alle Ziele wurden in Option an Wedgemount Resources vergeben

Vancouver, British Columbia - 9. Juni 2026 / IRW-Press / Myriad Uranium Corp. (CSE: M) (OTCQB: MYRUF) (FWB: C3Q) (Myriad oder das Unternehmen) freut sich, den Erwerb von 15 staatlichen Mineralkonzessionen und acht Split-Estate-Claims in Arizona mit einer Größe von 5.600 Acres zu bekannt zu geben, wobei die staatlichen Konzessionen durch Zuteilung erworben werden. Zwei weitere staatliche Mineralzuteilungen sind noch ausstehend, wodurch sich die gesamte Größe auf 6.080 Acres erhöhen würde. Diese Konzessionen und Claims enthalten insgesamt 23 in Brekzienschloten enthaltene Uranziele mit Potenzial für damit einhergehende Seltenerdmetalle (REEs). Die Konzessionsgebiete (zusammen das Projekt Breccia Pipe oder das Projekt) befinden sich im Arizona Strip im Norden von Arizona, einem historisch bedeutsamen Urandistrikt. (Siehe Abbildung 1 unten.) Unter den 23 Zielen befindet sich der Schlot Wate, der Gegenstand einer historischen Ressourcenschätzung von 71.000 Tonnen ist, die 1,12 Millionen lbs eUO mit einem Durchschnittsgehalt von 0,79 % eUO enthalten (historisch, nicht aktuell gemäß NI 43-101 - siehe Über die historische Ressourcenschätzung für den Brekzienschlot Wate für Details).

Myriad hat Wedgemount Resources Corp. (Wedgemount) eine 3-jährige Option mit Wirkung zum 8. Juni 2026 gewährt, um bis zu 75 % des Projekts Breccia Pipe sowie ein Gebiet von gegenseitigem Interesse zu erwerben, wobei Myriad das Recht behält, nachträglich eine Beteiligung von 25 % zurückzukaufen und ein 50:50-Joint-Venture zu gründen (die Option). Im Rahmen der Option wird Wedgemount eine Beteiligung von bis zu 75 % am Projekt erwerben, indem es (1) Myriad innerhalb von 30 Tagen 75.000 USD (ca. 104.500 CAD) zahlt; (2) während des Optionszeitraums Stammaktien an Myriad ausgibt, sodass Myriad schließlich 9,9 % von Wedgemount besitzt; und (3) während des Optionszeitraums qualifizierte Ausgaben in Höhe von 4.000.000 CAD tätigt. Myriad behält das Recht, durch die Finanzierung der nächsten 5.000.000 CAD an qualifizierten Ausgaben eine Beteiligung von 50 % am Projekt zurückzukaufen. Siehe Details der Option von Wedgemount unten für weitere Details.

Simon Clarke, Chairman von Myriad, erklärte: Der Erwerb dieser Mineralkonzessionen positioniert uns direkt einem historisch bedeutsamen Urandistrikt mit aktueller Uranproduktion in unmittelbarer Nähe. Darüber hinaus handelt es sich um einen Distrikt, der unserer Ansicht nur sehr wenig erkundet ist, und die von uns erworbenen Ziele wurden bislang noch nicht mit modernen Explorationstechniken untersucht. Diese Möglichkeit wurde uns von derselben Quelle herangetragen, die maßgeblich an der Zusammenstellung unseres Projekts Red Basin beteiligt war und die während des letzten Uranzyklus vor Fukushima an der Bebohrung mehrerer der wesentlichen Ziele dieses Projekts mitgewirkt hat.

