AkzoNobel wird Schutzbeschichtung mit ecosparc® kommerziell auf den Markt bringen

HIGHLIGHTS

- Der weltweit führende Beschichtungshersteller AkzoNobel wird das wachsende Interesse aus dem australischen Markt an graphene-verstärkten Schutzbeschichtungen unter Verwendung von ecosparc® unterstützen

- AkzoNobel wird ecosparc®-verstärktes Interzone® 954 kommerziell innerhalb Australiens anbieten. Hierbei handelt es sich um eine Hochleistungs-Schutzbeschichtung mit einer über 25-jährigen erfolgreichen Erfolgsbilanz

- Die Produkteinführung folgt auf umfangreiche Tests in den Laboren von Sparc sowie auf Feldversuche, die seit über 21 Monaten laufen

- Die Verfügbarkeit des ecosparc®-verstärkten Interzone® 954 wird für Mai 2026 erwartet

Sparc Technologies Limited (ASX: SPN) (Sparc, Sparc Technologies oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass AkzoNobel, ein weltweit führender Beschichtungshersteller, zugesagt hat, das wachsende Interesse aus dem Markt an graphene-verstärkten Schutzbeschichtungen zu unterstützen, und die bevorstehende kommerzielle Verfügbarkeit von graphene-verstärktem Interzone® 954 bestätigt hat.

Dieser Meilenstein stellt das erste breit eingesetzte Schutzbeschichtungsprodukt dar, das den graphene-basierten Zusatzstoff ecosparc® integriert. Das ecosparc®-verstärkte Interzone® 954 wird in der australischen Produktionsstätte von AkzoNobel hergestellt, wobei das Produkt in Australien ab Mai 2026 auf Auftragsbasis auf den Markt kommt. Interzone® 954 verfügt über eine umfangreiche globale Erfolgsbilanz mit hervorragender Langzeitleistung und wurde bereits breit eingesetzt, unter anderem auf Offshore-Öl- und -Gasanlagen, Offshore-Windtürmen, Anlegestellen und Schleusentoren sowie in petrochemischen Anlagen.

Nick OLoughlin kommentierte als Managing Director von Sparc:

Dieser Meilenstein stellt einen bedeutenden Durchbruch für Sparc Technologies und die Graphen-Industrie insgesamt dar. Nach dem ersten kommerziellen Verkauf von ecosparc® im Dezember 2025 bietet die Einführung von ecosparc®-verstärktem Interzone® 954 durch AkzoNobel eine wichtige Grundlage für Umsatzwachstum. Die Produkteinführung durch einen globalen Marktführer wie AkzoNobel ist eine starke Bestätigung für Sparc Technologies, das mehr als sechs Jahre in die Entwicklung eines marktführenden Graphen-Zusatzstoffs für Schutzbeschichtungen investiert hat. Diese Entwicklung liefert weitere Hinweise auf die zunehmende Nutzung von Graphen in industriellen Materialien sowie auf die führende Position von Sparc in diesem Bereich.

Jamie OBrien ergänzte als Regional Sales Manager South Asia von AkzoNobel:

Interzone® 954 verfügt über eine lange und erfolgreiche Erfolgsbilanz von mehr als 25 Jahren in Australien und auf der ganzen Welt und bietet herausragenden langfristigen Korrosionsschutz für Stahlstrukturen in verschiedenen Industrien. Dazu gehören die Bereiche Bergbau und Rohstoffgewinnung, Öl- und Gasproduktion und -verarbeitung sowie Offshore-Windenergie. Mit ausgezeichneter Leistung unter schwierigen Einsatzfeldern, einschließlich Meerwasser, sowie unter verschiedenen atmosphärischen Bedingungen ist Interzone® 954 die erste Wahl der Branche für zuverlässigen langfristigen Korrosionsschutz. Die Ergänzung um ecosparc®-verstärktes Interzone® 954 bietet unseren Kunden zusätzliche Optionen bei der Auswahl des richtigen Korrosionsschutzes für wertvolle Stahlanlagen.

Sparc und AkzoNobel arbeiten seit mehreren Jahren bei Labortests und Feldversuchen an verschiedenen Beschichtungsformulierungen zusammen, einschließlich des Produkts Interzone® 954. Die Entscheidung von AkzoNobel, ecosparc®-verstärktes Interzone® 954 in das australische Produktportfolio aufzunehmen, basiert auf einem vereinbarten Preis pro Kilogramm für den ecosparc®-Zusatzstoff (kommerziell vertraulich) und umfasst weder eine Laufzeit noch Mindestabnahmemengen. Da die gemeinsame Vereinbarung weder eine Laufzeit noch Mindestmengen enthält, werden Investoren darauf hingewiesen, sich nicht auf die Generierung von Umsätzen aus dem Verkauf von ecosparc®-verstärktem Interzone® 954 in Australien zu verlassen. Der Inhalt dieser Mitteilung wurde zwischen den Parteien einvernehmlich abgestimmt.

Über AkzoNobel

AkzoNobel ist ein niederländisches multinationales Unternehmen und einer der weltweit führenden Hersteller von Farben und Beschichtungen. Mit Hauptsitz in den Niederlanden ist AkzoNobel in mehr als 150 Ländern tätig, beschäftigt rund 31.500 Mitarbeitende und erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von 10,2 Milliarden Euro. AkzoNobel vertreibt Beschichtungsprodukte unter etablierten Marken wie Dulux, International, Sikkens und Interpon. Das Unternehmen liefert dekorative Farben für Häuser und Gebäude sowie Hochleistungsbeschichtungen für Industrien wie Marine, Automobil, Luft- und Raumfahrt und Infrastruktur, mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit und Innovation in der Oberflächen- und Farbtechnologie. Zum 28. April 2026 beträgt die Marktkapitalisierung von AkzoNobel rund 8,6 Milliarden Euro.

