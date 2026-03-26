Nano One stellt aktuelle Ziele vor und veröffentlicht die Ergebnisse für das vierte Quartal 2025

Kommerzialisierungsziele für 2026

- Anstreben erster kommerzieller LFP-Lieferverträge für Verteidigungs- und Energiespeicheranwendungen bis Ende 2026

- Anstreben der Fertigstellung und Vermarktung eines marktreifen One-Pot-LFP-CAM-Pakets gemeinsam mit Worley im ersten Halbjahr 2026

- Verbesserung der Automatisierung und des Materialtransports zur Erweiterung der Produktionskapazität im Werk Candiac mit dem Ziel einer in Betrieb genommenen Kapazität von rund 800 Tonnen pro Jahr (tpa) im ersten Halbjahr 2027

Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 und danach

- Das Unternehmen wies zum Ende des Berichtszeitraums ein Nettovermögen von 22,5 Mio. CAD, ein Betriebskapital von 22,3 Mio. CAD sowie liquide Mittel in Höhe von 23,6 Mio. CAD aus

- Die im September 2025 gestartete At-the-Market-Aktienemission (ATM) brachte in Kombination mit der im Dezember 2025 über Nacht platzierten Aktienemission einen Bruttoerlös von 10,0 Mio. CAD ein

- Erhalt von 12,3 Mio. CAD von NRCan im Rahmen von zwei separaten Programmen zur Unterstützung verschiedener LFP-bezogener Projekte

Vancouver (Kanada), den 25. März 2026 / IRW-Press / Nano One® Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) (Nano One oder das Unternehmen) hat ihren geprüften konsolidierten Jahresabschluss (den Jahresabschluss) sowie den Lagebericht (MD&A) für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (4. Quartal 2025) vorgelegt und freut sich eine Zusammenfassung sowie aktuelle Informationen zu Ereignissen nach dem Bilanzstichtag zu präsentieren.

Kommerzialisierungsstrategie

Lizenzierung von Technologielösungen

Das One-Pot-Verfahren von Nano One wird direkt zur Lizenzierung an bestehende CAM-Hersteller in aufstrebenden Märkten weltweit vermarktet, die nach Technologielösungen für die LFP-CAM-Produktion suchen, welche eine kostengünstige, skalierbare, genehmigungsfreundlichere und diversifizierte Alternative zu bestehenden Lieferketten bieten.

Der Wegfall von Abwasser und Nebenprodukten ermöglicht einen modularen Design-One-Build-Many-Ansatz, der ein marktreifes One-Pot-LFP-CAM-Paket umfasst, das gemeinsam mit dem Nano One-Partner Worley Chemetics entwickelt wird und dessen Fertigstellung und Vermarktung für das erste Halbjahr 2026 angestrebt wird.

Produktion

Die LFP-Demonstrationsanlage von Nano One in Candiac, Québec, wird als Sprungbrett für die ersten Umsätze entwickelt. Ziel sind kommerzielle LFP-Lieferverträge bis Ende 2026 für Verteidigungs- und Energiespeicheranwendungen, deren Anforderungen hinsichtlich Qualifizierung, Volumen und Rohstoffbeschaffung auf die Kapazitäten und Lieferketten in Candiac abgestimmt sind.

Die Pilotanlage von Nano One mit einer Kapazität von rund 200 Tonnen pro Jahr (tpa) ist für Kundenmuster, kontinuierliche Prozess- und Produktverbesserungen sowie kleine kommerzielle Verkäufe in Betrieb. Die Demonstrationsanlage wird derzeit manuell in einem Reaktor in Originalgröße betrieben, wobei Automatisierungsverbesserungen im Gange sind, um die für das erste Halbjahr 2027 angestrebte Kapazität von rund 800 tpa zu erreichen. Diese Anlage wird sich auf die Herstellung von LFP-Kathodenmaterialien, den Ausbau des kommerziellen Absatzes und die Demonstration von vollautomatisierten One-Pot-Reaktoren in Originalgröße mit integrierten Trocknungs-, Kalzinierungs- und Verpackungsprozessen konzentrieren.

Die Anlage in Candiac ermöglicht zudem die Produktqualifizierung von A-, B- und C-Musterprodukten mit Herstellern von Großzellen, die sich durch Abnahmevereinbarungen eine zukünftige Versorgung sichern möchten. Dies ist ein Weg zu einer Produktion in größeren Mengen, größeren Anlagen, Projektentwicklungen und Möglichkeiten zur Lizenzierung von Prozesstechnologien - alles ermöglicht durch die One-Pot-Technologie von Nano One.

Strategische Ziele für 2026

Nano One konzentriert sich auf die Umsetzung und darauf, Kontakte zu Zielkunden in Produkt- und Technologieverkäufe umzuwandeln, die durch Lizenzen und Lizenzgebühren eine wiederkehrende Umsatzbasis schaffen und gleichzeitig den langfristigen Unternehmenswert steigern. Daher stehen Produktverkäufe und Technologielizenzen im Jahr 2026 im Mittelpunkt, wobei auf den im Jahr 2025 erzielten und für 2026 geplanten Fortschritten bei den Unternehmenskatalysatoren aufgebaut wird.

