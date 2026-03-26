North American Niobium erhält wichtige Genehmigung für Seigneurie

Weg für Diamantbohrungen auf dem Projekt in Québec geebnet

Vancouver, British Columbia - 26. März 2026 / IRW-Press / North American Niobium and Critical Minerals Corp. (CSE: NIOB) (FWB: KS82.F) (OTCQB: NIOMF) (North American Niobium oder das Unternehmen) bereitet sich nach dem Erhalt einer Genehmigung für umweltrelevante Explorationsarbeiten (Authorization for Impact-Causing Exploration Work, ATI) vom Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (Rohstoff- und Forstministerium, MRNF) von Québec auf die Aufnahme seines ersten Bohrprogramms auf seinem Projekt Seigneurie vor. Die ATI gestattet dem Unternehmen die Durchführung von Diamantbohrungen, die darauf ausgelegt sind, das Potenzial des Projekts für Niob- und Seltenerdmetallvorkommen zu erproben.

Mit diesem Meilenstein beginnt eine aufregende neue Phase für das Unternehmen, während wir uns auf die Aufnahme unseres ersten auf eine Niob- und Seltenerdmetallmineralisierung ausgerichteten Bohrprogramms bei Seigneurie vorbereiten, so Murray Nye, Chief Executive Officer des Unternehmens. Wir freuen uns, dass wir die für den Beginn der Bohrungen auf dem Projekt Seigneurie erforderliche ATI nach einem gründlichen Einbindungs- und Kommunikationsprozess mit Stakeholdern und den örtlichen Gemeinschaften erhalten haben.

Highlights

- ATI-Genehmigung vom MRNF von Québec erteilt, was die Durchführung umweltrelevanter Explorationsaktivitäten wie etwa Diamantbohrungen ermöglicht.

- Das Projekt Seigneurie in der Region Haute-Côte-Nord in Québec befindet sich zu 100 % im Besitz von North American Niobium.

- Der Prozess zur Einbindung von Stakeholdern gemäß dem ATI-Genehmigungsrahmen von Québec wurde mit den örtlichen Gemeinschaften und anderen relevanten Parteien abgeschlossen.

- In historischen Bohrungen in den 1970er-Jahren wurden bedeutende Pegmatitabschnitte durchteuft, jedoch nie auf kritische Minerale oder Seltenerdmetalle analysiert.

- Geologische Neuauswertungen lassen eine Pegmatitintrusion mit einer möglichen Mächtigkeit von mehr als 250 Metern erkennen, die ein bedeutendes Explorationsziel für kritische Minerale darstellt.

ATI-Genehmigung in Québec

Die ATI-Genehmigung gestattet dem Unternehmen die Durchführung von umweltrelevanten Explorationsaktivitäten auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Seigneurie, einschließlich der Anlage von Zugangswegen für Bohrgeräte und die Durchführung von Diamantbohrprogrammen. Die ATI wurde am 23. März 2026 erteilt und hat zwei Jahre lang Gültigkeit, bis sie am 22. März 2028 erlischt.

Gemäß dem ATI-Rahmen von Québec müssen Antragsteller einen Informations- und Einbindungsprozess mit identifizierten Stakeholdern absolvieren, bevor eine Genehmigung für bestimmte Explorationsaktivitäten erteilt werden kann. North American Niobium führte Gespräche mit mehreren Stakeholder-Gruppen, einschließlich des First Nation Council der Essipit Innus, der Gemeinde Longue-Rive und anderen relevanten Stakeholdern. Dabei wurden unter anderem logistische Erwägungen und mögliche Zugangsrouten besprochen.

Das Unternehmen beabsichtigt, seine Explorationsstrategie im Rahmen der ATI-Genehmigung voranzutreiben und ein erstes modernes Bohrprogramm einzuleiten, das auf eine Niob- und Seltenerdmetallmineralisierung bei Seigneurie abzielt.

Geologische Auswertung und Explorationsziele

Das Projekt Seigneurie befindet sich in der geologischen Provinz Grenville, einer Region, in der bekanntermaßen eine Vielzahl von Seltenerdmetall- und kritischen Mineralvorkommen lagern.

