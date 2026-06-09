MAX Power präsentiert seine Führungsrolle im Bereich Natürlicher Wasserstoff auf der Global Energy Show 2026 in Canada

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Naturgas rückt in den Mittelpunkt, während MAX Power sich an den weltweiten Diskussionen über KI, Energiesicherheit und Infrastruktur der nächsten Generation beteiligt

Genesis erklärt: Der Vorteil der Salzbarriere und die Nähe zum Absatzmarkt

www.youtube.com/watch?v=3ytpHdve6S8

Regina, SK - 9. Juni 2026 - Max Power Mining Corp. (Max Power oder das Unternehmen) (CSE: MAXX - WKN: A3DJYU - OTCQX: MAXXF) freut sich, seine Teilnahme an der 2026 Global Energy Show Canada bekannt zu geben, die vom 9. bis 11. Juni im BMO Centre in Calgary stattfindet. Dort wird das Unternehmen seine Führungsposition im schnell wachsenden Sektor für natürlichen Wasserstoff hervorheben und die jüngsten Fortschritte bei seinem Vorzeigeprojekt Lawson im Herzen des 475 km langen Genesis-Trends in Saskatchewan präsentieren.

MAX Power stellt im Rahmen des Pavillons der Saskatchewan Trade and Export Partnership (STEP) am Stand Nr. 347 aus.

Als eine der größten Energieveranstaltungen Nordamerikas wird die Global Energy Show voraussichtlich mehr als 30.000 Besucher, 500 Aussteller und Delegierte aus über 100 Ländern begrüßen und Führungskräfte aus den Bereichen Energie, Infrastruktur, Technologie, künstliche Intelligenz, kritische Mineralien und Kapitalmärkte zusammenbringen.

MAX Power wird während der gesamten Konferenz stark vertreten sein, da sich das Augenmerk der Branche zunehmend auf die Schnittstelle zwischen Energiesicherheit, künstlicher Intelligenz, Energieinfrastruktur und neuen Systemen für saubere Energie verlagert.

Die Teilnahme des Unternehmens umfasst:

9. Juni

Roundtable der Führungskräfte

Rechenzentren, KI und industrielle Elektrifizierung: Antrieb für Kanadas digitale Wirtschaft

14:30 - 15:15 Uhr

Ran Narayanasamy, CEO

10. Juni (13:00 - 16:30 Uhr)

Energieinnovations- und Investitionsforum des Canada-China Council

Energiesysteme der nächsten Generation: Infrastruktur, Elektrifizierung & KI

Podiumsteilnehmer: Ran Narayanasamy, CEO

11. Juni (11:30 - 14:30 Uhr)

Global Energy Show Canada Awards-Mittagessen

MAX Power wurde als Finalist für den Emerging Clean Technologies Award (Lawson Natural Hydrogen Discovery) ausgewählt, mit dem innovative Technologien gewürdigt werden, die Effizienz, Nachhaltigkeit und Umweltleistung im Energiesektor fördern. Die Auszeichnung wird im Rahmen des Global Energy Show Awards-Mittagessens verliehen, bei dem MAX Power gemeinsam mit anderen Innovatoren gewürdigt wird, die die Zukunft der nachhaltigen Energieentwicklung mitgestalten.

Die diesjährige Global Energy Show findet zu einem entscheidenden Zeitpunkt in der Entwicklung der Naturwasserstoffindustrie statt, nachdem Kanadas erstes unterirdisches Naturwasserstoffsystem in Lawson bestätigt und die hochauflösende 3D-seismische Bildgebung über den gesamten 28 km² großen Lawson-Komplex abgeschlossen wurde. Das seismische Programm hat das Verständnis von MAX Power hinsichtlich des interpretierten Umfangs, der Kontinuität, der strukturellen Architektur und des kommerziellen Entwicklungspotenzials des Systems wesentlich verbessert und ein kurzfristiges Folgebohrprogramm mit mehreren Bohrlöchern ausgelöst, das darauf abzielt, die weltweit erste groß angelegte kommerzielle Entdeckung von natürlichem Wasserstoff zu bestätigen.

Die weltweite Aufmerksamkeit richtet sich zunehmend darauf, wie die rasant wachsende KI-Infrastruktur, der Ausbau von Rechenzentren, die Elektrifizierung der Industrie und Prioritäten der Energiesicherheit den zukünftigen Strombedarf neu gestalten werden. Branchenakteure evaluieren aktiv skalierbare, zuverlässige und emissionsarme Energielösungen, die in der Lage sind, die nächste Generation der digitalen Infrastruktur, fortschrittliche Fertigung und industrielles Wachstum zu unterstützen.

MAX Power ist davon überzeugt, dass natürlicher Wasserstoff in diesem Dialog eine zunehmend wichtige Rolle spielen wird.

