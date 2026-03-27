17%-Rabatt - Samtiger Kantenhocker Osterhase Gelb – frische Osterdeko mit besonderem Charme

Dieser dekorative Kantenhocker Osterhase in leuchtendem Gelb bringt sofort frühlingshafte Leichtigkeit und eine warme, einladende Osterstimmung in jedes Zuhause. Durch seine freundliche Ausstrahlung und die klare, moderne Farbgebung setzt er gezielte Akzente und lässt sich vielseitig in unterschiedlichste Dekorationsstile integrieren – von klassisch bis zeitgemäß.

Gefertigt aus stabilem Kunststoff und veredelt mit einer samtartigen, kurzen Beflockung überzeugt der Sitzhase nicht nur optisch, sondern auch haptisch. Die Oberfläche wirkt hochwertig und angenehm weich, wodurch die Figur eine besonders edle Anmutung erhält. Gleichzeitig sorgt der robuste Kern für eine lange Haltbarkeit, sodass die Dekoration über viele Osterfeste hinweg Freude bereitet.

Seine charakteristische Form als Kantenhocker macht diesen Osterhasen zu einem echten Highlight in der Frühlingsdekoration. Die locker herabhängenden Beine verleihen ihm eine lebendige, fast spielerische Wirkung und sorgen dafür, dass er sich ideal auf Regalen, Fensterbänken, Sideboards oder Kommoden platzieren lässt. Auch auf Tischkanten oder dekorativen Arrangements fügt er sich harmonisch ein und bringt Bewegung in die Gestaltung.

Besonders flexibel ist der Kantenhocker durch die Auswahl zwischen zwei Größen. Mit 29 cm oder 38 cm Höhe lässt sich der Hase entweder dezent in bestehende Dekorationen integrieren oder bewusst als Blickfang einsetzen. In Kombination beider Größen entsteht ein stimmiges Gesamtbild, das Tiefe und Dynamik in die Osterdekoration bringt.

Die frische gelbe Farbe steht sinnbildlich für Frühling, Licht und Neubeginn und passt hervorragend zu natürlichen Materialien, zarten Pastelltönen oder klassischen Osterfarben. Dadurch ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten für kreative Dekorationsideen – ob schlicht gehalten oder aufwendig arrangiert.

Ein besonderer Vorteil ist der aktuell gültige Preisnachlass: Auf diesen Artikel gilt derzeit ein Rabatt von 17 Prozent, der noch bis zum 31.03.2026 verfügbar ist. Damit bietet sich die Gelegenheit, hochwertige Osterdekoration zu einem attraktiven Preis zu erwerben und das Zuhause stilvoll auf die Frühlingszeit vorzubereiten.

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Besondere Eigenschaften im Überblick:

Dekorativer Kantenhocker in Hasenform

Samtartige, kurze Beflockung für edle Optik und angenehme Haptik

Robuster Kunststoffkern für lange Haltbarkeit

Sitzhase ideal für Regal, Fensterbank oder Tischkante

Erhältlich in zwei Größen: 29 cm oder 38 cm

Frische, frühlingshafte Farbe Gelb

Vielseitig einsetzbar als Oster- und Frühlingsdekoration