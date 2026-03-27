Wertpapiergeschäfte eines geschäftsführenden Direktors

Johannesburg, 27. März 2026: Sibanye-Stillwater (Tickers JSE: SSW und NYSE: SBSW) gibt gemäß den Absätzen 6.77 bis 6.90 der JSE Limited Listings Requirements Folgendes bekannt:

Name Richard Stewart

Position Vorstandsmitglied und verantwortliche Person

Unternehmen Sibanye Stillwater Limited

Art der Beteiligung Direkt und wirtschaftlich

Art der Transaktion Kauf von Aktien am Markt

Transaktionsdatum 26. März 2026

Anzahl der Aktien 41.229

Wertpapiergattung Stammaktien

Marktpreis 47,00 R

Gesamtwert 1.937.763 R

Gemäß Absatz 6.83 der Börsenvorschriften wurde die erforderliche Genehmigung für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren eingeholt.

Ende.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein weltweit tätiger Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio an Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist zudem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und hält Beteiligungen an führenden Sekundärbergbaubetrieben.

Sibanye-Stillwater ist einer der größten Produzenten und Veredler von Platinmetallen (PGMs: Platin, Palladium, Rhodium, Iridium und Ruthenium) und ein führender Goldproduzent. Das Unternehmen fördert zudem Nickel, Chrom, Kupfer, Silber, Kobalt und Zink. Der Konzern hat sein Geschäft auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen ausgeweitet und seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau seiner Aktivitäten im Recycling und im Sekundärbergbau weltweit verstärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com .

Ansprechpartner für Investor Relations:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted

Executive Vice President: Investor Relations und Corporate Affairs

Tel.: +27 (0) 83 453 4014

Website: www.sibanyestillwater.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

LinkedIn: www.linkedin.com/company/sibanye-stillwater

Facebook: www.facebook.com/SibanyeStillwater

YouTube: www.youtube.com/@sibanyestillwater/videos

X: twitter.com/SIBSTILL

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

Sibanye Stillwater Limited

Gegründet in der Republik Südafrika

Registrierungsnummer 2014/243852/06

Aktienkennzeichen: SSW (JSE) und SBSW (NYSE)

ISIN - ZAE000259701

Emittentencode: SSW

(Sibanye-Stillwater, das Unternehmen und/oder die Gruppe)

Eingetragene Anschrift:

Constantia Office Park

Bridgeview House Gebäude 11 Erdgeschoss

Ecke 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road

Weltevreden Park 1709

Postanschrift:

Private Bag X5 Westonaria 1780

Tel. +27 11 278 9600 Fax +27 11 278 9863

Website: www.sibanyestillwater.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sibanye Stillwater

Jochen Staiger

1 Hospital Street

1780 Westonaria, Libanon

Südafrika

email : info@resource-capital.ch

Pressekontakt:

Sibanye Stillwater

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