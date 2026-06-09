Die U.S. Polo Assn. kehrt als offizieller Bekleidungs- und Trikotpartner von Chestertons Polo in the Park in die Londoner Innens

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Über 30.000 Besucher feiern den Polosport und An Icon Born from the Game

WEST PALM BEACH, FL UND LONDON, UK / ACCESS Newswire / 9. Juni 2026 / U.S. Polo Assn., die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), kehrte zum dritten Mal in Folge als offizieller Bekleidungs- und Trikotpartner von Chestertons Polo in the Park zurück und vereinte Weltklasse-Wettkämpfe, sportinspirierte Mode, spannende Unterhaltung und unvergessliche Lifestyle-Erlebnisse zu einer der am meisten erwarteten Sommersportveranstaltungen Londons. Das dreitägige Festival fand vom 5. bis 7. Juni 2026 im Hurlingham Park im Zentrum Londons statt und begrüßte mehr als 30.000 Besucher zu einer Feier des Polosports in einer der weltweit bekanntesten städtischen Kulissen.

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Das Red Sea Global Team Riyadh und das Disney+ Team Rivals kämpfen beim Chestertons Polo in the Park um den Ball

Als offizieller Bekleidungs- und Trikotpartner stattete U.S. Polo Assn. alle Teams während des gesamten Turniers mit maßgeschneiderten Funktions-Trikots aus und stellte zudem Mitarbeiteruniformen sowie immersive Markenerlebnisse bereit, die darauf abzielten, die Verbraucher mit den authentischen Wurzeln der Marke und dem Polosport zu verbinden.

Während des gesamten Wochenendes war U.S. Polo Assn. bei Chestertons Polo in the Park so präsent wie nie zuvor: Mit einer eigenen Aktion wurden Poloshirts und sportlich inspirierte Kollektionen für Männer, Frauen und Kinder präsentiert, ergänzt durch eine interaktive Fotowand und weitere Fan-Erlebnisse. Jeden Tag verteilten die Spieler nach den Spielen direkt vom Pferderücken aus U.S. Polo Assn.-Kappen an die Zuschauer und schufen so unvergessliche Momente, die die Fans näher an das Geschehen brachten.

Zum ersten Mal konnten die Besucher auch The Divot Stomp genießen, den Signature-Cocktail von U.S. Polo Assn., der exklusiv in den VIP-Hospitality-Bereichen angeboten und täglich während der legendären Halbzeit-Tradition der Veranstaltung serviert wurde. Der speziell kreierte Cocktail wurde in wiederverwendbaren Aluminiumbechern mit individuell gestalteten Rührstäbchen in Form von Poloschlägern ausgeschenkt und verlieh den Feierlichkeiten am Wochenende eine weitere interaktive Komponente, da die Fans diese Becher als Erinnerungsstücke mit nach Hause nehmen konnten.

Das dreitägige Polo-Festival bot zudem die perfekte Bühne für die globale Poloshirt-Kampagne von U.S. Polo Assn. mit dem Titel An Icon Born from the Game, die die authentische Verbindung zwischen dem bekanntesten Produkt der Marke und seinen Wurzeln im Polosport hervorhob. Auf dem gesamten Festivalgelände erlebten die Besucher Aktionen rund um das ikonische Poloshirt und konnten gleichzeitig neue, von Sport und Stil inspirierte Saisonkollektionen entdecken.

Chestertons Polo in the Park verkörpert alles, was den Polosport so besonders macht: Wettkampf, Mode, Unterhaltung, Zugänglichkeit und Gemeinschaft - und das alles im Herzen einer der pulsierendsten Städte der Welt, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. verwaltet und vermarktet. Als Marke, die aus dem Sport hervorgegangen ist, ermöglicht uns unsere fortgesetzte Partnerschaft, auf authentische Weise mit den Verbrauchern in Kontakt zu treten und gleichzeitig das Erbe, die Energie und die weltweite Anziehungskraft zu feiern, die sowohl London als auch den Polosport auszeichnen.

Seit seiner Gründung im Jahr 2009 hat sich Chestertons Polo in the Park zu einem der weltweit größten Polo-Lifestyle-Festivals entwickelt und ist nach wie vor das einzige Poloturnier, das im Zentrum von London ausgetragen wird. An der Ausgabe 2026 nahmen sechs Teams teil, die globale Städte und Marken repräsentierten, darunter Disney+ Team Rivals, New Equity Team London, IBV Gold Team Cape Town, dessen Kader die Markenbotschafter von U.S. Polo Assn., Nico und Lucas Escobar, umfasste, Kohn, Loeb & Co. Team Zurich, Icon Global/AMASE Team Texas sowie Red Sea Global Team Riyadh. Zu den täglichen Themen des Festivals gehörten der International Day am Freitag, an dem das Team England gegen das Team South Africa antrat, gefolgt vom Ladies Day am Samstag sowie den Finals und dem Family Day am Sonntag.

Im Finale des Chestertons Polo in the Park 2026 traf das Red Sea Global Team Riyadh auf das Icon Global/AMASE Team Texas in einem spannenden Spiel, das am Ende des letzten Chukkers mit einem 4:4-Unentschieden endete. Nach einem aufregenden Run-down holte sich das Red Sea Global Team Riyadh seinen dritten Sieg in Folge beim Chestertons Polo in the Park, und Teamkollege Cesar Crespo wurde zum MVP gekürt.

