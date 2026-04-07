Neues Schulungsinstitut in Sarstedt eröffnet:

VINCI Energies Building Solutions stärkt Personalentwicklung und baut bundesweites Qualifizierungsnetzwerk auf

Mit der Eröffnung des neuen „Institute Building Solutions Germany“ baut VINCI Energies Building Solutions in Deutschland sein Engagement in der Personalentwicklung gezielt aus und ergreift aktiv Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel. Das neue Schulungsinstitut ist am Standort der zu VINCI Energies Building Solutions gehörenden Calanbau Brandschutzanlagen GmbH in Sarstedt angesiedelt.

Qualifizierung als Antwort auf den Fachkräftemangel

Das Angebot des Instituts richtet sich vorerst an die eigenen Mitarbeitenden aller Unternehmen der Marke im Baugewerbe, in der Gebäudetechnik und im Facility Management. Angeboten wird die praxisnahe Weiterbildung und Qualifizierung von Auszubildenden, Fachkräften und Quereinsteigenden unterschiedlicher Berufsfelder.

„Mit den Schulungsangeboten unseres Instituts investieren wir bewusst in die Entwicklung von Mitarbeitenden, um ihnen Perspektiven zu bieten und gleichzeitig den steigenden Qualifikationsbedarf zu decken. Damit wollen wir dem Fachkräftemangel aktiv entgegenwirken“, erklärte Isabell Fröhlich, Leiterin des Instituts, während der feierlichen Eröffnung am Schulungsstandort Sarstedt.

Moderne Lernformate und praxisnahe Trainings

Im Schulungszentrum in Sarstedt werden praxisnahe Aus- und Weiterbildungsangebote rund um die Themen Brandschutz-, Anlagenbau- und Sicherheitstechnik sowie technische Grundlagen für Mitarbeitende in gewerblichen, technischen und kaufmännischen Berufen im Fokus stehen. Innovative Lernformate und „On-the-Job-Trainings“ bieten eine Kombination aus Theorie, Anwendungstraining und Sicherheitsschulungen.

Startpunkt für ein bundesweites Trainingsnetzwerk

Die Planungen für das Institute Building Solutions Germany gehen weit über Sarstedt hinaus. Der Eröffnung des Hauptstandorts folgt der Aufbau eines deutschlandweiten Netzwerks aus spezialisierten Trainings- und Schulungszentren an unterschiedlichen Standorten von VINCI Energies Building Solutions. So eröffnet das erste Trainingscenter am 24. April 2026 in Mannheim, weitere Standorte werden folgen, unter anderem in Leipzig, München und Fulda.

„Wissen zu teilen und Mitarbeitende gezielt zu fördern – fachlich wie persönlich: Das hat für uns schon immer oberste Priorität“, so Stefan Falk, Vorsitzender der Geschäftsführung von VINCI Energies Building Solutions in Deutschland. „Es ist die entscheidende Grundlage für Entfaltung, Motivation, Qualität, Innovation und vor allem für ein erfolgreiches Teamwork, um gemeinsam etwas zu bewegen und die Zukunft zu gestalten. Daher bauen wir jetzt neben unserer VINCI Energies Academy, die sich schon seit vielen Jahren der Entwicklung und Förderung der persönlichen Soft Skills und Führungskompetenzen widmet, das praxisorientierte und berufsbezogene Institut auf. Die Bandbreite, die sich aus beidem ergibt, bietet einen einzigartigen Mehrwert, um schon jetzt auf die künftigen Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt zu reagieren und Perspektiven für die gesamte Bau- und Gebäudetechnikbranche zu schaffen.“

Über VINCI Energies Building Solutions

VINCI Energies Building Solutions ist der auf Gebäude spezialisierte Geschäftsbereich des internationalen Systemintegrators VINCI Energies. Gebäude stehen im Zentrum der großen Transformationen unserer Zeit: ökologische Transformation und Energiewende, wirtschaftliche Herausforderungen und Digitalisierung. Durch maßgeschneiderte, multitechnische und wirtschaftliche Lösungen und Services macht VINCI Energies Building Solutions Gebäude nachhaltiger, lebenswerter und leistungsfähiger und begegnet damit auch dem demografischen und gesellschaftliche Wandel. In 25 Ländern planen, realisieren, betreiben und warten rund 30.000 Expertinnen und Experten in 600 Business Units sämtliche Gebäudetypen über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg und erwirtschaften ein Geschäftsvolumen von 6,1 Mrd. Euro. Als globaler Planer und Teil eines agilen Netzwerks ist VINCI Energies Building Solutions zugleich stark lokal verankert.

https://www.buildingsolutions.vinci-energies.de/

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