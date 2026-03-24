Nexcel Metals Corp. vergrößert sein Wolframprojekt Burnt Hill auf 5.677 Hektar durch Abstecken zusätzlicher Claims

Vancouver - 25. März 2026 / IRW-Press / Nexcel Metals Corp. (CSE: NEXX) (OTCQB: NXXCF) (FWB: 2OH) (Nexcel oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein Wolframprojekt Burnt Hill (das Projekt) in der kanadischen Provinz New Brunswick durch das strategische Abstecken zusätzlicher Mineralclaims, die direkt an das bestehende Konzessionsgebiet angrenzen, erheblich vergrößert hat.

Durch die neu abgesteckten Claims wird die gesamte Projektfläche auf rund 5.677 Hektar ausgedehnt, was im Vergleich zur Bestandsfläche von 1.540 Hektar eine enorme Vergrößerung darstellt.

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Abbildung 1: Karte mit den zusätzlichen Claims im Wolframprojekt Burnt Hill

Strategische Erweiterung eines besonders vielversprechenden Konzessionsgebiets

Die zusätzlichen Claims wurden aufgrund ihrer geologischen Bedeutung ausgewählt und decken insbesondere Erweiterungen eines granitgebundenen Strukturkorridors ab, von dem man annimmt, dass er eng mit der bekannten Wolframmineralisierung bei Burnt Hill verbunden ist.

Diese granitgebundene Strukturzone gilt als besonders aussichtsreich für Wolframvorkommen und beeinflusst die Ausbildung von Mineralisierungssystemen in der Region ganz entscheidend.

Durch die erweiterte Konzessionsfläche erhält Nexcel:

- besseren Zugang zu vielversprechenden granitgebundenen Mineralisierungszonen

- zusätzliche, noch nicht erkundete Explorationsziele

- mehr Möglichkeiten für neue Entdeckungen über die historisch definierten Zonen hinaus

Unternehmen bringt sich für geplantes Bohrprogramm 2026 in Stellung

Dank der deutlich vergrößerten Konzessionsfläche ist Nexcel nun in der Lage, im Rahmen seiner Explorationsstrategie ein noch breiteres Spektrum an Zielzonen zu evaluieren.

Das Unternehmen arbeitet derzeit an der Planung eines Phase-1-Bohrprogramms, das im Sommer 2026 vorgesehen ist und folgende Ziele verfolgt:

- Bestätigung und Erweiterung bekannter Zonen mit Wolframvorkommen

- Erkundung neu entdeckter geophysikalischer und geologischer Zielzonen

- Evaluierung der gesamten Ausdehnung des Mineralisierungssystems über das gesamte erweiterte Konzessionsgebiet hinweg

Dank der zusätzlichen Claims ist das Unternehmen nun viel besser in der Lage, Bohrziele in mehreren Zonen innerhalb des Projektgebiets zu definieren und zu priorisieren.

Hugh Rogers, CEO von Nexcel, meint dazu: Mit dieser strategischen Erweiterung des Projekts Burnt Hill können wir unsere Einflussnahme auf ein besonders aussichtsreiches Wolframsystem enorm erhöhen. Durch das Abstecken von Flächen entlang der vermuteten Granitverwerfung, die mit bekannten Erzvorkommen in Verbindung steht, dehnen wir unsere Präsenz auf Gebiete aus, die aus unserer Sicht großes Potenzial für weitere Wolframvorkommen bergen. Da sich die Projektfläche mehr als verdreifacht hat, verfügen wir nun über eine weitaus umfangreichere Explorationspipeline und sind gut aufgestellt, um im Vorfeld unseres für Sommer 2026 geplanten Bohrprogramms mehrere hochwertige Ziele zu lokalisieren und zu erkunden.

Über das Wolframprojekt Burnt Hill

Das Wolfram-Molybdän-Konzessionsgebiet Burnt Hill, das sich nun über eine Fläche von ca. 5.677 Hektar im Zentrum von New Brunswick erstreckt, beherbergt eine angedeutete Ressource im Sinne von NI 43-101 von 1.761.000 Tonnen in einem Tagebau und Untertagebau mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,292 % WO3, 0,007 % MoS2 und 0,008 % SnO2 sowie eine weitere vermutete Ressource von 1.520.000 Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,263 % WO3, 0,008 % MoS2 und 0,005 % SnO2, wie unten dargestellt. Nachstehend ist außerdem eine Aufstellung des enthaltenen Metalls aufgeführt, die aus dem Ressourcenbericht 2013 entnommen wurde. Neben dem Lagerstättengebiet des Konzessionsgebiets gibt es innerhalb der Grenzen des Konzessionsgebiets mehrere weitere Gebiete mit identifizierten Zinn-, Wolfram- und Molybdänmineralisierungen, die sich noch nicht im Ressourcenstadium befinden. Technischer Bericht gemäß NI 43-101 zum Wolframprojekt Burnt Hill in Stanley Parish, York County, New Brunswick. Erstellt von Derrick Strickland, P.Geo., 26. Januar 2026.

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Das in dieser Ressourcenaufstellung angegebene Metall beträgt nach Umrechnung der Metallverbindungen in enthaltene Metalläquivalente für die jeweiligen Metallverbindungen wie folgt:

(0,303 % WO3) (79,29 Gew.-% Wolfram) (2.205 Pfund/Tonne) (527.000 Tonnen) = 2,79

1.000.000

Mineralressourcen Wolfram Molybdän Zinn

Enthaltenes Metall (Millionen Pfund) (tausend Pfund) (tausend Pfund)

Tagebau Angedeutet 2,79 34,82 45,76

Untertagebau Angedeutet 6,19 130,46 192,867

Gesamt Angedeutet 8,99 162,91 244,64

Tagebau Vermutet 0,21 3,25 4,27

Untertagebau Vermutet 6,79 152,03 124,86

Gesamt Vermutet 6,99 160,7 131,98

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Abbildung 1: Karte der an Burnt Hill angrenzenden Konzessionsgebiete

Qualifizierter Sachverständiger

Francis Newton, P.Geo., Berater des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft, verifiziert und genehmigt. Herr Newton ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

Über Nexcel Metals Corp

Nexcel Metals Corp. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Mineralkonzessionsgebieten befasst. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf das Projekt Lac Ducharme in der Provinz Québec und das Projekt Burnt Hill in der Provinz New Brunswick.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Hugh Rogers

CEO

Für alle anderen Anfragen:

E-Mail: hughrogersinc@gmail.com

Telefon: (604) 250-6162

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Nexcel erwartet, glaubt oder vorhersieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen können unter anderem Aussagen in Bezug auf die Exploration und Erschließung der Mineralkonzessionen des Unternehmens beinhalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen, die Nexcel aufgrund seiner Erfahrungen, seiner Wahrnehmung historischer Trends, der aktuellen Bedingungen, der erwarteten zukünftigen Entwicklungen und anderer Faktoren getroffen hat, die es unter den gegebenen Umständen für angemessen hält. Darüber hinaus beinhalten diese Aussagen erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu beitragen können, dass sich die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und anderen zukunftsgerichteten Aussagen als unzutreffend erweisen, wobei einige davon außerhalb der Kontrolle von Nexcel liegen. Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt Nexcel nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Veröffentlichung zu revidieren oder zu aktualisieren oder sie zu überarbeiten, um das Eintreten zukünftiger unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln.

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