Wir haben in den letzten Monaten kontinuierlich bedeutsame Ziele und Land hinzugefügt und sind nun in der Lage, das Projekt voranzutreiben. Wir haben erneut festgestellt, dass es sinnvoll ist, den richtigen Partner für das operative Tagesgeschäft ins Boot zu holen, während das Unternehmen sein Hauptaugenmerk auf das große Vorzeigeprojekt bei Copper Mountain in Wyoming richtet und gleichzeitig eine bedeutsame Beteiligung behält. Wir sind davon überzeugt, dass Wedgemount der richtige Partner dafür ist, und da es die Kosten für Exploration und Erschließung in den nächsten drei Jahren trägt, stellt unsere Möglichkeit, eine Beteiligung von bis zu 50 % zu behalten, ein gutes Wertschöpfungspotenzial für Myriad und dessen Aktionäre dar, wobei ein weiteres Engagement aus dem Aktienbesitz resultiert, den wir ebenfalls an Wedgemount erwerben werden. Dies und unser kürzlich erfolgter Verkauf von 90 % von Red Basin an Subatomic sind Beispiele für Transaktionen, die unserer Strategie entsprechen, Projekte hinzuzufügen, die wir aufgrund der Geschichte der Uranexploration oder -produktion als sehr aussichtsreich erachten, ohne jedoch unseren Fokus oder unsere Zeit von der Exploration und Entwicklung unseres Projekts Copper Mountain abzulenken.

Highlights des Projekts Breccia Pipe

- 23 Brekzienschlot-Explorationsziele im gesamten Arizona Strip und Colorado Plateau - ein Distrikt, der laut USGS bis in die 1980er Jahre für eine historische Produktion von über 23 Millionen lbs U3O8 verantwortlich zeichnete.

- Das Projekt umfasst den Uran-Brekzienschlot Wate - eine Lagerstätte, die sich früher zu 100 % im Besitz von Energy Fuels befand und für die historische Bohrungen sowie eine historische Ressourcenschätzung aus dem Jahr 2015 von SRK Consulting vorliegen (nicht aktuell gemäß NI 43-101 - siehe Details unten).

- Im Rahmen historischer Bohrungen durch VANE Minerals (2007 bis 2009) auf mindestens vier anderen Zielen wurde laut Monatsberichten im Besitz von Myriad eine anomale Uranmineralisierung identifiziert.

- Alle zusätzlichen Brekzienschlot-Ziele, die in einem Gebiet von gemeinsamem Interesse (AMI) im definierten Bereich, der die bestehenden Ziele umfasst/umgibt, entdeckt werden, sind automatisch Teil der Option.

- Die Brekzienschlote stellen auf Uran ausgerichtete Ziele mit Potenzial für damit einhergehende kritische Minerale wie REEs dar.

- Die Brekzienschlote befinden sich in unmittelbarer Nähe der Mine Pinyon Plain von Energy Fuels - einer aktiven hochgradigen Uranmine im selben regionalen Distrikt, die im zweiten Quartal 2025 (neueste verfügbare Informationen von Energy Fuels) 638.700 lbs U3O8 mit einem Durchschnittsgehalt von 2,23 % U3O8 produzierte. Siehe Abbildung 1 unten.

Hinweis: Kein qualifizierter Sachverständiger hat ausreichende Arbeiten durchgeführt, um die historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven zu klassifizieren, weshalb das Unternehmen die historischen Schätzungen nicht als aktuell erachtet. Das Unternehmen beabsichtigt, weitere Arbeiten durchzuführen, um zu ermitteln, ob die historischen Schätzungen überprüft und gegebenenfalls durch aktuelle Mineralressourcenschätzungen unterstützt werden können. Die Mineralisierung, die Gehalte, die Produktion oder die Ergebnisse auf benachbarten oder nahe gelegenen Konzessionsgebieten weisen nicht zwangsläufig auf die Mineralisierung auf dem Projekt Breccia Pipe hin.

Simon Clarke, Chairman von Myriad, fügte hinzu: Wir sind begeistert vom Gesamtpotenzial des Projekts Breccia Pipe und freuen uns über die Zusammenarbeit mit Wedgemount. Die historischen Ressourcen bei Wate sowie die historischen Bohrergebnisse aus mehreren anderen unserer Brekzienschlote heben die Gesamthöffigkeit dieses Distrikts und dieser Art von Mineralisierung hervor. Auch die Nähe zur aktiven Mine Pinyon Plain ist ermutigend. Sowohl Wate als auch die Mine Pinyon Plain sind Uranlagerstätten in Form von lösungsbedingten Einsturzbrekzienschloten und befinden sich im selben regionalen Distrikt sowie in einer Entfernung von weniger als 25 Meilen voneinander.

