Southern Cross Gold ernennt Joseph Seppelt zum Leiter des Bereichs Technologie & Aufbereitung

Vancouver, Kanada und Melbourne, Australien - Southern Cross Gold Consolidated Ltd (SXGC, SX2 oder das Unternehmen - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/southern-cross-gold-conso...) (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3. F) freut sich, die Ernennung von Herrn Joseph (Joe) Seppelt zum Leiter des Bereichs Technologie & Verarbeitung des Unternehmens mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben. Herr Seppelt ist ein versierter Mineralaufbereitungsingenieur und Führungskraft mit umfassender Erfahrung in der Inbetriebnahme und dem Betrieb einiger der technisch anspruchsvollsten Konzentratoren Australiens. Seine Ernennung stellt einen bedeutenden Schritt bei der Weiterentwicklung der Aufbereitungs- und Verhüttungsstrategie für das Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek dar.

Als Leiter des Bereichs Technologie & Aufbereitung und als leitendes Mitglied des Führungsteams von SXGC wird Herr Seppelt die metallurgischen Testprogramme des Unternehmens, die Entwicklung von Aufbereitungsablaufplänen sowie die Strategie für Verhüttung und Raffination leiten. Er wird alle technischen und verfahrenstechnischen Funktionen im Rahmen des Projekts Sunday Creek beaufsichtigen und dem Präsidenten und CEO unterstellt sein.

Herr Seppelt bringt fast zwei Jahrzehnte Erfahrung in leitenden Positionen im Bereich der Mineralverarbeitung mit, wobei seine Karriere von der Inbetriebnahme neuer Anlagen bis hin zur groß angelegten Betriebsoptimierung bei BHP Carrapateena, Newcrests Betrieben in Cadia Valley, Hillgrove Resources Kanmantoo Copper und BHP Olympic Dam reicht. Er hat einen Bachelor of Engineering (Chemie, mit Auszeichnung) von der University of Adelaide und ist zertifizierter Six Sigma Black Belt, nachdem er Studienreisen nach Japan zu den Themen Lean Manufacturing und Theory of Constraints (Schlanke Produktion und Engpasstheorie) unternommen hat.

Zuletzt war Herr Seppelt als stellvertretender Geschäftsführer bei BHP Carrapateena tätig und trug während einer kritischen Expansionsphase die Gesamtverantwortung für den Tagebau- und Untertagebaubetrieb. Als Processing Manager bei Carrapateena von 2018 bis 2025 leitete er die erfolgreiche Inbetriebnahme und den Hochlauf der Aufbereitungsanlage auf Nennkapazität und realisierte die Werkserweiterung von 4 Mio. t/Jahr auf 7 Mio. t/Jahr - ein mehrjähriges Programm, das neue Mahlwerke, die Neugestaltung des Reinigungskreislaufs, die Erweiterung der Kapazität des Absetzbeckens und die Installation des HydroFloat-Kreislaufs zur Rückgewinnung grober Partikel umfasste. Zudem leitete er die Studie zur Erweiterung des Tagebaubetriebs auf 12 Mio. Tonnen pro Jahr. Zu seinen Aufgaben gehörte auch eine Sicherheitsumgestaltung, durch die die Gesamtunfallhäufigkeit am Standort innerhalb von sechs Monaten um mehr als die Hälfte gesenkt werden konnte.

Vor seiner Tätigkeit in Carrapateena war Herr Seppelt als Manager für die Erzaufbereitung bei Newcrest im Cadia Valley tätig, wo er ein jährliches Betriebsbudget von 200 Millionen Dollar für mehrere Konzentratoren verwaltete und eine Reihe hochwertiger Projekte zur Beseitigung von Engpässen und zur Erweiterung umsetzte. Zu seinen Aufgaben bei Cadia gehörten die Justierung und Übergabe der ersten HydroFloat-Anlage für Basismetallsulfide zur Gewinnung von grobkörnigem Kupfer und Gold, eine umfassende Modernisierung des Zerkleinerungskreises zur Beseitigung von Engpässen im Ridgeway-Konzentrator, mehrere Erweiterungen der Flotationskreise in den Vertimill- und Jameson-Zellen sowie die Erstellung einer Vormachbarkeitsstudie für die Cadia-Molybdänanlage. Zudem arbeitete er mit dem Marketingteam von Newcrest zusammen, um langfristige Kundenvereinbarungen mit wichtigen japanischen Verhüttungskonzernen zu unterstützen - eine Erfahrung, die für das strategische Engagement von Sunday Creek mit japanischen Verarbeitungspartnern von unmittelbarer Relevanz ist.

