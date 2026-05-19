Schlitzproben von Coppernico durchschneiden 70,1 m mit 0,92 % Kupfer und 0,25 g/t Gold bei Nioc

Vancouver, Kanada - 19. Mai 2026 / IRW-Press / Coppernico Metals Inc. (TSX: COPR, OTCQB: CPPMF, FWB: 9I3) (Coppernico oder das Unternehmen) freut sich, weitere Ergebnisse von Oberflächen-Schlitzprobenahmen im Zielgebiet Nioc auf seinem Kupfer-Gold-Projekt Sombrero in Peru bekannt zu geben. Diese Ergebnisse erweitern die bekannte Oberflächenausdehnung der Kupfer-Gold-Mineralisierung in Zone 2 und verringern das Risiko bei den Entscheidungen hinsichtlich der ersten Bohrzielermittlungen erheblich, da sie eine beständige, hochgradige Skarnmineralisierung über eine breite Ausdehnung direkt über einer großen, zusammenhängenden geophysikalischen Anomalie nachweisen. Dies bestätigt die Interpretation des Unternehmens, wonach Nioc ein großes Skarnsystem ist, das genetisch mit einem porphyrartigen Intrusionszentrum verbunden ist und beträchtliches Explorationspotenzial aufweist.

Höhepunkte

- Der kombinierte Schlitz (26SRT-109/25SRT-042/26SRT-110) ergab 70,1 m* mit 0,92 % Cu, 0,25 g/t Au und 2,45 g/t Ag (Abbildung 1 und Tabelle 1). Das kombinierte Intervall umfasst den zuvor gemeldeten Schlitz 25SRT-042, der 36,0 m mit 1,10 % Cu, 0,32 g/t Au und 3,44 g/t Ag ergab - siehe Pressemitteilung vom 4. September 2025.

- Der Step-out-Schlitz 26SRT-111 ergab 58,0 m mit 0,58 % Cu, 0,39 g/t Au und 1,70 g/t Ag, einschließlich 38,0 m mit 0,60 % Cu, 0,55 g/t Au und 2,04 g/t Ag, etwa 120 m nördlich der kombinierten Schlitzlinie. Die Mineralisierung ist in Richtung Norden weiterhin offen.

- Die neuen Ergebnisse verdoppeln die Breite der Oberflächenmineralisierung in Zone 2 in Ost-West-Richtung nahezu auf etwa 70 m, gegenüber den ursprünglich am 4. September 2025 gemeldeten etwa 36 m.

- Die kombinierten Ergebnisse von Zone 1 und Zone 2 definieren nun einen breiten, nach wie vor offenen Oberflächenausdruck einer Kupfer-Gold-Skarn-Mineralisierung oberhalb des über 1,5 km großen geophysikalischen Zielgebiets Nioc, was das Vertrauen in die anfängliche Bohrzielermittlung im gesamten Zielgebiet stärkt.

* (m = Meter, Cu = Kupfer, g/t = Gramm pro Tonne, Au = Gold und Ag = Silber)

Ivan Bebek, Chair und CEO von Coppernico, sagte: Diese Ergebnisse sind sowohl in puncto Gehalt als auch in puncto Mächtigkeit der Kupfer-Gold-Mineralisierung bei unserem Ziel Nioc von großer Bedeutung. Die Verdopplung der Mächtigkeit der Ost-West-Oberflächenmineralisierung in Zone 2 und die bedeutsamen Ergebnisse der Step-outs in Richtung Norden bestärken uns in unserer Ansicht, wonach Nioc eine der vorrangigen Möglichkeiten innerhalb des Projekts Sombrero darstellt - ähnlich wie Fierrazo, wo wir die nächste Bohrphase beginnen möchten, um die Entdeckung Fierrazo zu erweitern.

Sombrero hat seine Pipeline von sieben bedeutsamen, bohrbereiten Zielen mit jedem gesammelten Datensatz schrittweise gestärkt. Das Unternehmen befindet sich nun in der Endphase der Weiterentwicklung wichtiger Genehmigungserweiterungen, wobei in den kommenden Wochen Updates erwartet werden.

