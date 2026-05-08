Maxus Mining gibt erstes Bohrprogramm und metallurgische Untersuchungen auf Projekt Alturas West in kanadischer Provinz British

Das Unternehmen wird das erste Bohrprogramm in der Geschichte der historischen Antimonmine Alps-Alturas durchführen und damit an eine historische Produktion von über 95 t mit durchschnittlich 57,2 % Sb anknüpfen1

7. Mai 2026, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Maxus Mining Inc. (Maxus oder das Unternehmen) (CSE: MAXM | OTCQB: MXMGF | FWB: R7V) freut sich, sein geplantes Explorationsprogramm 2026 (das Programm) auf dem Projekt Alturas West (Alturas West oder das Projekt) in der kanadischen Provinz British Columbia vorzustellen (siehe Abbildung 1).

Das Programm 2026 bei Alturas West wurde konzipiert, um Ziele mit hoher Priorität durch eine Kombination aus Bohrungen, Oberflächenexploration und metallurgischer Bewertung in frühem Stadium systematisch voranzutreiben (siehe Abbildung 2). Parallel dazu führt das Unternehmen regionale geophysikalische Flugvermessungen durch, um die Zielermittlung im gesamten Projekt zu unterstützen.

Wir freuen uns darauf, Alturas West im Jahr 2026 durch ein fokussiertes und diszipliniertes Explorationsprogramm weiterzuentwickeln, sagte Scott Walters, Chief Executive Officer von Maxus Mining. Mit der Ergänzung durch geophysikalische Flugvermessungen in unserem gesamten Portfolio stärken wir unsere Pipeline an Zielermittlungen und verbessern unsere Fähigkeit, qualitativ hochwertige Bohrziele zu priorisieren. Bei Alturas West ist die Verknüpfung von geophysikalischen Untersuchungen mit Oberflächenarbeiten, Bohrungen und metallurgischen Untersuchungen ein wesentlicher Schritt, um das Projekt rasch in die Erschließungsphase zu bringen. Durch die frühzeitige Weiterentwicklung unseres metallurgischen Verständnisses möchten wir den potenziellen Weg zur Produktion beschleunigen und dazu beitragen, eine sichere inländische Antimonversorgung für Nordamerika zu etablieren.

Höhepunkte des Explorationsprogramms 2026 - Alturas West

- Es sind Diamantbohrungen auf insgesamt bis zu 2.000 m geplant, um Explorationsziele mit hoher Priorität zu erproben und die bekannten historischen Zonen der Antimonmineralisierung zu erweitern.

- Bohrziele wurden durch die Integration kürzlich gewonnener VTEM-Daten, die Ergebnisse der Prospektion 2025 und die 3D-Strukturmodellierung verfeinert.

- Es ist ein umfassendes Oberflächenprobenahmeprogramm geplant, um geologische Modelle zu verfeinern und zusätzliche Bohrziele zu generieren.

- Frühe metallurgische Untersuchungen, einschließlich Erzsortierungsstudien, sind geplant, um die Verarbeitungseigenschaften und potenzielle Wege zur Kostenoptimierung zu bewerten.

Integration von VTEM-Untersuchungen zur Verbesserung der Zielermittlung

Maxus hat Geotech Ltd. damit beauftragt, eine elektromagnetische VTEM-Flugvermessung über das gesamte Projektgebiet durchzuführen.

Bei Alturas West plant das Unternehmen, die VTEM-Ergebnisse in historische Datensätze und aktuelle Feldarbeiten zu integrieren, um die Bohrzielermittlung zu verfeinern. Es ist davon auszugehen, dass die geophysikalischen Daten das Verständnis der Untergrundstrukturen und leitfähigen Zonen verbessern und so die Identifizierung und Priorisierung qualitativ hochwertiger Bohrziele vor dem Bohrprogramm 2026 unterstützen werden.

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Abbildung 1: Karte des Projekts Alturas West

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Abbildung 2: Karte des Projekts Alturas West - Der Schwerpunkt der Bohrungen wird auf der kartierten Scherzone liegen, in der bekanntermaßen Antimonmineralisierungen vorkommen.

