Aufbruchstimmung: Nevadas Goldpipeline ist prall gefüllt

Goldminenfirmen in Nevada treiben eine Reihe großer Projekte mit voller Wucht voran. Schon in wenigen Jahren sollen Lagerstätten neues Gold auf den Markt bringen.

Der Edelmetallexplorer Lodestar Metals (ISIN: CA54020J2002, WKN: A41MZL) setzt auf den US-Bundesstaat Nevada: Im April wurde mit dem Erwerb des Bergbaupatents für das Gebiet Black Diamond das bestehende Gold Run-Projekt ergänzt. Das Projektgebiet befindet sich im Humboldt County innerhalb des ertragreichen Getchell-Goldtrends und nahe dessen Schnittpunkt mit dem Battle Mountain-Eureka-Trend.

Seit den 1960er Jahren haben 15 verschiedene Betreiber mehr als 130 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von fast 18.000 Metern durchgeführt. Zusätzlich wurden hunderte Boden- und Gesteinsproben entnommen. 2008 erfolgte Bohrungen eines Vorbesitzers förderten einzelne Abschnitte mit mehr als 27 Gramm Gold und 80 Gramm Silber pro Tonne zutage.

Die Lodestar-Geologen wittern darin übersehenes Potenzial: Epithermale Goldmineralisierungen - für einige der weltweit hochgradigsten Gold- und Silberfunde verantwortlich - stehen im Fokus. Aufgrund der Geologie des Getchell-Battle-Mountain-Eureka-Trends besteht zudem Potenzial für Mineralisierungen vom Carlin-Typ (mikroskopische Einschlüsse in anderen Mineralien), zudem für Skarn- oder Porphyr-Systeme (die neben Edelmetallen oft auch Kupfer enthalten).

Neue Goldminen in Nevada vor Marktreife

Lodestar Metals steht beispielhaft für die Zunahme der Goldexploration in Nevada. Dieser Aufschwung geht auch auf den hohen Goldpreis zurück. Ein Blick in weiter fortgeschrittene Projekte zeigt sogar, dass der Bundesstaat schon in wenigen Jahren auch deutlich mehr Gold produzieren könnte.

Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080, WKN: A417GQ) bekräftigte im jüngsten Quartalsbericht die Einschätzung, dass sich sein Fourmile-Projekt in Nevada zu einem eigenständigen Tier-1-Goldprojekt entwickeln kann. Beschleunigte Bohrungen ermöglichen eine schnellere Ressourcendefinition in den südlichen Gebieten und die Erschließung von Erweiterungsmöglichkeiten. Die Bohrungen sollen im Laufe des Jahres 2026 ausgeweitet werden. Laufende Machbarkeitsstudien werden Barrick zufolge voraussichtlich das Potenzial für ein signifikantes Ressourcenwachstum bestätigen; die vollständige Machbarkeitsstudie soll bis 2028 abgeschlossen sein.

Fourmile gilt als eines der größten unerschlossenen Goldprojekte weltweit. Das Projekt fließt ebenso wie Barricks Anteile an Nevada Gold Mines (ein JV mit Newmont) in die geplante Abspaltung nordamerikanischer Gold-Assets via IPO ein.

Barrick, Anglogold Ashanti & Co.: Nevada zieht Goldinvestoren an

P2 Gold (ISIN: CA7446571076, WKN: A2QCBZ) entwickelt das Gabbs-Projekt im Walker-Lane-Trend. Zuletzt wurden bei Bohrkernanalysen 183 Gramm Gold pro Tonne sowie 4 % Kupfer über gut 1,50 Meter vermeldet. Nach Abschluss des laufenden Infill- und Erweiterungsbohrprogramms steht für das dritte Quartal eine aktualisierte MRE und für das vierte Quartal eine Machbarkeitsstudie auf dem Plan. Zu den strategischen Investoren des Unternehmens gehört die Quaternary Group, die ihre Beteiligung zuletzt aufstockte.

