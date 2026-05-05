High Tide unterzeichnet Term Sheet hinsichtlich Kreditfazilitäten in Höhe von 40 Mio. $ mit einer der fünf großen kanadischen Ge

CALGARY, AB, 5. Mai 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (NASDAQ: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), ein einflussreiches, auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das konzipiert wurde, um in allen Bereichen der Cannabisbranche einen echten Wert zu schaffen, gab heute bekannt, dass es ein Term Sheet (das Term Sheet) mit einer der fünf großen kanadischen Geschäftsbanken (der Kreditgeber) hinsichtlich neuer vorrangig besicherter Kreditfazilitäten (die neuen Kreditfazilitäten) in Höhe von 40 Millionen $ unterzeichnet hat. Nach dem Abschluss der Transaktion werden die neuen Kreditfazilitäten die bestehende vorrangige Kreditfazilität des Unternehmens bei connectFirst Credit Union ersetzen. Der Name des Kreditgebers wird nach dem Abschluss bekannt gegeben, der vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Vorbedingungen voraussichtlich innerhalb von 60 Tagen erfolgen wird.

Dass eine der fünf großen kanadischen Banken als unser vorrangiger Kreditgeber einsteigt, stellt einen klaren Wendepunkt für High Tide dar. Hier geht es nicht nur um den Zugang zu Kapital - es ist eine institutionelle Bestätigung der Größe, Beständigkeit und Qualität des Geschäfts, das wir aufgebaut haben. Unser Modell liefert dort Ergebnisse, wo andere gescheitert sind - und diese Disziplin schlägt sich nun in deutlich kostengünstigerem Kapital nieder, sagte Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

In einer kapitalknappen Branche ist der Zugang zu kostengünstiger, skalierbarer Finanzierung ein struktureller Vorteil - und einer, den wir voll ausschöpfen möchten. Diese Fazilität stärkt unsere Fähigkeit, wertsteigerndes Wachstum in unserem gesamten Einzelhandelsnetzwerk voranzutreiben, unsere deutsche Plattform über Remexian auszubauen und auf andere Märkte zu expandieren, in denen Cannabis auf Bundesebene legal ist - und das alles unter Beibehaltung des disziplinierten finanziellen Ansatzes, der High Tide weiterhin von anderen unterscheidet, fügte Herr Grover hinzu.

Details der Transaktion

Das Term Sheet umfasst zwei zugesagte Fazilitäten:

- Eine zugesagte revolvierende Fazilität in Höhe von 25 Millionen $, die zum Zeitpunkt des Abschlusses zur Refinanzierung des Darlehens des Unternehmens bei connectFirst und als allgemeines Betriebskapital bzw. zu Unternehmenszwecken sowie für genehmigte Übernahmen und Investitionen verwendet werden soll. Die Laufzeit der Fazilität beträgt drei Jahre. Der Saldo bei connectFirst wird zum Zeitpunkt des Abschlusses voraussichtlich etwas über 6 Millionen $ betragen, wodurch im Rahmen der revolvierenden Fazilität ein verfügbarer Spielraum von nahezu 19 Millionen $ entsteht.

- Ein zugesagtes Tilgungsdarlehen mit verzögerter Inanspruchnahme in Höhe von 15 Millionen $ soll zur Refinanzierung der bestehenden zweitrangig besicherten Schuldverschreibungen des Unternehmens in Höhe von 15 Millionen $ verwendet werden. Das Unternehmen kann nach eigenem Ermessen über diese Fazilität verfügen und wird sie über eine Laufzeit von sieben Jahren zurückzahlen.

- Der anwendbare Zinssatz hängt vom zukünftigen Verschuldungsgrad des Unternehmens ab, liegt jedoch zwischen Prime +2 % und Prime +3 %.

- Die mit den Fazilitäten verbundenen finanziellen Auflagen beinhalten die Einhaltung von Folgendem: Senior Funded Debt / EBITDA 1,25x. Das Unternehmen hat sein internes Modell anhand dieser Auflagen getestet und geht davon aus, dass es alle finanziellen Auflagen problemlos erfüllen wird.

Die Unterzeichnung des Term Sheets stellte den Abschluss eines mehrmonatigen Prozesses dar, der die Einholung von Konditionen bei mehreren erstklassigen Kreditgebern umfasste. Beshay Soliman George (BSG) LLP unterstützte das Unternehmen während dieses Prozesses.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Einzelhandel: Canna CabanaTM ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette in Kanada mit 221 inländischen und 1 internationalen Geschäftsstandort. Mit seinem stationären Geschäft ist das Unternehmen in Kanada in den Provinzen British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario vertreten und beansprucht einen Marktanteil von 12 %, Tendenz steigend. Im Jahr 2021 wurde Canna Cabana zum weltweit ersten Cannabishändler mit einem Discount-Club-Modell. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem mehrere globale Online-Handelsplattformen, auf denen Zubehör und aus Hanf gewonnene CBD-Produkte angeboten werden. Das Unternehmen wurde 2025 zum ersten nordamerikanischen Cannabis-Einzelhändler, der eine Präsenz im stationären Einzelhandel in Deutschland eröffnet hat.

Vertrieb von medizinischem Cannabis: Remexian Pharma GmbH ist ein führendes deutsches Pharmaunternehmen, das sich auf den Import und Großhandel von medizinischem Cannabis zu erschwinglichen Preisen spezialisiert hat. Unter allen deutschen Beschaffungsunternehmen für medizinisches Cannabis ist Remexian international am breitesten aufgestellt und verfügt derzeit über Lizenzen für den Import aus 19 Ländern nach Deutschland, darunter auch Kanada.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde im Jahr 2025 zum fünften Mal in Folge vom Report on Business der kanadischen Tageszeitung Globe and Mail zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange (die TSXV) zu einem Top-50-Unternehmen ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie Retail aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com , um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

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