Wir sind der Ansicht, dass Wedgemount ein idealer Partner für dieses Projekt ist. Das Unternehmen verfügt über umfassende Kenntnisse zum Energiesektor der USA und baut eine stabile Basis an produzierenden Öl- und Gas-Assets auf - eine faszinierende und zeitgemäße Ergänzung, insbesondere angesichts seines Verständnisses für den Energiebedarf von Rechenzentren, die heute mit Erdgas betrieben werden, in Zukunft aber wahrscheinlich mit Kernenergie und SMRs. Wedgemount verfügt über eine starke Unterstützung, ist strategisch ambitioniert und bringt eine überzeugende Perspektive für den US-Energiesektor mit, die weit über sein vielversprechendes Öl- und Gasportfolio in Texas hinausgeht.

Details der Option von Wedgemount

Erste Option: Um eine Beteiligung von 50 % am Projekt Breccia Pipe zu erwerben, wird Wedgemount

- innerhalb von 30 Tagen nach dem Wirksamkeitsdatum eine Barzahlung in Höhe von 75.000 USD an Myriad leisten;

- die folgenden Stammaktien von Wedgemount an Myriad ausgeben:

o innerhalb von 30 Tagen nach dem Wirksamkeitsdatum 2.000.000 Stammaktien

o am oder vor dem 8. Monatstag zusätzliche 1.500.000 Stammaktien

o am oder vor dem 16. Monatstag zusätzliche 1.500.000 Stammaktien

o am oder vor dem 24. Monatstag zusätzliche 1.500.000 Stammaktien

- die folgenden Mindest-Explorationsausgaben tätigen:

o am oder vor dem 8. Monatstag 500.000 CAD

o am oder vor dem 16. Monatstag zusätzliche 750.000 CAD

o am oder vor dem 24. Monatstag zusätzliche 1.000.000 CAD

Zweite Option: Um eine zusätzliche Beteiligung von 25 % (Beteiligung von insgesamt 75 %) am Portfolio des Projekts Breccia Pipe zu erwerben, wird Wedgemount

- am oder vor dem dritten Jahrestag jene Anzahl von Stammaktien an Myriad ausgeben, die zusammen mit den im Rahmen der ersten Option an Myriad ausgegebenen Stammaktien einer Beteiligung von insgesamt 9,9 % an allen ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Wedgemount entspricht;

- am oder vor dem dritten Jahrestag zusätzliche 1.750.000 CAD an Explorationsausgaben tätigen.

Joint Venture:

- Sollte Wedgemount insgesamt 75 % am Portfolio erwerben, wird ein 75:25-Joint-Venture gegründet. Myriad kann seine Beteiligung am Joint Venture auf 50 % erhöhen, indem es 100 % der ersten 5.000.000 CAD an Explorationsausgaben übernimmt, die vom Joint Venture zu tätigen sind.

- Sollte Wedgemount nur die erste Option ausüben, werden Wedgemount und Myriad ein 50:50-Joint-Venture gründen.

- Ein Joint Venture zwischen den Unternehmen wird branchenübliche Verwässerungsbestimmungen beinhalten.

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Abbildung 1: Standort der erteilten und ausstehenden staatlichen Mineralkonzessionen in Arizona.

Regionaler geologischer Kontext und nahegelegene Betriebe

Der Schlot Wate und die anderen Ziele auf dem Projekt Breccia Pipe befinden sich im Norden von Arizona innerhalb desselben regionalen Distrikts wie die Mine Pinyon Plain von Energy Fuels und sind Interpretationen zufolge derselbe Typ von in Brekzienschloten enthaltenen Uranlagerstätten. Informationen über nahegelegene Konzessionsgebiete dienen ausschließlich dem regionalen geologischen Kontext. Die Mineralisierung, die Gehalte, die Produktion und die Ergebnisse auf benachbarten oder nahe gelegenen Konzessionsgebieten weisen nicht zwangsläufig auf die Mineralisierung auf dem Projekt Breccia Pipe hin.

