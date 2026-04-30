Karbon-X treibt das REDD+-Projekt "Sur del Meta" im Rahmen einer Partnerschaft zur Erhaltung der biologischen Vielfalt voran

Die Zusammenarbeit unterstützt die Nutzung ökologischer Daten bei der Projektplanung, da die Nachfrage nach CO2-Zertifikaten mit hoher Integrität zunimmt.

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 30. April 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) (Karbon-X oder das Unternehmen), ein vertikal integrierter Anbieter von Klimalösungen, der sowohl auf dem regulierten als auch auf dem freiwilligen Kohlenstoffmarkt tätig ist, gab heute die Formalisierung einer strategischen Partnerschaft mit der Fundación BioHerencia bekannt, einem beteiligten Landbesitzer des REDD+-Projekts Sur del Meta, das derzeit in Kolumbien umgesetzt wird.

Die Partnerschaft zielt darauf ab, den Schutz der biologischen Vielfalt in das REDD+-Projekt zu integrieren, indem das Fachwissen der Landbesitzer im Bereich Naturschutz mit gemeindebasierten Überwachungsmaßnahmen kombiniert wird.

Die Vereinbarung schafft einen technischen, wissenschaftlichen und operativen Rahmen, um die Integration von ökologischen Felddaten in die MRV-Systeme (Measurement, Reporting, and Verification) des Projekts zu unterstützen. Als teilnehmender Landbesitzer im Rahmen des REDD+-Projekts ist BioHerencia Eigentümer des Harpy Eagle Nature Reserve, eines privat geschützten Naturgebiets am Fuße der Sierra de La Macarena in Meta, Kolumbien.

Das Reservat besteht aus tropischem Regenwald und sich regenerierenden Flächen, die nach der Entdeckung eines aktiven Harpyienadlernestes unter Schutz gestellt wurden. Der Harpyienadler, ein Spitzenprädator und Indikator für gesunde tropische Wälder, ist auf große, gut erhaltene Lebensräume angewiesen. Der Schutz dieser Art steht in engem Einklang mit den Zielen des REDD+-Projekts und trägt nicht nur zum Waldschutz und zu den CO2-Bilanzzielen bei, sondern spielt auch eine zentrale Rolle bei der Förderung des Schutzes der biologischen Vielfalt in der gesamten Landschaft.

Das REDD+-Projekt Sur del Meta stellt eine Schlüsselkomponente des breiteren Projektportfolios von Karbon-X dar und verbindet Emissionsminderung mit Ökosystemerhaltung und Engagement der lokalen Bevölkerung. Durch diese Zusammenarbeit treibt das Unternehmen ein umfassenderes Projektmodell voran, das Biodiversitätsdaten neben der Kohlenstoffbilanzierung einbezieht, um messbare und überprüfbare Ergebnisse zu unterstützen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird die BioHerencia-Stiftung technische Daten bereitstellen, die aus ihren Aktivitäten zur Überwachung der biologischen Vielfalt im Harpy Eagle Nature Reserve in Vista Hermosa, Meta, stammen.

Das Naturschutzgebiet wurde im Rahmen einer privaten Naturschutzstrategie des Naturtourismusunternehmens Manakin Nature Tours und seiner Eigentümer eingerichtet, die sich voll und ganz für den Naturschutz und verantwortungsvollen Tourismus engagieren. Dazu gehören sowohl historische Datensätze als auch laufende Überwachungsdaten, die die Entwicklung und Verfeinerung des Umweltberichterstattungsrahmens des Projekts unterstützen werden.

Die Integration der Biodiversität in Klimainitiativen erfordert konsistente, qualitativ hochwertige Daten und ein langfristiges Engagement vor Ort. Durch unsere Arbeit im Harpy Eagle Nature Reserve tragen wir mit ökologischer Überwachung und technischem Fachwissen zu einem umfassenderen Verständnis der Ökosystemdynamik im Rahmen des Sur del Meta-Projekts bei, sagte Luis Eduardo Urueña, Direktor bei der Fundación BioHerencia.

Karbon-X wird die Integration dieser Biodiversitätskomponente in die Gesamtstruktur des Projekts leiten und dabei die Abstimmung ökologischer Daten mit den Prozessen der Kohlenstoffbilanzierung und -berichterstattung nach anerkannten Methoden und Standards unterstützen.

