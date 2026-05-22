De.mem fährt abseits der Krisen in ruhigem Fahrwasser

Die weltpolitische Lage ist derzeit von Unsicherheit und Spannungen geprägt - Kriege, geopolitische Rivalitäten und wirtschaftspolitische Entscheidungen großer Akteure sorgen regelmäßig für neue Unsicherheiten. An den Aktienmärkten führt das zu erhöhter Volatilität: Kurse reagieren sensibel auf Nachrichten über Kriege, Handelsbeziehungen oder Zinspolitik. Während einige Sektoren unter Druck geraten, profitieren andere kurzfristig von bestimmten Entwicklungen, etwa Energie- oder Rüstungsunternehmen. Es gibt aber auch Unternehmen, die abseits dieser Entwicklung in gewohnt ruhigem Fahrwasser bleiben. Das australische, international tätige Wasser- und Abwasseraufbereitungsunternehmen De.mem gehört zu diesen Titeln.

Wir werden oft gefragt, ob unser Geschäft von den aktuellen Entwicklungen negativ beeinflusst wird oder werden könnte, sagt Firmenchef Andreas Kröll. Seine Erfahrung ist, dass seine Gesprächspartner, ob nun Geschäftspartner oder Investoren, viel öfter als früher daran interessiert sind, wie sich die welt- und geopolitischen Entwicklungen auf De.mem auswirken. Glücklicherweise sind wir in einem Segment tätig, dass vergleichsweise wenig negative Entwicklungen durch die aktuelle Lage zu befürchten hat.

Solider Kundenstamm bringt Vorteile

Es sei sogar eher so, dass der Boom im australischen Bergbau noch förderlich für die Entwicklung von De.mem sei. Seitdem Gold als sicherer Anlagehafen wieder gefragt und der Goldpreis in die Höhe geschnellt ist, brummt auch der Abbau des Edelmetalls - etwa in Westaustralien, wo auch zahlreiche Kunden von De.mem ansässig sind. Hier sind in den vergangenen zwei Jahres zahlreiche Minen reaktiviert worden und der Abbau von Edelmetallen allgemein hat wieder zugenommen.

De.mem hat zudem einen ohnehin soliden, sehr breiten industriellen Kundenstamm. Neben Kunden aus dem Bergbau kaufen Firmen der Lebensmittelindustrie, Firmen, die im Bereich Öl und Gas tätig sind, sowie Infrastrukturunternehmen, Hotels und Resorts sowie Kommunen De.mems Produkte und Lösungen. Das Geschäftsmodell von De.mem fußt zusätzlich auf dem Abschluss von langfristigen Verträgen und wiederkehrenden Aufträgen. Wir haben De.mem in den vergangenen Jahren auf eine grundsolide Basis gestellt, erklärt Firmenchef Kröll.

Weltweite Geschäftsbeziehungen sorgen für Diversifizierung

Dazu gehört auch, dass De.men in mehreren Ländern aufgestellt ist. Niederlassungen gibt es in Australien, Singapur und Deutschland. Zusätzlich bedient das Unternehmen Projekte und Kunden in weiteren Märkten, darunter laut Unternehmensangaben zum Beispiel auch die Niederlande, Österreich, Rumänien, Indonesien und die USA. Zudem hat das Unternehmen Ausbaupläne für die Märkte in China und Malaysia.

Trotz dieses soliden Fundaments sei die Wachstumsstory von De.mem nach wie vor intakt, so Firmenchef Kröll. Sie basiert konkret auf vier Bausteinen. Dazu zähle die bereits erwähnten wiederkehrenden Umsätze statt einzelner risikoreicher Projektgeschäfte, die Zukäufe kleiner Spezialfirmen, die Forschung und Entwicklung der eigenen Membran-Technologie. Getragen ist das Wachstum zusätzlich vom Trend der Ressourcenschonung und der anhaltenden Wasserknappheit und den tendenziell strenger werdenden Umweltauflagen.

Damit hat sich De.mem in einem langfristigen Wachstumsmarkt positioniert. Denn Wasserknappheit, strengere Umweltauflagen, steigende industrielle Wiederverwendung von Wasser, das Wachstum im Bergbausektor sowie die Stärkung der dezentralen Infrastruktur werden bestimmende Zukunftsthemen bleiben.

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De.mem

ISIN: AU000000DEM4

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