Ran Narayanasamy, CEO von MAX Power, kommentierte:

Die globale Energiedebatte verändert sich rasant. Künstliche Intelligenz, die Elektrifizierung der Industrie, Energiesicherheit und der Ausbau der Infrastruktur schaffen eine beispiellose Nachfrage nach skalierbaren, zuverlässigen Energiesystemen. Natürlicher Wasserstoff hat das Potenzial, ein wichtiger Teil dieser Zukunft zu werden.

Unsere Teilnahme an der Global Energy Show spiegelt sowohl die Fortschritte wider, die wir in Saskatchewan erzielt haben, als auch die wachsende Erkenntnis, dass sich natürlicher Wasserstoff von einem wissenschaftlichen Konzept zu einer potenziell bedeutenden neuen Energiebranche entwickelt. Wir freuen uns darauf, mit Branchenführern, politischen Entscheidungsträgern, Investoren und Technologieinnovatoren in Kontakt zu treten, während wir das weiter vorantreiben, was unserer Meinung nach zu einer der weltweit wichtigsten aufstrebenden Energiechancen werden könnte.

Das Unternehmen erwartet, dass die Konferenz eine wertvolle Plattform für den Austausch mit strategischen Partnern, staatlichen Akteuren, lokalen und internationalen Infrastrukturentwicklern, Technologieanbietern sowie privaten und institutionellen Investoren bieten wird, während MAX Power die kommerziellen Evaluierungsaktivitäten am Lawson Complex weiter vorantreibt, was zu einem kurzfristigen Folgebohrprogramm mit mehreren Bohrlöchern führen wird.

Marketingvereinbarungen

Stockchain Capital LLC

MAX Power hat Stockchain Capital LLC (Stockchain) beauftragt, Investor-Relations- und Marketingdienstleistungen für ein deutschsprachiges Investorenpublikum zu erbringen, einschließlich der Erstellung von Artikeln und Inhalten für Finanzplattformen und Newsletter. Geschäftsführer von Stockchain ist Hai Nam Tran.

Kontaktdaten von Stockchain:

3833 Powerline Rd, Ste. 801-T, Fort Lauderdale, FL 33309, Vereinigte Staaten

E-Mail: llc@stockchain.io

Stockchain und sein Geschäftsführer stehen in keinem Naheverhältnis zum Unternehmen und unterhalten, abgesehen von diesem Auftrag, keine Beziehung zum Unternehmen und halten keine Wertpapiere oder sonstige Beteiligungen am Unternehmen. Der Auftrag beginnt am 15. Juni 2026, wobei die Dienstleistungen sieben Tage nach Zahlungseingang beginnen, und hat eine anfängliche Laufzeit von 12 Wochen, die am 6. September 2026 endet, vorbehaltlich einer Verlängerung im gegenseitigen Einvernehmen. Als Vergütung hat das Unternehmen vereinbart, Stockchain eine Vorauszahlung in Höhe von 232.000 US-Dollar (USD) oder 200.000 Euro zu leisten. Optionen oder andere Wertpapiere des Unternehmens sind nicht Bestandteil der Vergütung.

X Media Inc. SEZC

Das Unternehmen hat X Media Inc. SEZC (X Media) beauftragt, Dienstleistungen zur Steigerung der Investorenbekanntheit und Marketingdienstleistungen zu erbringen, darunter eine Wissenschafts- und Medienkampagne auf YouTube, eine E-Mail-Marketingkampagne, eine Medienkampagne sowie eine PR-Kampagne auf verschiedenen digitalen und Medienplattformen. Geschäftsführerin von X Media ist Melissa Destarac.

Kontaktdaten von X Media:

SEZC, 2. Stock, Strathvale House, 90 North Church Street, George Town, KY1-1102, Kaimaninseln

E-Mail: admin@x-publishing.com

Telefon: (502) 369-1458

X Media und seine Geschäftsführerin stehen in keinem Naheverhältnis zum Unternehmen und unterhalten, abgesehen von diesem Auftrag, keine Beziehung zum Unternehmen und halten keine Wertpapiere oder sonstigen Beteiligungen am Unternehmen. Der Auftrag begann am 8. Juni 2026 mit einer anfänglichen Laufzeit von sechs Monaten und verlängert sich automatisch um jeweils drei Monate, sofern nicht eine der Parteien einen Monat im Voraus kündigt. Als Vergütung hat das Unternehmen vereinbart, X Media eine Barvergütung in Höhe von 500.000 USD zu zahlen, wobei 250.000 USD bei Vertragsunterzeichnung und 250.000 USD innerhalb von 60 Tagen nach Vertragsdatum fällig werden. Optionen oder andere Wertpapiere des Unternehmens sind nicht Bestandteil der Vergütung.