Über ecosparc® - Ein Leistungszusatzstoff für Schutzbeschichtungen

Sparc Technologies hat mehr als sechs Jahre Forschung und Entwicklung an ecosparc®, seiner führenden Produktreihe graphene-basierter Zusatzstoffe, durchgeführt. Die Zugabe von ecosparc® in kommerziell verfügbaren Schutzbeschichtungen hat deutliche Leistungsverbesserungen gezeigt und trägt zur Zuverlässigkeit, Langlebigkeit, Sicherheit und Kosteneffizienz der abgedeckten Stahlinfrastruktur bei.

Mehrere globale Beschichtungsunternehmen führen derzeit Produkttests mit ecosparc® in ihren korrosionshemmenden Beschichtungen durch. Darüber hinaus treibt Sparc eine Kampagne zur Ansprache von Anlagenbetreibern voran, wobei mehrere Feldversuche in verschiedenen korrosiven Umgebungen laufen. Zu den adressierten Infrastrukturbetreibern zählen staatliche Stellen, Verteidigungsorganisationen, Bergbauunternehmen sowie Öl- und Gasunternehmen, die repräsentativ für zentrale Kundengruppen innerhalb der 33 Milliarden US-Dollar (1) großen Schutz- und Marinebeschichtungsindustrie sind.

Der adressierbare Zielmarkt für ecosparc® innerhalb des breiteren Marktes für korrosionshemmende Schutzbeschichtungen wird auf rund 1,0 Milliarden US-Dollar pro Jahr geschätzt. Diese Schätzung basiert auf Sparcs Annahme des Anteils geeigneter Produkte in den globalen Märkten für Schutz- und Marinebeschichtungen (25 %) sowie auf dem angestrebten Verkaufspreis im Verhältnis zum Beschichtungsumsatz im Jahr 2030. Wie bei jedem adressierbaren Markt bestehen auch hier Hürden für den Marktzugang. (2)

Dazu zählen unter anderem Produktionskapazitäten, regulatorische Anforderungen, Vertriebs- und logistische Herausforderungen, Schutz des geistigen Eigentums sowie Wettbewerbsbarrieren. Investoren werden darauf hingewiesen, dass es keine Garantie dafür gibt, dass ein adressierbarer Zielmarkt in tatsächliche Umsätze umgewandelt werden kann, und dass der adressierbare Zielmarkt nicht als Prognose für potenzielle Umsätze zu verstehen ist.

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Zur Veröffentlichung freigegeben durch: Nick OLoughlin, Managing Director.

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Nick OLoughlin

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Sparc Technologies Limited (Sparc, ASX: SPN) ist ein australisches Technologieunternehmen, das Lösungen entwickelt, die Umwelt- und Nachhaltigkeitsergebnisse für globale Industrien verbessern. Sparc verfügt über zwei transformative Technologiebereiche, in denen es tätig ist: grüner Wasserstoff und mit Graphen verbesserte Materialien. Sparc führt Forschung und Entwicklung intern durch und pflegt umfangreiche Kooperationen und Beziehungen mit dem Hochschulsektor in Australien und weltweit.

1. Sparc Hydrogen ist ein Joint Venture zwischen Sparc Technologies, Fortescue Ltd und der University of Adelaide, das Pionierarbeit bei der Entwicklung von Technologien der nächsten Generation zur Produktion von grünem Wasserstoff leistet. Die photokatalytische Wasserspaltung (PWS) ist eine aufkommende Methode zur Herstellung von grünem Wasserstoff ohne Elektrolyseure - unter Verwendung ausschließlich von Sonnenlicht, Wasser und einem Photokatalysator. Aufgrund geringerer Infrastrukturanforderungen und eines niedrigeren Energieverbrauchs hat PWS das Potenzial, Kosten- und Flexibilitätsvorteile gegenüber bestehenden Wasserstoffproduktionsmethoden zu bieten.

2. Sparc hat ein auf Graphen basierendes Additivprodukt, ecosparc®, entwickelt und bringt es derzeit zur Marktreife, das bereits in geringen Dosierungen die Leistungsfähigkeit kommerziell erhältlicher, epoxidharzbasierter Schutzbeschichtungen erheblich verbessert. Sparc hat eine Produktionsanlage zur Herstellung von ecosparc® in Betrieb genommen und arbeitet mit globalen Beschichtungsunternehmen sowie großen Anlagenbetreibern an Tests, Versuchen und kommerziellen Partnerschaften.

Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte: sparctechnologies.com.au

Für weitere Informationen über Sparc Hydrogen besuchen Sie bitte: sparchydrogen.com

Fußnoten:

(1) Durchschnittliche Marktprognose von Snsinsider, Fortune Business Insights, Mordor Intelligence (PC), Research Nester, Researchandmarkets, Strategic Market Research, Mordor Intelligence (Marine) und Technavio.

(2) Einschließlich Produktionskapazität, regulatorischer Anforderungen, Vertriebs- und logistischer Hürden, Schutz geistigen Eigentums und Wettbewerbsbarrieren. Investoren werden darauf hingewiesen, dass es keine Garantien dafür gibt, dass ein adressierbarer Zielmarkt in Umsatz umgewandelt werden kann, und der adressierbare Zielmarkt sollte nicht als Hinweis auf potenzielle Umsätze missverstanden werden.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03084754-3A692348&v=undefined

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