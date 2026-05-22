LiberNovo-Sommerauftakt in ganz Europa: Ein fünftägiges Flash-Angebot und zwei Show Floors

HONGKONG, HK / ACCESS Newswire / 22. Mai 2026 / Der LiberNovo Summer Kickoff Flash startet am Freitag, dem 22. Mai, in der gesamten EU (9:00 Uhr MESZ) und im Vereinigten Königreich (8:00 Uhr BST) und läuft fünf Tage lang. LiberNovo Omni wird in einem regionalen Bundle mit einem Preisnachlass von 651 in der EU und 549,50 £ im Vereinigten Königreich angeboten. Verifizierte Studierende und Pädagogen erhalten zusätzlich 5 % Rabatt.

Was ist im Paket enthalten

EU: LiberNovo Omni im Set mit der StepSync-Fußstütze und einer passenden StepSync-Matte. 1.066 im Flash-Angebot, regulär 1.717 , das entspricht 38 % Rabatt.

Großbritannien: LiberNovo Omni im Set mit der StepSync-Fußstütze und einer Augenmaske. 969,50 £ im Flash-Angebot, regulär 1.519 £, das entspricht 36 % Rabatt.

Auf Bewegung ausgelegt

LiberNovo Omni passt sich in Echtzeit dem Körper an. Drei Funktionen sorgen dafür:

- Bionische FlexFit-Rückenlehne. Acht unabhängige Segmente folgen der Wirbelsäule bei jeder Haltungsänderung, anstatt dass eine starre Fläche gegen den Rücken drückt.

- Automatische Armlehnen. Sie folgen der Neigung des Stuhls, sodass Sie sie zwischen den Positionen nicht neu einstellen müssen, und sie gleiten zurück in die Basis, wenn Sie unter den Schreibtisch rutschen, damit sie nicht an der Kante hängen bleiben.

- OmniStretch-Dekompressionszyklus. Per Knopfdruck aktivierbar, funktioniert bei jedem Neigungswinkel, mit dem stärksten Wirbelsäulendekompressionseffekt bei starker Neigung.

Die im Bundle enthaltene StepSync-Fußstütze ist so konzipiert, dass sie als gekoppeltes System mit dem Stuhl zusammenarbeitet. Sobald die Sitzhöhe am ersten Tag eingestellt ist, bleiben die manuellen Hebel für den Rest der Lebensdauer des Stuhls ungenutzt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84317/LiberNovo_220526_DEPRc...

Die ersten 200 Bestellungen erhalten ein Geschenk

Die ersten 200 Bestellungen, die während des Aktionszeitraums eingehen, erhalten das Smart Entry Savings Bundle: drei Magnete, eine Baseballkappe und zwei Haftnotizblöcke. Wird bei der Auftragsabwicklung automatisch hinzugefügt, kein Code erforderlich. Die Begrenzung auf 200 Bestellungen gilt für alle Bestellungen im Aktionszeitraum, nicht nur für das Flash-Bundle.

Der Studenten- und Pädagogenrabatt

Nach Verifizierung über die Seite des LiberNovo Exclusive Discount Program erhalten Sie zusätzlich 5 % Rabatt auf Bestellungen, die einen Stuhl enthalten. Zusammen mit dem Flash-Angebot kostet das EU-Bundle etwa 1.013 und das UK-Bundle etwa 921 £ vor Steuern.

Zwei Show Floors diese Woche

Im Rahmen des Summer Kickoff von LiberNovo wird das Unternehmen im Mai auf zwei großen europäischen Gaming-Veranstaltungen vertreten sein: Die neue Maxis-Serie sowie die Modelle Omni Pro und Omni SE werden auf der MCM Comic Con in London (Stand N4220, 22.-24. Mai) und der Nordic Game Conference in Malmö (Stand C6, 26.-29. Mai) vorgestellt. Besucher sind eingeladen, LiberNovos Vision einer dynamischen, ergonomischen Stütze zu erleben, die sich bei langen Arbeits- und Spielzeiten ganz natürlich an den Körper anpasst.

Fünf Tage, dann ist Schluss

Das Flash-Angebot beginnt am Freitag, dem 22. Mai, um 9:00 Uhr MESZ / 8:00 Uhr BST und endet am Dienstag, dem 26. Mai, um 9:00 Uhr MESZ / 8:00 Uhr BST. Die 200 Geschenk-Bundles werden in der Reihenfolge des Eingangs versandt.

Unterstützung durch Bewegung. Definiert durch Komfort.

Medienkontakt:

Name: Cassie Kuang

E-Mail: pr@libernovo.com

QUELLE: LiberNovo

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