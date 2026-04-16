Startseite Stiftung Kinderzukunft trauert um Vorstandsvorsitzenden Heinz-Werner Binzel Pressetext verfasst von Stiftung Kinder... am Do, 2026-04-16 09:43. Die Stiftung Kinderzukunft trauert um ihren Vorstandsvorsitzenden Heinz-Werner Binzel, der Anfang April verstorben ist.

Heinz-Werner Binzel hat die Stiftung über viele Jahre geprägt. Er setzte sich mit großem Engagement und hoher persönlicher Überzeugung für Kinder in Not ein und entwickelte die Arbeit der Stiftung nachhaltig weiter.

Mit seinem Tod verliert die Stiftung eine prägende Führungspersönlichkeit. Sein Wirken und sein Einsatz für benachteiligte Kinder werden in der Stiftung fortgeführt.

Die Stiftung ist ihm zu großem Dank verpflichtet und spricht der Familie ihr tiefes Mitgefühl aus.

Die Aufgaben des Vorstandsvorsitzes werden neu geordnet. Zum neuen geschäftsführenden Vorstandsvorsitzenden wurde Achim Brunner, seit zwei Jahren engagiertes und der Stiftung eng verbundenes Mitglied des Beirats, einstimmig vom Beirat in den Vorstand gewählt. Er übernimmt die Leitung des Vorstands und führt die Arbeit der Stiftung fort.

Achim Brunner sagt dazu: „Mit Heinz-Werner Binzel verlieren wir eine außergewöhnliche Persönlichkeit, die die Stiftung Kinderzukunft über viele Jahre geprägt hat. Ich sehe es als meine Aufgabe, seine Arbeit in seinem Sinne fortzuführen und die Stiftung verantwortungsvoll weiterzuentwickeln.“ Über Stiftung Kinderzukunft Komplettes Benutzerprofil betrachten

1.) Registrieren

2.) eMail Link bestätigen

3.) PR-Meldung schreiben



~ Reichweite ~ Benutzeranmeldung Benutzername: * Passwort: * Registrieren

Neues Passwort anfordern Wer ist online Zur Zeit sind 15 Benutzer und 4454 Gäste online.