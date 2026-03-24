Viel Potenzial zum kleinen Preis: Rohstoffentwickler erschließt historische Trendmetallprojekte in Nordamerika

Advanced Gold Exploration entwickelt in Kanada und den USA unterbewertete Rohstoffprojekte mit signifikanten historischen Vorarbeiten. Das kleine, aber konsequent wachsende Unternehmen setzt auf steigende Metallpreise und moderne Explorationsmethoden.

Advanced Gold Exploration Inc. (ISIN: CA00792D2023, WKN: A41RJV) ist ein klassischer kanadischer Explorer. Klein, noch wenig bekannt, aber mit klar definierten Zielen: Man kauft ältere, bislang unvollständig erkundete Rohstoffprojekte in politisch stabilen Bergbauregionen, analysiert historische Daten neu, setzt moderne Explorationstechnologien ein und steigert damit den wirtschaftlichen Wert der Projekte. Selbst in Produktion gehen will das Unternehmen dabei ausdrücklich nicht. Das Ziel ist der strategische Wert: Projekte, die für größere Produzenten interessant werden, sobald sie hinreichend entwickelt sind.

Das klingt nach einem bekannten Playbook im Juniorbergbau. Und doch lohnt ein genauer Blick, denn der Rahmen, in dem Advanced Gold arbeitet, hat sich zuletzt erheblich verbessert.

Gold, Kupfer und Silber in einer strukturellen Aufwärtsbewegung

Alle drei Metalle, auf die sich Advanced Gold konzentriert, haben in den vergangenen drei Jahren erheblich an Wert gewonnen: In US-Dollar gerechnet legten Gold rund 150 %, Silber sogar über 250 % und Kupfer um die 45 % zu. Doch die Preissteigerungen der Vergangenheit erklären nur einen Teil der Attraktivität.

Bei Silber und Kupfer ist es vor allem der Blick nach vorn, der aufhorchen lässt. Rund 40 % des weltweiten Silbers gehen mittlerweile in industrielle Anwendungen: Solarmodule, Elektrofahrzeuge, Batterietechnologien. Der Bedarf steigt schneller als das Angebot wächst. Ähnliches gilt für Kupfer. Ein Elektroauto enthält etwa 240 % mehr Kupfer als ein konventionelles Fahrzeug, und der Aufbau von Stromnetzen, KI-Rechenzentren und erneuerbaren Energiesystemen erhöht den Bedarf zusätzlich. Bei beiden Metallen ist von einer strukturellen Knappheit auszugehen, die durch Minenproduktion und Recycling allein nicht mehr aufzufangen sein wird.

Gold wiederum bleibt der bewährte Wertspeicher in Zeiten politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten, die derzeit wenig Anzeichen einer Beruhigung zeigen. Für einen Explorer wie Advanced Gold bedeutet das: Der Markt belohnt heute Projekte, die noch vor wenigen Jahren schlicht als unwirtschaftlich galten.

Zwei Projekte in Ontario als Kernportfolio

Das Fundament des Unternehmens sind zwei zu 100 % eigene Projekte in der kanadischen Provinz Ontario, die beide im Wawa-Abitibi-Gebiets liegen. Diese Region im südlichen kanadischen Grünsteingürtel gilt als einer der weltweit produktivsten Gold- und Basismetallregionen mit einer historischen Goldproduktion von über 200 Mio. Unzen. Infrastrukturell ist die Region gut erschlossen, die gesetzlichen Rahmenbedingungen in Kanada gelten als bergbaufreundlich und planungssicher.

Das Projekt Buck Lake ist das Kupfer-Silber-Flaggschiff des Unternehmens. Es erstreckt sich über rund 3.886 Hektar mit über 180 Bergbauclaims. Im Projektgebiet befindet sich ein rund 3 km langer elektromagnetischer Korridor, der auf ein sogenanntes VMS-System hinweist. VMS steht für Volcanogenic Massive Sulphide, also vulkanisch geprägte Vererzungen, die häufig hochkonzentrierte Vorkommen von Kupfer, Zink, Silber oder Gold enthalten. Bohrungen zwischen 2022 und 2025 bestätigten das System in 13 von 15 Bohrlöchern. Zu den bisherigen Highlights der sogenannten Wolverine-Zone gehören 4,59 % Kupfer über 3,1 m innerhalb von 11,75 m mit 1,51 % Kupfer sowie hochgradiges Silber von bis zu 98 g/t. Ein technischer Bericht gemäß NI 43-101 aus dem Jahr 2023 attestiert der Region günstige geologische Bedingungen für solche Lagerstätten. Entscheidend ist: Von der 3 km langen Anomalie wurden bislang nur rund 500 m in Tiefen bis 140 m erprobt. Das System ist in alle Richtungen offen.

Wenige Kilometer nördlich liegt Doyle, das Goldprojekt des Unternehmens. Auch hier rund 3.900 Hektar im gleichen Grünsteingürtel und straßenzugänglich. Die Bedeutung der Region erschließt sich am besten über einen Vergleich: Der Grünsteingürtel ist geologisch vergleichbar mit dem Umfeld der Hemlo-Goldmine, die seit 1985 über 25 Mio. Unzen Gold produziert hat und im Jahr 2025 für 1,09 Mrd. USD von Barrick an Carcetti Capital verkauft wurde. Hemlo liegt nur einige Dutzend Kilometer nordwestlich am Lake Superior.

