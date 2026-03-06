Domestic Metals erweitert seine Zielgebietsinitiative im Kupferprojekt Smart Creek

Vancouver B.C., 6. März 2026 / IRW-Press / Domestic Metals Corp. (das Unternehmen oder Domestic Metals) - (TSXV: DMCU; OTCQB: DMCUF; FWB: 03E0) hat aufgrund der hochgradigen Kupfer-, Gold- und Silberergebnisse, die im Rahmen des vom Unternehmen vor kurzem abgeschlossenen obertägigen Explorationsprogramms im Kupferprojekt Smart Creek erzielt wurden (siehe Pressemitteilung vom 8. Januar 2026), sein Budget für die Definition von Explorationszielen erhöht. Obertägige Gesteinsprobenahmen und geologische Kartierungen haben die Abmessungen jedes dieser Zielgebiete erweitert und bestätigen das Potenzial für eine hochgradige Kupfer-, Gold- und Silbermineralisierung im porphyrischen und epithermalen Gestein sowie das Vorkommen einer damit verbundenen Mineralisierung vom Typ Carbonate Replacement Deposit (CRD). Das Unternehmen hat mittlerweile bestätigt, dass jeder dieser Mineralisierungstypen im Projekt Smart Creek in Form von Ausbissen vorliegt und plant nun Diamantbohrungen zur genaueren Abklärung, die im April 2026 absolviert werden sollen.

Zusammenfassung der hochgradigen Analyseergebnisse aus dem Explorationsprogramm 2026:

- 102 g/t Au (Probe G019007)

- 74,7 g/t Au, 13,8 % Cu, 3810 g/t Ag (Probe G019235)

- 30,4 g/t Au (Probe G019001)

- 26,6 g/t Au (Probe G019353)

- 23,1 % Cu, 424 g/t Ag (Probe G019225)

- 19,65 % Cu, 458 g/t Ag (Probe G019031)

- 19,05 % Cu, 582 g/t Ag (Probe G019038)

Weitere Einzelheiten zu den Ergebnissen der obertägigen Probenahme bei Smart Creek sind in der Pressemitteilung vom 8. Januar 2026 nachzulesen.

Kupfer-Porphyr-Ziel Smart Creek

Frühere Explorationsbohrungen konzentrierten sich auf die Zielzone Smart Creek, wo die Oberflächenalterierung und Mineralisierung mit der distal gelegenen Porphyrumgebung korreliert. Domestic Metals hat sich der bereits vorhandenen Bohrdaten und der neu erhobenen geologischen und geochemischen Oberflächendaten bedient, um westlich des Bereichs der historischen Bohrungen ein aussichtsreiches Ziel für Explorationsbohrungen abzugrenzen (Abbildung 1). Darüber hinaus hat es den Anschein, als ob die exotische Kupfermineralisierung südlich der Zielzone Smart Creek (Smart Creek Exotic Copper) eine mit dem distal gelegenen kupferführenden Porphyr verbundene Mineralisierung überlagern könnte. Dies nährt die Vermutung, dass sich westlich des historischen Bohrareals möglicherweise ein zweites Porphyrzentrum befindet (Abbildung 1).

Abbildung 1. Vorteilhafte Geologie, Oberflächenmineralisierung, historische Bohrungen und Bohrziele im Projekt Smart Creek, Montana.

Porphyr-Kupfer-Ziel Sunrise

Domestic Metals hat mineralisierte Porphyrgänge rund einen Kilometer östlich des ehemaligen Produktionsbetriebs der Mine Sunrise entdeckt (siehe Pressemitteilung vom 11. September 2025; Abbildung 1). Diese mineralisierten Porphyrintrusionen bilden an der Oberfläche Ausbisse und dürften den obersten Anteil eines neuen Porphyrsystems bei Smart Creek darstellen. Die Ausdehnung dieser Oberflächenmineralisierung in der Tiefe wird im Rahmen des bevorstehenden Diamantbohrprogramms bei Smart Creek untersucht.