Über die technische Integration hinaus umfasst die Partnerschaft die Zusammenarbeit vor Ort durch Biodiversitätsüberwachung, angewandte Forschung und Initiativen zum Kapazitätsaufbau mit lokalen Gemeinden. Diese Aktivitäten unterstützen die Einführung nachhaltiger Praktiken und tragen zur langfristigen Nachhaltigkeit der Projektergebnisse bei.

Durch die Kombination von lokalem Wissen, wissenschaftlichen Instrumenten und gemeinsamer Verantwortung entwickeln wir einen umfassenderen Ansatz für den Waldschutz, sagte Mercedes Garcías, VP für Projekte und Umsetzung bei Karbon-X. Diese Partnerschaft stärkt unsere Fähigkeit, hochwertige ökologische Daten in die Projektentwicklung einzubeziehen, und unterstützt die langfristige Integrität von Sur del Meta als multidimensionale Klimalösung.

Das Harpy Eagle Nature Reserve spielt bei diesen Bemühungen eine zentrale Rolle und bietet eine solide Grundlage für die Artenüberwachung und die Erhebung ökologischer Daten. Sein Beitrag unterstützt einen strukturierteren Ansatz zum Verständnis der Ökosystemdynamik und stärkt die Fähigkeit des Projekts, ökologische Zusatznutzen nachzuweisen.

Da die Kohlenstoffmärkte weiterhin Transparenz, Datenqualität und messbare Auswirkungen in den Vordergrund stellen, bekräftigt diese Zusammenarbeit den Fokus von Karbon-X auf die Entwicklung hochwertiger Projekte, die den sich wandelnden Erwartungen institutioneller Käufer und der globalen Kohlenstoffmärkte entsprechen.

Über Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) ist ein vertikal integriertes Unternehmen für Klimalösungen, das End-to-End-Dienstleistungen für Compliance- und freiwillige CO2-Märkte anbietet. Von der Projektentwicklung und Emissionsquantifizierung bis hin zur Unterstützung bei der Verifizierung, der Ausstellung von Emissionszertifikaten und dem Vertrieb auf dem Markt bietet Karbon-X vertrauenswürdige, transparente Klimalösungen für Unternehmen und Institutionen weltweit. Erfahren Sie mehr unter www.karbon-x.com .

Über die Fundación BioHerencia

Die Fundación BioHerencia ist eine kolumbianische Naturschutzstiftung, die sich für den Schutz der Biodiversität und den Aufbau widerstandsfähiger ländlicher Gemeinden in einigen der ökologisch kritischsten und historisch am stärksten benachteiligten Gebiete Kolumbiens einsetzt. Im Bereich Naturschutz verwaltet BioHerencia das Harpy Eagle Nature Reserve in Vista Hermosa, Meta - gelegen im Amazonas-Orinoco-Korridor -, wo ein dokumentierter Nistplatz der Harpyie (Harpia harpyja) seit vier Jahren kontinuierlich wissenschaftlich überwacht wird, ebenso wie bestätigte Populationen von Jaguaren, sieben Primatenarten und über 300 Vogelarten.

Über das Reservat hinaus arbeitet BioHerencia direkt mit Gemeinden in ländlichen Postkonfliktgebieten zusammen und konzipiert und realisiert Projekte, die nachhaltige Lebensgrundlagen schaffen, lokale Kapazitäten stärken und praktische Allianzen zwischen Gemeinden und dem privaten Sektor aufbauen. Die Arbeit der Stiftung wird durch private Spender, die Eigentümer des Schutzgebiets, Manakin Nature Tours, sowie durch internationale Zusammenarbeit finanziert und basiert auf Bürgerwissenschaft und verantwortungsvollem Tourismus als konkrete Wege zu langfristigem Naturschutz. BioHerencia arbeitet mit einem interdisziplinären, inklusiven und kultursensiblen Ansatz und erkennt die Bedeutung von lokalem und überliefertem Wissen für die Planung und nachhaltige Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen an, während sie gleichzeitig zur Eindämmung des Klimawandels in einer der artenreichsten Regionen Kolumbiens beiträgt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Erwartungen hinsichtlich der finanziellen Leistung, der Geschäftsstrategie, der Wachstumspläne und der Marktpositionierung von Karbon-X Corp. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Karbon-X Corp. übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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