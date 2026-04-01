Maßgeschneiderte Luxusreise durch die Schweiz – exklusiv, privat, unvergleichlich

Eine maßgeschneiderte Luxusreise durch die Schweiz: exklusive Orte, private Erlebnisse und persönliche Begleitung für höchste Ansprüche und bleibende Erinnerungen.

Tauchen Sie ein in eine Reise, die ausschließlich dem Außergewöhnlichen gewidmet ist. Die Schweiz entfaltet sich als ein Land von seltener Schönheit und vollendeter Vielfalt – ein Refugium für Reisende, die das Besondere suchen und das Einzigartige erwarten.

Majestätische Gipfel wie das Matterhorn und das Jungfraujoch, ikonische Bergdörfer wie Zermatt, Gstaad, Arosa und St. Moritz sowie die eleganten Städte Zürich, Luzern, Bern, Lausanne und Genf bilden die Kulisse für eine Reise, die Luxus neu definiert.

UNESCO-Welterbe – Kulturschätze von Weltrang

Die Schweiz beherbergt 13 UNESCO-Welterbestätten, darunter die legendären Weinbergterrassen von Lavaux, die monumentale Jungfrau-Aletsch-Region mit dem mächtigen Aletschgletscher, die historische Altstadt von Bern, die Tektonikarena Sardona sowie der Monte San Giorgio, dessen Fossilienfunde von globaler Bedeutung sind. Jede Stätte erzählt eine Geschichte von Natur, Kultur und zeitloser Eleganz.

Inspiration großer Dichter

Schon die bedeutendsten Literaten ließen sich von der Schweiz verzaubern.

Johann Wolfgang von Goethe schwärmte: «Ringsum die Herrlichkeit der Welt!»

Gottfried Keller schrieb: «Trinkt, oh Augen, was die Wimper hält, vom goldenen Überfluss der Welt!»

Ihre Worte fangen ein, was Reisende bis heute empfinden: Staunen, Faszination und tiefe Verbundenheit mit der Natur.

Bergbahnen der Superlative – Schweizer Ingenieurskunst auf höchstem Niveau

Die Schweiz gilt seit Jahrzehnten als weltweiter Innovationsführer im Bau von Bergbahnen. Zahlreiche Weltrekorde – von der steilsten Zahnradbahn bis zur modernsten 3S-Bahn – unterstreichen diese einzigartige Kompetenz. Jede Fahrt eröffnet neue Perspektiven auf eine Landschaft, die ihresgleichen sucht.

Ihre persönliche Reiseleiterin – Brigitte Heller

Mein Name ist Brigitte Heller. Ich begleite Sie persönlich auf Ihrer exklusiven Privatreise durch die Schweiz.

„Ich führe Sie zu ikonischen Höhepunkten ebenso wie zu besonderen Orten, die nur wenigen bekannt sind – weit entfernt von touristischen Pfaden. Ihre Reise ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich setze alles daran, Ihre Wünsche zu erfüllen und Erlebnisse zu schaffen, die ein Leben lang nachklingen.“

Wichtig: Brigitte Heller erstellt Ihre Traumreise nach Ihren Wünschen UND betreut und begleitet Sie auf Ihrer ganzen Reise, von Ihrer Ankunft bis hin zur Abreise. Sie erhalten also gewissermassen alles aus einer Hand.

Exklusive Rundreise – Best of Switzerland:

Zürich – Luzern – Zermatt – St. Moritz – Interlaken – Gstaad – Lugano – Ascona – Genf – Lausanne – Bern

Panoramablicke von weltberühmten Gipfeln:

Matterhorn Glacier Paradise – Jungfraujoch – Schilthorn – Piz Corvatsch – Piz Nair – Pilatus – Monte Generoso – Monte Brè – San Salvatore – Stanserhorn – Titlis – Rigi

Spektakuläre Fahrten – Ikonen der Schweizer Mobilität:

- Glacier Express Panorama Zug

- GoldenPass Express Luxuszug

- Matterhorn Glacier Ride

- Eiger Express

- Titlis Rotair

- CabriO Luftseilbahn Stanserhorn

- Pilatusbahn – steilste Zahnradbahn der Welt

- Rigi – Europas erste Bergbahn

- Dampfschiff Stadt Luzern

UNESCO-Welterbestätten erleben:

Lavaux – Altstadt Bern – Jungfrau-Aletsch – Monte San Giorgio – Burgen von Bellinzona – Tektonikarena Sardona – Stiftsbezirk St. Gallen

Schweizer Genusskultur – Tradition trifft Exzellenz:

- Lindt Home of Chocolate

- Maison Cailler

- Emmentaler Schaukäserei

- Maison du Gruyère

- Appenzeller Schaukäserei

Weitere Informationen: https://www.switzerland-highlights.com/de/luxusreise-angebote/

Luxusreisen Schweiz: Erleben Sie eine unvergessliche Luxusreise durch die Schweiz, ein Land, das durch seine außergewöhnliche Schönheit, seinen Luxus und seine Exklusivität besticht.

Luxusreisen durch die Schweiz - Switzerland-Highlights

https://www.switzerland-highlights.com/de/

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Youtube: https://www.youtube.com/(at)Switzerland-Highlights

Brigitte Heller

Schönenbodenstrasse 2

6410 Goldau

Schweiz

E-Mail: mail(at)switzerland-highlights.comgeschneiderte Luxusreise durch die Schweiz: exklusive Orte, private Erlebnisse und persönliche Begleitung für höchste Ansprüche und bleibende Erinnerungen.