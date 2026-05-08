Loar Holdings Inc. meldet Rekordergebnisse für das erste Quartal 2026 und eine Aufwärtskorrektur des Ausblicks für 2026

WHITE PLAINS, NY / ACCESS Newswire / 7. Mai 2026 / Loar Holdings Inc. (NYSE:LOAR) (das Unternehmen, Loar, wir, uns und unser) meldete Rekordergebnisse für das erste Quartal 2026.

Erstes Quartal 2026

- Nettoumsatz von 156,1 Millionen $, ein Anstieg um 36,1 % gegenüber dem Vorjahresquartal.

- Ein Nettogewinn von 11,1 Millionen $, verglichen mit 15,3 Millionen $ im Vorjahresquartal, resultierte in erster Linie aus höheren Zinsen, höheren nicht zahlungswirksamen Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte sowie der einmaligen nicht zahlungswirksamen Erfassung der Inventory Step-ups (Aufwertung von Vorräten) im Zusammenhang mit den Übernahmen von LMB und Harper Engineering.

- Verwässertes Ergebnis je Aktie von 0,12 $ gegenüber 0,16 $ im Vorjahresquartal, was in erster Linie auf höhere Zinsen, höhere Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte und die einmalige, nicht zahlungswirksame Erfassung der Inventory Step-ups im Zusammenhang mit den Übernahmen von LMB und Harper Engineering zurückzuführen ist.

- Das bereinigte EBITDA belief sich auf 63,2 Millionen $, was einem Anstieg von 46,6 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.

- Die Nettogewinnmarge betrug 7,1 % gegenüber 13,4 % im Vorjahresquartal.

- Die bereinigte EBITDA-Marge für das Quartal verbesserte sich auf 40,5 % gegenüber 37,6 % im Vorjahresquartal.

- Bereinigtes Ergebnis je Aktie(1) von 0,34 $, ein Anstieg um 21,4 % gegenüber 0,28 $ im Vorjahresquartal.

Loar hatte einen starken Jahresauftakt, wobei Nettoumsatz, bereinigtes EBITDA und bereinigte EBITDA-Marge Rekordhöhen erreichten. Aufgrund dieser Ergebnisse des ersten Quartals, nach weiterer Auswertung der bisherigen Auftragseingänge und unter Berücksichtigung des proprietären Anteils unseres Portfolios haben wir unsere Prognose für 2026 angehoben, sagte Dirkson Charles, Chief Executive Officer von Loar Holdings und Executive Co-Chairman des Board of Directors. Darüber hinaus haben wir weitere Fortschritte bei der Entwicklung und Qualifizierung neuer Produkte erzielt, was unsere Zuversicht stärkt, dass wir gut aufgestellt sind, um unsere angehobene Prognose für 2026 zu erfüllen, fuhr Herr Charles fort.

Loar meldete für das Quartal einen Nettoumsatz von 156,1 Millionen $, was einem Anstieg von 41,4 Millionen $ oder 36,1 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Organisch(2) stieg der Nettoumsatz um 11,4 % oder 13,0 Millionen $ auf 127,7 Millionen $.

Der Nettogewinn für das Quartal belief sich auf 11,1 Millionen $, was einem Rückgang von 4,2 Millionen $ im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht. Der Rückgang des Nettogewinns für das Quartal war in erster Linie auf höhere Zinsaufwendungen, höhere Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte und die Erfassung von Inventory Step-ups im Zusammenhang mit den Akquisitionen von LMB und Harper Engineering zurückzuführen, was teilweise durch eine geringere Steuerrückstellung ausgeglichen wurde.

Das bereinigte EBITDA für das Quartal belief sich auf 63,2 Millionen $, was einem Anstieg von 46,6 % oder 20,1 Millionen $ im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht. Die bereinigte EBITDA-Marge betrug 40,5 %, verglichen mit 37,6 % im ersten Quartal des Vorjahres. Der Anstieg der bereinigten EBITDA-Marge ist auf die Umsetzung unserer strategischen Werttreiber und die wertsteigernde Wirkung des Umsatzanstiegs zurückzuführen.

(1) Die Berechnung des bereinigten Ergebnisses je Aktie wurde für das aktuelle und das Vorjahresquartal aktualisiert, um eine Anpassung für die Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte widerzuspiegeln. Wir sind der Ansicht, dass diese Anpassung ein konsistenteres Bild unserer Ertragslage vermittelt.

(2) Der organische Nettoumsatz entspricht dem Nettoumsatz unserer bestehenden Geschäftsbereiche in den Vergleichszeiträumen und schließt den Nettoumsatz aus Akquisitionen aus. Wir beziehen den Nettoumsatz aus neuen Akquisitionen ab dem 13. Monat nach der Akquisition in den organischen Nettoumsatz ein, um einen Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum zu ermöglichen.