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Abbildung 1: Lageplan der Nioc-Zonen 1 und 2 mit den Höhepunkten der Schlitzproben, abgeschlossenen und noch ausstehenden Schlitzen sowie der interpretierten mineralisierten Ausdehnung

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Abbildung 2: Interpretierter Querschnitt durch die Nioc-Zonen 1 und 2 unter Einbeziehung der zusammengesetzten Schlitzprobenintervalle und der interpretierten Skarn-Intrusions-Kontakte. Die Geometrie des Untergrunds wird aus Oberflächenorientierungsmessungen des Skarn-Intrusions-Kontakts abgeleitet. Die dargestellte Kontinuität und Mächtigkeit sind interpretativ und müssen noch mittels Bohrungen oder zusätzlicher Kartierungen verfeinert werden.

Ergebnisse von Zone 2

Die jüngsten Ergebnisse bauen auf zuvor gemeldeten Schlitzprobenahmen von Zone 2 auf und stellen ein kontinuierliches Programm von systematischen, manuell durchgeführten Schlitzprobenahmen dar, das konzipiert wurde, um die Grenzen und die Geometrie der Mineralisierung besser zu definieren. Die kombinierte Schlitzlinie 26SRT-109, 25SRT-042 und 26SRT-110 verlängert die Mineralisierung entlang desselben interpretierten Ost-West-Verlaufs und ergab ein kombiniertes, zusammengesetztes Ergebnis von 70,1 m mit 0,92 % Cu, 0,25 g/t Au und 2,45 g/t Ag. Der etwa 120 m nördlich gelegene Step-out-Schlitz 26SRT-111 ergab 58,0 m mit 0,58 % Cu, 0,39 g/t Au und 1,70 g/t Ag und verdeutlichte somit eine bedeutsame Ausdehnung von Zone 2 in Richtung Norden.

Die Mineralisierung in Zone 2 ist in Richtung Norden weiterhin offen, wo sie sich Interpretationen zufolge unterhalb der Deckschicht fortsetzt. Weitere Arbeiten sind geplant, um die nördliche Grenze der Mineralisierung mittels zusätzlicher manueller Schlitzprobenahmen zu definieren. Der Schlitz 26SRT-112 wurde etwa 70 m südlich der kombinierten Schlitzlinie abgeschlossen, wobei die Analyseergebnisse noch ausstehend sind.

Tabelle 1: Ergebnisse der Schlitzproben in Zone 2

Schlitz-Nr. Abschnitt (m) Cu (%) Au (g/t) Ag (g/t)

26SRT-109 / 25SRT-042 / 26SRT-110 kombiniert 70,1 0,92 0,25 2,45

Einschl. 25SRT-042* 36,0 1,10 0,32 3,44

Einschl. 26SRT-109 29,0 0,70 0,14 1,22

Einschl. 26SRT-110 5,10 0,77 0,27 1,52

26SRT-111 58,0 0,58 0,39 1,70

Einschl. 38,0 0,60 0,55 2,04

Anmerkungen zur Tabelle: Die tatsächliche Mächtigkeit ist unbekannt; die hervorgehobenen Abschnitte verlaufen im Allgemeinen senkrecht zum interpretierten Streichen der Mineralisierung und gelten zum Zeitpunkt der Berichterstattung als am repräsentativsten. Die zusammengesetzten Abschnitte sind längen- und dichtegewichtete Intervalle, die unter Verwendung eines nominellen Cutoff-Gehalts von 0,20 % Cu berechnet wurden, wobei die fortlaufende interne Verwässerung nicht mehr als 6 m betragen darf und die Mindestlänge 6 m beträgt, sofern nicht anders angegeben. Die zusammengesetzten Abschnitte wurden nicht durch einzelne lithologische Domänen begrenzt und können sowohl Magnetit-Granat-Exoskarn als auch mineralisierte Skarnalteration innerhalb von Intrusivgestein umfassen; dieser Ansatz dient dazu, den mineralisierten Schlitz-Abschnitt so zu melden, wie er aufgeschlossen und beprobt wurde.

* Zuvor gemeldet (siehe Pressemitteilung von Coppernico vom 4. September 2025).

Geologische Interpretation

Die Kupfer-Gold-Mineralisierung bei Nioc ist skarnbezogen und kommt vorwiegend in magnetitreichem bis Granat-Magnetit-Skarn vor, der sich in reaktivem Wirtsgestein neben Intrusionskontakten entwickelt hat. Die stärksten Kupfergehalte kommen durchweg innerhalb von magnetitreichem Exoskarn vor, der räumlich mit einer Quarzmonzonit-Intrusion in Zusammenhang steht, die als ursächliche Intrusionsphase interpretiert wird. Die aktuellen Ergebnisse von Zone 2 verdeutlichen, dass die Mineralisierung nicht auf die ursprünglich freigelegten Ausbisse beschränkt ist und dass systematische manuelle Schlitzprobenahmen den bekannten Bereich erweitern können, sofern die Bedingungen des Deckgesteins dies zulassen.

