Amex vergibt zwei Schlüsselaufträge für die Erschließung seines Projekts Perron

Montreal, Quebec - 12. März 2026 / IRW-Press / Amex Exploration Inc. (Amex oder das Unternehmen) (TSX-V: AMX, FWB: MX0, OTCQX: AMXEF) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Wasseraufbereitungsanlage von ASDR erworben und in Auftrag gegeben hat und Norda Stelo mit der Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für das Projekt beauftragt hat, um die für 2028 angepeilten Betriebsgenehmigungen zu erhalten. Diese Initiativen sind Teil der Planung für die nächsten Erschließungsphasen des Projekts Perron.

Die von ASDR, einem Unternehmen mit Sitz in Abitibi, gelieferte Wasseraufbereitungsanlage wird zunächst im Rahmen des Großprobenprogramms eingesetzt werden. Sie wurde so konzipiert, dass sie in Phase 1 des Projekts - d. h. in der Phase des Custom Milling, das zurzeit im Rahmen der Machbarkeitsstudie bewertet wird - wiederverwendet werden kann. Dieser Ansatz ermöglicht es AMEX, seine Investitionen zu optimieren und gleichzeitig ein proaktives und konformes Wassermanagement von den frühesten Phasen des Projekts an sicherzustellen.

Die Auswahl von ASDR spiegelt das Engagement von AMEX wider, mit anerkannten regionalen Partnern zusammenzuarbeiten und bewährte technische Lösungen einzusetzen, die den für das Projekt Perron geltenden Umwelt- und Regulierungsanforderungen entsprechen.

Der Erwerb einer solchen Schlüsselinfrastruktur verdeutlicht das Vertrauen von AMEX in das Potenzial des Projekts Perron sowie sein Engagement für die Schaffung einer verantwortungsvollen und nachhaltigen Erschließungsgrundlage.

Parallel dazu wurde Norda Stelo mit der Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung für Phase 1 des Projekts beauftragt. Diese Studie wird die Basis für das Genehmigungsverfahren bilden, das zur Erteilung der Genehmigung für die zurzeit für 2028 geplanten Custom-Milling-Betriebe führt. Sie ist Teil eines strukturierten Ansatzes, der ökologische und soziale Aspekte bereits in den frühen Phasen der Projekterschließung berücksichtigt.

Die Umweltverträglichkeitsprüfung stellt einen bedeutsamen Meilenstein bei der Erschließung des Projekts Perron dar. Es handelt sich um einen umfassenden Auftrag, der mehrere Komponenten umfasst, einschließlich ökologischer, hydrologischer, sozialer, wirtschaftlicher und landnutzungsbezogener Aspekte. Die Arbeiten ermöglichen eine gründliche Dokumentation der Ausgangsbedingungen, eine Bewertung der potenziellen Auswirkungen des Projekts sowie die Ermittlung geeigneter Maßnahmen zur Schadensminderung, wodurch eine verantwortungsvolle und transparente Planung gewährleistet wird.

Mit dem Abschluss dieser umfassenden Studie schreitet das Projekt Perron im Rahmen eines strengen Genehmigungsverfahrens weiter voran, das eine Erschließung im Einklang mit den besten Praktiken der Branche und den Erwartungen der Regulierungsbehörden sicherstellen soll.

Victor Cantore, President und CEO von Amex Exploration, sagte: Wir sind stolz darauf, mit ASDR, einem führenden Unternehmen mit Sitz in Abitibi, zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass unser Wassermanagement von Anfang an proaktiv und konform ist. Diese Investition in eine hochwertige Infrastruktur für unser Großprobenprogramm ist für den langfristigen Einsatz in unseren zukünftigen Mahlbetrieben konzipiert und verdeutlicht unseren disziplinierten Ansatz bei den Investitionsausgaben (Capital Expenditure). Gleichzeitig bekräftigt der Beginn der Umweltverträglichkeitsprüfung mit Norda Stelo unser Bekenntnis zu einem transparenten, strengen Genehmigungsverfahren, zumal wir den Beginn der Großprobennahme für 2027 und den Start der Phase-1-Betriebe für 2028 anstreben.

Qualifizierte Person und QA/QC

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Stephen Coates, P.Eng., einer unabhängigen qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (die qualifizierte Person) geprüft und genehmigt.

Über Amex

Amex Exploration Inc. hat beim zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Perron, das sich etwa 110 Kilometer nördlich von Rouyn-Noranda in Quebec befindet, bedeutsame hochgradige Goldvorkommen sowie kupferreiche vulkanogene Massivsulfid- (VMS)-Zonen entdeckt. Das Projekt Perron in Quebec umfasst 183 zusammenhängende Claims mit einer Fläche von 65,75 km² und beherbergt sowohl Bulk-Tonnage- als auch hochgradige Goldmineralisierungsarten.

In Kombination mit den angrenzenden und zusammenhängenden Projekten Perron West, Abbotsford und Hepburn (einschließlich zusätzlicher durch Absteckung erworbener Claims) in Ontario erstreckt sich das konsolidierte Landpaket über ein Gebiet von 502,53 km². Dieses umfassende Konzessionsgebiet liegt innerhalb einer vielversprechenden Geologie, die sowohl für hochgradige Gold- als auch für VMS-Mineralisierungen günstig ist.

Das Projekt profitiert von einer hervorragenden Infrastruktur: Es ist über eine ganzjährig befahrbare Straße erreichbar und nur 30 Minuten von einem Flughafen bzw. etwa 6,5 km von der Stadt Normétal entfernt. Außerdem befindet es sich in unmittelbarer Nähe zu mehreren Verarbeitungsanlagen großer Goldproduzenten.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Victor Cantore

President und Chief Executive Officer

Amex Exploration: +1-514-866-8209

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsdienstleister (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