Ausblick für das Gesamtjahr 2026 - revidiert

Unsere starken Auftragseingänge und unser Auftragsbestand deuten auf eine anhaltend starke Nachfrage für den Rest des Jahres hin, und wir haben unsere Prognose entsprechend angepasst, sagte Glenn DAlessandro, Treasurer und Chief Financial Officer. Darüber hinaus haben wir unsere Berechnung des bereinigten Ergebnisses je Aktie angepasst, um die nicht zahlungswirksame Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte auszuschließen. Als akquisitionsorientiertes Unternehmen sind wir der Ansicht, dass diese Anpassung ein konsistenteres Bild unserer Ertragslage vermittelt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Überleitungstabellen.

- Nettoumsatz - zwischen 645 und 655 Millionen $, gegenüber zuvor 640 bis 650 Millionen $.

- Nettogewinn - zwischen 53 und 57 Millionen $, gegenüber zuvor zwischen 59 und 63 Millionen $.

- Bereinigtes EBITDA - zwischen 257 und 262 Millionen $, gegenüber zuvor 253 bis 258 Millionen $.

- Bereinigte EBITDA-Marge - ca. 40 %.

- Verwässerter Gewinn je Aktie - zwischen 0,54 und 0,59 $, gegenüber zuvor zwischen 0,60 und 0,65 $.

- Nettogewinnmarge - ca. 8 %, gegenüber ca. 9 %

- Bereinigtes Ergebnis je Aktie(3) - zwischen 1,26 und 1,30 $, gegenüber zuvor zwischen 1,21 und 1,25 $.

- Zinsaufwand - ca. 80 Mio. $.

- Abschreibungen auf Sachanlagen (Depreciation) - ca. 15 Mio. $.

- Abschreibungen auf immaterielle Werte (Amortization) - ca. 65 Mio. $.

- Marktannahmen - Der Ausblick für das Gesamtjahr basiert auf folgenden Annahmen:

o Wachstum bei OEMs in den Bereichen Commercial, Business Jet und General Aviation im niedrigen zweistelligen Bereich.

o Wachstum im Aftermarket-Bereich für Verkehrsflugzeuge, Geschäftsflugzeuge und die allgemeine Luftfahrt im niedrigen zweistelligen Bereich.

o Wachstum im Verteidigungsbereich im mittleren einstelligen Bereich.

Das bereinigte EBITDA, das bereinigte Ergebnis je Aktie und die bereinigte EBITDA-Marge sind keine GAAP-konformen Finanzkennzahlen und werden in dem Abschnitt Ausblick für das Gesamtjahr 2026 - revidiert auf vorausschauender Basis angegeben. Das Unternehmen verzichtet auf einen Abgleich dieser vorausschauenden Kennzahlen mit den am ehesten vergleichbaren Finanzkennzahlen, die gemäß den GAAP-Kriterien berechnet und dargestellt werden, da dies möglicherweise irreführend und angesichts der Schwierigkeit, ereignisbedingte transaktionsbezogene und andere nicht zum Kerngeschäft zählende betriebliche Posten in zukünftigen Berichtszeiträumen vorherzusagen, auch nicht praktikabel wäre. Die Größenordnung dieser Posten kann jedoch erheblich sein.

(3) Die Berechnung des bereinigten Ergebnisses je Aktie wurde im aktuellen und im vorherigen Ausblick aktualisiert, um eine Anpassung für die Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte zu berücksichtigen. Wir sind der Ansicht, dass diese Anpassung ein einheitlicheres Bild unserer Ertragslage vermittelt.

Telefonkonferenz zu den Ergebnissen

Eine Telefonkonferenz ist für den 7. Mai 2026 um 16:30 Uhr (10:30 Uhr Eastern Time) angesetzt. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte +1 877-407-0670 / +1 215-268-9902. Internationale Teilnehmer finden eine Liste der gebührenfreien Nummern hier. Eine Audio-Liveübertragung wird auch unter folgendem Link sowie über die Rubrik Investor auf der Website von Loar Holdings ( ir.loargroup.com) verfügbar sein.

Der Webcast wird archiviert und eine Aufzeichnung wird im weiteren Tagesverlauf zur Verfügung gestellt.

Über Loar Holdings Inc.

Loar Holdings Inc. ist ein diversifizierter Hersteller und Zulieferer von Nischenkomponenten für die Luft- und Raumfahrt und das Verteidigungswesen, die für die heutigen Flugzeuge sowie Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssysteme von grundlegender Bedeutung sind. Loar verfügt über bestehende Beziehungen zu führenden Originalausrüstern und Tier-1-Unternehmen der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsbranche weltweit.