Ein interpretierter Querschnitt durch die Zonen 1 und 2 ist in Abbildung 2 dargestellt. Die Geometrie des Untergrunds wurde anhand von Orientierungsmessungen projiziert, die entlang des Kontakts zwischen Skarn und Intrusion an der Oberfläche erhoben wurden. Der Kontakt ist in vereinfachter Form dargestellt und die dargestellte Geometrie, Kontinuität und Mächtigkeit sind interpretativ und müssen noch mittels Bohrungen oder zusätzlicher Kartierungen verfeinert werden. Die Ergebnisse der Schlitzproben beziehen sich ausschließlich auf Oberflächenausbisse und weisen nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung in der Tiefe hin.

Kürzlich abgeschlossene Magnetik-, Gravitations- und Aufladbarkeitsuntersuchungen weisen darauf hin, dass die an der Oberfläche beobachtete Mineralisierung nur einen Teil eines wesentlich größeren Systems darstellt, das sich unterhalb der postmineralischen Deckschicht und in die Tiefe erstreckt. Alle drei geophysikalischen Datensätze (Magnetik, Gravitation und induzierte Polarisation) heben denselben großen Bereich hervor und definieren ein Zielgebiet mit einem Durchmesser von über 1,5 km bei Nioc, wobei die Aufladbarkeits- und Gravitationsanomalien laut Modellierung mindestens 500 m unter die Oberfläche reichen (siehe Pressemitteilungen vom 25. Februar 2026 und 17. Januar 2020, wobei die letztere vom Vorgänger Auryn Resources, nunmehr Fury Gold Mines, herausgegeben wurde). Die Schlitzprobenahmen in den Zonen 1 und 2 repräsentieren den freigelegten Teil dieses größeren Zielgebiets, das noch nicht mittels Bohrungen erprobt wurde.

Nioc ist zudem Teil einer größeren Anhäufung von Intrusionen mit Skarnalterationen und -mineralisierungen, ähnlich dem Zielgebiet Ccascabamba weiter südlich. Das Zielgebiet Fierrazo innerhalb von Ccascabamba ist geologisch mit Nioc vergleichbar und wurde bereits zuvor mittels Bohrungen erprobt, wobei Abschnitte von 116 m mit 0,42 % Cu und 0,24 g/t Au, 90,4 m mit 0,48 % Cu und 0,05 g/t Au sowie 51 m mit 0,43 % Cu und 0,16 g/t Au erzielt wurden (siehe Pressemitteilung vom 13. Juni 2019, herausgegeben vom Vorgänger Auryn Resources, nunmehr Fury Gold Mines). Fierrazo liefert ein nahegelegenes Beispiel für eine bedeutsame Kupfer-Gold-Mineralisierung innerhalb derselben größeren Skarnanhäufung, die in der Tiefe bestätigt wurde.

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Abbildung 3: Geophysikalische Kontextkarte von Nioc mit der Oberflächenmineralisierung in Zone 1 und Zone 2 über den zuvor bekannt gegebenen, übereinstimmenden magnetischen, gravimetrischen und Aufladbarkeitsanomalien (siehe Pressemitteilung vom 25. Februar 2026)

Tim Kingsley, VP Exploration von Coppernico Metals, sagte: Die jüngsten Schlitzprobenahmen bei Nioc verdeutlichen eine starke Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung über eine bedeutsame Ausdehnung an der Oberfläche. Die Verdopplung der Ost-West-Breite von Zone 2 an der Oberfläche und die Ausdehnung der Mineralisierung um 120 m in Richtung Norden in ein Gebiet, das unterhalb der postmineralischen Deckschicht weiterhin offen ist, verbessert unser Verständnis der Ausdehnung des Systems. In Kombination mit den breiten mineralisierten Abschnitten in Zone 1 und den kürzlich definierten, übereinstimmenden Gravitations-, Magnetik- und Aufladbarkeitsanomalien stellen diese Ergebnisse einen soliden Rahmen für die Bohrzielermittlung dar, während wir Nioc in Richtung Testbohrungen weiterentwickeln.

