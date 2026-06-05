Marie Sterner gewinnt den Lieblingsschlager-Award 2026 in Geraberg

Am Sonntag den 31. Mai fand in Geraberg der Lieblingsschlager-Award 2026 statt – und wir dürfen auf einen wirklich besonderen Nachmittag zurückblicken.

Gemeinsam mit Anita Hofmann durfte ich, Denny Schönemann, durch das Programm führen. Es war ein Tag voller Musik, Emotionen und starker Auftritte. Drei Künstlerinnen standen am Ende ganz besonders im Mittelpunkt:

Platz 1: Marie Sterner

Platz 2: Jacqueline Engel

Platz 3: Sabrina Westwind

Für die Gewinnerin Marie Sterner gab es einen Preis, der weit über einen Pokal hinausgeht: Sie gewinnt eine Musikproduktion, eine professionelle Musikvideoproduktion sowie eine Einladung in eine TV-Sendung bei Stimmungsgarten TV.

Genau darum geht es uns mit dem Lieblingsschlager-Award: Künstlern nicht nur eine Bühne zu geben, sondern echte Chancen, neue Reichweite und professionelle Möglichkeiten für den nächsten Schritt.

Auch die Auftritte von Jaqueline Engel und Sabrina Westwind haben gezeigt, wie viel Herz, Stimme und Leidenschaft in diesem Wettbewerb stecken. Es waren Momente dabei, die man nicht planen kann – genau diese echten Emotionen machen Schlager aus.

Ein besonderer Dank gilt den Helfern des Sportfischerverein Geratal e. V. Geraberg, die rund um die Veranstaltung mit großem Einsatz für einen tollen Rahmen gesorgt haben. Ebenso danken wir dem Publikum, allen Beteiligten und natürlich Anita Hofmann für diesen besonderen Nachmittag.

Mit unserer Produktionsfirma stehen wir für Musikvideoproduktionen, Labelarbeit, Musikverlag, Künstlerpromotion und Reichweite im Schlagerbereich. Unser Ziel ist es, Künstler sichtbar zu machen und ihnen professionelle Möglichkeiten zu bieten.

Und bei uns geht es direkt weiter: Bereits nächste Woche sind wir mit Star Promotion Studios auf Mallorca und drehen dort mehrere neue Musikvideos.

Quelle: Starpromotion/ Denny Schönemann