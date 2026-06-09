CASERIS erweitert innovaphone myApps um professionelles Omnichannel Contact Center

TIMIO. Contact Center ist jetzt für innovaphone myApps verfügbar und ergänzt bestehende innovaphone Umgebungen um strukturierte Servicekommunikation für Unternehmen mit hohem Anfrageaufkommen.

Stolberg, 09.06.2026

Die CASERIS GmbH macht ihre Contact-Center-Lösung TIMIO. Contact Center für innovaphone myApps verfügbar. Damit erhalten Unternehmen, die innovaphone bereits als Kommunikationsplattform einsetzen, eine leistungsfähige Erweiterung für professionelle Servicekommunikation.

TIMIO. Contact Center richtet sich an Organisationen, bei denen klassische Warteschlangen, einfache Anrufverteilung oder isolierte Kommunikationskanäle nicht mehr ausreichen. Die Lösung unterstützt Service-Telefonie, E-Mail und WebChat in einem strukturierten Omnichannel Contact Center Prozess. Ergänzt wird dies durch Smart Queue Management, intelligentes Routing, CRM-Kontext, Reporting, Monitoring und AI-Ready-Prozesse.

Im Mittelpunkt steht die klare Ergänzung der bestehenden innovaphone Umgebung. innovaphone bleibt die bewährte Plattform für Kommunikation, Telefonie und Zusammenarbeit. TIMIO. Contact Center bringt die Funktionen für professionellen Kundendialog hinzu: Kundenanfragen werden kanalübergreifend erfasst, gezielt gesteuert, kontextbezogen bearbeitet und transparent ausgewertet.

"Viele Unternehmen nutzen innovaphone sehr erfolgreich als Kommunikationsplattform. Gleichzeitig steigen die Anforderungen im Kundenservice deutlich: höhere Anfragevolumen, mehrere Kanäle, mehr Transparenz und der Wunsch nach Automatisierung. Mit TIMIO. Contact Center bieten wir genau dafür eine passende Erweiterung direkt im innovaphone myApps Umfeld", sagt Stefan Preuß, Geschäftsführer der CASERIS GmbH.

Auch für Systemhäuser und innovaphone Partner entsteht durch die neue Lösung ein attraktives Angebot. Bestehende innovaphone Kunden mit wachsendem Servicebedarf können gezielt um professionelle Contact-Center-Prozesse erweitert werden, ohne die vorhandene Kommunikationsbasis infrage zu stellen.

Ein besonderer Fokus liegt auf Datensouveränität und Integrationsfähigkeit. CASERIS entwickelt TIMIO am Unternehmenssitz in Stolberg bei Aachen. Die Kombination aus innovaphone und TIMIO. Contact Center bietet damit eine starke Lösung für Unternehmen, die auf deutsche Software, klare Systemarchitekturen und professionelle Serviceprozesse setzen.

TIMIO. Contact Center eignet sich insbesondere für Unternehmen mit zentralen Service-Hotlines, technischem Support, hohem E-Mail-Aufkommen oder wachsendem Bedarf an kanalübergreifender Kundenkommunikation. Die Lösung ist ab sofort für innovaphone myApps verfügbar.

Weitere Informationen:

www.caseris.de/innovaphone-contact-center

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Herr Pascal Porath

Am Birkenfeld 1-3

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email : pascal.porath@caseris.de

Die CASERIS GmbH ist ein deutscher Softwarehersteller für Kommunikations- und Contact-Center-Lösungen. Mit der Produktfamilie TIMIO unterstützt CASERIS Unternehmen dabei, Kundenkommunikation effizienter, strukturierter und zukunftsfähiger zu gestalten. Im Fokus stehen Omnichannel Contact Center, Unified Communication, Integrationen, KI-gestützte Automatisierung und datensouveräne Kommunikationslösungen.

CASERIS entwickelt und betreut seine Software am Firmensitz in Stolberg bei Aachen und richtet sich insbesondere an Unternehmen mit hohen Anforderungen an Servicequalität, Integration, Datenschutz und Verlässlichkeit.

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