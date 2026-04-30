Outcrop bestätigt Kontinuität von Erzfällen mit hochgradiger Silbermineralisierung bei Guadual

30. April 2026 / IRW-Press / Outcrop Silver & Gold Corporation (TSX: OCG, OTCQX: OCGSF, DE: MRG) (Outcrop Silver) freut sich, über weitere Bohrergebnisse aus der Zielzone Guadual im unternehmenseigenen Silberprojekt Santa Ana in Kolumbien berichten zu können. Die Ergebnisse bestätigen die Kontinuität der Mineralisierung im Bereich der Hauptstruktur und ermöglichen eine genauere Definition der Geometrie von Erzfällen innerhalb des Systems.

Highlights

- In Bohrloch DH567 wurde eine geschätzte wahre Mächtigkeit (ETW) von 0,84 m mit einem Silberäquivalentgehalt (AgÄq) von 2.844 g/t (2.505 g/t Ag und 3,84 g/t Au) durchteuft.

- In Bohrloch DH593 wurde eine ETW von 1,17 m mit einem AgÄq-Gehalt von 1.889 g/t (1.287 g/t Ag und 6,83 g/t Au) durchteuft, was den Nachweis einer konsistenten Mineralisierung innerhalb einer laut Auswertung abtauchenden Zone liefert.

- In Bohrloch DH587 wurde eine ETW von 6,85 m mit einem AgÄq-Gehalt von 227 g/t (167 g/t Ag und 0,68 g/t Au) durchteuft, was darauf hindeutet, dass sich innerhalb des Systems auch breitere Erzabschnitte befinden.

- Die Bohrungen bei Guadual bestätigen weiterhin die Kontinuität der Hauptmineralisierungsstruktur und ermöglichen eine genauere Definition von Erzfällen innerhalb der Zielzone.

Die jüngsten Bohrungen bei Guadual waren darauf ausgelegt, eine Mineralisierungszone zu erkunden und zu erweitern, die vermutlich in einem Winkel von rund 45 Grad abtaucht. Als Grundlage dienten frühere Bohrergebnisse, die dem System eine entsprechende Kontinuität bescheinigten (siehe Pressemitteilung vom 3. September 2025). Die aktuellen Ergebnisse bestätigen die Kontinuität der Hauptstruktur und ermöglichen durch eine Kombination aus Stepout- und Infill-Bohrungen eine genauere Definition der Erzfälle innerhalb der Zielzone.

Die Erzgangdurchschneidungen lieferten in mehreren Bohrlöchern konsistente Erzgehalte und Mächtigkeiten, was die Interpretation einer hochgradigen Kontinuität innerhalb dieser abtauchenden Zone untermauert. Breitere Abschnitte, unter anderem mit einer geschätzten wahren Mächtigkeit von 6,85 Metern und einem AgÄq-Gehalt von 227 g/t (167 g/t Ag und 0,68 g/t Au) in Bohrloch DH587, deuten zusammen mit höhergradig mineralisierten Abschnitten wie in den Bohrlöchern DH567 und DH593 (siehe Tabelle 1) auf ein gut definiertes Mineralisierungssystem mit konstanten Erzgehalten und Mächtigkeiten hin.

Die jüngsten Bohrergebnisse aus Guadual bestätigen weiterhin die Konsistenz und Kontinuität innerhalb einer unserer wichtigsten Zielzonen im Projekt Santa Ana, meint President und CEO Rob Bruggeman. Die Bohrungen geben uns ein besseres Verständnis für die Geometrie der Erzfälle, unter anderem in einer kontinuierlich abtauchenden Zone, und stärken das geologische Modell, das die Definition weiterer Ressourcen im Projekt unterstützt.