Die Anlage in Candiac nähert sich den ersten Umsätzen durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der Kundenqualifikationen hin zu ersten kommerziellen Verkäufen und mehrjährigen Abnahmeverpflichtungen (Produktverkäufe). Das CAM-Paket nähert sich der Marktreife mit dem Ziel für 2026, ein lizenzierungsbereites One-Pot-Design innerhalb der Batteriegrenzen (ISBL) fertigzustellen und an strategische Zielkunden für den reinen Verkauf von Technologielizenzen zu vermarkten.

4. Quartal 2025 - Finanzlage und Ergebnisse

Zum 31. Dezember 2025 wies das Unternehmen ein Gesamtnettovermögen von 22,5 Millionen CAD und ein Betriebskapital von 22,3 Millionen CAD aus, wobei sich die liquiden Mittel auf 23,6 Millionen CAD beliefen. Die Verbesserung des Nettovermögens um 6,0 Millionen CAD gegenüber dem vorangegangenen dritten Quartal 2025 ist hauptsächlich auf die im Dezember 2025 durchgeführte und über Nacht platzierte Aktienemission (Overnight-Market-Offering) zurückzuführen, die zu einer gegenüber dem Vorquartal gestiegenen Liquiditätsposition führte.

Sowohl die ATM-Finanzierung als auch das Overnight-Market-Offering generierten Bruttoerlöse von fast 10,0 Millionen CAD, zusätzlich zu den Erlösen aus der Sale-Leaseback-Transaktion im ersten Quartal 2025 (13,7 Millionen CAD) und staatlichen Fördermitteln in Höhe von fast 21,0 Millionen CAD im Laufe des Jahres 2025, was insgesamt zu einer Nettoverbesserung der Liquiditätsposition von 16,4 Millionen CAD im Jahresvergleich beitrug. Per Dezember 2025 verfügte Nano One über nicht in Anspruch genommene staatliche Fördermittel in Höhe von 25,8 Millionen CAD.

Staatliche Förderung durch NRCan

Das Unternehmen hat am 29. Oktober 2025 und am 3. März 2026 im Rahmen des Energieinnovationsprogramms nicht rückzahlbare Zuschüsse von Natural Resources Canada (NRCan) für zwei LFP-bezogene Projekte in Höhe von insgesamt 12.310.000 CAD erhalten.

Am 3. März 2026 erklärte Tim Hodgson, Minister für Energie und natürliche Ressourcen Kanadas: Wir bauen ein stärkeres, produktiveres und zunehmend prosperierendes Kanada auf, indem wir Unternehmen wie Nano One unterstützen, die hier vor Ort innovativ sind. Dieses Projekt wird dazu beitragen, die Produktion von Batteriematerialien zu steigern und Innovationen bei sauberen Technologien voranzutreiben, die für eine kohlenstoffärmere Zukunft unerlässlich sind. Mit dieser Investition stärken wir unsere Lieferketten und fördern Kanadas Wirtschaft, Sicherheit und Nachhaltigkeit.

Eine ausführlichere Erörterung der Jahresergebnisse von Nano One für das vierte Quartal 2025 finden Sie im Jahresabschluss und im Lagebericht des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Über Nano One®

Nano One® Materials Corp. (Nano One) ist ein Verfahrenstechnikunternehmen, das die Herstellung von Kathodenaktivmaterialien (CAMs) für Lithium-Ionen-Batterien revolutioniert.

Die Plattform von Nano One basiert auf einem Portfolio patentierter Verfahren, jahrzehntelangem Fertigungs-Know-how und modularen Anlagenkonzepten, die eine skalierbare, kostengünstige und einfacher zu genehmigende CAM-Produktion mit robusten Lieferketten ermöglichen.

Die Technologie eliminiert Abwasser und Nebenprodukte, ermöglicht die Verwendung regionaler Rohstoffe und reduziert die Abhängigkeit von volatilen ausländischen Lieferketten. Modulare Anlagen sind mit weniger Schritten konzipiert, um Investitionskosten, Energie- und Umweltintensität zu reduzieren und die Bereitstellung, Herstellung und Lizenzierung zu beschleunigen.

Die Produktentwicklung und Prozessoptimierung erfolgt im Innovationszentrum von Nano One in Burnaby, British Columbia, während die Pilotierung, Demonstration und kommerzielle Produktion in Candiac, Québec, angesiedelt sind und von einem Team mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der kommerziellen Kathodenherstellung für globale Zellhersteller unterstützt werden.

Strategische Kooperationen mit globalen Partnern wie Sumitomo Metal Mining, Rio Tinto und Worley unterstützen die Wachstumsstrategie Design-One-Build-Many von Nano One. Nano One hat finanzielle Unterstützung von den Regierungen Kanadas, der Vereinigten Staaten, Québecs und British Columbias erhalten.

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März 2026 für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, in der Managementdiskussion und -analyse für das zu diesem Zeitpunkt endende Geschäftsjahr und in den jüngsten Wertpapiermeldungen des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Obwohl die Unternehmensleitung versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. 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