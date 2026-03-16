Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi "Gulfhofmord in Bensersiel" von Rolf Uliczka im Klarant Verlag

Ein charmanter Makler, drei Ex-Frauen und jede Menge offene Rechnungen. Als Aalderk Bronsema tot in seinem Gulfhof liegt, beginnen Kommissare Nina Jürgens und Bert Linnig zu ermitteln.

Aalderk Bronsema war bekannt dafür, Herzen zu erobern - und ebenso schnell wieder zu brechen. Als der charmante Immobilienmakler tot in seinem Gulfhof in Bensersiel gefunden wird, stoßen die Kommissare Nina Jürgens und Bert Linnig auf ein Geflecht aus alten Beziehungen, verletzten Gefühlen und überraschenden Geheimnissen.

Klappentext:

»Bei Aalderk hätte ich schon schwach werden können!«

Aalderk Bronsema hat in seinem Leben viele Herzen gebrochen. Nun liegt er ermordet zu Hause in seinem schicken Gulfhof in Bensersiel, ein Messer steckt in seinem Bauch.

Die ostfriesischen Kommissare Nina Jürgens und Bert Linnig finden heraus, dass sich der charismatische Immobilienmakler durch seine Rücksichtslosigkeit viele Feinde gemacht hat. Seine drei Ex-Frauen weinen ihm keine Träne nach. Hat eine von ihnen spät Vergeltung geübt? Oder ist die attraktive Fußpflegerin, die Aalderks Leiche fand, die entscheidende Spur? Hat der gehörnte Ehemann die Nerven verloren?

Auch Aalderks Sohn Aiko gerät ins Visier der Ermittler. Seit einem traumatischen Erlebnis vor dreizehn Jahren ist das Verhältnis zum Vater zerrüttet - und Aikos Hass scheint tief zu sitzen …

"Gulfhofmord in Bensersiel" ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon, Apple Book, Thalia, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

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Der Autor:

Rolf Uliczka ist geboren und aufgewachsen am Rande der romantischen Holsteinischen Schweiz und lebt mit seiner Frau seit einigen Jahren im Saterland. Menschen in all ihren Facetten und ihre Geschichten haben ihn schon immer fasziniert. Auch das Schreiben war und ist eine seiner größten Leidenschaften. Ostfriesland, das Land der Leuchttürme, des Wattenmeeres, der grünen Landschaften mit seinen geheimnisvollen Mooren und Inseln, wo jährlich Millionen ihren Urlaub verbringen, bietet ihm viel Stoff für das Unerwartete. Genau das macht auch die Spannung seiner Ostfrieslandkrimis aus.

Zur Reihe "Bert Linnig und Nina Jürgens ermitteln":

Bert Linnig leitet die Mordkommission der Kripo Wittmund im Nordosten Ostfrieslands. Er und seine Kollegin Nina Jürgens sind nicht immer einer Meinung, wenn es um die Vorgehensweise bei einer Mordermittlung geht. Ihre "Nicht-Beziehung" nach einer gemeinsam verbrachten Nacht macht die Zusammenarbeit auch nicht leichter. Doch sind sie professionell genug, um die atmosphärischen Störungen auszublenden und gemeinsam erfolgreich Mordfälle zu lösen.Beharrlich und einfühlsam ermitteln die beiden erfahrenen Kommissare, denn die besondere Herausforderung ist oftmals die ostfriesische Mentalität …

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Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

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