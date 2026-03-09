Fenster Schmidinger - www.fenster-schmidinger.at

Das Unternehmen Fenster Schmidinger ist ein österreichischer Familienbetrieb mit Sitz in Gramastetten in Oberösterreich

Seit mehreren Jahrzehnten steht das Unternehmen für Qualität, Regionalität und innovative Lösungen im Bereich Fenster, Türen und Verglasungssysteme. Mit seinem umfangreichen Angebot sowie einer klaren Unternehmensphilosophie hat sich Fenster Schmidinger als zuverlässiger Partner für Privatkunden und Bauprojekte in der Region etabliert. Die Geschichte des Unternehmens reicht bis in das Jahr 1981 zurück. Damals gründete Erich Schmidinger den Betrieb zunächst als Ein-Mann-Unternehmen. Durch Engagement, Fachwissen und die stetige Weiterentwicklung des Angebots konnte sich die Firma rasch am Markt etablieren. Über die Jahre entwickelte sich das Unternehmen zu einem bekannten Anbieter für Fenster, Türen und Verglasungslösungen in Oberösterreich. Heute wird der Betrieb in zweiter Generation geführt, wobei vor allem die Söhne des Firmengründers das Unternehmen weiterentwickelt und neue Geschäftsfelder aufgebaut haben. Der Firmensitz befindet sich im Gewerbepark in Gramastetten, nahe der Stadt Linz. Von dort aus betreut das Unternehmen Kunden im gesamten Zentralraum Oberösterreich.

Die Mitarbeiter beraten Interessenten sowohl im Schauraum des Unternehmens als auch direkt vor Ort beim Kunden. Dadurch können individuelle Wünsche und bauliche Gegebenheiten optimal berücksichtigt werden. Das Unternehmen legt großen Wert darauf, seine Kunden umfassend zu beraten und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Fenster Schmidinger bietet eine breite Produktpalette rund um das Thema Fenster und Verglasung an. Dazu gehören unter anderem klassische Kunststofffenster, moderne Kunststoff-Aluminium-Fenster sowie hochwertige Holz-Aluminium-Fenster. Darüber hinaus umfasst das Angebot auch Haustüren, Portale, Terrassenüberdachungen, Balkonverglasungen sowie Sommer- und Wintergärten. Als Komplettanbieter begleitet das Unternehmen seine Kunden von der Planung über die Beratung bis hin zur fachgerechten Montage der Produkte. Ein besonderes Merkmal des Unternehmens ist die starke Orientierung an Qualität und Nachhaltigkeit. Fenster Schmidinger arbeitet eng mit österreichischen Herstellern zusammen und bezieht viele Produkte aus regionaler Produktion. Zusätzlich bestehen Partnerschaften mit spezialisierten Unternehmen aus Deutschland, vor allem im Bereich moderner Verglasungs- und Wintergartensysteme.

Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und moderner Fertigungstechniken wird sichergestellt, dass die Produkte langlebig, energieeffizient und funktional sind. Neben hochwertigen Produkten legt das Unternehmen großen Wert auf seine Mitarbeiter. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelten als das wichtigste Kapital der Firma. Deshalb wird besonders auf Weiterbildung und Qualifikation geachtet. So investiert das Unternehmen regelmäßig in Schulungen und interne Programme, um die fachlichen Fähigkeiten der Monteure und Berater kontinuierlich zu verbessern. Dadurch kann eine hohe Qualität bei Beratung, Planung und Montage gewährleistet werden. Auch die Unternehmenskultur spielt bei Fenster Schmidinger eine wichtige Rolle. Als Familienbetrieb versteht sich das Unternehmen nicht nur als Firma, sondern als Gemeinschaft aus Mitarbeitern, Partnern und Kunden. Wertschätzung und respektvoller Umgang miteinander sind wichtige Bestandteile der Firmenphilosophie. Zu den zentralen Unternehmenswerten zählen Verlässlichkeit, Fairness, Engagement und gegenseitige Wertschätzung. Diese Werte sollen sowohl im täglichen Umgang miteinander als auch in der Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten gelebt werden. Im Laufe der Jahre konnte das Unternehmen mehrere Meilensteine erreichen. So wurde beispielsweise der Firmenstandort modernisiert und das Unternehmen in eine GmbH umgewandelt. Außerdem wurde eine klare strategische Ausrichtung entwickelt, um das Unternehmen langfristig erfolgreich weiterzuführen. Für seine Leistungen erhielt Fenster Schmidinger auch Auszeichnungen, etwa im Rahmen des Jungunternehmerpreises Oberösterreich. Diese Anerkennungen zeigen, dass das Unternehmen nicht nur wirtschaftlich erfolgreich ist, sondern auch innovative Ideen und moderne Unternehmensführung verfolgt.

Heute beschäftigt das Unternehmen mehrere Mitarbeiter und zählt zu den etablierten Betrieben im Bereich Fenster und Verglasung in Oberösterreich . Die Kombination aus langjähriger Erfahrung, technischer Kompetenz und persönlicher Beratung macht Fenster Schmidinger zu einem verlässlichen Partner für Bau- und Renovierungsprojekte. Kunden profitieren von individuellen Lösungen, die sowohl funktionale als auch ästhetische Anforderungen erfüllen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Fenster Schmidinger ein traditionsreiches und zugleich modernes Unternehmen ist. Seit der Gründung im Jahr 1981 hat sich der Familienbetrieb kontinuierlich weiterentwickelt und sein Angebot erweitert. Mit hochwertigen Produkten, engagierten Mitarbeitern und einer klaren Werteorientierung trägt das Unternehmen dazu bei, Wohnräume komfortabler, energieeffizienter und schöner zu gestalten. Damit bleibt Fenster Schmidinger auch in Zukunft ein wichtiger Ansprechpartner für Fenster- und Verglasungslösungen in Oberösterreich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schmidinger GmbH

Herr Florian Schmidinger

Gewerbepark 6

4201 Gramastetten

Österreich

fon ..: 07239 7031 0

web ..: https://www.fenster-schmidinger.at

email : office@fensterschmidinger.at

Fenster und Türen aus Linz:

Schmidinger GmbH

Gewerbepark 6

A-4201 Gramastetten bei Linz

Bezirk Urfahr Umgebung

Tel 07239 7031 0

office@fensterschmidinger.at

Pressekontakt:

Schmidinger GmbH

Herr Florian Schmidinger

Gewerbepark 6

4201 Gramastetten

fon ..: 07239 7031 0

web ..: https://www.fenster-schmidinger.at

email : office@fensterschmidinger.at