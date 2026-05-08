Aurania schliesst Optionsvertrag mit St-Georges ab, um das epithermale Goldprojekt Thor in Island gemeinsam voranzutreiben

Toronto, Ontario, 8. Mai 2026 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) (Aurania oder das Unternehmen) (- www.commodity-tv.com/play/aurania-resources-advancing-multiple-strategic... -) freut sich bekannt zu geben, dass es die zuvor angekündigte Optionsvereinbarung (die Vereinbarung) vom 27. April 2026 (das Datum des Vertragsabschlusses) mit St-Georges Eco-Mining Corp (St-Georges) (CSE: SX) und deren hundertprozentiger Tochtergesellschaft Iceland Resources ehf (IR) abgeschlossen hat, um gemeinsam ein stufenweises Explorationsprogramm zu definieren und durchzuführen, das darauf abzielt, das Goldprojekt Thormodsdalur (Thors Valley oder das Projekt) in Richtung einer ersten modernen Ressourcendefinition voranzutreiben. Weitere Einzelheiten zum Projekt und zur Vereinbarung finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 28. April 2026.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung hat Aurania an St. Georges 988.359 Stammaktien (die Aktien) zu einem fiktiven Preis pro Aktie von 0,2068 CAD mit einem Gesamtwert von 204.375 CAD (150.000 USD) ausgegeben. Der fiktive Preis pro Aktie entspricht dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien an jedem Geschäftstag, beginnend mit dem Datum der Unterzeichnung und endend am letzten Geschäftstag vor dem Abschlussdatum der Vereinbarung. Die an St. Georges ausgegebenen Aktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum.

Um die Option auf den Erwerb einer 70-prozentigen Beteiligung an dem Projekt (die Erste Option) auszuüben, muss Aurania über einen Zeitraum von vier Jahren Explorationsausgaben in Höhe von 5 Millionen US-Dollar wie folgt tätigen:

o Mindestens 500.000 US-Dollar vor dem ersten Jahrestag des Vertragsabschlusses;

o Mindestens 1.000.000 US-Dollar vor dem zweiten Jahrestag des Vertragsabschlusses;

o Mindestens 1.500.000 US-Dollar vor dem dritten Jahrestag des Vertragsabschlusses;

o Mindestens 2.000.000 US-Dollar vor dem vierten Jahrestag des Vertragsabschlusses;

Nach Ausübung der ersten Option hat St-Georges die Wahl, entweder eine 30-prozentige Beteiligung am Projekt im Rahmen eines Joint Ventures beizubehalten oder eine Netto-Schmelzabgabe (NSR) von bis zu 3 % auf das Projekt zu behalten (die Lizenzgebühr), wobei diese Lizenzgebühr bei Bedarf so reduziert wird, dass die Gesamtlizenzgebührenbelastung für das Projekt 3 % nicht übersteigt, einschließlich etwaiger bereits bestehender NSR-Lizenzgebühren. Für den Fall, dass die Lizenzgebühr gewährt wird, hat Aurania das Recht, 1 % der Lizenzgebühr für 1.500.000 US-Dollar in bar oder in Aktien (vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange, falls der Rückkauf in Aktien erfolgt) nach alleinigem Ermessen von Aurania jederzeit vor dem einjährigen Jubiläum der kommerziellen Produktion im Projekt zurückzukaufen.

Sollte sich St. Georges dafür entscheiden, die Lizenzgebühr zu behalten, hat Aurania das Recht, nach eigenem Ermessen ihre Beteiligung am Projekt auf 100 % zu erhöhen, indem sie vor dem 5.Jahrestag des Unterzeichnungsdatums zusätzliche Explorationsausgaben in Höhe von 2.000.000 US-Dollar tätigt.

Über St-Georges Eco-Mining Corp.

St-Georges entwickelt neue Technologien und verfügt über ein breit gefächertes Portfolio an Vermögenswerten und zum Patent angemeldeten geistigen Eigentumsrechten in mehreren vielversprechenden Tochtergesellschaften, darunter: EVSX, eine führende nordamerikanische Initiative für die fortschrittliche Batterieverarbeitung und -recycling; St-Georges Metallurgy mit metallurgischer Forschung und Entwicklung sowie damit verbundenem geistigen Eigentum, einschließlich der Verarbeitung und Gewinnung von hochgradigem Lithium aus Spodumen; Iceland Resources mit hochgradigen Goldexplorationsprojekten, darunter das Flaggschiffprojekt Thor; H2SX, das Technologien zur Umwandlung von Methan in festen Kohlenstoff und türkisfarbenen Wasserstoff entwickelt; sowie Explorationsprojekte in Quebec, darunter die Projekte Manicouagan und Julie für Nickel, Kupfer und kritische PGE-Mineralien an der Nordküste von Quebec sowie das Niob-Projekt Notre-Dame am Lac St. Jean.

Informationen zu St-Georges Eco-Mining Corp. finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.stgeorgesecomining.com . Für alle weiteren Anfragen: public@stgeorgesecomining.com .

Über Iceland Resources

Iceland Resources ist ein isländisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf Edelmetallprojekte im Frühstadium konzentriert, darunter Thormodsdalur. Die Explorationsstrategie des Unternehmens legt den Schwerpunkt auf die systematische, datengestützte Bewertung vielversprechender Ziele in wenig erkundeten vulkanischen Gebieten.

Informationen zu Iceland Resources und technische Berichte sind unter icelandresources.is/ sowie auf Facebook unter www.facebook.com/icelandresources und auf X (ehemals Twitter) unter x.com/Iceland_Res verfügbar.

Über Aurania

Aurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücksanteilen befasst, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und kritischen Energierohstoffen in Europa und im Ausland liegt.

Informationen zu Aurania und technische Berichte sind unter , www.aurania.com , und www.sedarplus.ca sowie auf Facebook unter www.facebook.com/auranialtd/ , auf X (ehemals Twitter) unter x.com/AuraniaLtd und auf LinkedIn unter www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd- verfügbar.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Carolyn Muir

VP Unternehmensentwicklung & Investor Relations

Aurania Resources Ltd.

(416) 367-3200

carolyn.muir@aurania.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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