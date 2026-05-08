Bitzero Holdings Inc. beantragt Notierung an der Nasdaq

VANCOUVER, BC (7. Mai 2026) / IRW-Press / Bitzero Holdings Inc. (CSE: BITZ.U) (OTCQB: BTZRF) (FWB: 000) (Bitzero oder das Unternehmen), ein Anbieter nachhaltiger Blockchain- und Hochleistungsrechenzentrumsinfrastruktur (HPC), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Antrag auf eine Notierung am Nasdaq Stock Market (NASDAQ) gestellt hat, der nun geprüft wird. Das Unternehmen strebt eine Notierung an der Nasdaq an, um im Rahmen seiner umfassenderen Kapitalmarktstrategie seine Sichtbarkeit bei Anlegern zu stärken, mit dem Ziel, den Shareholder-Value zu erhöhen. In Verbindung mit dem geplanten Uplisting hat das Unternehmen, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Nasdaq, die Notierung seiner Stammaktien (Aktien) unter dem Kürzel AIBZ beantragt.

Die Beantragung einer Notierung an der Nasdaq ist ein wichtiger Meilenstein in der Wachstumsstrategie unseres Unternehmens. Unserer Ansicht nach wird dieser Schritt unseren Zugang zu den globalen Kapitalmärkten verbreitern, unser Profil in der Investmentcommunity schärfen und unser Engagement für Transparenz und langfristige Wertschöpfung stärken, so Mohammed Bakhashwain, Gründer und CEO von Bitzero. Wir sind gespannt auf die Möglichkeiten, die diese potenzielle Notierung für unsere Aktionäre und Stakeholder gleichermaßen eröffnen wird.

Das Unternehmen beabsichtigt, in Verbindung mit der beantragten Notierung an der Nasdaq eine Registrierungserklärung auf Formblatt 40-F bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) einzureichen. Die beantragte Notierung der Aktien an der Nasdaq steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung des Zulassungsantrags des Unternehmens durch die Nasdaq, der Erfüllung aller erforderlichen Notierungs- und behördlichen Anforderungen und des Inkrafttretens der Registrierungserklärung auf Formblatt 40-F gemäß dem U.S. Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die Nasdaq dem Zulassungsantrag des Unternehmens stattgeben wird oder dass die geplante Notierung erfolgen wird. Die Aktien werden nach wie vor an der Canadian Securities Exchange unter dem Kürzel BITZ.U gehandelt.

Über Bitzero Holdings Inc.

Bitzero Holdings Inc. ist ein Anbieter von IT-Energie-Infrastruktur und Hochleistungsenergie für Rechenzentren. Geschäftsschwerpunkte des Unternehmens sind die Entwicklung von Rechenzentren, Hochleistungsrechenleistung (HPC) sowie strategische Partnerschaften im Bereich Rechenzentrums-Hosting. Bitzero Holdings Inc. betreibt mittlerweile vier Rechenzentrumsstandorte in Nordamerika und Skandinavien, die mit ökologisch verträglicher und klimafreundlicher Energie betrieben werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bitzero.com .

Kontakt Bitzero

Mohammed Bakhashwain

+44 777 303 0394

investors@bitzero.com

IR-Kontakt

Victoria Rutherford

480-625-5772

Victoria@adcap.ca

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze sowie zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen sind häufig durch Wörter wie voraussehen, erwarten, beabsichtigen, planen, glauben, schätzen, prognostizieren, potenziell, vorgeschlagen, anstreben bzw. Variationen solcher Wörter und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu: der geplanten Notierung der Aktien am Nasdaq Stock Market; den erwarteten Vorteilen einer Notierung an der Nasdaq, einschließlich einer erhöhten Sichtbarkeit bei Investoren, eines breiteren Zugangs zu globalen Kapitalmärkten und einer Steigerung des Shareholder-Value; der Einreichung und dem Inkrafttreten der Registrierungserklärung auf Formblatt 40-F bei der U.S. Securities and Exchange Commission; sowie der allgemeinen Kapitalmarktstrategie des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen des Managements, darunter: dass das Unternehmen alle geltenden Anforderungen für eine Notierung an der Nasdaq erfüllen wird; dass die Nasdaq dem Zulassungsantrag des Unternehmens stattgeben wird; dass die bei der SEC eingereichte Registrierungserklärung auf Formblatt 40-F für wirksam erklärt wird; dass das Unternehmen über ausreichende finanzielle und operative Ressourcen verfügt, um den Notierungsprozess abzuschließen; dass die Marktbedingungen für die geplante Notierung günstig sind; dass die Aktien nach wie vor an der Canadian Securities Exchange gehandelt werden; und dass es keine wesentlichen nachteiligen Änderungen der geltenden Gesetze oder Vorschriften geben wird.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt darauf: dass die Nasdaq dem Zulassungsantrag des Unternehmens möglicherweise nicht stattgibt; dass die SEC die Registrierungserklärung auf Formblatt 40-F möglicherweise nicht für wirksam erklärt oder wesentliche Änderungen daran verlangt; dass das Unternehmen möglicherweise nicht alle geltenden Zulassungs- und behördlichen Anforderungen der Nasdaq erfüllt; dass die Kosten für die Erlangung und Aufrechterhaltung einer Zweitnotierung die Erwartungen des Unternehmens übersteigen könnten; Änderungen der Wertpapiergesetze, Börsenvorschriften oder behördlichen Anforderungen in den Vereinigten Staaten oder Kanada; dass Marktbedingungen, einschließlich der Volatilität an den Aktienmärkten, den Zeitpunkt oder die Machbarkeit der geplanten Notierung beeinträchtigen könnten; Währungsschwankungen; die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens als börsennotiertes Unternehmen an einer US-Börse; sowie die allgemeine Wirtschafts- und Marktlage. Weitere Risiken und Ungewissheiten sind in den fortlaufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bitzero Holdings Inc.

Investor Relations

505 Burrard Street, Suite 1100

V7X 1M5 Vancouver, BC

Kanada

email : investors@bitzero.com

Pressekontakt:

Bitzero Holdings Inc.

Investor Relations

505 Burrard Street, Suite 1100

V7X 1M5 Vancouver, BC

email : investors@bitzero.com