Pasinex schließt überzeichnete, nicht vermittelte Privatplatzierung ab

Toronto, Ontario - 7. Mai 2026 / IRW-Press / Pasinex Resources Limited (CSE: PSE; FWB: PNX) (Pasinex oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es seine am 23. Februar 2026 bekannt gegebene überzeichnete, nicht vermittelte Privatplatzierung von Einheiten (Einheiten) mit Bruttoerlösen in Höhe von insgesamt 2.014.880 CAD (das Angebot) abgeschlossen hat, einschließlich des Abschlusses der zweiten und letzten Tranche mit Bruttoerlösen in Höhe von 401.880 CAD.

- Ausgegebene Wertpapiere: 4.247.616 Einheiten zu jeweils 0,10 CAD pro Einheit (Bruttoerlös in Höhe von 401.880 CAD), einschließlich 228.816 Einheiten, die als nicht zahlungswirksame Vermittlungsprovisionen ausgegeben wurden, gemäß geltendem Wertpapierrecht. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben (1/2) Warrant, wobei jeder ganze Warrant 24 Monate lang zu einem Preis von 0,15 CAD pro Stammaktie ausgeübt werden kann.

- Haltefrist: Sämtliche im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag ab dem Ausgabedatum.

Verwendung der Erlöse

Die Nettoerlöse werden zur Weiterentwicklung des Projekts Sarikaya, einschließlich Ratenzahlungen an den früheren Eigentümer, Untertageerschließungen, Bohrungen, Kosten für Bergbauausrüstung und Genehmigungen sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet werden. Das Unternehmen plant zudem weiterführende Explorationsarbeiten innerhalb des Konzessionsgebiets Sarikaya.

Ausübung von Optionen

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass insgesamt 6.875.000 Aktienoptionen, einschließlich der am 30. April 2026 auslaufenden Optionen, zu einem Ausübungspreis von 0,04 CAD pro Option ausgeübt wurden, was zur Ausgabe von 6.875.000 Stammaktien und zu Erlösen in Höhe von insgesamt 275.000 CAD führte. Die Ausübung dieser Optionen stärkt die Kapitalposition des Unternehmens zusätzlich und spiegelt das anhaltende Vertrauen in die Strategie und die Wachstumsaussichten von Pasinex wider. Die Stammaktien, die im Rahmen der Ausübung der Optionen ausgegeben wurden, werden gemäß dem geltenden kanadischen Wertpapierrecht einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag nach dem Ausgabedatum unterliegen.

Aktienkapital

Nach der Ausgabe von Stammaktien im Rahmen des Abschlusses der zweiten Tranche des Angebots und der Ausübung von Optionen verfügt das Unternehmen über 265.611.697 ausgegebene und ausstehende Stammaktien.

Kommentar des Managements

Der Abschluss der zweiten und letzten Tranche stellt einen wichtigen Meilenstein für Pasinex dar, sagte Executive Chairman Dr. Larry Seeley. Wir schätzen die kontinuierliche Unterstützung unserer Aktionäre, während wir unsere Kapitalposition stärken und unsere Betriebe weiterentwickeln.

Die Ausübung von Optionen durch Insider im Rahmen dieser Finanzierung spiegelt das kontinuierliche Vertrauen in die Ausrichtung des Unternehmens und den Wert wider, den wir schaffen. Auch in Zukunft wird unser Fokus darauf liegen, die Produktion bei Pinargozu zu erweitern und die Erschließung bei Sarikaya auf disziplinierte Weise voranzutreiben.

Diese Finanzierung verschafft uns zusätzliche Flexibilität bei der Umsetzung unserer kurzfristigen Pläne und wir werden unsere Kapitalstrategie weiterhin an den betrieblichen Fortschritten ausrichten. Unser Ziel besteht darin, auf der aktuellen Dynamik aufzubauen, die Produktion und den Cashflow zu steigern und das Unternehmen für die nächste Wachstumsphase zu positionieren.

Über Pasinex

Pasinex Resources Limited ist ein wachsendes, auf Zink fokussiertes Bergbauunternehmen mit Sitz in Toronto, Kanada. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Horzum A.. besitzt und betreibt die produzierende hochgradige Zinkmine Pinargözü in der Türkei und verkauft direkt über Rohstoffbroker an Zinkschmelzen und -raffinerien.

Pasinex besitzt 100 % von Sarkaya, einer Betriebskonzession der Gruppe IV für Blei/Zink in der türkischen Provinz Kayseri, die beträchtliches Potenzial für eine kurzfristige Rentabilität und bedeutsame Zinkentdeckungen bietet.

Pasinex besitzt außerdem eine 51%ige Beteiligung am Projekt Gunman, einem hochgradigen Zinkexplorationsprojekt in Nevada.

Unter der Leitung eines routinierten Managementteams mit langjähriger Erfahrung bei der Mineralexploration und Minenentwicklung besteht die Mission von Pasinex darin, hochgradige Mineralien zu explorieren und abzubauen, um das Wachstum zu fördern und einen Wert für Aktionäre, Mitarbeiter und lokale Gemeinden zu schaffen, während gleichzeitig die höchsten Standards in puncto Sicherheit, Gesundheit und Umweltverantwortung eingehalten werden.

Besuchen Sie unsere Website unter www.pasinex.com .

Im Namen des Board of Directors

PASINEX RESOURCES LIMITED

Ian D. Atacan

Ian D. Atacan

Direktor und Chief Financial Officer

Tel.: +1 416.562.3220

E-Mail: ian.atacan@pasinex.com

Evan White

Manager of Corporate Communications

Tel.: +1 416.906.4698

E-Mail: evan.white@pasinex.com

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Pasinex Resources Limited ist ein Bergbauunternehmen, das sich auf die Exploration von Basis- und Edelmetallvorkommen spezialisiert hat.

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