Nicht-GAAP-konforme Zusatzinformationen

In dieser Pressemitteilung stellen wir bestimmte Finanzkennzahlen vor, die auf unserem EBITDA, dem bereinigten EBITDA, der bereinigten EBITDA-Marge, dem bereinigten Nettogewinn und dem bereinigten Ergebnis je Aktie basieren. Verweise auf EBITDA beziehen sich auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, Verweise auf bereinigtes EBITDA beziehen sich auf das EBITDA zuzüglich, je nach relevantem Zeitraum, bestimmter Anpassungen, wie in den Überleitungen vom Nettogewinn zum EBITDA und zum bereinigten EBITDA dargelegt, und Verweise auf die bereinigte EBITDA-Marge beziehen sich auf das bereinigte EBITDA geteilt durch den Nettoumsatz. Verweise auf bereinigten Nettogewinn beziehen sich auf den Nettogewinn zuzüglich bestimmter Anpassungen, wie in den nachstehenden Überleitungen zur Ableitung des bereinigten EBITDA aus dem EBITDA und der Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte dargelegt, abzüglich der steuerlichen Auswirkungen dieser Anpassungen. Verweise auf bereinigtes Ergebnis je Aktie beziehen sich auf den bereinigten Nettogewinn geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Stammaktien (verwässert). EBITDA, bereinigtes EBITDA, bereinigte EBITDA-Marge, bereinigter Nettogewinn und bereinigtes Ergebnis je Aktie sind keine Kennzahlen zur finanziellen Leistung nach US-GAAP. Wir weisen EBITDA, bereinigtes EBITDA, bereinigte EBITDA-Marge, bereinigten Nettogewinn und bereinigtes Ergebnis je Aktie aus, da wir der Ansicht sind, dass sie nützliche Indikatoren für die Bewertung der operativen Leistung sind. Darüber hinaus verwendet unser Management das bereinigte EBITDA, um die Leistung des Managementteams im Zusammenhang mit Mitarbeiter-Incentive-Programmen zu überprüfen und zu bewerten und um sein Jahresbudget und seine Finanzprognosen zu erstellen. Weiters verwendet unser Management das bereinigte EBITDA von Zielunternehmen, um Übernahmen zu bewerten.

Obwohl wir das EBITDA, das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge, den bereinigten Nettogewinn und das bereinigte Ergebnis je Aktie als Messgrößen verwenden, um die Leistung unseres Unternehmens und die anderen oben genannten Zwecke zu bewerten, hat die Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen als Analyseinstrumente ihre Grenzen, und Sie sollten keine dieser Kennzahlen isoliert oder als Ersatz für die Analyse unserer gemäß US-GAAP ausgewiesenen Betriebsergebnisse betrachten. Einige dieser Einschränkungen sind:

- Das EBITDA, das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge spiegeln nicht den erheblichen Zinsaufwand oder den Barmittelbedarf wider, der für die Bedienung der Zinszahlungen für unsere Verschuldung erforderlich ist.

- Obwohl es sich bei den Abschreibungen um nicht zahlungswirksame Aufwendungen handelt, müssen die abgeschriebenen Vermögenswerte in der Zukunft häufig ersetzt werden, und der Barmittelbedarf für solche Ersatzbeschaffungen spiegelt sich nicht im EBITDA, im bereinigten EBITDA und in der bereinigten EBITDA-Marge wider.

- Das EBITDA, das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge, der bereinigte Nettogewinn und das bereinigte Ergebnis je Aktie enthalten nicht die Barausgaben, die wir für die Integration erworbener Unternehmen in unsere Geschäftstätigkeit aufgewendet haben, da dies ein notwendiger Bestandteil einiger unserer Akquisitionen ist.

- Die Nichtberücksichtigung der erheblichen Abschreibungsaufwendungen im Zusammenhang mit unseren immateriellen Vermögenswerten schränkt die Aussagekraft von EBITDA, bereinigtem EBITDA, bereinigter EBITDA-Marge, bereinigtem Nettogewinn und bereinigtem Ergebnis je Aktie weiter ein.

- Das EBITDA, das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge beinhalten nicht die Zahlung von Steuern, die ein notwendiges Element unserer Geschäftstätigkeit ist.