Als strategischer Partner von U.S. Polo Assn. im Vereinigten Königreich ist Chestertons Polo in the Park weiterhin eine wichtige Plattform, um die authentische Verbindung zwischen unserer Marke und dem Polosport zu präsentieren, sagte Boo Jalil, CEO der Brand Machine Group, dem Lizenzpartner von U.S. Polo Assn. im Vereinigten Königreich. Diese Veranstaltung verkörpert alles, was Verbraucher an U.S. Polo Assn. lieben, wie Tradition, Stil, Zugänglichkeit und Spaß, und ermöglicht es uns, in einem unserer wichtigsten globalen Märkte direkt mit den Fans in Kontakt zu treten.

Das Vereinigte Königreich bleibt ein bedeutender Wachstumsmarkt für U.S. Polo Assn., das den Einzelhandelsvertrieb und die Reichweite bei den Verbrauchern in der gesamten Region weiter ausbaut. Verbraucher können die neuesten Kollektionen und sportlich inspirierten Styles unter www.uspoloassn.co.uk entdecken.

Chestertons Polo in the Park wurde ins Leben gerufen, um den Polosport zugänglicher zu machen und neue Zielgruppen an das Spiel heranzuführen, und U.S. Polo Assn. ist weiterhin ein wichtiger Teil dieser Vision, sagte Rory Heron, Managing Director von Sportgate International und Gründungsorganisator der Veranstaltung. Ihre authentische Verbindung zum Sport, kombiniert mit mitreißenden Fanerlebnissen und innovativen Aktionen, trägt dazu bei, die einzigartige Atmosphäre zu schaffen, die diese Veranstaltung zu einem der herausragenden Sommerereignisse Londons macht.

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Festgäste posieren vor der Fotowand bei Chestertons Polo in the Park

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Das Merchandise-Zelt von U.S. Polo Assn. beim dreitägigen Polo-Lifestyle-Festival Chestertons Polo in the Park in der Londoner Innenstadt

Bildnachweis: Spot Me

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Polo-Clubs und Polo-Spielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.200 Retail-Geschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausenden weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Die Marke sponsert weltweit bedeutende Polo-Veranstaltungen, darunter die U.S. Open Polo Championship®, die jährlich im NPC in The Palm Beaches stattfindet und das wichtigste Polo-Turnier in den Vereinigten Staaten ist. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten, TNT und Eurosport in Europa, Star Sports in Indien und BeIn Sports im Nahen Osten werden nun mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

U.S. Polo Assn. wurde kürzlich zu einer der USA Todays Most Trusted Brands gekürt und wird laut License Global durchgängig als einer der führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, PGA Tour und Formel 1 gezählt. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales Wachstum und Sportinhalte anerkannt. Aufgrund ihres enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige namhafte Medienquellen weltweit zu nennen. Weitere Informationen finden Sie unter uspoloassnglobal.com und folgen Sie uns unter @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft der United States Polo Association (USPA) und verwaltet die milliardenschwere Sportmarke U.S. Polo Assn. USPA Global verwaltet auch die Tochtergesellschaft Global Polo, die weltweit führend im Bereich Polo-Sportinhalte ist. Weitere Informationen finden Sie unter globalpolo.com oder Global Polo auf YouTube.

Über die Brand Machine Group (BMG)

BMG ist ein international führendes Unternehmen im Bereich Modeinnovation, das sich mit über vier Jahrzehnten Branchenerfahrung als vertikaler Hersteller und globaler Lizenzspezialist etabliert hat. In Partnerschaft mit anerkannten Marktführern verwaltet BMG einen nahtlosen und kooperativen Prozess des Entwerfens, Herstellens und Lieferns von Qualitätsprodukten und fördert dabei die DNA eines vielfältigen Markenportfolios, das Mode, Sport, Outdoor und Haushaltswaren umfasst, einschließlich Erwachsenenmode, Kinderbekleidung und Accessoires.

Das Markenportfolio von BMG umfasst U.S. Polo Assn., Penfield, New Balance Kids, Duchamp, Jack Wills, Flyers American Born, Lee Kids, Peckham Rye, Wrangler Kids, Juicy Couture, Franklin & Marshall, Elle Junior und Ben Sherman. BMG bekräftigt sein Engagement für nachhaltige und ethische Geschäftspraktiken, indem es vollständige Transparenz in seiner gesamten globalen Lieferkette gewährleistet und sich an den ETI-Grundkodex hält.

Besuchen Sie brandmachinegroup.com und folgen Sie @brandmachinegroup. Für Anfragen wenden Sie sich bitte an sales@brandmachinegroup.com

Über Sportgate International

Sportgate International ist eine internationale Agentur für Eventmanagement und Sportmarketing. Das 2015 gegründete Unternehmen ist heute Eigentümer von Veranstaltungen und berät Unternehmen, Luxusmarken, Weltklasse-Veranstaltungsorte, Tourismus-Boards und Rechteinhaber, die Sponsoring- und Veranstaltungsexpertise benötigen. Sportgate International verfügt über ein Portfolio an Luxusveranstaltungen, das die weltweit besten Marken, Top-Unternehmen und Persönlichkeiten dabei unterstützt, ihre unternehmerischen oder persönlichen Ziele zu erreichen. Das Unternehmen arbeitet zudem mit einigen der renommiertesten Veranstaltungsorte der Welt zusammen und bietet originelle Inhalte, die Networking und Marketing für spezifische Zielgruppen ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie unter sportgateint.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Stacey Kovalsky - VP, Global PR and Communications

Tel. +001.561.790.8036 - E-Mail: skovalsky@uspagl.com

Shannon Stilson - VP, Sports Marketing and Media

Tel. +001.561.227.6994 - E-Mail: sstilson@uspagl.com

QUELLE: U.S. Polo Assn.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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