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Musikalische Erinnerungen: mit Schlagern bis Hollywood

Pressetext verfasst von prmaximus am Fr, 2026-04-17 22:37.
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VOM WIRT ZUR IKONE
Günther Grauers Repertoire deckt hunderte Songs aus Genres wie Schlager, Evergreens und Musicalsongs ab. Mit Hits aus den 50ern bis hin zu aktuellen Partykrachern begeistert er ein breites Publikum. Schon früh verband er seine erfolgreiche Gastronomie-Karriere mit seiner Liebe zum Schlager und wurde nicht nur in München zum Kult-Wirt. Seit den frühen 2000ern hatte er in seinem Nachtlokal Roy Stars und Sternchen zu Gast. Als langjähriger Präsident der Münchner Faschingsgesellschaft Narrhalla und somit "Botschafter bayerischer Lebensfreude" erhielt er den bayerischen Verdienstorden.

Grauer Entertainment
Günther Grauer
Ringstraße 26

82319 Starnberg
Deutschland

E-Mail: service@grauer.email
Homepage: https://www.grauer.tv
Telefon: +498151999712

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