Warum dies für Investoren von Bedeutung ist

Die Global Energy Show rückt MAX Power direkt in den Fokus der Branchen und Entscheidungsträger, die die Zukunft von Energie, künstlicher Intelligenz, Infrastruktur und industrieller Elektrifizierung vorantreiben. Die Teilnahme des Unternehmens an der Seite globaler Energieführer unterstreicht die wachsende Bedeutung von natürlichem Wasserstoff als potenzielle neue Quelle für skalierbare, saubere Grundlastenergie.

Mit Kanadas erstem bestätigten unterirdischen System für natürlichen Wasserstoff, das bereits in Lawson etabliert ist, laufenden kommerziellen Evaluierungsaktivitäten, voranschreitenden strategischen KI-Infrastrukturinitiativen und der Nominierung von MAX Power als Finalist für einen bedeutenden Branchenpreis stärkt das Unternehmen weiterhin seine Position an der Schnittstelle von natürlichem Wasserstoff, künstlicher Intelligenz und Energieinfrastruktur der nächsten Generation.

Abbildung 1: Bohrungen beim Lawson-Projekt, Genesis Trend (Nov. 2025)

Aktuelle Videos:

Genesis erklärt: Der Vorteil der Salzbarriere und die Nähe zum Markt

www.youtube.com/watch?v=3ytpHdve6S8

Der Genesis Trend-Korridor:

youtube.com/shorts/IAgALH_s3mI

Lawson - Kanadas erster großer Schritt in Richtung natürlicher Wasserstoff

www.youtube.com/watch?v=lTTOwMxz_zo

MAX Power macht einen Sprung nach vorn in Lawson

www.youtube.com/watch?v=Yr4Ha06__Eg

Sehen Sie sich die Bohrung in Aktion an

www.youtube.com/watch?v=eguNGAfdIek

Geschichte wird geschrieben in Lawson - Video unmittelbar vor der Einrichtung der Bohranlage

www.youtube.com/watch?v=BNHazk9Sy4E

MAX Power Saskatchewan Natural Hydrogen Documentary Video

www.youtube.com/watch?v=TXGDtTUbJ2c

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Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Unternehmen für die Exploration von Mineralien und Energieressourcen, das sich auf den Übergang zur Dekarbonisierung konzentriert. Die Lawson-Entdeckung des Unternehmens in der Nähe von Central Butte, Saskatchewan, stellt Kanadas erstes unterirdisches System für natürlichen Wasserstoff dar, das durch Tiefbohrungen bestätigt und dessen Daten von drei unabhängigen Labors validiert wurden. MAX Power hat sich in ganz Saskatchewan eine dominante Landposition auf Distriktebene mit rund 1,3 Millionen Acres (521.000 Hektar) an Genehmigungen sowie weiteren 5,7 Millionen Acres, für die Anträge gestellt wurden, aufgebaut, die erstklassige Explorationsgebiete abdecken, die vielversprechend für großvolumige Vorkommen von natürlichem Wasserstoff sind. MAX Power verfügt zudem über ein Portfolio an Liegenschaften in den Vereinigten Staaten und Kanada, das sich auf kritische Mineralien konzentriert. Zu den Höhepunkten dieser Liegenschaften zählt eine Entdeckung durch Diamantbohrungen im Jahr 2024 im Lithiumprojekt Willcox Playa im Südosten von Arizona, das zu 100 % im Besitz der US-Tochtergesellschaft von MAX Power ist. MAX Power hat sich zu verantwortungsvollen Explorations- und Erschließungspraktiken verpflichtet, bei denen Umweltschutz, sinnvolle Einbindung der Gemeinden und eine starke Unternehmensführung im Vordergrund stehen.

Im Namen des Vorstands:

Ran Narayanasamy, CEO

MAX Power Mining Corp.

info@maxpowermining.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Chad Levesque

Ph: 1-306-981-4753

Email: chad@maxpowermining.com

Medienkontakt:

Sarah Mawji, Venture Strategies

Email: sarah@venturestrategies.com

Über diese Pressemitteilung:

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Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Annahmen des Managements, unter anderem hinsichtlich der Erlangung aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, der Fähigkeit des Unternehmens, seine Arbeitsprogramme wie geplant durchzuführen, der Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit von Ausrüstung und Personal, der geologischen Kontinuität und der Lagerstättenmerkmale, der Marktbedingungen sowie des Zugangs zu ausreichendem Kapital zu akzeptablen Konditionen.

Es kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen seine geplanten Bohr- oder damit verbundenen Programme wie derzeit vorgesehen oder innerhalb der erwarteten Zeitrahmen abschließen wird oder dass solche Programme, falls sie abgeschlossen werden, erfolgreich sein oder zu einer kommerziellen Produktion führen werden.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Weitere Informationen zu Risiken und Ungewissheiten, die für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens gelten, sind im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar.

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