Auf Doyle wurden zwischen 1990 und 1995 über 8.000 Meter gebohrt, mit überzeugenden Ergebnissen: Einzelne Proben zeigten bis zu 49,58 g/t Gold über 1 m sowie 17,49 g/t Gold über 1 m. Drei hochgradige Zonen wurden identifiziert, alle offen, aber keine davon seit 1995 weiter bebohrt. Im Jahr 2024 bestätigte Advanced Gold bei Oberflächenproben sichtbares Gold mit Gehalten von 13,2 g/t und 9,82 g/t Au. Eine jüngst identifizierte Strukturachse, die noch nie bebohrt wurde, eröffnet weiteres Erkundungspotenzial.

Hochinteressantes drittes Projekt in Nevada

Ende Februar 2026 gab Advanced Gold die geplante Übernahme des Silver Belle Projekts im Eureka County, Nevada bekannt. Das Projekt besteht aus rund 100 Claims über 809 Hektar im produktiven Eureka-Battle Mountain-Mineralgürtel, einer Region mit langjähriger Geschichte hochgradiger Silber-Blei-Zink-Mineralisierungen. Der Kaufpreis wurde nicht öffentlich kommuniziert, auf dem Projekt verbleibt ein NSR-Royalty (Net Smelter Return) von 1,5 %.

Silver Belle ist geochemisch interessant: Historische Schmelzprotokolle aus dem Jahr 1937 belegen Silbergehalte von 1.611 g/t Ag sowie erhebliche Anteile von Blei (37 %), Zink (10 %), Kupfer (1 %) und Antimon (3.000 g/t). Was das Projekt besonders macht: Alle bisherigen Aktivitäten beschränkten sich auf die oberflächennahen, oxidierten Bereiche. Der tiefe, sulfidreiche Kern eines sogenannten CRD-Systems (Carbonate Replacement Deposit) ist bislang unberührt. CRD-Systeme sind für hohe Tonnagen bekannt, was das Potenzial grundsätzlich ausweitet. Modern erkundet wurde das Gelände noch nie.

Mit Silver Belle erweitert Advanced Gold nicht nur sein Portfolio, sondern auch seine geografische Präsenz auf einen zweiten attraktiven Bergbaustaat. Nevada gilt als einer der freundlichsten Standorte für Minenprojekte weltweit.

Aktive operative Fortschritte an allen Fronten

Operativ ist das Unternehmen derzeit so aktiv wie nie. Auf Buck Lake läuft seit Ende 2025 ein Bohrprogramm, das mindestens 500 m Diamantbohrungen umfasst und 2026 konsequent fortgesetzt wird. Drei Bohrungen wurden abgeschlossen, Laborergebnisse stehen noch aus. Als Folgeuntersuchung ist auf Buck Lake eine VTEM-Fluganalyse geplant, die elektromagnetische Messungen über die aussichtsreichen Gebiete des Konzessionsgebiets durchführt und neue Zielzonen identifizieren soll.

Parallel beantragt Advanced Gold auf Doyle die Genehmigungen für ein 3.000-Meter-Bohrprogramm, das im Frühjahr 2026 starten soll. Der Fokus liegt auf den neu identifizierten nordöstlich verlaufenden Strukturen sowie auf der Tiefenkontinuität der bereits bekannten hochgradigen Zonen. Auf der Finanzierungsseite hat das Unternehmen zuletzt insgesamt gut 1,5 Mio. CAD eingesammelt. Das deckt den unmittelbaren Explorationsbedarf ab.

Das fünfköpfige Managementteam von Advanced Gold Exploration bringt jahrzehntelange Kapitalmarkterfahrung sowie Expertenwissen in Mineralexploration und Projektentwicklung mit und hat nachweislich für vergleichbare Unternehmen zweistellige Millionenbeträge erfolgreich eingeworben.

Fazit: Viel Potenzial zum kleinen Preis

Advanced Gold Exploration verfolgt eine klare Strategie mit einem vielversprechenden Geschäftsmodell: Historische Projekte werden unter aktuellen Marktbedingungen aufgewertet und neu bewertet. Erste Ergebnisse aus Kanada deuten darauf hin, dass dieses Konzept aufgehen kann.

2026 wird zum Schlüsseljahr. Die laufenden und kommenden Bohrprogramme in Buck Lake und Doyle sind entscheidend, um das wahre Potenzial der Projekte zu belegen. Gleichzeitig steht mit Silver Belle ein weiteres Projekt mit enormen Wachstumspotenzial in den Startlöchern.

Gelingt es dem Unternehmen, neue Ressourcen nachzuweisen und strategische Partner zu gewinnen, wird die Aktie schnell stärker in den Investorenfokus rücken. Spekulative Anleger können sich hier früh an einem äußerst aussichtsreichen Rohstoffprojektentwickler beteiligen.

Weitere Informationen zu Advanced Gold Exploration finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

www.miningscout.de/minenaktien/advanced-gold-exploration/

Unternehmen: Advanced Gold Exploration Inc.

CSE: AUEX

WKN: A41RJV

ISIN: CA00792D2023

Webseite: www.advancedgoldexploration.com

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