Herr Seppelt begann seine Karriere bei BHP Olympic Dam und durchlief dort über einen Zeitraum von sechs Jahren verschiedene Positionen in den Bereichen Produktion, Metallurgie und Betriebsleitung. Er ist ein produktiver Autor von begutachteten Fachartikeln und hat elf Beiträge auf Konferenzen von AusIMM Mill Operators, Flotation und Metplant veröffentlicht, die Themen wie die Auslegung von Mahlkreisläufen, die Optimierung von Jameson-Zellen, die Flotation grober Partikel und die Energieeffizienz von HPGR behandeln.

Michael Hudson, Präsident und CEO, kommentierte: Im Namen des Board of Directors freue ich mich sehr, Joe Seppelt als Leiter für Technologie und Verarbeitung bei Southern Cross Gold Consolidated willkommen zu heißen. Dies ist eine hervorragende Personalentscheidung für das Unternehmen, da wir die Strategie zur Gold- und Antimonverarbeitung in Sunday Creek in Richtung Produktion vorantreiben.

Die Ernennung von Joe ist von strategischer Bedeutung, da wir die Aufbereitungs- und Verhüttungsstrategie für Sunday Creek vorantreiben. Seine praktische Erfahrung bei der Inbetriebnahme und dem Betrieb einiger der technisch komplexesten Konzentratoren Australiens - einschließlich der Realisierung eines Greenfield-Hochlaufs in Carrapateena und der Durchführung einer mehrstufigen Kapazitätserweiterung von 4 auf 7 Mtpa - entspricht genau dem Kaliber an Führungskompetenz im Bereich Verarbeitung, das Sunday Creek benötigt.

Sunday Creek verfügt über einen Verarbeitungsablauf für zwei Produkte - hochgradiges Gold und strategisches Antimon -, der eine erstklassige technische Führung erfordert. Wir entwickeln derzeit unser Testprogramm für Gravitations- und Flotationsverfahren und evaluieren eine Reihe von Verarbeitungswegen für eine Zwischenverarbeitung. Joes Erfolgsbilanz bei Carrapateena und Cadia zeugt von einer außergewöhnlichen Fähigkeit, genau diese Art komplexer metallurgischer Optimierungsprobleme mit mehreren Verarbeitungssträngen zu meistern.

Joes Ernennung unterstreicht das Kaliber der Talente, die unser Projekt anzieht. Während wir unser technisches Team vergrößern, um den Zielsetzungen von Sunday Creek gerecht zu werden, werden seine Six-Sigma-Referenzen, seine Führungsqualitäten und seine Erfolgsbilanz beim Aufbau einer Unternehmenskultur von unschätzbarem Wert sein. Diese Ernennung, zusammen mit Ryan Austerberry als COO, verschafft Southern Cross Gold ein außergewöhnliches operatives und technisches Führungsteam, das in der Lage ist, die Entwicklung von Sunday Creek nach Weltklasse-Standards durchzuführen.

Über Southern Cross Gold Consolidated Limited (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (FWB: MV3.F)

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX: SXGC, ASX: SX2, OTCQX: SXGCF) definiert derzeit ein führendes Gold-Antimon-Projekt auf dem Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek, das sich 60 km nördlich von Melbourne befindet. Sunday Creek ist eine mittels Bohrungen entdeckte bedeutende Gold- und Antimon-Lagerstätte an einem Tier-1-Standort mit hochgradigen Bohrergebnissen, darunter 81 zusammengesetzte Abschnitte mit über 100 g/t Au aus 114,8 km an Bohrungen. Die Mineralisierung folgt einer Golden Ladder-Struktur über eine Streichlänge von 12 km, wobei Strukturen von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 1.100 m untersucht wurden.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein Dual-Metall-Profil noch verstärkt. Das Unternehmen verfügt über ein kritisches Mineral, das die westliche Welt benötigt. Dies hat nach den Exportbeschränkungen Chinas für Antimon, einem für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen wichtigen Metall, an Bedeutung gewonnen. Durch die Aufnahme von Southern Cross in das US Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die AUKUS-bezogenen Gesetzesänderungen in Australien positioniert sich das Unternehmen als potenzieller wichtiger westlicher Antimonlieferant.

Die technischen Fundamentaldaten stärken das Investitionsargument zusätzlich, da vorläufige metallurgische Arbeiten eine leicht aufschließbare Mineralisierung zeigen, die für die konventionelle Aufbereitung geeignet ist, sowie eine Goldgewinnungsrate von 93-98 % durch Gravitation und Flotation.

Mit einer starken Cash-Position, 1.392 Hektar strategischem Grundbesitz und einem umfangreichen 200-km-Bohrprogramm, das bis zum ersten Quartal 2027 geplant ist, ist SXGC gut positioniert, um diese weltweit bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einer erstklassigen Jurisdiktion voranzutreiben und Meilenstein für Meilenstein zu erreichen.

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