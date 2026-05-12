Mittelstands-Jahresempfang in der Paulskirche: BVMW Hessen setzt Zeichen für Demokratie und Wettbewerb

Rund 400 Gäste beim BVMW Hessen in Frankfurt am Main - Cornelia Gärtner will die Paulskirche als festen Ort des hessischen Mittelstands-Jahresempfangs etablieren

Frankfurt am Main, 11. Mai 2026. Zum ersten Mal hat Der Mittelstand. BVMW Hessen seinen Jahresempfang in der Frankfurter Paulskirche ausgerichtet. Rund 400 Unternehmerinnen, Unternehmer und Entscheider aus der Region folgten der Einladung von Cornelia Gärtner, Leiterin des BVMW Hessen und der Geschäftsstelle Frankfurt am Main.

Die Paulskirche steht wie kaum ein anderer Ort in Deutschland für Demokratie, Freiheit und parlamentarische Verantwortung. Für Gärtner ist sie deshalb der richtige Ort für den Mittelstand. Der Empfang soll künftig fest mit der Paulskirche verbunden werden.

"Die Paulskirche erinnert daran, dass Freiheit und Verantwortung zusammengehören. Genau dafür steht der Mittelstand. Deshalb gehört dieser Empfang hierher - und deshalb werden wir wiederkommen", sagte Gärtner. Beim Empfang stellte sie das BVMW-Team Hessen vor und kündigte an, die Interessenvertretung für kleine und mittlere Unternehmen in Hessen weiter auszubauen.

Stephanie Wüst, Stadträtin und Dezernentin für Wirtschaft, Recht und Stadtmarketing der Stadt Frankfurt am Main, begrüßte die Gäste im Namen der Stadt Frankfurt. Sie würdigte den Mittelstand als prägende Kraft für Wirtschaft, Innovation und gesellschaftlichen Zusammenhalt in Frankfurt.

"Der Mittelstand ist nicht nur wirtschaftliches Rückgrat unserer Stadt, sondern auch Träger von Verantwortung, Innovation und Zukunftsvertrauen. Gerade in Zeiten tiefgreifender Transformation braucht es verlässliche politische Rahmenbedingungen, schnellere Verfahren und eine Verwaltung, die ermöglicht statt verzögert. Frankfurt hat das Potenzial, einer der führenden Standorte für Innovation, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz in Europa zu sein - gemeinsam mit einem starken Mittelstand, der Wandel nicht nur bewältigt, sondern aktiv gestaltet", sagte Wüst.

Senator a. D. Christoph Ahlhaus, Vorsitzender der Bundesgeschäftsführung des BVMW, zog in seiner Keynote eine direkte Linie vom Mittelstand zur Demokratie. Mittelständische Unternehmerinnen und Unternehmer dächten oft nicht in Quartalen, sondern in Generationen. Sie trügen Verantwortung über den eigenen Betrieb hinaus.

"Ohne Wohlstand gibt es keine soziale Sicherheit. Ohne soziale Sicherheit keinen sozialen Frieden. Und ohne sozialen Frieden keine stabile Demokratie", sagte Ahlhaus. Mittelständische Unternehmen seien deshalb nicht nur wirtschaftliches Rückgrat, sondern "stabile Anker einer demokratischen Gesellschaft".

Zugleich forderte Ahlhaus bessere Rahmenbedingungen für Investitionen, Wachstum und Beschäftigung. Viele Probleme seien erkannt. Entscheidend sei nun die Umsetzung. "Wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem", sagte Ahlhaus.

Deutschland müsse wirtschaftlich wieder nach vorn kommen. Ahlhaus forderte einen neuen Wettbewerbswillen: "Wir müssen nicht mehr nur dabei sein wollen, sondern wir müssen wieder vorne sein wollen." Dafür brauche es Politik, Verwaltung, Verbände und Unternehmen gemeinsam.

Im Rahmen des Empfangs ehrte der BVMW langjährige Mitglieder wie z.B. UnternehmensBOERSE GmbH aus Hauneck, Neuland GmbH & Co. KG aus Eichenzell, Balthasar Ress Weingut KG aus Hattenheim, Fruitful Office GmbH und Global Switch FM GmbH aus Frankfurt am Main, Stuhlmann Zerspanungstechnik GmbH aus Homberg (Efze) oder die Eishockey Cracks Bad Nauheim GmbH & Co. KG für ihr Engagement im Verband. Der Abend endete mit Austausch und Networking in der Paulskirche.

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Der Mittelstand. BVMW Hessen

Der Mittelstand. BVMW e. V. vertritt die Interessen kleiner und mittlerer Unternehmen. In Hessen vernetzt der Verband Unternehmerinnen und Unternehmer, schafft Plattformen für Austausch und setzt sich für bessere Rahmenbedingungen ein. Cornelia Gärtner leitet den BVMW Hessen und die Geschäftsstelle Frankfurt am Main.

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