- Geologische Merkmale des Projekts Breccia Pipe: Bei den Zielen handelt es sich ausnahmslos um Uranlagerstätten in lösungsbedingten Einsturzbrekzienschloten, die vertikale, zylindrische Körper aus gebrochenem Sedimentgestein (Brekzie) sind, die in Einsturzhöhlen im darunter liegenden massiven Kalkstein auf dem Colorado Plateau abgesunken sind. Uraninit, ein reduziertes Uranerzmineral, reichert sich innerhalb der durchlässigen Säule aus gebrochenem Gestein an.

- Nahegelegener Betrieb: Pinyon Plain ist ein aktiver Uranabbaubetrieb im selben Distrikt. Wedgemount erachtet das Vorhandensein einer aktiven Mine und einer regionalen Verarbeitungsinfrastruktur ausschließlich als relevante Kontextinformationen.

- Historisch gemeldete Uranmineralisierung: Die historische Ressourcenschätzung für Wate aus dem Jahr 2015 ergab durchschnittlich 0,79 % eU3O8 (historisch, nicht aktuell gemäß NI 43-101 - siehe Details unten). Die vorläufige Machbarkeitsstudie von Pinyon Plain ergab Reserven vor dem Abbau von durchschnittlich 0,58 % eU3O8, doch die tatsächlich abgebauten Gehalte haben die Schätzungen deutlich übertroffen und erreichten laut Produktionsberichten von Energy Fuels im zweiten Quartal 2025 durchschnittlich 2,23 % U3O8 und allein im Juni 2025 3,51 % U3O8. Die Mineralisierung, die Gehalte, die Produktion oder die Ergebnisse auf nahegelegenen Konzessionsgebieten weisen nicht zwangsläufig auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten von Myriad hin.

- Tiefe und Geometrie: Brekzienschlote in Arizona sind für gewöhnlich in einer Tiefe zwischen 1.000 und 1.800 ft mineralisiert, insbesondere in den Hermit Shale-Formationen, mit einer vertikalen Ausdehnung von bis zu 600 ft und Schlotdurchmessern von 200 bis 400 ft. Die Mineralisierung von Wate wurde in einer Tiefe von 1.300 bis 1.600 ft bestätigt. Der Schacht von Pinyon Plain reicht bis in eine Tiefe von etwa 1.470 ft Brekzienschlot-Lagerstätten in Arizona werden in der Regel über Untertage-Zugangsmethoden mit relativ geringer Oberflächenstörung erschlossen, obwohl Myriad für den Schlot Wate noch keine aktuelle Abbaustudie durchgeführt hat.

- Geringer Oberflächen-Fußabdruck: Brekzienschlot-Lagerstätten erfordern in der Regel eine Oberflächenstörung von weniger als 20 Acres, was unter dem Gesichtspunkt der Umweltgenehmigungen und der Beziehungen zu lokalen Gemeinden ein Vorteil ist. Das Projekt Wate verfügte zuvor über eine Mineralexplorationskonzession auf staatlichen Landbesitzen in Arizona, wobei ein Antrag auf Umwandlung in eine Abbaukonzession eingereicht wurde. Myriad hat den aktuellen Status dieser historischen Genehmigungen oder Anträge nicht unabhängig überprüft. Bitte beachten Sie, dass projektspezifische Erschließungsmethoden und Auswirkungen von zukünftigen technischen Arbeiten und Genehmigungsverfahren abhängen würden.

- Zugang zu Infrastruktur: Die Projekte befinden sich im Norden von Arizona im selben behördlichen Distrikt und bieten Zugang zur selben etablierten Infrastruktur, einschließlich des Straßennetzes des Kaibab National Forest, sowie die Nähe zur White Mesa Mill von Energy Fuels in Utah, der einzigen in Betrieb befindlichen konventionellen Uranmühle in den USA.

- REE-Potenzial: In der veröffentlichten Fachliteratur (z. B. Wenrich, 2018) wurde das Vorkommen einer Anreicherung von Seltenen Erden in einigen Brekzienschlotsystemen im Norden von Arizona festgestellt. Myriad hat noch keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um das Ausmaß oder die wirtschaftliche Bedeutung einer REE-Mineralisierung auf seinen optionierten Konzessionsgebieten zu ermitteln.