Gezielte Weiterentwicklung bei Alturas West

Das geplante Bohrprogramm bei Alturas West wird die Tiefe und die Ausdehnung bekannter Mineralisierungszonen anpeilen, die im Rahmen historischer Explorationsarbeiten und kürzlich vom Unternehmen durchgeführter Feldarbeiten identifiziert wurden. Die Bohrungen sollen wesentliche Erkenntnisse über die Kontinuität, Geometrie und Gehaltsverteilung der mineralisierten Zonen liefern und damit zukünftige Ressourcenerschließungsbemühungen unterstützen.

Parallel dazu wird Maxus ein umfangreiches Probenahmeprogramm im gesamten Projektgebiet durchführen, um die geochemische Abdeckung zu erweitern und die Zielermittlung zu verbessern. Diese Arbeiten sollen sowohl bestehende Ziele verfeinern als auch neue Zonen von Interesse für Folgeexplorationsarbeiten identifizieren.

Metallurgische Bewertung und Erzsortierungspotenzial

Als Teil seiner Entwicklungsstrategie bei Alturas West plant Maxus, erste metallurgische Untersuchungen an ausgewähltem Material aus den Bohrlöchern - sowohl aus dem Oberflächenbereich als auch aus tieferen Schichten - durchzuführen. Diese Arbeiten umfassen Erzsortierungsstudien zur Bewertung des Potenzials für eine Vorkonzentration und eine frühe Abtrennung von taubem Gestein.

Die Einbeziehung von Studien hinsichtlich Erzsortierung, Gewinnungsraten, Mineralogie und Metallurgie in den frühen Bewertungsprozess steht im Einklang mit dem Ziel des Unternehmens, Möglichkeiten zur Verbesserung der Projektwirtschaftlichkeit durch reduzierte Verarbeitungskosten, verbesserte Zufuhrgehalte und eine effizientere Materialhandhabung zu identifizieren.

Bevorstehende Meilensteine

- Abschluss der VTEM-Untersuchungen auf allen Projekten

- Beginn des Sommerbohrprogramms auf Projekt Alturas West (bis zu 2.000 m)

- Beginn des Oberflächenprobenahmeprogramms bei Alturas West

- Erste Ergebnisse der metallurgischen Untersuchungen und Erzsortierungstests

Einbindung von Communitys

Maxus ist sich bewusst, dass eine sinnvolle Einbindung der First Nations, in deren Gebieten wir tätig sind, ein kritischer Bestandteil einer verantwortungsvollen Exploration ist. Das Unternehmen steht vor und während seines Explorationsprogramms 2026 bei Alturas West in aktivem Austausch mit den First Nations-Communitys, einschließlich der Bereitstellung von aktuellen Informationen über geplante Bohr- und Feldaktivitäten, der Erörterung potenzieller Auswirkungen sowie der Ermittlung von Möglichkeiten, die Beiträge der Communitys in die Projektplanung einzubeziehen. Maxus ist bestrebt, eine transparente Kommunikation aufrechtzuerhalten, ökologische und soziale Beeinträchtigungen zu minimieren und im Verlauf der Explorationsarbeiten langfristige, von gegenseitigem Respekt geprägte Beziehungen aufzubauen.

Erklärung der qualifizierten Sachverständigen

Die wissenschaftlichen und fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Morgan Verge, P.Geo., VP of Exploration des Unternehmens und einer qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft, verifiziert und genehmigt. Frau Verge hat die Informationen bezüglich der historischen Exploration auf dem Projekt geprüft, einschließlich einer Überprüfung der historischen Proben, Analysen und Verfahren, die diesen Informationen zugrunde liegen, sowie der darin enthaltenen Meinungen.

Das Management weist ausdrücklich darauf hin, dass die historischen Ergebnisse, die von Betreibern unabhängig von Maxus erhoben und gemeldet wurden, von seiner qualifizierten Sachverständigen weder verifiziert noch bestätigt wurden; die historischen Ergebnisse bilden jedoch die wissenschaftliche Grundlage für die laufenden Arbeiten auf dem Projekt. Das Management weist darüber hinaus darauf hin, dass historische Ergebnisse, Entdeckungen und veröffentlichte Ressourcenschätzungen bei benachbarten oder nahegelegenen Mineralkonzessionsgebieten - unabhängig davon, ob es sich dabei um aktuelle oder historische Ressourcenschätzungen handelt - nicht zwangsläufig auf die Ergebnisse schließen lassen, die auf dem Projekt erzielt werden könnten.

