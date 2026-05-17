Amex Exploration gibt Update zum zuvor angekündigten LIFE-Angebot und gleichzeitiger Privatplatzierung

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Montreal, Quebec - (15. Mai 2026) / IRW-Press / Amex Exploration Inc. (TSXV: AMX) (FSE: MX0) (OTCQX: AMXEF) (Amex oder das Unternehmen) (- www.commodity-tv.com/play/amex-exploration-from-discovery-to-the-next-ca... -) freut sich bekannt zu geben, dass es eine bedingte Zulassung der TSX Venture Exchange (die TSXV) für das zuvor am 5. und 11. Mai 2026 angekündigte Best-Efforts-Privatplatzierungsangebot des Unternehmens (das LIFE-Angebot) und die gleichzeitige Privatplatzierung (die gleichzeitige Privatplatzierung) erhalten hat.

Dementsprechend erwartet das Unternehmen, das LIFE-Angebot und eine erste Tranche der gleichzeitigen Privatplatzierung am 21. Mai 2026 (das Abschlussdatum) mit einem Bruttoerlös von insgesamt 52.547.548,50 CAD abzuschließen, bestehend aus: (i) dem LIFE-Angebot von 9.661.000 Stammaktien des Unternehmens (die Stammaktien) zu einem Preis von 4,50 C$ pro Stammaktie (der Angebotspreis) mit einem Bruttoerlös von 43.474.500 C$; (ii) dem nicht vermittelten Teil der gleichzeitigen Privatplatzierung von 1.622.222 Stammaktien zum Emissionspreis mit einem Bruttoerlös von 7.299.999 CAD; und (iii) eine erste Tranche des vermittelten Teils der gleichzeitigen Privatplatzierung von 394.011 Stammaktien zum Ausgabepreis, was einem Bruttoerlös von 1.773.049,50 CAD entspricht.

National Bank Financial Inc. und MDCP Securities Limited, als gemeinsame Konsortialführer und Co-Lead-Agenten, haben im Namen eines Konsortiums von Agenten ebenfalls eine Option erhalten, die bis zu 48 Stunden vor dem Abschlussdatum ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um bis zu 1.449.150 zusätzliche Stammaktien zum Ausgabepreis für einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 6.521.175 $ im Rahmen des LIFE-Angebots zu verkaufen.

Der strategische Investor Eldorado Gold Corporation (Eldorado) hat Interesse bekundet, im Rahmen des vermittelten Teils der gleichzeitigen Privatplatzierung Stammaktien im Wert von bis zu 15.000.000 US-Dollar zu erwerben, und ist gemäß der am 16. Januar 2024 zwischen dem Unternehmen und Eldorado geschlossenen Investorenvereinbarung berechtigt, bis zu 4.864.923 Stammaktien zum Ausgabepreis zu erwerben (die Eldorado-Investition). Der Abschluss der Eldorado-Investition steht weiterhin unter dem Vorbehalt des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der nicht beteiligten Aktionäre des Unternehmens auf der bevorstehenden Jahreshauptversammlung und außerordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens am 16. Juni 2026 (die Versammlung), wie von der TSXV vor der Ausgabe weiterer Wertpapiere an Eldorado vorgeschrieben. Vorbehaltlich der Zustimmung der nicht beteiligten Aktionäre auf der Versammlung wird erwartet, dass die Eldorado-Investition als zweite Tranche des vermittelten Teils der gleichzeitigen Privatplatzierung im Anschluss an die Versammlung abgeschlossen wird.

Alle weiteren Bedingungen des LIFE-Angebots und der gleichzeitigen Privatplatzierung entsprechen den Angaben in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 11. Mai 2026.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre, einschließlich eines Verkaufs von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an US-Personen oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor. Die Begriffe Vereinigte Staaten und US-Person haben die ihnen in Regulation S des US-Wertpapiergesetzes zugewiesene Bedeutung.

Über Amex

Amex Exploration Inc. hat in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Perron-Goldprojekt, das sich etwa 110 Kilometer nördlich von Rouyn-Noranda (Quebec) befindet, bedeutende hochgradige Goldfunde sowie kupferreiche vulkanogene Massivsulfidzonen (VMS) entdeckt. Das Perron-Projekt in Quebec umfasst 183 zusammenhängende Claims mit einer Fläche von 65,75 km². Das Projekt beherbergt mehrere Zonen mit hochgradiger Goldmineralisierung, VMS-Mineralisierung und hybrider goldreicher VMS-Mineralisierung.

Zusammen mit dem angrenzenden und zusammenhängenden Perron-West-Projekt sowie den Projekten Abbotsford und Hepburn (einschließlich zusätzlicher, durch Absteckung erworbener Claims) in Ontario erstreckt sich das konsolidierte Landpaket über eine Fläche von 570,94 km² im Distriktmaßstab. Dieses ausgedehnte Grundstück liegt in einem geologisch vielversprechenden Gebiet, das sowohl für hochgradige Gold- als auch für VMS-Mineralisierungen günstig ist.

Das Projekt profitiert von einer ausgezeichneten Infrastruktur: Es ist über eine ganzjährig befahrbare Straße erreichbar, liegt nur 30 Minuten von einem Flughafen und etwa 6,5 km von der Stadt Normétal entfernt. Es befindet sich zudem in unmittelbarer Nähe zu mehreren Aufbereitungsanlagen, die großen Goldproduzenten gehören.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Victor Cantore

Präsident und Chief Executive Officer

Amex Exploration Inc.

Telefon: +1-514-866-8209

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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