Bohrloch-Nr. von bis Abschnitt Geschätzte Ag Au AgÄq Erzgang

(m) (m) (m) wahre g/t g/t g/t

Mächtigkeit

(m)

DH567 92,88 93,88 1,00 0,84 2.505 3,84 2.844 Guadual

einschließlich 93,20 93,58 0,38 0,32 6.383 9,63 7.233 Guadual

DH571 124,5 126,31 1,81 1,20 819 1,65 964 Guadual

einschließlich 124,8 125,65 0,85 0,56 1.592 3,22 1.876 Guadual

DH573 170,11 170,41 0,30 0,15 154 0,57 205 Guadual

DH577 171,85 172,22 0,37 0,29 173 0,45 213 Guadual

DH580 205,86 206,32 0,46 0,32 540 1,39 720 Guadual

DH580 218,08 219,38 1,30 0,90 162 0,23 183 Guadual

DH583 Keine bedeutenden Ergebnisse

DH587 227 237,8 10,80 6,85 167 0,68 227 Guadual

einschließlich 237,23 237,8 0,57 0,36 1.465 4,25 1.840 Guadual

DH590 247,8 248,1 0,30 0,13 391 0,72 454 Guadual

DH593 214,86 216,95 2,09 1,17 1.287 6,83 1.889 Guadual

einschließlich 214,86 215,35 0,49 0,28 5.398 26,92 7.773 Guadual

DH599 274,1 274,7 0,60 0,25 116 0,61 170 Guadual

DH600 Keine bedeutenden Ergebnisse

Tabelle 1. In dieser Pressemitteilung veröffentlichte Analyseergebnisse der Bohrungen. Keine bedeutenden Ergebnisse bedeutet Abschnitte mit weniger als 100 g/t AgÄq1.

Anhand der laufenden Bohrungen und Geomodellierungen lässt sich die Erzganggeometrie, einschließlich der Ausrichtung und Ausdehnung der mineralisierten Erzfälle, genauer bestimmen. Unter dem Vorbehalt der Validierungs- und Schätzparameter werden diese Ergebnisse in die geologischen Auswertungen und Ressourcenmodellierungen des Unternehmens einfließen.

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Abbildung 1. Draufsicht auf das Zielgebiet Guadual mit den in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrlöchern (Tabelle 1) und zuvor gemeldeten Bohrlöchern (Tabelle 2). Die Koordinaten sind gemäß UTM-System, Zone 18N, und Ausrichtung WGS84 angegeben.

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Abbildung 2: Längsschnitt des Erzgangs Guadual North mit den Durchstoßpunkten der Bohrlöcher. Die Konturen stellen die Interpolation des Gehalts (AgÄq g/t) multipliziert mit der geschätzten wahren Mächtigkeit (Meter) unter Verwendung des Spline-Algorithmus in QGIS dar; dies dient ausschließlich der Veranschaulichung und ist nicht repräsentativ für eine Mineralressourcenschätzung. Die Durchstoßpunkte und Schlitzproben zeigen den Gehalt als AgÄq g/t.

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Abbildung 3. Geologische Querschnitte A und B des Erzgangsystems Guadual. Die Breite der Querschnitte beträgt 100 Meter. Bei den angegebenen Längen handelt es sich um Bohrabschnitte; sie stellen keine wahren Mächtigkeiten dar.

Bohrloch-Nr. Bohrlochbezeichnung Easting Northing Höhe Tiefe Azimut Neigung

(m) (m) (m) (m) (°) (°)

DH567 SAGU25DH567 504711.038 562296.569 1010,137 115,51 132 -53

DH571 SAGU26DH571 504709.283 562296.514 1010,162 142,03 182 -57

DH573 SAGU26DH573 504708.604 562296.648 1010,203 198,39 198 -73

DH577 SAGU26DH577 504669.862 562350.782 993,269 203,17 130 -60

DH580 SAGU26DH580 504668.917 562351.117 992,867 230,12 107 -69

DH583 SAGU26DH583 504668.785 562351.759 992,996 273,8 91 -76

DH587 SAGU26DH587 504668.899 562351.924 992,912 255,11 77 -64

DH590 SAGU26DH590 504748.614 562415.383 957,973 295,96 162 -83

DH593 SAGU26DH593 504749.71 562417.366 958,154 280,11 92 -77

DH599 SAGU26DH599 504751.78 562418.234 958,606 300,53 48 -76

DH600 SAGU26DH600 504666.549 562350.612 992,487 272,18 180 -74

Tabelle 2. Bohrstandort- und Messdaten der in dieser Mitteilung gemeldeten und auf die hierin Bezug genommenen Bohrlöcher und Erkundungsgräben. Alle Koordinaten entsprechen dem UTM-System, Zone 18N und Ausrichtung WGS84.