Über Maxus Mining Inc.

Maxus Mining Inc. (CSE: MAXM | OTCQB: MXMGF | FWB: R7V) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung, den Erwerb und gegebenenfalls die Erschließung wirtschaftlicher Mineralkonzessionsgebiete in erstklassigen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen bemüht sich aktiv um den Ausbau seines diversifizierten Portfolios, das nun etwa 15.098 Hektar an höffigem Terrain in British Columbia (Kanada) umfasst.

Das Portfolio umfasst drei Antimonprojekte mit 8.920 Hektar Gesamtfläche, allen voran das Vorzeigeantimonprojekt Alturas, auf dem kürzlich hochgradiges natürlich vorkommendes Antimon mit einem Gehalt von bis zu 69,98 % Sb¶ entdeckt wurde. Das Unternehmen verfügt zudem über das Antimonprojekt Hurley, das an das Goldprojekt Reliance von Endurance Gold Corp. angrenzt, wo bei Bohrungen im Jahr 2024 19,2 % Sb und 2,16 g/t Au auf 0,5 m ermittelt wurden, und das Antimonprojekt Quarry, das in der Vergangenheit polymetallische Proben mit einem Gehalt von 0,89 g/t Au, 3,8 % Cu, 0,34 % Zn, 42,5 % Pb, 0,65 g/t Ag und 20 % Sb lieferte.

Teil des Portfolios von Maxus sind zudem das 3.054 Hektar große Wolframprojekt Lotto, wo eine ausgewählte Stichprobe aus einem scheelitführenden Quarzgang im Jahr 1980 einen Gehalt von 10,97 % WO§ ergab, sowie das 3.123 Hektar umfassende Kupferprojekt Penny, das auf eine über 100-jährige Explorationsgeschichte zurückblicken kann. Im Rahmen der jüngsten Arbeitsprogramme bei Penny erfolgten Gesteinsprobenahmen und geologische Kartierungen, wobei die Probenahmen im Jahr 2017 Kupferwerte von 1046 ppm Cu (TK17-149c), 1808 ppm Cu (TK17-28) und 2388 ppm Cu (TK17-12) lieferten. Das Projekt befindet sich in strategisch günstiger Lage in der Nähe der historischen Mine Sullivan in Kimberley (British Columbia), einem Gebiet, in dem weiterhin bedeutende Explorationsaktivitäten stattfinden.

Maxus Mining ist entschlossen, seine Projekte in British Columbia durch gezielte Explorationsprogramme auszubauen, die darauf ausgerichtet sind, den Wert mehrerer kritischer Mineralsysteme zu erschließen.

Quellennachweis

1 Höy, T., 2016. The Slocan Silver Camp, Sandon, British Columbia. Erstellt von: Klondike Silver Corp. - Link

2 Equinox Resources - 8. November 2024, Ultra High Grade Naturally Occurring Antimony at Alturas Project with Assays up to 69.98% Sb - Link

3 Alps-Alturas MINFILE - Link

¶ Equinox Resources - 8. November 2024, Ultra High Grade Naturally Occurring Antimony at Alturas Project with Assays up to 69.98% Sb- Link

Endurance Summarizes Antimony Results From The Reliance Gold Project, BC - Best Intervals Include 19.2% Antimony And 2.16 ppm Au Over 0.5 m In 2024 Drilling - 24. Februar 2025 - Link

Open File 1992-11, Karte Nr. 10.

§ MILFILE No: 082FSW228 - Loto 3, Stichprobe aus dem Jahr 1980 - Link

NI 43-101 - Technical Report on the Penny Property British Columbia, NTS 82G/12 49° 55° North Latitude -115° 90° West Longitude, Derrick Strickland, P.Geo., 14. August 2024.

Im Namen des Board of Directors

Scott Walters

Chief Executive Officer, Director

+1 (778) 374-9699

info@maxusmining.com

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