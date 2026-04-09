Kobrea gibt Update zu seinem Bohrprogramm im Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-System El Perdido in der argentinischen Provinz Mendoz

Vancouver, British Columbia, 9. April 2026 / IRW-Press / Kobrea Exploration Corp. (CSE:KBX; FWB:F3I; OTCQB:KBXFF) (Kobrea oder das Unternehmen) meldet den aktuellen Stand der laufenden Bohrtätigkeiten in El Perdido. Kobrea besitzt das Recht, eine Beteiligung von 100 % an 7 Projekten mit einer Gesamtfläche von 733 km2 in der südwestlichen Provinz Mendoza, Argentinien, zu erwerben (siehe die Pressemitteilung des Unternehmens vom 19. August 2024 für weitere Einzelheiten).

Die ersten drei Diamantbohrlöcher im Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-Prospektionsgebiet El Perdido hatten eine Zieltiefe von jeweils 500 m. Die Bohrlöcher DD26ELP001, DD26ELP002 und DD26ELP003 wurden bis in eine Tiefe von 603 Metern, 474 Metern bzw. 662 Metern niedergebracht. Bohrloch DD26ELP004 hatte eine Zieltiefe von 600 Metern, wurde aber aufgrund technischer Komplikationen im Zusammenhang mit instabilen Gesteinsverhältnissen in Verbindung mit einer bedeutenden Verwerfungszone in einer Tiefe von 200 Metern abgebrochen. Alle Bohrkernproben aus den Bohrlöchern DD26ELP001 bis DD26ELP004 wurden an das Labor von Alex Stewart International in Mendoza City versandt, und das Unternehmen wartet auf die Analyseergebnisse.

Trotz der Komplikationen im Zusammenhang mit der Ausführung von Bohrloch DD26ELP004 werden die Bohrungen im Porphyr-System von El Perdido fortgesetzt, erklärte James Hedalen, CEO. Wir haben im ersten untersuchten regionalen Zielgebiet ein kupferhaltiges Porphyr-System durchteuft. Wir beabsichtigen, so viel wie möglich zu bohren, bevor die Wintersaison einsetzt.

Bohrloch DD26ELP004 wurde durch 128 Meter ausgelaugtes Intrusivgestein gebohrt, bevor es auf eine unregelmäßige Chalkosin-Anreicherungsschicht stieß, die in einigen Fällen primäre Sulfide, die überwiegend aus Pyrit bestanden, durch einen geringeren Anteil an Chalkopyrit verdrängt hat. Die Chalkosin-Anreicherung wurde bis 168 Meter festgestellt, wo eine große tonige bis zerrüttete Verwerfungszone bis 200 Meter anhielt, und dort wurde das Bohrloch abgebrochen.

Das Vorhandensein von Chalkosin, wie es im Bohrloch DD26ELP004 festgestellt wurde, bestätigt das Vorhandensein einer in El Perdido erhalten gebliebenen Chalkosin-Anreicherungszone, erklärte Rory Ritchie, Vice President of Exploration. Angesichts des Ausmaßes der Auslaugung in den oberen Bereichen des Systems wurde dies zwar ursprünglich vermutet, war aber nicht gesichert. Bohrloch DD26ELP004 bestätigte unser Zielmodell. Während wir uns weiter in den ersten Phasen eines Diamantbohrprogramms befinden, dessen Ziel es ist, das Porphyr-System in El Perdido zu definieren, sind wir zuversichtlich, dass wir in anderen Bereichen unterhalb der ausgelaugten Deckschicht Chalkosin feststellen werden, der die darunter liegende hypogene Sulfidmineralisierung anreichert.

Außerdem freut sich das Unternehmen zu melden, dass es Major Drilling Argentina (Major) beauftragt hat, das Bohrprogramm 2026 fertigzustellen. Major startete am 1. April 2026 mit Bohrloch DD26ELP005 an der Bohrplattform Nr. 2, um das ursprüngliche Ziel von Bohrloch DD26ELP004 zu erreichen (Abbildung 1). Bohrloch DD26ELP004 war darauf ausgelegt, eine Mineralisierungszone in der Tiefe zu erweitern, die in Bohrloch DD26ELP001 festgestellt worden war. Diese Zone umfasste eine starke stockförmige Gangbildung mit Pyrit-Chalkopyrit-Molybdänit innerhalb von mit Kalium alteriertem, frühmineralisiertem Quarz-Diorit-Porphyr. Darüber hinaus haben die Teams mit dem Bau einer dritten Bohrplattform begonnen, die weitere Bohrungen ermöglichen und die Möglichkeit bieten wird, den südwestlichen Teil des Porphyr-Systems El Perdido zu untersuchen (Abbildungen 1-3).

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Abbildung 1 - Übersichtskarte mit Kennzeichnung der Bohrlochverläufe im Porphyr-System El Perdido.

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Abbildung 2 - Fotografie des Baus der Bohrplattform Nr. 3 im Porphyr-System El Perdido.

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Abbildung 3 - Früher Quarz-Diorit-Porphyr mit starker A-Gangbildung entlang des Straßenabschnitts zur Bohrplattform Nr. 3.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Rory Ritchie, P.Geo., VP - Exploration und Direktor von Kobrea, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Kobrea

Kobrea Exploration Corp. ist ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, dessen Schwerpunkt der Erwerb und die Exploration von Basismetallprojekten ist. Kobrea besitzt das Recht, eine 100 %ige Beteiligung an 7 Projekten mit mehr als 733 km2 Gesamtfläche im Südwesten der argentinischen Provinz Mendoza zu erwerben (Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung des Unternehmens vom 19. August 2024). Die Konzessionsgebiete werden als aussichtsreich für Porphyr-Kupfer- und Porphyr-Kupfer-Gold-Lagerstätten erachtet. Bisher wurden mehrere Porphyr-Kupfer-Zielgebiete umrissen, die kilometerlange hydrothermale Alterations-Profile, eine anomale Kupfer±Gold±Molybdän-Geochemie, Quarz-Stockwerk-Erzgänge, örtliche hydrothermale Brekzien und dazitische bis dioritische Porphyr-Intrusionen aus dem Miozän aufweisen. Kobrea besitzt außerdem eine 100 %ige Beteiligung am Kupferprojekt Upland in der kanadischen Provinz British Columbia.

