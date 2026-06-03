Defence Therapeutics begrüßt den erfahrenen Biopharma-Führungsexperten Dr. John Beaver in seinem Board of Directors

Montreal, QC, Kanada, 3. Juni 2026 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen) (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, FWB: DTC) - ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen, das sich mit der präzisen intrazellulären Arzneimittelverabreichung beschäftigt - freut sich, die Ernennung von Dr. John Beaver in das Board of Directors bekannt zu geben. Dr. Beaver verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Führungserfahrung in internationalen Pharma- und Biotech-Unternehmen.

Dr. Beaver bekleidete Führungspositionen bei verschiedenen biopharmazeutischen Unternehmen wie Biogen, AbbVie und GlaxoSmithKline, wo er am Ausbau innovativer therapeutischer Programme in mehreren Krankheitsgebieten mitwirkte. Sein umfangreicher Erfahrungsschatz erstreckt sich über die Bereiche translationale Medizin, Entdeckung und Entwicklung von Biomarkern sowie klinische Pharmakologie und verschafft ihm ein tiefgreifendes Verständnis für die Weiterentwicklung, Evaluierung und strategische Positionierung von innovativen Therapeutika in internationalen Pharmaunternehmen.

Zuletzt zeichnete Dr. Beaver bei der Firma Biogen als Vice President und Head of Global Biomarker Discovery & Development verantwortlich, wo er die internationalen Aktivitäten im Bereich der Biomarker-Forschung und translationalen Entwicklung leitete und rund 48 Pipeline-Programme beaufsichtigte. In seinem Aufgabenbereich leistete er Beiträge zu Biomarker-gestützten Entwicklungsstrategien, die zu den branchenweit ersten beschleunigten Zulassungen der US-Arzneimittelbehörde FDA für Alzheimer und ALS geführt haben. Auch in einer Reihe von Ausschüssen für Forschung und Entwicklung, Führungsgremien und Partnerschaftskomitees war er vertreten.

Vor seiner Zeit bei Biogen bekleidete Dr. Beaver diverse Führungspositionen bei der Firma AbbVie, wo er als Head of Translational Imaging verantwortlich zeichnete und für seine wissenschaftlichen Beiträge als Volwiler Research Fellow ausgezeichnet wurde. In den Anfängen seiner beruflichen Laufbahn arbeitete er am Hammersmith Hospital Campus des Imperial College London als Senior Imaging Scientist im Clinical Imaging Centre von GlaxoSmithKline und wechselte später zur Firma Maccine in Singapur, wo er als Director of Imaging tätig war. Außerdem führte er als Postdoktorand des UK Medical Research Council an der Universität Cambridge bildgebende Untersuchungen am menschlichen Gehirn durch.

Zurzeit widmet sich Dr. Beaver als Mitbegründer und Chief Executive Officer einem Biotechnologieunternehmen im Stealth-Modus im Großraum Boston, wo er dank seiner umfassenden Erfahrung in den Bereichen translationale Wissenschaft, Biomarker-Innovation und strategische Arzneimittelentwicklung die therapeutischen Ansätze der nächsten Generation entscheidend mitprägt.

Wir sind sehr stolz darauf, Dr. John Beaver im Board of Directors von Defence begrüßen zu können, meint Sébastien Plouffe, CEO von Defence Therapeutics. Dank seiner umfangreichen Erfahrung in der Pharmazeutikabranche wird John das Unternehmen Defence maßgeblich beim Ausbau der Plattform ACCUM® und bei seinen Entwicklungs- und Partnerschaftsaktivitäten unterstützen.

Es ist mir eine große Freude, als Mitglied im Board of Directors von Defence Therapeutics das Unternehmen in dieser wichtigen Wachstumsphase begleiten zu dürfen, fügt Dr. John Beaver hinzu. Die ACCUM®-Technologie von Defence hat das Potenzial, die intrazelluläre Verabreichung erheblich zu verbessern und neue Möglichkeiten für Therapeutika der nächsten Generation zu eröffnen. Ich freue mich darauf, das Unternehmen bei seinem strategischen Wachstum zu unterstützen und zur Stärkung seiner strategischen und pharmazeutischen Partnerschaftsinitiativen beizutragen.

Das Unternehmen hat Dr. Beaver im Einklang mit den Bedingungen des Omnibus Incentive Plan von Defence 150.000 Incentive-Aktienoptionen gewährt. Die Optionen sind sofort unverfallbar und können über einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Tag der Gewährung zu einem Preis von 60 Cent pro Aktie ausgeübt werden.

Defence Therapeutics treibt die Entwicklung seiner proprietären ACCUM®-Plattform für verschiedene therapeutische Anwendungen, darunter ADCs und Radiopharmazeutika, aktiv voran und verfolgt damit das Ziel, die intrazelluläre Verabreichung, die therapeutische Wirksamkeit und die allgemeinen Behandlungsergebnisse zu verbessern. Um mehr zu erfahren oder Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit zu sondieren, besuchen Sie bitte www.defencetherapeutics.com oder wenden Sie sich an info@defencetherapeutics.com .

Über Defence Therapeutics:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen, das es als seine Aufgabe sieht, die Krebstherapie wirksamer und sicherer zu machen. Unter Einsatz seiner Plattform Accum® für die präzise Wirkstoffabgabe arbeitet Defence daran, die Wirksamkeit von ADCs und anderen komplexen Biologika in niedrigeren Dosierungen zu optimieren und so die Nebenwirkungen zu verringern und den Zugang zu fortschrittlichen Therapien zu verbessern. Durch das Heranziehen modernster wissenschaftlicher Erkenntnisse und die Zusammenarbeit mit Partnern aus der Pharma- und Biotech-Branche ist Defence bestrebt, bahnbrechende Therapien jenen Patienten zur Verfügung zu stellen, die sie am dringendsten benötigen. Um mehr über Defence Therapeutics zu erfahren und die Möglichkeiten einer Partnerschaft zu sondieren, besuchen Sie unsere Website www.defencetherapeutics.com oder kontaktieren Sie uns unter info@defencetherapeutics.com .

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Defence Therapeutics

Sébastien Plouffe

CEO, Gründer und Direktor

Tel.: (514) 947-2272

Splouffe@defencetherapeutics.com

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