Carbonate-Replacement-Ziele bei Radio Tower

Das obertägige Explorationsprogramm 2025 hat mehrere zuvor unerkannte CRD-Linsen aus halbmassiven bzw. massiven Sulfiden zutage gefördert, die innerhalb der Alterationszone Radio Tower an die Oberfläche treten (Abbildung 1). Diese hochgradigen Linsen mit Kupfer-, Gold- und Silbermineralisierung sind vorrangig für eine Bohrzielabgrenzung vorgesehen und werden nach Abschluss der zweiten Genehmigungsrunde für das Projekt untersucht. Zusätzliche Kartierungen und Probenahmen werden im Frühjahr folgen, um das Risikoprofil dieser Zielzonen weiter zu verringern.

Marketingvereinbarung

Das Unternehmen hat am 27. Februar 2026 eine Vereinbarung mit der Firma Machai Capital Inc. geschlossen (die Machai-Vereinbarung). Gemäß dieser Vereinbarung wird Machai Maßnahmen zur Steigerung des Bekanntheitsgrades durchführen und ein umfassendes Marketingprogramm für digitale Medien umsetzen, das digitale Kampagnen auf mehreren Plattformen, die Verbreitung über soziale Medien sowie gezielte Anlegerkommunikationsinitiativen umfasst.

Die Leistungserbringung erfolgt gemäß den geltenden Richtlinien der TSX Venture Exchange (TSXV), die Beauftragung von Machai bedarf der Genehmigung seitens der TSXV.

Machai wurde vom Unternehmen für einen Zeitraum von zwei Monaten unter Vertrag genommen, der mit sofortiger Wirkung in Kraft tritt. Als Vergütung für die entsprechenden Leistungen hat das Unternehmen Machai ein Honorar von 300.000 CAD zzgl. GST bezahlt. Machai steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen, unterhält keine anderweitigen Beziehungen zum Unternehmen und weder Machai noch sein Geschäftsführer Suneal Sandhu sind direkt bzw. indirekt am Unternehmen oder seinen Wertpapieren beteiligt und auch weder berechtigt noch willens, eine solche Beteiligung (mit Ausnahme der hier offengelegten) zu erwerben. Machai kann unter suneal@machaicapital.com kontaktiert werden.

Beauftragung von Michael Pound

Gemäß den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 11. Dezember 2025 und 23. Januar 2026, und auf Anfrage der TSXV, möchte das Unternehmen eine weitere Erklärung abgeben: Herr Pound wurde am 17. Februar 2025 beauftragt. Sein Honorar betrug zum damaligen Zeitpunkt monatlich 5.000 CAD. Das Honorar wurde im Mai 2025 auf monatlich 7.500 CAD erhöht.

Technische Informationen

Alle wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Daniel MacNeil, P.Geo., geprüft und genehmigt. Herr MacNeil ist Technical Advisor des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Über Domestic Metals Corp.

Domestic Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich in erster Linie der Entdeckung von großflächigen Kupfer- und Goldlagerstätten in herausragenden historischen Bergbauprojektgebieten auf dem amerikanischen Kontinent widmet.

Ziel des Unternehmens ist es, neue Minerallagerstätten von wirtschaftlicher Bedeutung in historischen Bergbaurevieren aufzufinden, wo im Zuge von Explorationsaktivitäten in Form von historischen Bohrungen und obertätigen Probenahmen bereits wirtschaftlich interessante Erzgehalte ermittelt wurden und die in geologisch vorteilhaften Bergbaujurisdiktionen liegen.

Das Projekt Smart Creek ist strategisch günstig im bergbaufreundlichen US-Bundesstaat Montana gelegen, beherbergt eine ausgedehnte obertägige Kupfermineralisierung und kann mit vier attraktiven Explorationszielen aufwarten (porphyrisches Kupfer, epithermales Gold, Verdrängungsmineralisierung und exotisches Kupfer). Das Wirtsgestein ist wie geschaffen für Mineralablagerungen.

Domestic Metals Corp. wird von einem Team aus erfahrenen Führungskräften und erfahrenen technischen Fachleuten geleitet, die eine Erfolgsbilanz in der Entdeckung von Lagerstätten, der Erschließung von Mineralressourcen sowie der Projektfinanzierung vorweisen können.