Weitere Informationen finden Sie in den Unterlagen des Unternehmens, die Sie unter www.sedarplus.ca einsehen können.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Per: James Hedalen

James Hedalen

CEO und Direktor

Ansprechpartner

James Hedalen

CEO und Direktor

Mobil: (778) 322-9066

E-Mail: James@kobreaexploration.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf das Unternehmen, darunter Aussagen zu: dem Zweck, der Zieltiefe und den erwarteten Ergebnissen des Bohrlochs DD26ELP005 im Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-System El Perdido; der Fähigkeit des Unternehmens, sein Bohrprogramm für 2026 vor Beginn der Wintersaison in der Provinz Mendoza, Argentinien, abzuschließen; geplanten Explorationsaktivitäten, einschließlich des Baus und der Nutzung der dritten Bohrplattform sowie weiterer Bohrungen zur Erprobung des südöstlichen Abschnitts und der magnetischen Hochanomalie des Porphyr-Systems El Perdido; dem potenziellen Vorkommen, der Ausdehnung und dem Gehalt von Chalkosin-Anreicherungszonen, hypogenen Sulfidmineralisierungen und kaliumhaltigen Alterationen bei El Perdido; dem Erhalt und der Auswertung der Analyseergebnisse aus dem Labor von Alex Stewart International in Mendoza City für Kernproben aus den Bohrlöchern DD26ELP001 bis DD26ELP004; der Fähigkeit des Unternehmens, eine 100%ige Beteiligung an seinem Projektportfolio in der Provinz Mendoza, Argentinien, zu erwerben; und dem Potenzial der Mineralkonzessionen des Unternehmens für Porphyr-Kupfer-, Kupfer-Gold- und Kupfer-Gold-Molybdän-Lagerstätten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind im Allgemeinen durch Wörter wie glauben, prognostizieren, anstreben, erwarten, voraussehen, schätzen, beabsichtigen, Strategie, Zukunft, Chance, planen, könnte, sollte, wird, würde und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen des Unternehmens hinsichtlich des Unternehmens und der Mineralexplorationsbranche zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem: die Genauigkeit der geologischen Interpretationen und Modelle des Unternehmens; die Fähigkeit von Major, geplante Bohrarbeiten zeitnah und kosteneffizient durchzuführen; die Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit von Labordienstleistungen; das Ausbleiben wesentlicher nachteiliger Veränderungen bei Metallpreisen, Wechselkursen oder den wirtschaftlichen und politischen Bedingungen in Argentinien; die Fähigkeit des Unternehmens, alle erforderlichen Genehmigungen, Zulassungen und Oberflächenzugangsrechte zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die Zuverlässigkeit und Genauigkeit vorhandener historischer magnetischer Bodendaten und anderer technischer Daten; sowie das Ausbleiben unvorhergesehener technischer Komplikationen, einschließlich instabiler Bodenverhältnisse, Verwerfungszonen oder Ausrüstungsausfällen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die diesen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, können sie sich als unrichtig erweisen, und das Unternehmen kann nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten oder implizierten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: die mit der Mineralexploration und -erschließung verbundenen inhärenten Risiken und Gefahren, einschließlich unerwarteter Schwankungen bei der Mineralisierung, dem Gehalt oder den Ausbeuten; technische Schwierigkeiten und Betriebsstörungen, einschließlich instabiler Gesteinsverhältnisse, Verwerfungszonen oder Ausfälle von Ausrüstung, wie sie beispielsweise bei der Bohrung DD26ELP004 aufgetreten sind; das Ausbleiben zufriedenstellender Analyseergebnisse aus den derzeit in Bearbeitung befindlichen Kernproben; die Unfähigkeit, das Bohrprogramm 2026 abzuschließen, bevor saisonale Wetterbedingungen weitere Arbeiten verhindern; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Kosten und Zeitplan für die Erschließung neuer Lagerstätten; den spekulativen Charakter der Mineralexploration und die Unsicherheit hinsichtlich der Mineralressourcen; Schwankungen der Rohstoffpreise, einschließlich Kupfer, Gold und Molybdän; politische, regulatorische und soziale Risiken im Zusammenhang mit Mineralexplorations- und Erschließungsaktivitäten in Argentinien, einschließlich Änderungen von Gesetzen, Vorschriften oder staatlichen Richtlinien; Wechselkursschwankungen, die sich auf die Betriebskosten auswirken; die Unfähigkeit, erforderliche Genehmigungen, Zulassungen oder Oberflächenrechte zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu erhalten; Wettbewerb um Finanzmittel, Ausrüstung und qualifiziertes Personal; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal und externen Auftragnehmern; Rechtsmängel oder Anfechtungen von Mineralkonzessionsrechten; sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten, die von Zeit zu Zeit in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens beschrieben werden, die bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden und im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Die vorstehende Liste der Risikofaktoren ist nicht erschöpfend. Investoren werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da eine Reihe von Faktoren dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erörterten Ergebnissen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Richtigkeit.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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