Bei Bohrungen im Zuge der historischen Explorationsarbeiten in den 1970er-Jahren traf man auf beträchtliche Pegmatitkörper, wobei die gemeldeten Pegmatitabschnitte bis zu etwa 50 bis 70 Metern erreichten. Damals erfolgten im Rahmen der Explorationsprogramme in erster Linie Uran- und Thoriumanalysen und es wurden keine auf Seltenerdmetalle oder Niob ausgerichteten analytischen Arbeiten durchgeführt.

Eine jüngste Prüfung der historischen Daten aus den Oberflächenarbeiten und Bohrungen sowie die Auswertung der ersten vertikalen Ableitung (First Vertical Derivative, 1VD) der Magnetfelddaten durch das Geologenteam des Unternehmens legen nahe, dass die Pegmatitintrusion möglicherweise einen in Ost-West-Richtung streichenden gangähnlichen Körper mit einer Mächtigkeit von mehr als 300 Metern in bestimmten Bereichen darstellt. Die Ausmaße dieser Intrusion sind in alle Richtungen offen. Diese Interpretation wird durch Kartierungen an der Oberfläche, historische Bohrdaten, 1VD-Magnetfelddaten und die strukturelle Analyse des Intrusionssystems gestützt.

Das bevorstehende Bohrprogramm soll der Erprobung des Umfangs, der Kontinuität und des Mineralisierungspotenzials des interpretierten Pegmatitsystems dienen.

Abbildung 1: Querschnitt mit der geologischen Interpretation der Pegmatitintrusion bei Seigneurie

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Abbildung 2: Das Prospektionsgebiet Seigneurie in Draufsicht mit den Standorten der geplanten Bohrlöcher über einer Karte der 1VD-Magnetfelddaten. Die interpretierte Pegmatitintrusion weist möglicherweise eine Mächtigkeit von mehr als 300 Metern auf und ist weiterhin in alle Richtungen offen.

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Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt. Clyde McMillan, P.Geo., Berater des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

ÜBER NORTH AMERICAN NIOBIUM AND CRITICAL MINERALS CORP.

North American Niobium and Critical Minerals Corp. ist ein nordamerikanisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Projekten mit Edel- und Basismetallen sowie kritischen Rohstoffen spezialisiert hat. Zum Portfolio des Unternehmens zählen die Konzession Silver Lake im Bergbaurevier Omineca (British Columbia) und ein vor kurzem erworbenes Konzessionspaket in der Grenville Province (Québec). Die Konzessionsgebiete in Quebec eröffnen Zugang zu Seltenen Erden (REE), Niob (Nb) und Nickel-Kupfer-Vorkommen (Ni-Cu) und dehnen das Portfolio des Unternehmens auf kritische Rohstoffe aus, die von strategischer Bedeutung für Energie- und Verteidigungsanwendungen sind.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS:

Murray Nye

Chief Executive Officer

info@northamericanniobium.com

+1 (647) 984-4204

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

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Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: (i) Aussagen zu den Konzessionsgebieten und deren Mineralvorkommen; (ii) die geplanten Explorations-, Erschließungs- und Bewertungsaktivitäten des Unternehmens auf den Konzessionsgebieten; (iii) das Potenzial der Grenville Province, bedeutende Vorkommen an Seltenerdelementen, Niob, Nickel-Kupfer oder anderen kritischen Mineralien zu beherbergen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Plänen, Absichten, Erwartungen und Überzeugungen des Unternehmens und unterliegen bestimmten Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass die Explorationsergebnisse weiterhin das Potenzial der Konzessionsgebiete bestätigen werden.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: der Zeitpunkt und der Erhalt der erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen; Änderungen der Rohstoffpreise und Marktbedingungen; die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen; allgemeine wirtschaftliche, geschäftliche und politische Bedingungen; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralien verbunden sind, einschließlich operativer Risiken, geologischer Unsicherheiten, Umweltrisiken und Unfällen; Änderungen der staatlichen Vorschriften oder Politik; sowie der spekulative Charakter der Exploration und Erschließung von Mineralien. Weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, finden Sie in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ ( www.sedarplus.ca) .

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