Nächste Schritte

Das Unternehmen setzt die Schlitzprobenahmen und die detaillierten Kartierungen in Zone 2 fort, um die nördliche und südliche Ausdehnung der oberflächennahen Mineralisierung zu definieren und die geologischen Kontrollfaktoren in puncto Gehalt, Alteration und Beziehungen zum Wirtsgestein besser einzugrenzen. Weitere Step-out-Schlitze sind geplant, vorbehaltlich der Festgesteinsausbisse und der Tiefe des Deckgesteins. Für die Zielermittlung der Bohrungen werden diese Ergebnisse mit geophysikalischen Datensätzen (IP, Gravitation und Magnetik) integriert; parallel dazu laufen weiterhin Gespräche mit lokalen Gemeinden über den Zugang zum Projektgebiet sowie Genehmigungsanträge bei Nioc.

Technische Offenlegung und qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Tim Kingsley, M.Sc., CPG, Vice President of Exploration von Coppernico, einem qualifizierten Sachverständigen (gemäß NI 43-101), geprüft und genehmigt. Herr Kingsley beaufsichtigte das Probenahmeprogramm und überprüfte die hierin veröffentlichten Daten.

Qualitätskontrolle

Die Proben waren in der Regel zwischen 1 und 2 Meter lang; jedoch konnten die Probenlängen auf bis zu 0,5 Meter reduziert werden, wenn lithologische oder signifikante mineralogische Veränderungen beobachtet wurden, um die scheinbare Breite der Mineralisierung genau widerzuspiegeln. Die Analyseproben wurden durch Schneiden eines kontinuierlichen Schlitzes in das Grundgestein mit einer tragbaren Steinsäge entnommen. Die einzelnen Proben wogen zwischen 3 und 7 Kilogramm. Die Proben wurden in Plastiktüten gesammelt, mit einer eindeutigen Referenznummer versehen und zur Vorbereitung und Analyse an die ALS Laboratories in Lima, Peru, geschickt. Die Aufbereitung umfasste das Zerkleinern der Probe auf 90 % info@coppernicometals.com

Website: www.coppernicometals.com

Twitter: @CoppernicoMetal

LinkedIn: www.linkedin.com/company/coppernico-metals/

Über Coppernico

Coppernico ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Wertschöpfung für Aktionäre und Interessengruppen durch sorgfältige Projektbewertung und Exploration konzentriert, mit dem Ziel, großflächige, hochgradige Kupfer-Gold-Lagerstätten auf dem amerikanischen Kontinent zu entdecken. Das Management und die technischen Teams des Unternehmens können auf eine erfolgreiche Erfolgsbilanz bei der Kapitalbeschaffung, der Entdeckung und der Monetarisierung von Explorationserfolgen zurückblicken. Coppernico verfolgt das Ziel, sich als führendes Explorationsunternehmen für Kupfer und Gold zu etablieren. Über seine hundertprozentige peruanische Tochtergesellschaft Sombrero Minerales S.A.C. konzentriert sich das Unternehmen derzeit auf die Zielgebiete Ccascabamba (zuvor als Sombrero Main bezeichnet) und Nioc innerhalb des Projekts Sombrero in Peru, seinem Vorzeigeprojekt. Gleichzeitig prüft es regelmäßig weitere erstklassige Projekte, die das Unternehmen eventuell erwerben könnte.

Das Projekt Sombrero ist ein Konzessionsblock von ungefähr 57.000 Hektar (570 Quadratkilometer), der sich am nordwestlichen Rand des weltbekannten Andahuaylas-Yauri-Trends in Peru befindet. Es besteht aus einer Reihe von vielversprechenden Explorationszielen, die durch Kupfer-Gold-Skarn- und Porphyr-Systeme sowie epithermale Edelmetall-Systeme gekennzeichnet sind. Der technische Bericht des Unternehmens gemäß NI 43-101 mit Stichtag 17. April 2024, der am 23. Mai 2024 bei SEDAR+ eingereicht wurde, konzentriert sich auf die Zielgebiete Ccascabamba und Nioc des Projekts Sombrero. Das Ziel Tipichanca wurde nach dem Datum dieses Berichts festgelegt.

Die Stammaktien von Coppernico Metals Inc. sind an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol COPR notiert, werden am OTCQB Venture Market unter dem Symbol CPPMF gehandelt und von bestimmten Händlern im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol 9I3 außerbörslich gehandelt. Weitere Informationen über Coppernico finden Sie im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ ( www.sedarplus.ca) .

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