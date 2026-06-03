Vom Smartphone zum Ökosystem: Volla zeigt die mobile Zukunft bei den Community Days 2026

Am 13./14.26 lädt der deutsche Smartphone Hersteller Volla Systeme Anwender, Partner & Entwickler zu den Community Days ein, um gemeinsam die Zukunft unabhängiger mobiler Kommunikation mitzugestalten.

Remscheid, Juni 2026 - Am 13. und 14. Juni 2026 lädt der deutsche Smartphone Hersteller Volla Systeme Anwender, Partner und Entwickler zu den Volla Community Days in Remscheid mit Live-Übertragung ein, um gemeinsam die Zukunft unabhängiger mobiler Kommunikation mitzugestalten. Im Mittelpunkt: neue Entwicklungen zu Volla OS, Volla Cloud und Volla KI sowie praktische Workshops für App Entwickler, wie UnifiedAttestation, der quelloffenen Alternative zu Google Play Integrity.

Volla Systeme lädt bereits zum achten Mal zu den Volla Community Days ein, in diesem Jahr unter dem Motto "STAGES ON THE JOURNEY. From promise to reality - and beyond" zeigt die Veranstaltung, was aus den Versprechen der vergangenen Jahre geworden ist und wohin die Reise als nächstes führt. Eingeladen sind alle, die sich für Alternativen zu Big Tech interessieren: Entwickler, Unternehmen, Partner, Händler und nicht zuletzt die Anwender, die ihre digitale Souveränität selbst in die Hand nehmen wollen.

In diesem Jahr legt Volla besonderen Wert auf persönliche Begegnungen. Neben Neuigkeiten, Präsentationen und Workshops wird es mehr Raum für Gespräche mit dem Volla-Team, Diskussionen mit Partnern, Fragen aus der Community und den Austausch über Ideen für neue Anwendungen, Dienste und Kooperationen geben.

_"Die Community Days sind für uns nicht nur eine Bühne für Neuigkeiten. Sie sind der Ort, an dem aus Gesprächen Ideen werden und aus Ideen echte Projekte.", _so Dr. Jörg Wurzer, Gründer und Geschäftsführer, Volla Systeme GmbH

Die Volla Community Days 2026 sollen damit nicht nur zeigen, welche Technologien Volla aktuell entwickelt, sondern auch, wie aus einer wachsenden Community ein offenes Ökosystem für unabhängige mobile Kommunikation entstehen kann. Und wer schon frühere Community Days kennt, weiß: die eine oder andere Überraschung ist nicht ausgeschlossen.

Samstag, 13. Juni: Neuigkeiten, Lösungen, Partner

Den Auftakt macht die Keynote von Volla Gründer Dr. Jörg Wurzer mit aktuellen Entwicklungen und Ausblicken zu Volla OS mit seinem Google-freien Android und intelligentem Bedienungskonzept, einschließlich eines ersten Ausblicks auf Volla OS 16, zur Volla Cloud ohne Rechenzentrum, zur auf Endgeräten ausgeführten Volla KI, zur mobilen Linux-Distribution Ubuntu Touch sowie zu neuer Volla Hardware, die sich von reinen Smartphones hin zum eigenen Ökosystem entwickelt.

Ergänzt wird das Programm durch Impulsvorträge und Live-Grüße von Volla-Partnern, darunter Beechat (UK), die UBports-Stiftung (DE) und die Eclipse Foundation (BE).

Interessenten haben zudem die Möglichkeit, Volla Produkte vor Ort in den Händen zu halten und Smartphones mit einem Rabatt von bis zu 10% für Neuware und 40% für refurbished Geräte zu erhalten.

Die Veranstaltung wird live auf YouTube übertragen, der Link wird auf dem Volla-Blog bekanntgegeben.

Sonntag, 14. Juni: Workshops für Entwickler

Der Sonntag fokussiert sich auf Technik und Anwendungen, mit drei Workshops zum direkten Einsteigen und Mitmachen.

UnifiedAttestation: Die europäische Antwort auf Google Play Integrity

Wer auf Google-freien Smartphones Banking-Apps oder digitale Ausweise nutzen wollte, stieß bisher auf eine unsichtbare Mauer: Google Play Integrity. Ein Dienst, der entscheidet, ob ein Gerät als "vertrauenswürdig" gilt und alternative Betriebssysteme damit systematisch ausschließt.