Hinweis: Auf die nahegelegene Mine Pinyon Plain wird ausschließlich zum regionalen geologischen Kontext verwiesen. Die Mineralisierung, die Gehalte, die Produktion und die Ergebnisse auf benachbarten oder nahe gelegenen Konzessionsgebieten weisen nicht zwangsläufig auf die Mineralisierung auf dem Projekt Breccia Pipe hin. Verweise auf das REE-Potenzial basieren auf veröffentlichter Literatur zu einigen Brekzienschlotsystemen im Norden von Arizona und nicht auf aktuellen Mineralressourcenschätzungen gemäß NI 43-101 oder wirtschaftlichen Studien für das Projekt Breccia Pipe.

Über die historische Ressourcenschätzung für den Brekzienschlot Wate

Das Kern-Asset des Projekts Breccia Pipe ist der Brekzienschlot Wate, eine Lagerstätte, die sich früher im Besitz von Energy Fuels Inc. (NYSE American: UUUU) (TSX: EFR) befand.

- SRK meldete eine historische Schätzung der vermuteten Mineralressourcen für den Schlot Wate von etwa 71.000 Short Tons, die 1,12 Millionen lbs eUO mit einem Durchschnittsgehalt von 0,79 % eUO enthalten. Diese Schätzung ist historischer Natur und nicht aktuell gemäß NI 43-101.

- Die Quelle der historischen Ressourcenschätzung ist ein technischer Bericht vom 10. März 2015 mit dem Titel NI 43-101 Technical Report on Resources Wate Uranium Breccia Pipe - Northern Arizona, USA, der von SRK Consulting (SRK) für Energy Fuels erstellt wurde.

- Der qualifizierte Sachverständige erachtet die von SRK durchgeführten historischen Schätzungsarbeiten als zuverlässig und die historische Schätzung als relevanten Leitfaden für die Exploration.

- SRK stellte fest, dass ausreichende Bohrlochinformationen vorhanden waren, um eine Definition der mineralisierten Körper für die Mineralisierung zu ermöglichen. SRK modellierte die Mineralisierung in vier eigenständigen Zonen innerhalb des Schlots Wate und führte die Ressourcenschätzung nach branchenüblichen Verfahren durch, die den CIM-Definitionen für die Berichterstattung gemäß NI 43-101 entsprechen.

- SRK klassifizierte die Schätzung gemäß den CIM-Definitionen und -Standards (2014) als vermutet.

- Für diese Lagerstätte liegen keine neueren Schätzungen vor.

- Eine Datenüberprüfung ist erforderlich, um die Grundlage der historischen Ressourcenschätzung zu bestätigen und zu ermitteln, ob sie als aktuelle, mit den CIM-Definitionen für die Berichterstattung gemäß NI 43-101 konforme Mineralressourcenschätzung neu formuliert werden kann. Sollten die Originaldaten nicht verfügbar sein, könnten zusätzliche Bohrungen und Probenahmen erforderlich sein.

Hinweis: Die historische Schätzung bei Wate und frühere Bohrungen bei bestimmten Zielen weisen darauf hin, dass der Distrikt weitere Explorationen rechtfertigt. Kein qualifizierter Sachverständiger hat ausreichende Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve zu klassifizieren, weshalb Myriad die historische Schätzung nicht als aktuell erachtet. Myriad beabsichtigt, weitere Arbeiten durchzuführen, um zu ermitteln, ob die historische Schätzung überprüft und gegebenenfalls durch eine aktuelle Mineralressourcenschätzung unterstützt werden kann.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von George van der Walt, MSc., Pr.Sci.Nat., FGSSA, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101, geprüft und genehmigt. Herr van der Walt ist beratender Geologe bei The MSA Group (Pty) Ltd. Kein qualifizierter Sachverständiger hat ausreichende Arbeiten durchgeführt, um die in dieser Pressemitteilung genannten historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven einzustufen, und Myriad behandelt diese historischen Schätzungen nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven.

Über Myriad Uranium Corp.