Die aktuellen Ergebnisse aus Guadual bauen auf den bereits vorliegenden Bohrergebnissen auf und ermöglichen dem Unternehmen noch bessere Einblicke in die strukturellen Kontrollen, die Geometrie und die Verteilung der Mineralisierung im Projekt Santa Ana. Die Konsistenz der Erzgehalte und Mächtigkeiten, die im gesamten Bereich der Zielzone angetroffen wurden, stützen die Annahme, dass hier ein kohärentes Mineralisierungssystem vorliegt, und sprechen weiterhin dafür, dass sich die Erzfälle in der Tiefe fortsetzen.

Diese Ergebnisse tragen auch zur laufenden Verfeinerung des vom Unternehmen entwickelten Struktur- und Geomodells bei und ermöglichen unter anderem die Definition mineralisierter Domänen und ihrer räumlichen Beziehungen innerhalb des Erzgangsystems. Die jüngsten Bohrergebnisse aus Guadual werden voraussichtlich in die geologischen Auswertungen und Ressourcenmodellierungen des Unternehmens einfließen und einen Beitrag zur Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung liefern, die noch in diesem Quartal erfolgen soll.

Qualifizierter Sachverständiger

Edwin Naranjo Sierra ist der designierte qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, der die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und verifiziert hat. Herr Naranjo Sierra hat einen MSc.-Abschluss in Earth Sciences und ist ein Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (FAusIMM). Herr Naranjo Sierra ist ein Berater des Unternehmens und gilt daher für die Zwecke von NI 43-101 als unabhängig.

1 Silberäquivalent

Die für die Äquivalenzberechnungen verwendeten Metallpreise betrugen 2.760 US$/oz für Gold und 32 US$/oz für Silber. Die metallurgische Ausbeute beträgt auf Grundlage der metallurgischen Untersuchungen von Outcrop Silver 98,5 % für Gold und 96,3 % für Silber (siehe Pressemitteilung vom 25. Juni 2024). Die Äquivalenzformel lautet wie folgt:

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QA/QC

Outcrop Silver wendete seine standardisierten Protokolle für Probenahme und Untersuchungen bei Explorationsaktivitäten an. Der Bohrkerndurchmesser ist eine Mischung aus HTW und NTW, abhängig von der Bohrlochtiefe. Die Diamantkernbohrkästen wurden fotografiert, die Bohrkerne wurden gesägt, beprobt und eindeutig gekennzeichnet. Die Proben wurden in Beutel gefüllt, gekennzeichnet und für den Transport per Lkw von Santa Anas Kernprotokollierungseinrichtungen in Falan (Kolumbien) zur zertifizierten Probenaufbereitungsanlage von Actlabs in Medellín (Kolumbien) verpackt. ActLabs ist ein akkreditiertes Labor, das unabhängig vom Unternehmen ist. Der HQ-NTW-Kern wird in zwei Hälften gesägt. Eine Hälfte wird zur Analyse versandt. Die an Actlabs gelieferten Proben wurden in Medellin mittels Atomabsorptionsverfahren auf Au, Ag, Pb und Zn mit den Methoden 1A2Au, 1A3Au, Multi-Elemente AR (Ag Cu Pb Zn) und Code 8 analysiert. Anschließend werden die Proben an Actlabs Canada in Ancaster (Ontario) zur ICP-Multielementanalyse unter dem Code 1E3 geschickt. In Übereinstimmung mit den bewährten QA/QC-Verfahren werden Blindproben, Duplikate und zertifizierte Referenzmaterialien mit einer Rate von etwa 3 Kontrollproben alle 20 Proben in den Probenstrom eingefügt, um die Laborleistung zu überwachen. Ein Vergleich der Kontrollproben und ihrer Standardabweichungen zeigt eine akzeptable analytische Genauigkeit und keine nachweisbare Kontamination. Es wurden keine wesentlichen QA/QC-Probleme in Bezug auf die Probenahme, die Sicherheit und die Analyse festgestellt. Die Proben werden mittels einer Standard-Brandprobe an einer 30-Gramm-Probe auf Gold und Silber untersucht, wobei bei Werten über dem Grenzwert eine gravimetrische Nachbestimmung erfolgt. Die Multi-Element-Geochemie wurde mittels ICP-MS bestimmt, wobei ein Aufschluss in Königswasser oder in vier Säuren verwendet wurde. Die Abfälle aus der Zerkleinerung, die Gesteinspulver und der verbleibende Kern werden in einer gesicherten Einrichtung in Santa Ana für zukünftige Untersuchungen aufbewahrt.