Anglogold Ashanti (ISIN: GB00BRXH2664, WKN: A3EQAK) übernahm im vergangenen Jahr Augusta Gold. Das Unternehmen entwickelt das Bullfrog Projekt im Walker Lane Trend, etwa 193 km nordwestlich von Las Vegas und 6,4 km westlich von Beatty. Die Mineralressourcenschätzung weist - erhebliches weiteres Explorationspotenzial ausgeklammert - in der gemessenen und angezeigten Kategorie gut 1,2 Mio. Feinunzen Gold und 2,85 Mio. Feinunzen Silber aus.

i-80 Gold (ISIN: CA44955L1067, WKN: A3CLTE) hat sich auf Nevada fokussiert und verfolgt das Ziel, durch die Entwicklung von mehreren neuen Tagebau- und Untertagebauprojekten den Status eines mittelständischen Goldproduzenten zu erreichen. Das Unternehmen ist Alleineigentümer der Lone-Tree-Aufbereitungsanlage im Battle-Mountain-Trend. Die Lone-Tree-Anlage ist derzeit außer Betrieb; der Verwaltungsrat beschloss im ersten Quartal 2026 den Baubeginn für die Sanierung. i-80 Gold ist eines von zwei Goldunternehmen in Nevada mit einer Autoklaven-Aufbereitungsanlage.

Die Aufbereitungsanlage Lone Tree soll Material aus den künftigen Minen verarbeiten und so ein regionales Hub-and-Spoke-Modell für Abbau und Verarbeitung etablieren. Zum Portfolio gehören der Ruby Hill Komplex, Archimedes, Granite Creek und Cove. Das Unternehmen hat zuletzt eine 287,5 Mio. USD schwere Wandelanleiheemission abgeschlossen und eine Goldvorauszahlungsfazilität mit der National Bank of Canada und der Macquarie Bank Limited abgeschlossen.

Centerra Gold (ISIN: CA1520061021, WKN: A0B6PD) entwickelt das Goldfield Projekt im Walker-Lane-Trend im Esmeralda County 48 Kilometer südlich von Tonopah. Nachdem im August 2025 eine technische Studie abgeschlossen wurde, treibt das Unternehmen Entwicklung und Bau des Projekts voran. Die erste Produktion ist für Ende 2028 geplant, die Minenlebensdauer wird auf sieben Jahre geschätzt.

Lodestar wittert in Patentdeal gutes Geschäft

Bei Lodestar Metals ist die Hoffnung groß, mit dem 75.000 USD teuren Zukauf (weitere 75.000 USD könnten fällig werden, um die vereinbarte Nettoschmelzgebühr von 2 % zurückzukaufen) von Black Diamond ein gutes Geschäft gemacht zu haben.

Gesteinsprobenanalysen aus dem Jahr 2024 zeigten eine Silbermineralisierung an der Oberfläche zwischen 20 und bis zu 3.307 Gramm pro Tonne über eine Streichlänge von mindestens 550 Metern und deuten auf verschiedene andere Metalle hin: Gold bis zu 2,7 Gramm pro Tonne, Kupfer bis zu 0,5 %, Blei bis zu 1 %, Zink bis zu 0,4 % sowie die Indikatormetalle Arsen, Molybdän und Antimon. Das nun patentierte Gebiet befindet sich seit mehr als 100 Jahren im Privatbesitz. Gebohrt wurde bislang jedoch noch nie.

Lodestar Metals ist ein Goldexplorer, der mit nur rund 4 Mio. EUR am Markt aktuell noch verhalten bewertet wird. Sollte das Konzept - große Landpakete in geologisch einschlägigen Regionen sichern und erfolgreich erforschen - aufgehen, könnten schon erste Katalysatoren wie der Beginn eines Bohrprogramms der Aktien schnell neue Impulse geben.

Weitere Informationen zu Lodestar Metals finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

www.miningscout.de/minenaktien/lodestar-metals-corp/

Unternehmen: Lodestar Metals Corp.

TSXV: LSTR

ISIN: CA54020J2002

WKN: A41MZL

Webseite: lodestarmetals.ca

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