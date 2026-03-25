Pressearbeit ohne Hürden: Presse-Kontakt.de bietet kostenfreie Reichweite für den Mittelstand

Presse-Kontakt.de ermöglicht Unternehmen und Agenturen die kostenfreie Veröffentlichung von Pressemitteilungen. Das Portal stärkt die digitale Sichtbarkeit durch SEO-optimierte News-Verteilung.

Gerlach Media launcht kostenfreies Presseportal zur Stärkung der Online-Sichtbarkeit von Unternehmen und Selbstständigen.

Hamburg, 25.03.2026 - In einem Marktumfeld, das zunehmend von teuren PR-Agenturen und komplexen Distributionstools dominiert wird, setzt das Portal Presse-Kontakt.de ein Zeichen für Unkompliziertheit. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, Startups und Agenturen, ihre Pressemitteilungen kostenfrei zu veröffentlichen und so ihre digitale Präsenz nachhaltig zu steigern.

"Pressearbeit scheitert oft nicht an der Botschaft, sondern an den technischen und finanziellen Hürden der Verbreitung", erklärt Stefan Gerlach, Initiator des Portals und Inhaber von Gerlach Media. "Mit Presse-Kontakt.de haben wir eine Infrastruktur geschaffen, die es jedem ermöglicht, seine News ohne versteckte Kosten in den Google-Index zu bringen."

Fokus auf SEO-Relevanz und Sichtbarkeit

Das Portal ist technisch auf maximale Indexierbarkeit optimiert. Durch eine klare Kategorisierung von Industrie über IT bis hin zu Marketing & Werbung sowie ein integriertes Presse-Lexikon bietet die Plattform einen hohen redaktionellen Mehrwert. Dies macht die Meldungen nicht nur für Leser, sondern auch für Suchmaschinen attraktiv. Besonders für den Mittelstand, der oft im Schatten der großen Konzerne steht, bietet das Portal eine Bühne für Marktthemen und Innovationen.

Einfacher Prozess statt komplexer Workflows

Der Fokus von Presse-Kontakt.de liegt auf der Effizienz. Nutzer können sich ohne langwierige Prozesse registrieren und ihre Meldungen direkt einstellen. Nach einer redaktionellen Prüfung werden die Beiträge freigeschaltet. "Unser Ziel ist es, die Barriere zwischen einer guten Unternehmensnachricht und ihrer Sichtbarkeit im Netz so gering wie möglich zu halten", so Gerlach weiter.

Über Presse-Kontakt.de

Presse-Kontakt.de ist ein kostenloses Presseportal für Unternehmen, Agenturen und Selbstständige. Das Portal bietet eine professionelle Umgebung zur Veröffentlichung von Pressemeldungen, um die digitale Reichweite und Marktautorität durch gezielte Online-PR zu stärken.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Gerlach Media

Herr Stefan Gerlach

Berliner Straße 42

21514 Büchen

Deutschland

fon ..: 041558239810

web ..: https://gerlach.media/

email : hallo@gerlach.media

Gerlach Media ist eine Hamburger Digital-Manufaktur für technische SEO-Architektur und strategische Web-Konzeption. Unter der Leitung von Stefan Gerlach entwickelt und optimiert das Unternehmen ganzheitliche digitale Infrastrukturen für den Mittelstand. Der Fokus liegt dabei auf technischer Exzellenz, nachhaltiger Sichtbarkeit und der Schaffung robuster digitaler Ökosysteme, die unternehmerische Entscheidungen durch faktenbasierte Daten absichern.

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