Über Santa Ana

Das zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliche Projekt Santa Ana erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 28.000 Hektar im Distrikt Mariquita und umfasst sowohl bereits erteilte Lizenzen als auch beantragte Lizenzen. Es gilt als das größte und gehaltreichste primäre Silbergebiet in Kolumbien, dessen Bergbaugeschichte bis ins Jahr 1585 zurückreicht.

Die erste Ressourcenschätzung von Santa Ana, die in dem von AMC Mining Consultants erstellten technischen Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel Santa Ana Property Mineral Resource Estimate (Mineralressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet Santa Ana) vom 8. Juni 2023 detailliert beschrieben wird, weist eine geschätzte angedeutete Ressource im Umfang von 1.226.000 Tonnen, was bei einem Gehalt von 614 Gramm pro Tonne 24,2 Millionen Unzen Silberäquivalent1 entspricht, und eine vermutete Ressource im Umfang von 966.000 Tonnen, was bei einem Gehalt von 435 Gramm pro Tonne 13,5 Millionen Unzen Silberäquivalent1 entspricht, aus. Die identifizierten Ressourcen erstrecken sich über sieben große Gangsysteme, die mehrere parallele Gänge und mineralisierte Erzfälle umfassen: Santa Ana (San Antonio, Roberto Tovar, San Juan); La Porfia (La Ivana); El Dorado (El Dorado, La Abeja); Paraiso (Megapozo); Las Maras; Los Naranjos und La Isabela.

Die aktuelle Bohrkampagne hat die bekannte Mineralisierung erweitert und zusätzliche Zielgebiete innerhalb des 17 Kilometer langen, vollständig genehmigten mineralisierten Korridors auf dem Projekt Santa Ana überprüft. Seit Beginn der aktuellen Kampagne haben Bohrungen die Mineralisierung in sechs Gangsystemen - Aguilar, Jimenez, La Ye, Los Mangos, Guadual und Morena - durch eine Kombination aus Step-out-, Test- und Abgrenzungsbohrungen bestätigt. Die Ergebnisse dieser Programme fließen in aktualisierte geologische Interpretationen und dreidimensionale Modelle ein. Sie werden die laufenden Bohrarbeiten und die Vorbereitung der nächsten Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung unterstützen.

Über Outcrop Silver

Outcrop Silver ist ein führendes Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines hochgradigen Vorzeigeprojekts Santa Ana in Kolumbien konzentriert. Es verfügt über ein diszipliniertes und erfahrenes Team von Fachleuten mit jahrzehntelanger Erfahrung in dieser Region. Outcrop Silver ist bestrebt, die aktuellen Mineralressourcen durch strategische Explorationsinitiativen zu erweitern.

Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit steht die Verpflichtung zu verantwortungsvollen Bergbaupraktiken und zum Engagement in den Gemeinden, was unseren Ansatz der nachhaltigen Erschließung unterstreicht. Dank unserer Expertise in der Bewältigung komplexer geologischer und marktbezogener Bedingungen sind wir in der Lage, konsistent Chancen zur Steigerung des Shareholder-Values zu identifizieren und zu nutzen. Mit einem tiefen Verständnis der kolumbianischen Bergbaulandschaft und einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Exploration ist Outcrop Silver gut positioniert, um das Projekt Santa Ana zu einem bedeutenden Silberproduzenten auszubauen, der einen positiven Beitrag zur lokalen Wirtschaft leistet und neue Maßstäbe in der Bergbauindustrie setzt.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Rob Bruggeman

Chief Executive Officer

bruggeman@outcropsilver.com

www.outcropsilver.com

Kathy Li

Vice President of Investor Relations

+1 778 783 2818

li@outcropsilver.com

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