Aufgrund dieser Einschränkungen sollten das EBITDA, das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge, der bereinigte Nettogewinn und das bereinigte Ergebnis je Aktie nicht als Messgrößen für die Barmittel angesehen werden, die uns für Investitionen in das Wachstum unseres Unternehmens zur Verfügung stehen. Das Management kompensiert diese Einschränkungen, indem es das EBITDA, das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge, den bereinigten Nettogewinn und das bereinigte Ergebnis je Aktie nicht isoliert betrachtet, sondern insbesondere andere US-GAAP-Kennzahlen wie den Nettoumsatz und den Betriebsgewinn zur Messung unserer betrieblichen Leistung heranzieht. Das EBITDA, das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge, der bereinigte Nettogewinn und das bereinigte Ergebnis je Aktie sind keine Messgrößen für die finanzielle Leistungsfähigkeit nach US-GAAP und sollten nicht als Alternative zum Nettogewinn oder zum Cashflow aus der Geschäftstätigkeit gemäß US-GAAP betrachtet werden. Unsere Berechnungen des EBITDA, des bereinigten EBITDA, der bereinigten EBITDA-Marge, des bereinigten Nettogewinns und des bereinigten Ergebnisses je Aktie sind möglicherweise nicht mit den Berechnungen ähnlich bezeichneter Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen ausgewiesen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält ausdrückliche oder implizite zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich solcher, die unsere gegenwärtigen Ansichten widerspiegeln, u. a. in Bezug auf unsere Geschäftstätigkeit und finanzielle Leistung. Die Wörter antizipieren, annehmen, glauben, fortsetzen, könnten, schätzen, erwarten, beabsichtigen, können, planen, potenziell, vorhersagen, projizieren, zukünftig, werden, anstreben, vorhersehbar sowie die negative Version dieser Wörter oder ähnliche Begriffe und Phrasen können zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung kennzeichnen; das Fehlen dieser Wörter bedeutet jedoch nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Aussagen unter dem Abschnitt Ausblick für das Gesamtjahr 2026 - revidiert, beruhen auf den aktuellen Erwartungen des Managements und sind keine Garantie für zukünftige Leistungen. Unsere Erwartungen und Überzeugungen werden vom Management nach bestem Wissen und Gewissen geäußert, und wir sind der Ansicht, dass es dafür eine vernünftige Grundlage gibt. Die zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen oder Änderungen der Umstände, die schwer vorherzusagen oder zu quantifizieren sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von diesen Erwartungen abweichen, und zwar aufgrund von Änderungen der globalen, regionalen oder lokalen wirtschaftlichen, geschäftlichen, wettbewerbsbezogenen, marktbezogenen, behördlichen und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir glauben, dass diese Faktoren unter anderem die folgenden umfassen: die fast ausschließliche Ausrichtung unseres Geschäfts auf die Luft- und Raumfahrt- sowie die Verteidigungsindustrie; unsere starke Abhängigkeit von bestimmten Kunden für einen erheblichen Teil unseres Umsatzes; die Tatsache, dass wir in der Vergangenheit Übernahmen getätigt haben und beabsichtigen, weitere Übernahmen zu verfolgen, und dass unser Geschäft beeinträchtigt werden könnte, wenn wir Übernahmen nicht zu zufriedenstellenden Bedingungen abschließen können, oder wenn wir die übernommenen operativen Betriebe nicht effektiv integrieren können; sowie die sonstigen Risiken und Ungewissheiten, die in Teil I, Punkt 1A des Jahresberichts für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr auf Formular 10-K beschrieben sind, der bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde, sowie in anderen regelmäßigen Berichten, die das Unternehmen von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht.

Diese Faktoren erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sollten in Verbindung mit den anderen, in dieser Pressemitteilung enthaltenen Warnhinweisen gelesen werden. Sollte eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollte sich eine unserer Annahmen als falsch erweisen, können unsere tatsächlichen Ergebnisse in erheblichem Maße von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Alle von uns in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung und werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Sicherheitshinweise eingeschränkt. Faktoren oder Ereignisse, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse abweichen, können von Zeit zu Zeit auftreten, und es ist uns nicht möglich, sie alle vorherzusagen. Es kann sein, dass wir die Pläne, Absichten oder Erwartungen, die wir in unseren zukunftsgerichteten Aussagen offengelegt haben, nicht tatsächlich erreichen, und Sie sollten sich nicht zu sehr auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Unsere zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln nicht die potenziellen Auswirkungen zukünftiger Übernahmen, Fusionen, Veräußerungen, Joint Ventures, Investitionen oder anderer strategischer Transaktionen wider, die wir möglicherweise tätigen. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überprüfen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Kontakt

Ian McKillop

Loar Holdings Inc. Investor Relations

IR@loargroup.com

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Loar Holdings Inc.

Tabelle 6: Überleitung des Gewinns je Aktie zum bereinigten Gewinn je Aktie und des Jahresüberschusses zum bereinigten Jahresüberschuss

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QUELLE: Loar Group Inc.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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