Myriad Uranium Corp. hält aktuell 75 % der Besitzanteile am Uranprojekt Copper Mountain im US-Bundesstaat Wyoming. Zudem liegt bereits eine verbindliche Vereinbarung über den Erwerb der übrigen Anteile von 25 % durch die Übernahme der Firma Rush Rare Metals Corp. vor. Copper Mountain beherbergt mehrere historische Uranlagerstätten sowie ehemals produzierende Minen, zu denen auch die Mine Arrowhead (Fördermenge rund 500.000 Pfund UO) zählt. Union Pacific führte in diesem Distrikt in den späten 1970er Jahren von der Firma Union Pacific umfassende Explorations- und Erschließungsarbeiten durch. Unter anderem wurden vor dem Abschwung auf dem Uranmarkt im Jahr 1980 rund 2.000 Bohrungen abgeteuft und die Minenplanung vorangetrieben. Union Pacific hat laut Schätzungen rund 125 Mio. C$ (Dollar 2026) in das Projekt investiert und dabei bedeutende historische Ressourcenschätzungen erstellt.

Eine Pressemitteilung mit Einzelheiten zu einer umfassenden Bewertung der Uranvorkommen im Projekt Copper Mountain durch die vom US-Energieministerium beauftragte Firma Bendix Engineering, die im Jahr 1982 veröffentlicht wurde, ist unter diesem Link nachzulesen.

Myriad hält eine 10%ige freie Gewinnbeteiligung am Uranprojekt Red Basin, das kürzlich an das von 8VC und Overmatch unterstützte Unternehmen Subatomic Industries verkauft wurde. Red Basin verfügt über bedeutende historische Ressourcenschätzungen aus umfangreichen Bohrungen von Occidental Oil in den späten 1970er Jahren und beherbergt zudem Vanadium, das von der US-Regierung als strategisches und kritisches Mineral eingestuft wurde. Bitte beachten Sie den nachstehenden vorsorglichen Hinweis zu historischen Schätzungen.

Das Projekt Breccia Pipe von Myriad in Arizona umfasst mindestens 23 Brekzienschlote, die aussichtsreich für Uran und REEs sind. Einer der Schlote, Wate, befand sich zuvor im Besitz von Energy Fuels und wurde von diesem Unternehmen erkundet; für diesen Schlot liegt eine historische Ressourcenschätzung vor.

Hinweis: Kein qualifizierter Sachverständiger hat ausreichende Arbeiten durchgeführt, um die historischen Schätzungen bei Copper Mountain, Red Basin und Breccia Pipe als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven zu klassifizieren, weshalb Myriad die historischen Schätzungen nicht als aktuelle Ressourcen oder Reserven erachtet. Myriad beabsichtigt, weitere Arbeiten durchzuführen, um zu ermitteln, ob die historischen Schätzungen überprüft und gegebenenfalls durch aktuelle Mineralressourcenschätzungen unterstützt werden können.

Weitere Informationen finden Sie im Archiv des Unternehmens bei SEDAR+ ( www.sedarplus.ca) , auf der Webseite von Myriad unter www.myriaduranium.com oder wenden Sie sich telefonisch an das Unternehmen unter +1.604.418.2877.

Kontaktieren Sie Myriad:

Thomas Lamb

President und CEO

tlamb@myriaduranium.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Projektionen des Unternehmens basieren. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich unter anderem auf das Geschäft, die Pläne, den Ausblick und die Geschäftsstrategie des Unternehmens. Die Wörter können, würden, könnten, sollten, werden, wahrscheinlich, erwarten, antizipieren, beabsichtigen, schätzen, planen, prognostizieren, projizieren und glauben oder andere ähnliche Wörter und Formulierungen sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können, einschließlich der Geschäftspläne des Unternehmens in Bezug auf die Exploration und Erschließung der Konzessionsgebiete des Unternehmens, des vorgeschlagenen Arbeitsprogramms auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens sowie des Potenzials und der wirtschaftlichen Rentabilität der Konzessionsgebiete des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Veränderungen der wirtschaftlichen Bedingungen oder der Finanzmärkte, Kostensteigerungen, Rechtsstreitigkeiten, gesetzgeberische, ökologische und andere rechtliche, regulatorische, politische und wettbewerbsbezogene Entwicklungen sowie technologische oder operative Schwierigkeiten. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die unsere zukunftsgerichteten Informationen beeinflussen können. Diese und andere Faktoren sollten sorgfältig geprüft werden, und die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

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