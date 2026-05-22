Nach 27 Jahren Aufstieg stehen wir auf einem Gipfel und blicken voraus

1999 gegründet - und ich selbst damals auch 27 Jahre alt.

Voller Ideen, voller Energie - und ehrlicherweise ohne zu wissen, was genau vor mir liegt.

Die Ausgangsidee war ihrer Zeit ein Stück voraus:

Ein telefonischer Kleinanzeigenmarkt mit Internetanbindung. Heute würde man sagen: ein früher Vorläufer digitaler Plattformmodelle.

Was damals folgte, war kein geradliniger Weg.

Eher eine unternehmerische Achterbahnfahrt, wie sie viele nur aus Erzählungen kennen:

Ein schneller Start - und ebenso schnell die Erkenntnis, wie teuer Aufmerksamkeit wirklich ist. Nach wenigen Monaten stand das Geschäftsmodell bereits auf der Kippe. Parallel dazu ein Namensstreit, der in letzter Minute beigelegt werden konnte - und zur heutigen Firmierung der www Deutscher Tele Markt GmbH führte.

Der Wendepunkt kam, als wir uns auf das besonnen haben, was wir wirklich konnten:

Digitale Lösungen entwickeln, gestalten und programmieren.

Was folgte, war der Aufbau einer Agentur, die sich Schritt für Schritt entwickelte -

mit ersten großen Kunden, mutigen Präsentationen und Projekten, die manchmal unter ungewöhnlichsten Bedingungen entstanden.

Ein Moment, der bis heute prägt:

Während der Elbehochwasser 2002 arbeiteten wir interimsweise aus dem Wohnzimmer heraus, mit wenigen Rechnern und einem 56k Modem - und hielten parallel eine hochfrequentierte Informationsseite für die Deutsche Bahn am Laufen.

Pragmatismus wurde zur Stärke. Verantwortung zum Selbstverständnis.

Die Jahre danach waren geprägt von Wachstum, starken Kundenbeziehungen und einem Team, das über sich immer weiterentwickelt hat. Mit der Kreativmarke augensturm und der Digital Unit "dtele" entstanden zwei Bereiche, die sich gegenseitig ergänzt haben - in Gestaltung, Technologie und strategischem Denken.

An dieser Stelle gilt ein ganz besonderer Dank unseren vielen treuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die diesen Weg über Jahre - oft auch über Jahrzehnte - mitgetragen, geprägt und möglich gemacht haben.

Heute, 27 Jahre später, stehen wir erneut an einem entscheidenden Punkt.

Die Welt hat sich verändert. Künstliche Intelligenz verändert Geschäftsmodelle. Märkte verschieben sich. Anforderungen steigen. Die Geschwindigkeit des Wandels hat eine neue Dimension erreicht - und wir haben die Werkzeuge, um diesen Aufstieg sicher zu führen.

Und genau deshalb haben wir uns neu aufgestellt. Wir verschmelzen unsere Kompetenzen zu einem neuen Standard. Aus augensturm und dtele wird eine Einheit mit klarer Ausrichtung:

augensturm - creation + transformation

Der neue Markenauftritt bildet genau das ab - sichtbar auf unserer neuen Plattform https://augensturm.de .

Was sich verändert, ist unser Auftreten nach außen - klarer, fokussierter und konsequent auf die Zukunft ausgerichtet.

Unsere Leidenschaft für Lösungen zeigt sich in Innovationen wie unser Softwareprodukt ADDIGO Servicereport. Was als smarte APP für digitale Arbeitsprozesse begann, entwickelt sich zunehmend zu einem skalierbaren SaaS-Modell - mit wachsender Nachfrage im DACH-Raum und ersten internationalen Kunden außerhalb der EU.

Auch hier gilt: Wir stehen erst am Anfang.

Wenn uns die letzten 27 Jahre eines gezeigt haben, dann das:

Veränderung ist kein Risiko - sondern Voraussetzung.

Gemeinsam nach vorn - auch gesellschaftlich

Genauso wie wir damals im Wohnzimmer Unterstützung und Improvisation brauchten, gibt es Menschen, die heute Hilfe brauchen. Deshalb unterstützen wir Kibulu - einen etablierten Träger der Jugendhilfe hier in der Region. Dabei geht es nicht um Klischees oder Vorurteile. Es geht um Kinder, Jugendliche und Familien, die in bestimmten Lebensphasen Unterstützung brauchen.

Denn jedes Kind verdient Geborgenheit, Beteiligung und echte Chancen.

Deshalb haben wir am 19.5. die Jugendlichen von Kibulu zu einem gemeinsamen Volleyballturnier mit dem Citybeach Dresden eingeladen - als Begegnung auf Augenhöhe, mit Spaß, Bewegung und echtem Austausch.

Wir bedanken uns bei allen Kunden, Partnern und Wegbegleitern, die Teil dieser Reise sind und waren.

Und wir freuen uns auf das, was vor uns liegt.

Auf die nächsten Jahre.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

augensturm c/o www Deutscher Tele Markt GmbH

Herr Mark Eckert

Maxstraße 6

01067 Dresden

Deutschland

fon ..: +493514955555

web ..: https://www.augensturm.de/

email : info@augensturm.de

Die www Deutscher Tele Markt GmbH mit Sitz in Dresden wurde 1999 gegründet und entwickelt seitdem digitale Lösungen an der Schnittstelle von Strategie, Gestaltung und Technologie. Unter der Marke dtele realisierte das Unternehmen über viele Jahre hinweg Websites, Webanwendungen, Apps, Online-Marketing-Lösungen und digitale Plattformen für Unternehmen, Institutionen und Marken aus unterschiedlichen Branchen.

Mit der Kreativmarke augensturm und der Digital Unit dtele vereinte das Unternehmen über viele Jahre zwei komplementäre Kompetenzfelder: kreative Marken- und Kommunikationsarbeit auf der einen Seite, digitale Entwicklung und Transformation auf der anderen. Diese Verbindung wird künftig unter der neuen Marke augensturm - creation + transformation gebündelt. Der neue Auftritt steht für eine klarere Ausrichtung auf kreative Exzellenz, digitale Transformation und zukunftsfähige Lösungen für Unternehmen im Wandel.

Weitere Informationen unter dtele.de und augensturm.de.

Pressekontakt:

augensturm c/o www Deutscher Tele Markt GmbH

Herr Mark Eckert

Maxstraße 6

01067 Dresden

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email : info@augensturm.de