Volla Systeme hat im März 2026 ein europäisches Industriekonsortium initiiert, um das grundlegend zu ändern. Unter dem Projektnamen UnifiedAttestation entsteht gemeinsam mit Herstellern wie Murena, Iodé und Apostrophy eine quelloffene, dezentrale Sicherheitsarchitektur. Transparent, von keinem einzelnen Konzern kontrolliert und mit dem Ziel, eines vertrauenswürdigen Europäischen Wegs zur Prüfung der Integrität und Sicherheit von mobilen Betriebssystemen und Endgeräten.

Im Workshop lernen Teilnehmer, wie sie Apps für UnifiedAttestation vorbereiten und damit für ein wachsendes Ökosystem Nutzer-bestimmter Geräte fit machen. Gespräche mit Entwicklern von ID- und Verwaltungs-Apps laufen bereits; Early Adopters sind ausdrücklich willkommen.

Mehr dazu hier: Volla initiiert Industriekonsortium für offene Alternative zu Google Play Integrity

Apps für die Volla Cloud entwickeln

Die Volla Cloud kommt ohne klassisches Rechenzentrum aus. Dezentrale Datenhaltung als Prinzip, nicht als Kompromiss. Der Workshop zeigt, wie Apps für dieses Ökosystem entwickelt werden und welche Möglichkeiten sich für datenschutzkonforme, nutzergesteuerte Anwendungen ergeben.

Einführung in Volla Open Source: Die Welt der freien Software entdecken

Dieser Workshop bietet einen Überblick über die Open Source Projekte vom Linux Kernel über das Betriebssystem bis zu den Apps. Zudem wird aufgezeigt, wie Entwickler und Partner aktiv werden können, um zum Volla Ökosystem beizutragen oder das eigene Betriebssystem auf Volla Geräten zu nutzen.

Die Hard Facts zu den Volla Community Days

* Wann: Sa., 13. Juni 2026, 10-17 Uhr (Einlass ab 9 Uhr) / So., 14. Juni 2026, 10-15 Uhr

* Wo: Technologie Fabrik Remscheid, Berghauser Straße 62, 42859 Remscheid

* Anreise: ICE bis Wuppertal Hbf, Taxi ca. 30 €. Nächste Flughäfen: Düsseldorf und Köln-Bonn.

* Teilnahme vor Ort: kostenlos. Für eine optimale Planung, nimmt das Volla-Team gerne informelle Anmeldungen via volla.online/de/contact entgegen.

* Online: Live-Stream auf YouTube (Link folgt auf dem Volla-Blog)

* Mehr Infos & Aktualisierungen: Volla Community Days 2026 im Volla Blog

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Volla Systeme GmbH

Herr Jörg Wurzer

Kölner Straße 102

42897 Remscheid

Deutschland

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email : presse@volla.systems

Die Volla Systeme GmbH (früher Hallo Welt Systeme UG) wurde 2017 von Dr. Jörg Wurzer gegründet und ist ein unabhängiger, deutscher Hersteller von Smartphones, wahlweise mit dem eigenen Android-Betriebssystem Volla OS oder der mobilen Linux-Distribution Ubuntu Touch. Volla OS zeichnet sich durch einen kompromisslosen Datenschutz und ein einzigartig intelligentes Bedienungskonzept aus.

Nach drei Jahren Forschung und Entwicklung stellte das Unternehmen 2020 das erste Volla Phone mit einer Crowdfunding-Kampagne vor. Mit dem Volla Phone und dem Volla OS hat das Unternehmen aus Remscheid das Konzept "Smartphone" komplett neu gedacht. Alternativ zur Variante mit der Eigenentwicklung Volla OS sind die Geräte auch mit der mobilen Linux-Version Ubuntu Touch erhältlich, für die sich bisher rund 20% der Volla-Kunden entschieden haben.

Gemeinsam mit anderen kleinen und mittleren Unternehmen und Organisationen hat Volla-Phone-Gründer Dr. Jörg Wurzer eine Allianz für mehr Unabhängigkeit, Selbstbestimmung, Schutz der Privatsphäre ins Leben gerufen, die Themen wie Datenschutz, digitale Selbstbestimmung, Open Source, Privatsphäre und Unabhängigkeit von den großen Technologie-Unternehmen vorantreiben möchte. Zu den Partnern zählen die UBports Stiftung, die Holochain Foundation, der VPN-Anbieter Hide.me, die Suchmaschine Startpage sowie der sichere, verschlüsselte E-Mail-Dienst Tutanota.

Pressekontakt:

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